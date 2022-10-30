Лазаро от углового флага навесил на Шуурса, который головой пробил выше ворот.

Влашич с Лазаро покомбинировали на левом фланге, откуда не смогли доставить мяч к воротам гостей.

Ориги получил мяч в штрафную площадь, но против него грамотно сыграл Шуурс.

Мессьяс толкнул в спину Буонджорно на подходе к штрафной площади. Двадцать девять метров до ворот.

Синго на фланге опередил Леау и выбил мяч куда-то в направлении верхних ярусов трибун.

Леау с двадцати двух метров пробил выше ворот.

Калюлю на фланге ударил локтем Влашича и получил жёлтую карточку.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ДЖИДЖИ!!! Лазаро слева со штрафного навесил на Джиджи, который подрезал мяч в дальнюю штангу. Футбольный снаряд ударился о стойку и залетел в сетку.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! МИРАНЧУК!!! Влашич пяткой сделал пас в штрафную площадь налево на Миранчука. Алексей быстро пробил в дальний угол в противоход Татарушану.

Габбия у центрального круга попал ногой по лицу Пеллегри, выбивая мяч.

Миранчук с Лазаро разыграли угловой удар. Лукич справа прострелил на Шуурса, который в касание пробил по воротам. Татарушану успел сложиться и забрать мяч в руки.

Джиджи в центре поля наступил на ногу Леау.

Риччи на чужой половине поля сыграл в отборе против Диаса с нарушением правил.

Шуурс у центрального круга сыграл грубо и получил жёлтую карточку.

К середине тайма поинтереснее заиграл уже "Торино". Пару моментов с ударами в створ создали хозяева, но это не изменило счёт на табло.

Лазаро исполнил подачу от углового флага к ближней штанге. Гости мяч из штрафной площади выбили.

Влашич на левом фланге не смог пройти Тонали.

Миранчук по центру прошёл к штрафной площади, где у него в подкате мяч выбил Габбия.

Буонджорно на чужой половине поля за "накладку" получил жёлтую карточку.

21' Синго справа сделал пас в штрафную площадь на Пеллегри, чей удар в ближний угол Татарушану смог отразить.

20' Диас на правом фланге не смог укротить мяч после паса Габбии вперёд.

19' "Милан" покатал мяч на своей половине поля.

18' Калюлю на фланге выбил мяч у Влашича, но при падении получил от Николы по лицу. Арбитр вызывать медиков на поле не стал, а просто ограничился паузой.

17' Пас Лазаро слева в штрафную площадь коленом перехватил Побега.

16' Побега в центре поля сбил Синго.

15' "Торино" пока ограничивается контролем мяча в центре поля. Впереди у хозяев мало что получается.

14' Тео на фланге проиграл забег Синго, а на помощь своему защитнику выбежал Милинкович-Савич и головой отправил мяч за боковую линию поля.

13' Буонджорно неудачно сыграл у своей штрафной площади. Леау отобрал мяч у Алессандро, но слишком сильно прокинул его себе на ход. Милинкович-Савич на выходе смог разрядить ситуацию.

12' Пеллегри справа прошёл вперёд, где у него мяч в подкате выбил Габбия.

10' У Диаса слева не прошла передача в штрафную площадь на Тео. "Милан" постепенно обозначает своё преимущество на поле.

9' Синго справа продвинулся вперёд, но на обостряющую передачу в штрафную площадь не решился.

8' Побега у центрального круга сбил Пеллегри.

7' Диас слева вывел к воротам Леау, который очень неудачно пробил по мячу. Намного левее ближней штанги полетела сфера.

6' Мессьяс справа навесил к воротам, где Синрго вверху опередил Ориги и выбил мяч из штрафной площади.

5' Побега слева отправил вперёд Леау. Рафаэл вошёл в штрафную площадь и пробил очень сильно... и очень неточно.

4' Команды попеременно владеют мячом. На чужой половине поля при этом действовать пока никому не удаётся.

3' Габбия на фланге в подкате выбил мяч у Пеллегри.

2' "Торино" играет в бордовых футболках и белых трусах, "Милан" - в белых футболках и чёрных трусах.