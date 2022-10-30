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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Абиссо Росарио
Торино
2:0
Перерыв
Милан
0'
24' Желтая карточка
Шуурс Перр
30' Желтая карточка
Буонджорно Алессандро
34' Желтая карточка
Калюлю Пьер
1:0
35' Гол
Джиджи Коффи
2:0
37' Гол
Миранчук Алексей
2:0. Гол Алексея Миранчука (виде...
1:0. Гол Коффи Джиджи (видео). Ч...
Удар Пеллегри в ближний угол (ви...
Промах Леау (видео). Чемпионат И...

Ход матча

24'
Шуурс Перр
 
30'
Буонджорно Алессандро
 
34'
 
Калюлю Пьер
35'
Джиджи Коффи
(Лазаро Валентино)
1:0
37'
Миранчук Алексей
(Влашич Никола)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 138
Торино 1.4% (2)
X 14.5% (20)
Милан 84.1% (116)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Милан
4.15
6.60
3.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
3
Шуурс
Перр
4
Буонджорно
Алессандро
17
Синго
Вилфред
19
Лазаро
Валентино
10
Лукич
Саша
28
Риччи
Самуэле
59
Миранчук
Алексей
16
Влашич
Никола
11
Пеллегри
Пьетро
1
Татарушану
Чиприан
20
Калюлю
Пьер
46
Габбия
Маттео
23
Томори
Фикайо
19
Тео
Эрнандес
8
Тонали
Сандро
32
Побега
Томмазо
30
Мессьяс
Жуниор
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
27
Ориги
Дивок
Торино
3-4-2-1
Милан
4-2-3-1

История личных встреч

Торино
Милан

9 матчей

22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 10 побед

27 матчей

7.4%
40.7%
51.9%
2 победы 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
3 победы 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

18.5%
44.4%
37.1%
5 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

СA
0:0
СA
1:0
СA
0:7
К
0:0
СA
2:0
СA
1:0
К
4:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:2
К
2:1
СA
3:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:4
СA
5:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.47

Среднее время на гол

72
192

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.6
1.83

Среднее время на гол

56
49

Всего голов

39
29

Голов в среднем за матч

1.44
1.07

Тотал матчей

0.5
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

62
83

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влашич Никола 3 0.25
Миранчук Алексей 2 0.17
Санабрия Антонио 2 0.17
Радоньич Неманья 1 0.08
Джиджи Коффи 1 0.08
Эйна Ола 1 0.08
Лукич Саша 1 0.08
Пеллегри Пьетро 1 0.08
Войвода Мергим 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Риччи Самуэле 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 5 0.42
Жиру Оливье 4 (1) 0.33
Диас Браим 4 0.33
Ребич Анте 3 0.25
Тео Эрнандес 1 (1) 0.08
Ориги Дивок 1 0.08
Тонали Сандро 1 0.08
Мессьяс Жуниор 1 0.08
Беннасер Исмаэль 1 0.08
Томори Фикайо 1 0.08
Балло-Туре Фоде 1 0.08
Татарушану Чиприан 0 0
Крунич Раде 0 0
Калабрия Давиде 0 0
Салемакерс Алексис 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 4 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Лазаро Валентино 3 0
Эйна Ола 3 0
Синго Вилфред 3 0
Юрич Иван 1 1
Санабрия Антонио 2 0
Лукич Саша 2 0
Шуурс Перр 2 0
Влашич Никола 1 0
Пеллегри Пьетро 1 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 4 0
Леау Рафаэл 2 1
Тонали Сандро 3 0
Кьяер Симон 2 0
Ребич Анте 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Жиру Оливье 1 0
Ориги Дивок 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Томори Фикайо 1 0
Диас Браим 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Стефано Пиоли 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
4
57%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

8
16
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
3
38%
3
19%
61-75
1
13%
1
6%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
40%
1
14%
76-90

