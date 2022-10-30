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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Вилленборг Франк
Кёльн
1:0
Первый тайм: 29'
Хоффенхайм
0'
7' Желтая карточка
Кабак Озан
1:0
13' Гол
Кайнц Флориан

Ход матча

7'
 
Кабак Озан
13'
Кайнц Флориан
(Майна Линтон)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 121
Кёльн 30.6% (37)
X 35.5% (43)
Хоффенхайм 33.9% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Хоффенхайм
3.30
3.77
3.40
Все Коэффициенты
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
5
Сольдо
Никола
4
Хюберс
Тимо
3
Педерсен
Кристиан
8
Гусенбашич
Денис
18
Дуда
Ондрей
6
Мартель
Эрик
11
Кайнц
Флориан
37
Майна
Линтон
21
Тиггес
Штеффен
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
22
Фогт
Кевин
34
Нсоки
Стенли
29
Сков
Роберт
8
Гайгер
Деннис
11
Анхелиньо
Хосе
6
Прёмель
Гриша
16
Руди
Себастьян
14
Баумгартнер
Кристоф
7
Ларсен
Якоб-Бруун
Кёльн
4-4-2
Хоффенхайм
3-3-2-2

История личных встреч

Кёльн
Хоффенхайм

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед

26 матчей

26.9%
23.1%
50%
7 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.9%
23.1%
50%
7 побед 6 ничьих 13 побед

История матчей

Б
0:1
Б
5:0
Б
3:0
Б
2:3
Б
3:1
Б
1:2
Б
6:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
4:0
К
2:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
3:4
Б
1:1
К
2:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:4
Б
2:0
Б
1:3
Б2
3:1
Б2
0:2

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.23
1

Среднее время на гол

73
90

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

2.38
1.69

Среднее время на гол

37
53

Всего голов

47
35

Голов в среднем за матч

1.81
1.35

Тотал матчей

0.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

49
66

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайнц Флориан 5 (2) 0.42
Тиггес Штеффен 3 0.25
Любичич Деян 3 0.25
Гусенбашич Денис 2 0.17
Майна Линтон 1 0.08
Тилманн Ян 1 0.08
Адамян Саркис 1 0.08
Дитц Флориан 1 0.08
Килиан Лука 1 0.08
Хектор Йонас 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббур Мунас 4 0.33
Крамарич Андрей 3 0.25
Сков Роберт 3 (2) 0.25
Баумгартнер Кристоф 2 0.17
Гайгер Деннис 1 0.08
Рюттер Жоржиньо 1 0.08
Прёмель Гриша 1 0.08
Кабак Озан 1 0.08
Кадержабек Павел 1 0.08
Руди Себастьян 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Штиллер Анджело 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Килиан Лука 3 2
Кайнц Флориан 2 1
Дуда Ондрей 3 0
Хюберс Тимо 3 0
Ут Марк 2 0
Шиндлер Кингсли 2 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Адамян Саркис 1 0
Скири Эйе 1 0
Педерсен Кристиан 1 0
Дитц Флориан 1 0
Любичич Деян 1 0
Сольдо Никола 1 0
Тилманн Ян 1 0
Мартель Эрик 1 0
Гусенбашич Денис 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фогт Кевин 5 0
Кабак Озан 5 0
Акпогума Кевин 3 0
Прёмель Гриша 3 0
Пош Штефан 1 1
Гайгер Деннис 2 0
Баумгартнер Кристоф 2 0
Крамарич Андрей 1 0
Даббур Мунас 1 0
Сков Роберт 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Самассеку Диади 1 0
Рюттер Жоржиньо 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
1 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
9%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
4
36%
1
13%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
44%
3
33%
76-90

Пропущено

17
7
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
12%
2
29%
1-15
1
6%
2
29%
16-30
5
29%
29%
1
14%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
2
29%
76-90

Забито

20
17
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
10%
3
18%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
3
15%
4
24%
31-45
4
20%
2
12%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
7
35%
4
24%
76-90

