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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 49000 Главный судья: Вилленборг Франк
Кёльн
1:1
Конец матча
Хоффенхайм
0'
7' Желтая карточка
Кабак Озан
1:0
13' Гол
Кайнц Флориан
1:1
36' Гол
Ларсен Якоб-Бруун
51' Желтая карточка
Дуда Ондрей
87' Вторая желтая карточка
Кабак Озан
90'+6
1:1. Гол Якоба Брун-Ларсена (вид...
1:0. Гол Флориана Кайнца (видео)...

Ход матча

7'
 
Кабак Озан
13'
Кайнц Флориан
(Майна Линтон)
1:0
36'
1:1
Ларсен Якоб-Бруун
(Баумгартнер Кристоф)
46'
 
Акпогума Кевин
Нсоки Стенли
51'
Дуда Ондрей
 
57'
 
Крамарич Андрей
Руди Себастьян
62'
 
Куарежма Эдуарду
Фогт Кевин
72'
Шиндлер Кингсли
Майна Линтон
 
74'
 
Рюттер Жоржиньо
Ларсен Якоб-Бруун
74'
 
Штиллер Анджело
Гайгер Деннис
80'
Дитц Флориан
Тиггес Штеффен
 
80'
Ут Марк
Дуда Ондрей
 
87'
 
Кабак Озан
90'
Адамян Саркис
Дитц Флориан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Кёльн 30.6% (37)
X 35.5% (43)
Хоффенхайм 33.9% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
5
Сольдо
Никола
4
Хюберс
Тимо
3
Педерсен
Кристиан
8
Гусенбашич
Денис
6
Мартель
Эрик
37
Майна
Линтон
18
Дуда
Ондрей
11
Кайнц
Флориан
21
Тиггес
Штеффен
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
22
Фогт
Кевин
34
Нсоки
Стенли
29
Сков
Роберт
11
Анхелиньо
Хосе
6
Прёмель
Гриша
16
Руди
Себастьян
8
Гайгер
Деннис
14
Баумгартнер
Кристоф
7
Ларсен
Якоб-Бруун
Кёльн
4-2-3-1
Хоффенхайм
3-5-2

История личных встреч

Кёльн
Хоффенхайм

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед

26 матчей

26.9%
23.1%
50%
7 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.9%
23.1%
50%
7 побед 6 ничьих 13 побед

История матчей

Б
0:1
Б
5:0
Б
3:0
Б
2:3
Б
3:1
Б
1:2
Б
6:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
4:0
К
2:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
3:4
Б
1:1
К
2:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:4
Б
2:0
Б
1:3
Б2
3:1
Б2
0:2

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.23
1

Среднее время на гол

73
90

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

2.38
1.69

Среднее время на гол

37
53

Всего голов

47
35

Голов в среднем за матч

1.81
1.35

Тотал матчей

0.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

49
66

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайнц Флориан 5 (2) 0.42
Тиггес Штеффен 3 0.25
Любичич Деян 3 0.25
Гусенбашич Денис 2 0.17
Майна Линтон 1 0.08
Тилманн Ян 1 0.08
Адамян Саркис 1 0.08
Дитц Флориан 1 0.08
Килиан Лука 1 0.08
Хектор Йонас 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббур Мунас 4 0.33
Крамарич Андрей 3 0.25
Сков Роберт 3 (2) 0.25
Баумгартнер Кристоф 2 0.17
Гайгер Деннис 1 0.08
Рюттер Жоржиньо 1 0.08
Прёмель Гриша 1 0.08
Кабак Озан 1 0.08
Кадержабек Павел 1 0.08
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.08
Руди Себастьян 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Штиллер Анджело 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Килиан Лука 3 2
Дуда Ондрей 4 0
Кайнц Флориан 2 1
Хюберс Тимо 3 0
Ут Марк 2 0
Шиндлер Кингсли 2 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Адамян Саркис 1 0
Скири Эйе 1 0
Педерсен Кристиан 1 0
Дитц Флориан 1 0
Любичич Деян 1 0
Сольдо Никола 1 0
Тилманн Ян 1 0
Мартель Эрик 1 0
Гусенбашич Денис 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабак Озан 5 1
Фогт Кевин 5 0
Акпогума Кевин 3 0
Прёмель Гриша 3 0
Пош Штефан 1 1
Гайгер Деннис 2 0
Баумгартнер Кристоф 2 0
Крамарич Андрей 1 0
Даббур Мунас 1 0
Сков Роберт 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Самассеку Диади 1 0
Рюттер Жоржиньо 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
9
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
17%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
4
33%
1
11%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
1
11%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
44%
3
33%
76-90