Забито

10
23
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
1
10%
3
13%
1-15
1
10%
3
13%
16-30
3
30%
2
9%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
3
30%
5
22%
61-75
2
20%
5
22%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
5
38%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Удинезе - Торино 1:2 Торино - Читтаделла 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Торино - Эмполи 1:1
Наполи - Торино 3:1 Торино - Сассуоло 0:1 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Лечче 1:0 Аталанта - Торино 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Торино - Лацио 0:0 Монца - Торино 1:2 Торино - Палермо 3:0 Ницца - Торино 1:0 Торино - Аполлон 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Торино - Млада Болеслав 2:0 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 Торино - Рома 0:3 Верона - Торино 0:1
Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Динамо Загреб - Милан 0:4 Милан - Монца 4:1 Верона - Милан 1:2 Милан - Челси 0:2
Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 12 10 2 0 30 - 9 32
2. Аталанта Заявка 12 8 3 1 18 - 8 27
3. Милан 0:2 Заявка 12 8 2 2 24 - 13 26
4. Лацио Заявка 12 7 3 2 24 - 8 24
5. Интер Милан Заявка 12 8 0 4 25 - 17 24
6. Рома Заявка 11 7 1 3 13 - 10 22
7. Ювентус Заявка 12 6 4 2 18 - 7 22
8. Удинезе Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
9. Торино 2:0 Заявка 12 5 2 5 12 - 13 17
10. Салернитана Заявка 12 4 4 4 16 - 17 16
11. Сассуоло Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
12. Фиорентина Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
13. Эмполи Заявка 12 2 5 5 9 - 17 11
14. Монца Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
15. Болонья Заявка 11 2 4 5 12 - 17 10
16. Специя Заявка 12 2 3 7 10 - 22 9
17. Лечче Заявка 12 1 5 6 9 - 15 8
18. Сампдория Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
19. Верона Заявка 11 1 2 8 10 - 21 5
20. Кремонезе Заявка 12 0 5 7 9 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2. Милан 0:2 Заявка 6 5 0 1 16 - 7 15
3. Интер Милан Заявка 6 5 0 1 13 - 3 15
4. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
5. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Удинезе Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
8. Сассуоло Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Салернитана Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
10. Рома Заявка 5 3 0 2 6 - 3 9
11. Болонья Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
12. Специя Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
13. Торино 2:0 Заявка 6 2 2 2 4 - 3 8
14. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
15. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
16. Эмполи Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
17. Лечче Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Верона Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Аталанта Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Рома Заявка 6 4 1 1 7 - 7 13
4. Лацио Заявка 5 3 2 0 11 - 1 11
5. Милан 0:2 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
6. Удинезе Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Интер Милан Заявка 6 3 0 3 12 - 14 9
8. Торино 2:0 Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
11. Салернитана Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
12. Фиорентина Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
13. Сассуоло Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
14. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
15. Лечче Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
16. Сампдория Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
18. Верона Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
19. Болонья Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Специя Заявка 6 0 0 6 0 - 13 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 7 (1)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 6 (2)
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Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Аталанта Хатебур Ханс 6
Верона Чеккерини Федерико 1 4
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Интер Милан Брозович Марсело 5
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Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Торино" - "Милан" - 2:0.
  • 45'
    Неудачно хозяева разыграли штрафной удар. Мяч лёгким "парашютиком" направился в руки Татарушану.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Абиссо в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    45'
    Мессьяс толкнул в спину Буонджорно на подходе к штрафной площади. Двадцать девять метров до ворот.
  • 44'
    Ориги получил мяч в штрафную площадь, но против него грамотно сыграл Шуурс.
  • 43'
    Влашич с Лазаро покомбинировали на левом фланге, откуда не смогли доставить мяч к воротам гостей.
  • Угловой
    42'
    Лазаро от углового флага навесил на Шуурса, который головой пробил выше ворот.
