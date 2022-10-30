Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Denis Huseinbasic ослабляет давление, выбив мяч.

90' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Эдуарду Куарежма ослабляет давление, выбив мяч.

89' Матч возобновлен

87' Дитц Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Кабак Озан получает вторую желтую карточку

87' Denis Huseinbasic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

85' Удар от ворот произведет Кёльн

85' Сков Роберт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

84' Эдуарду Куарежма ослабляет давление, выбив мяч.

84' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

82' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Кабак Озан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Nikola Soldo ослабляет давление, выбив мяч.

77' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

77' Мартель Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Дуда Ондрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Акпогума Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Гайгер Деннис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Сков Роберт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Хорошую попытку сделал Сков Роберт . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Nikola Soldo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Nikola Soldo выиграл воздушное противоборство у Ларсен Якоб-Бруун

66' Nikola Soldo из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

65' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Удар от ворот произведет Кёльн

64' Сегодняшная посещаемость составляет 49000 болельщиков

63' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

62' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Матч возобновлен

62' Фогт Кевин получил травму и заменен. Эдуарду Куарежма выходит на поле.

61' Ох, нехорошо это выглядит. Фогт Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Фогт Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Кайнц Флориан пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн держит все под контролем

59' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

59' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

59' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

57' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

55' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

54' Кайнц Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Кайнц Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Хорошую попытку сделал Кайнц Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Шмиц Бенно из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Denis Huseinbasic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Дуда Ондрей получил желтую карточку от судьи

51' Фогт Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

47' Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.