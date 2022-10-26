Тур: 12. Стадион: Олимпийский стадион (Турин). Главный судья: Абиссо Росарио
История личных встреч
Торино
Милан
9 матчей
22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 10 побед
27 матчей
7.4%
40.7%
51.9%
2 победы 11 ничьих 14 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
3 победы 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
18.5%
44.4%
37.1%
5 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влашич Никола
|3
|0.27
|Санабрия Антонио
|2
|0.18
|Миранчук Алексей
|1
|0.09
|Радоньич Неманья
|1
|0.09
|Эйна Ола
|1
|0.09
|Лукич Саша
|1
|0.09
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.09
|Войвода Мергим
|0
|0
|Риччи Самуэле
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|5
|0.45
|Жиру Оливье
|4 (1)
|0.36
|Диас Браим
|4
|0.36
|Ребич Анте
|3
|0.27
|Тео Эрнандес
|1 (1)
|0.09
|Ориги Дивок
|1
|0.09
|Тонали Сандро
|1
|0.09
|Мессьяс Жуниор
|1
|0.09
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.09
|Томори Фикайо
|1
|0.09
|Балло-Туре Фоде
|1
|0.09
|Татарушану Чиприан
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линетти Кароль
|4
|0
|Лазаро Валентино
|3
|0
|Эйна Ола
|3
|0
|Буонджорно Алессандро
|3
|0
|Синго Вилфред
|3
|0
|Юрич Иван
|1
|1
|Санабрия Антонио
|2
|0
|Лукич Саша
|2
|0
|Влашич Никола
|1
|0
|Шуурс Перр
|1
|0
|Пеллегри Пьетро
|1
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|1
|0
|Адопо Ндари
|1
|0
|Илкхан Эмирхан
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|4
|0
|Леау Рафаэл
|2
|1
|Тонали Сандро
|3
|0
|Кьяер Симон
|2
|0
|Ребич Анте
|2
|0
|Крунич Раде
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Томори Фикайо
|1
|0
|Диас Браим
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
4
57%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
8
16
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
3
38%
3
19%
61-75
1
13%
1
6%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
40%
1
14%
76-90
Забито
10
23
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
1
10%
3
13%
1-15
1
10%
3
13%
16-30
3
30%
2
9%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
3
30%
5
22%
61-75
2
20%
5
22%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
5
38%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Удинезе - Торино 1:2 Торино - Читтаделла 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Торино - Эмполи 1:1
Наполи - Торино 3:1 Торино - Сассуоло 0:1 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Лечче 1:0 Аталанта - Торино 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Торино - Лацио 0:0 Монца - Торино 1:2 Торино - Палермо 3:0 Ницца - Торино 1:0 Торино - Аполлон 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Торино - Млада Болеслав 2:0 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 Торино - Рома 0:3 Верона - Торино 0:1
Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Динамо Загреб - Милан 0:4 Милан - Монца 4:1 Верона - Милан 1:2 Милан - Челси 0:2
Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 9
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 11
|26
|3.
|Лацио
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 5
|24
|4.
|Аталанта
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|16 - 8
|24
|5.
|Рома
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|13 - 10
|22
|6.
|Удинезе
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 12
|21
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|22 - 17
|21
|8.
|Ювентус
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 7
|19
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|10.
|Торино
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 13
|14
|11.
|Салернитана
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 16
|13
|12.
|Эмполи
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 15
|11
|13.
|Монца
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 19
|10
|14.
|Болонья
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|16.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|17.
|Лечче
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 14
|8
|18.
|Сампдория
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 18
|6
|19.
|Верона
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|9 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|2.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 3
|14
|3.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|6.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|7.
|Удинезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Салернитана
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|12.
|Специя
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|14.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|15.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|17.
|Лечче
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 7
|13
|4.
|Лацио
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|5.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|6.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 14
|9
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|10.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Монца
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|13.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|14.
|Лечче
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|15.
|Салернитана
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|18.
|Верона
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|19.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|0 - 13
|0
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|Болонья
|Арнаутович Марко
|10
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|7 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|7 (1)
|Милан
|Леау Рафаэл
|5 (4)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|6
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 4
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|5
Прогнозы на матч Торино - Милан
Исход игры
Торино
0% (0)
Ничья
14% (6)
Милан
86% (37)
Тотал 2.5
Больше
68.29% (28)
Меньше
31.71% (13)
Обе команды забьют
Да
80.49% (33)
Нет
19.51% (8)
Популярный счёт
1:2 Милан
58.1% (25)
0:1 Милан
16.3% (7)
1:1 Ничья
11.6% (5)
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