  • Офсайд
    40'
    Влашич слева оказался в офсайде.
  • Травма, повреждение
    39'
    Габбия у центрального круга попал ногой по лицу Пеллегри, выбивая мяч.
  • Описание гола
    37'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    МИРАНЧУК!!! Влашич пяткой сделал пас в штрафную площадь налево на Миранчука. Алексей быстро пробил в дальний угол в противоход Татарушану.
  • 37'
    Леау с двадцати трёх метров низом пробил левее ворот.
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ДЖИДЖИ!!! Лазаро слева со штрафного навесил на Джиджи, который подрезал мяч в дальнюю штангу. Футбольный снаряд ударился о стойку и залетел в сетку.
  • Желтая карточка
    34'
    Калюлю на фланге ударил локтем Влашича и получил жёлтую карточку.
  • 33'
    Леау с двадцати двух метров пробил выше ворот.
  • 32'
    Синго на фланге опередил Леау и выбил мяч куда-то в направлении  верхних ярусов трибун.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      31'
      Буонджорно на чужой половине поля за "накладку" получил жёлтую карточку.
    • 30'
      Миранчук по центру прошёл к штрафной площади, где у него в подкате мяч выбил Габбия.
    • 29'
      Влашич на левом фланге не смог пройти Тонали.
    • Фол, нарушение
      28'
      Побега на фланге сбил Миранчука.
    • Угловой
      27'
      Лазаро исполнил подачу от углового флага к ближней штанге. Гости мяч из штрафной площади выбили.
    • 26'
      К середине тайма поинтереснее заиграл уже "Торино". Пару моментов с ударами в створ создали хозяева, но это не изменило счёт на табло.
    • Желтая карточка
      25'
      Шуурс у центрального круга сыграл грубо и получил жёлтую карточку.
    • Фол, нарушение
      24'
      Риччи на чужой половине поля сыграл в отборе против Диаса с нарушением правил.
    • Фол, нарушение
      23'
      Джиджи в центре поля наступил на ногу Леау.
    • Угловой
      22'
      Миранчук с Лазаро разыграли угловой удар. Лукич справа прострелил на Шуурса, который в касание пробил по воротам. Татарушану успел сложиться и забрать мяч в руки.
    • Опасный момент
      21'
      Синго справа сделал пас в штрафную площадь на Пеллегри, чей удар в ближний угол Татарушану смог отразить.
    • 20'
      Диас на правом фланге не смог укротить мяч после паса Габбии вперёд.
    • 19'
      "Милан" покатал мяч на своей половине поля.
    • Травма, повреждение
      18'
      Калюлю на фланге выбил мяч у Влашича, но при падении получил от Николы по лицу. Арбитр вызывать медиков на поле не стал, а просто ограничился паузой.
    • 17'
      Пас Лазаро слева в штрафную площадь коленом перехватил Побега.
    • Фол, нарушение
      16'
      Побега в центре поля сбил Синго.
    • 15'
      "Торино" пока ограничивается контролем мяча в центре поля. Впереди у хозяев мало что получается.
    • 14'
      Тео на фланге проиграл забег Синго, а на помощь своему защитнику выбежал Милинкович-Савич и головой отправил мяч за боковую линию поля.
    • 13'
      Буонджорно неудачно сыграл у своей штрафной площади. Леау отобрал мяч у Алессандро, но слишком сильно прокинул его себе на ход. Милинкович-Савич на выходе смог разрядить ситуацию.
    • 12'
      Пеллегри справа прошёл вперёд, где у него мяч в подкате выбил Габбия.
    • 10'
      У Диаса слева не прошла передача в штрафную площадь на Тео. "Милан" постепенно обозначает своё преимущество на поле.
    • 9'
      Синго справа продвинулся вперёд, но на обостряющую передачу в штрафную площадь не решился.
    • Фол, нарушение
      8'
      Побега у центрального круга сбил Пеллегри.
    • 7'
      Диас слева вывел к воротам Леау, который очень неудачно пробил по мячу. Намного левее ближней штанги полетела сфера.
    • 6'
      Мессьяс справа навесил к воротам, где Синрго вверху опередил Ориги и выбил мяч из штрафной площади.
    • 5'
      Побега слева отправил вперёд Леау. Рафаэл вошёл в штрафную площадь и пробил очень сильно... и очень неточно.
    • 4'
      Команды попеременно владеют мячом. На чужой половине поля при этом действовать пока никому не удаётся.
    • 3'
      Габбия на фланге в подкате выбил мяч у Пеллегри.
    • 2'
      "Торино" играет в бордовых футболках и белых трусах, "Милан" - в белых футболках и чёрных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогнозы на матч Торино 2:0 Милан

    Исход игры
    Торино
    1.4% (2)
    Ничья
    14.5% (20)
    Милан
    84.1% (116)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.11% (77)
    Меньше
    36.89% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    74.59% (91)
    Нет
    25.41% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    51.4% (71)
    0:1 Милан
    17.4% (24)
    1:1 Ничья
    10.1% (14)
    0:2 Милан
    3.6% (5)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
    1:3 Милан
    1.4% (2)
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