Пропущено

17
7
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
12%
2
29%
1-15
1
6%
2
29%
16-30
5
29%
29%
1
14%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
2
29%
76-90

Забито

21
18
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
3
14%
3
17%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
3
14%
5
28%
31-45
4
19%
2
11%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
7
33%
4
22%
76-90

Пропущено

22
13
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
14%
3
23%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
7
32%
3
23%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
18%
1
8%
61-75
5
23%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Словацко - Кёльн 0:1 Майнц - Кёльн 5:0 Кёльн - Аугсбург 3:2 Партизан - Кёльн 2:0
Боруссия М - Кёльн 5:2 Кёльн - Партизан 0:1 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Словацко 4:2 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хоффенхайм - Бавария 0:2 Хоффенхайм - Шальке 04 5:1 Шальке 04 - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Вердер 1:2
Герта - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Рёдингхаузен - Хоффенхайм 0:2 Хоффенхайм - Верона 3:2 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 РВ Вальдорф - Хоффенхайм 0:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 12 8 2 2 21 - 9 26
2. Бавария Заявка 12 7 4 1 38 - 10 25
3. Фрайбург Заявка 12 7 3 2 18 - 13 24
4. Боруссия Д Заявка 12 7 1 4 20 - 15 22
5. Айнтрахт Фр Заявка 12 6 2 4 25 - 20 20
6. РБ Лейпциг Заявка 12 5 4 3 22 - 18 19
7. Хоффенхайм Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
8. Майнц Заявка 12 5 3 4 18 - 19 18
9. Вердер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Кёльн Заявка 12 4 5 3 20 - 23 17
11. Боруссия М Заявка 12 4 4 4 20 - 19 16
12. Вольфсбург Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
13. Аугсбург Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
14. Герта Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
15. Штуттгарт Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
16. Байер Л Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Бохум Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
18. Шальке 04 Заявка 12 1 3 8 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2. Унион Берлин Заявка 6 5 1 0 12 - 4 16
3. Бавария Заявка 6 4 2 0 20 - 5 14
4. Боруссия Д Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
5. Боруссия М Заявка 6 4 0 2 13 - 7 12
6. Кёльн Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
7. Фрайбург Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
9. Хоффенхайм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
10. Вольфсбург Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
11. Штуттгарт Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
12. Вердер Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
13. Бохум Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
14. Герта Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
15. Майнц Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
16. Аугсбург Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
17. Байер Л Заявка 6 1 2 3 10 - 11 5
18. Шальке 04 Заявка 6 1 1 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
2. Майнц Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
3. Бавария Заявка 6 3 2 1 18 - 5 11
4. Вердер Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Айнтрахт Фр Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
6. Унион Берлин Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
7. Аугсбург Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Хоффенхайм Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
10. Кёльн Заявка 6 1 3 2 10 - 16 6
11. Вольфсбург Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
12. Боруссия М Заявка 6 0 4 2 7 - 12 4
13. Байер Л Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
14. Герта Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
15. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 6 - 12 3
16. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 6 0 0 6 4 - 19 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 9 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 9
Боруссия М Тюрам Маркус 8 (2)
Бавария Мусиала Джамал 7 (5)
Айнтрахт Фр Камада Даити 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Кайнц Флориан из команды Кёльн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 97'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Кёльн: 40%, Хоффенхайм: 60%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Кёльн
  • 96'
    Оооо... вот это был удар! Крамарич Андрей должен был забить с этой позиции.
  • 96'
    Крамарич Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 96'
    Сков Роберт из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 95'
    Эдуарду Куарежма выиграл воздушное противоборство у Кайнц Флориан.
  • 95'
    Хюберс Тимо ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Бауманн Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Эдуарду Куарежма ошибается в защите.
  • 94'
    Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Акпогума Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Шмиц Бенно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 93'
      Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 92'
      Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 92'
      Педерсен Кристиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Дитц Флориан получил травму и заменен. Адамян Саркис выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      91'
      Дитц Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Хюберс Тимо успешно блокирует удар.
    • 91'
      Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Кёльн 30.6% (37)
    X 35.5% (43)
    Хоффенхайм 33.9% (41)
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    Прогнозы на матч Кёльн 1:1 Хоффенхайм

    Исход игры
    Кёльн
    30.6% (37)
    Ничья
    35.5% (43)
    Хоффенхайм
    33.9% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.62% (68)
    Меньше
    41.38% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    88.79% (103)
    Нет
    11.21% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.9% (35)
    1:2 Хоффенхайм
    28.1% (34)
    2:1 Кёльн
    19% (23)
    1:0 Кёльн
    5.8% (7)
    2:2 Ничья
    5% (6)
    0:1 Хоффенхайм
    3.3% (4)
    3:2 Кёльн
    1.7% (2)
    3:1 Кёльн
    1.7% (2)
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