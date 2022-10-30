19' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Nikola Soldo из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

18' Игрок из команды Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

18' Nikola Soldo из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

17' Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Nikola Soldo нанес удар, но тот был заблокирован.

16' Матч возобновлен

16' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

15' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Nikola Soldo ослабляет давление, выбив мяч.

14' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

14' Прёмель Гриша создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Команда Кёльн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

13' Г О О О О Л - Кайнц Флориан забивает с правой ноги!

13' Майна Линтон из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Кайнц Флориан из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Удар от ворот произведет Кёльн

9' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Ларсен Якоб-Бруун создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

7' Кабак Озан получил желтую карточку от судьи

6' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

6' Хюберс Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

4' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

3' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Nikola Soldo ослабляет давление, выбив мяч.

2' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Кёльн

1' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хоффенхайм начинает с центра поля