Пропущено

21
12
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
14%
2
17%
1-15
1
5%
3
25%
16-30
6
29%
3
25%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
5
24%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Словацко - Кёльн 0:1 Майнц - Кёльн 5:0 Кёльн - Аугсбург 3:2 Партизан - Кёльн 2:0
Боруссия М - Кёльн 5:2 Кёльн - Партизан 0:1 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Словацко 4:2 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хоффенхайм - Бавария 0:2 Хоффенхайм - Шальке 04 5:1 Шальке 04 - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Вердер 1:2
Герта - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Рёдингхаузен - Хоффенхайм 0:2 Хоффенхайм - Верона 3:2 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 РВ Вальдорф - Хоффенхайм 0:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 12 8 2 2 21 - 9 26
2. Бавария Заявка 12 7 4 1 38 - 10 25
3. Фрайбург Заявка 12 7 3 2 18 - 13 24
4. Боруссия Д Заявка 12 7 1 4 20 - 15 22
5. Айнтрахт Фр Заявка 12 6 2 4 25 - 20 20
6. Кёльн 1:0 Заявка 12 5 4 3 20 - 22 19
7. РБ Лейпциг Заявка 12 5 4 3 22 - 18 19
8. Майнц Заявка 12 5 3 4 18 - 19 18
9. Вердер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Хоффенхайм 0:1 Заявка 12 5 2 5 17 - 13 17
11. Боруссия М Заявка 12 4 4 4 20 - 19 16
12. Вольфсбург Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
13. Аугсбург Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
14. Герта Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
15. Штуттгарт Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
16. Байер Л Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Бохум Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
18. Шальке 04 Заявка 12 1 3 8 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2. Унион Берлин Заявка 6 5 1 0 12 - 4 16
3. Бавария Заявка 6 4 2 0 20 - 5 14
4. Кёльн 1:0 Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
5. Боруссия Д Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
6. Боруссия М Заявка 6 4 0 2 13 - 7 12
7. Фрайбург Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Хоффенхайм 0:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
10. Вольфсбург Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
11. Штуттгарт Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
12. Вердер Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
13. Бохум Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
14. Герта Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
15. Майнц Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
16. Байер Л Заявка 6 1 2 3 10 - 11 5
17. Аугсбург Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
18. Шальке 04 Заявка 6 1 1 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
2. Майнц Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
3. Бавария Заявка 6 3 2 1 18 - 5 11
4. Вердер Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Айнтрахт Фр Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
6. Унион Берлин Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
7. Аугсбург Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Хоффенхайм 0:1 Заявка 6 2 1 3 8 - 6 7
10. Кёльн 1:0 Заявка 6 1 3 2 10 - 16 6
11. Вольфсбург Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
12. Боруссия М Заявка 6 0 4 2 7 - 12 4
13. Байер Л Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
14. Герта Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
15. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 6 - 12 3
16. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 6 0 0 6 4 - 19 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 9 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 9
Боруссия М Тюрам Маркус 8 (2)
Бавария Мусиала Джамал 7 (5)
Айнтрахт Фр Камада Даити 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Хоффенхайм Фогт Кевин 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 19'
      Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Nikola Soldo из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Игрок из команды Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 18'
      Nikola Soldo из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      17'
      Педерсен Кристиан из команды Кёльн опасно и грубо сыграл. Сков Роберт пострадал.
    • 17'
      Контроль мяча: Кёльн: 47%, Хоффенхайм: 53%.
    • 17'
      Кабак Озан из команды Хоффенхайм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      17'
      Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 17'
      Дуда Ондрей нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 16'
      Фогт Кевин успешно блокирует удар.
    • 16'
      Nikola Soldo нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      16'
      Кайнц Флориан из команды Кёльн подал угловой справа.
    • 16'
      Матч возобновлен
    • 16'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 15'
      Фогт Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Кёльн начинает контратаку
    • 15'
      Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Nikola Soldo ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      Прёмель Гриша создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Команда Кёльн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 13'
      Майна Линтон сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Кайнц Флориан забивает с правой ноги!
    • 13'
      Майна Линтон из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      Кёльн начинает контратаку
    • 12'
      Контроль мяча: Кёльн: 43%, Хоффенхайм: 57%.
    • Фол, нарушение
      11'
      Руди Себастьян из команды Хоффенхайм тянет за футболку соперника.
    • 11'
      Фогт Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Кайнц Флориан из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 9'
      Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Хюберс Тимо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Ларсен Якоб-Бруун создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Бауманн Оливер из команды Хоффенхайм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      7'
      Кабак Озан получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      7'
      Кабак Озан задерживает мяч рукой
    • 7'
      Кабак Озан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Мартель Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
    • 6'
      Хюберс Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Кёльн: 30%, Хоффенхайм: 70%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Хоффенхайм
    • 5'
      Фогт Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Швебе Марвин из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Nikola Soldo ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 1'
      Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Хюберс Тимо из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Хоффенхайм начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Кёльн 30.6% (37)
    X 35.5% (43)
    Хоффенхайм 33.9% (41)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кёльн
    Ничья
    Хоффенхайм
    3.30
    3.77
    3.40
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    Прогнозы на матч Кёльн 1:0 Хоффенхайм

    Исход игры
    Кёльн
    30.6% (37)
    Ничья
    35.5% (43)
    Хоффенхайм
    33.9% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.62% (68)
    Меньше
    41.38% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    88.79% (103)
    Нет
    11.21% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.9% (35)
    1:2 Хоффенхайм
    28.1% (34)
    2:1 Кёльн
    19% (23)
    1:0 Кёльн
    5.8% (7)
    2:2 Ничья
    5% (6)
    0:1 Хоффенхайм
    3.3% (4)
    3:2 Кёльн
    1.7% (2)
    3:1 Кёльн
    1.7% (2)
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