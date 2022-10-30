Тур: 12. Стадион: Рейн Энерги. Главный судья: Вилленборг Франк
1:0
Первый тайм: 29'
Ход матча
7'
13'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
20
Швебе
Марвин
18
Дуда
Ондрей
37
Майна
Линтон
22
Фогт
Кевин
34
Нсоки
Стенли
29
Сков
Роберт
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
48 Штраух ГеоргЗащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Ут МаркНападающий
- Нападающий
-
33 Дитц ФлорианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
-
34 Нсоки СтенлиЗащитник
-
29 Сков РобертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Нолль НауэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кёльн
Хоффенхайм
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед
26 матчей
26.9%
23.1%
50%
7 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.9%
23.1%
50%
7 побед 6 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.23
1
Среднее время на гол
73
90
Всего голов
31
22
Голов в среднем за матч
2.38
1.69
Среднее время на гол
37
53
Всего голов
47
35
Голов в среднем за матч
1.81
1.35
Тотал матчей
0.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
49
66
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кайнц Флориан
|5 (2)
|0.42
|Тиггес Штеффен
|3
|0.25
|Любичич Деян
|3
|0.25
|Гусенбашич Денис
|2
|0.17
|Майна Линтон
|1
|0.08
|Тилманн Ян
|1
|0.08
|Адамян Саркис
|1
|0.08
|Дитц Флориан
|1
|0.08
|Килиан Лука
|1
|0.08
|Хектор Йонас
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даббур Мунас
|4
|0.33
|Крамарич Андрей
|3
|0.25
|Сков Роберт
|3 (2)
|0.25
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0.17
|Гайгер Деннис
|1
|0.08
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0.08
|Прёмель Гриша
|1
|0.08
|Кабак Озан
|1
|0.08
|Кадержабек Павел
|1
|0.08
|Руди Себастьян
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Килиан Лука
|3
|2
|Кайнц Флориан
|2
|1
|Дуда Ондрей
|3
|0
|Хюберс Тимо
|3
|0
|Ут Марк
|2
|0
|Шиндлер Кингсли
|2
|0
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Скири Эйе
|1
|0
|Педерсен Кристиан
|1
|0
|Дитц Флориан
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Сольдо Никола
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
|Мартель Эрик
|1
|0
|Гусенбашич Денис
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фогт Кевин
|5
|0
|Кабак Озан
|5
|0
|Акпогума Кевин
|3
|0
|Прёмель Гриша
|3
|0
|Пош Штефан
|1
|1
|Гайгер Деннис
|2
|0
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0
|Крамарич Андрей
|1
|0
|Даббур Мунас
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Самассеку Диади
|1
|0
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
8
1 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
9%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
4
36%
1
13%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
44%
3
33%
76-90
Пропущено
17
7
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
12%
2
29%
1-15
1
6%
2
29%
16-30
5
29%
29%
1
14%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
2
29%
76-90
Забито
20
17
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
10%
3
18%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
3
15%
4
24%
31-45
4
20%
2
12%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
7
35%
4
24%
76-90
Пропущено
21
12
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
14%
2
17%
1-15
1
5%
3
25%
16-30
6
29%
3
25%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
5
24%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Словацко - Кёльн 0:1 Майнц - Кёльн 5:0 Кёльн - Аугсбург 3:2 Партизан - Кёльн 2:0
Боруссия М - Кёльн 5:2 Кёльн - Партизан 0:1 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Словацко 4:2 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хоффенхайм - Бавария 0:2 Хоффенхайм - Шальке 04 5:1 Шальке 04 - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Вердер 1:2
Герта - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Рёдингхаузен - Хоффенхайм 0:2 Хоффенхайм - Верона 3:2 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 РВ Вальдорф - Хоффенхайм 0:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 9
|26
|2.
|Бавария
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|38 - 10
|25
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|18 - 13
|24
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 15
|22
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 20
|20
|6.
|Кёльн
|1:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 22
|19
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|22 - 18
|19
|8.
|Майнц
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 19
|18
|9.
|Вердер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|10.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 13
|17
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|20 - 19
|16
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|14.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|16.
|Байер Л
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|17.
|Бохум
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|3.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 5
|14
|4.
|Кёльн
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 7
|12
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 10
|9
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|12.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|13.
|Бохум
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|14.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|15.
|Майнц
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|16.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 11
|5
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|2.
|Майнц
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 14
|12
|3.
|Бавария
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 5
|11
|4.
|Вердер
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 6
|7
|10.
|Кёльн
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 16
|6
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 12
|4
|13.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|14.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|16.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 19
|0
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|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|9 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|9
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|8 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|7 (5)
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|7 (2)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|6
|Хоффенхайм
|Фогт Кевин
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кёльн 1:0 Хоффенхайм
Исход игры
Кёльн
30.6% (37)
Ничья
35.5% (43)
Хоффенхайм
33.9% (41)
Тотал 2.5
Больше
58.62% (68)
Меньше
41.38% (48)
Обе команды забьют
Да
88.79% (103)
Нет
11.21% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.9% (35)
1:2 Хоффенхайм
28.1% (34)
2:1 Кёльн
19% (23)
1:0 Кёльн
5.8% (7)
2:2 Ничья
5% (6)
0:1 Хоффенхайм
3.3% (4)
3:2 Кёльн
1.7% (2)
3:1 Кёльн
1.7% (2)
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