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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Абиссо Росарио
Торино
 
Позже
Милан

История личных встреч

Торино
Милан

9 матчей

22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 10 побед

27 матчей

7.4%
40.7%
51.9%
2 победы 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
3 победы 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

18.5%
44.4%
37.1%
5 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

СA
0:0
СA
1:0
СA
0:7
К
0:0
СA
2:0
СA
1:0
К
4:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:2
К
2:1
СA
3:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:4
СA
5:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влашич Никола 3 0.27
Санабрия Антонио 2 0.18
Миранчук Алексей 1 0.09
Радоньич Неманья 1 0.09
Эйна Ола 1 0.09
Лукич Саша 1 0.09
Пеллегри Пьетро 1 0.09
Войвода Мергим 0 0
Риччи Самуэле 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 5 0.45
Жиру Оливье 4 (1) 0.36
Диас Браим 4 0.36
Ребич Анте 3 0.27
Тео Эрнандес 1 (1) 0.09
Ориги Дивок 1 0.09
Тонали Сандро 1 0.09
Мессьяс Жуниор 1 0.09
Беннасер Исмаэль 1 0.09
Томори Фикайо 1 0.09
Балло-Туре Фоде 1 0.09
Татарушану Чиприан 0 0
Крунич Раде 0 0
Калабрия Давиде 0 0
Салемакерс Алексис 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 4 0
Лазаро Валентино 3 0
Эйна Ола 3 0
Буонджорно Алессандро 3 0
Синго Вилфред 3 0
Юрич Иван 1 1
Санабрия Антонио 2 0
Лукич Саша 2 0
Влашич Никола 1 0
Шуурс Перр 1 0
Пеллегри Пьетро 1 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 4 0
Леау Рафаэл 2 1
Тонали Сандро 3 0
Кьяер Симон 2 0
Ребич Анте 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Жиру Оливье 1 0
Ориги Дивок 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Томори Фикайо 1 0
Диас Браим 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Стефано Пиоли 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
4
57%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

8
16
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
3
38%
3
19%
61-75
1
13%
1
6%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
40%
1
14%
76-90

Забито

10
23
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
1
10%
3
13%
1-15
1
10%
3
13%
16-30
3
30%
2
9%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
3
30%
5
22%
61-75
2
20%
5
22%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
5
38%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Удинезе - Торино 1:2 Торино - Читтаделла 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Торино - Эмполи 1:1
Наполи - Торино 3:1 Торино - Сассуоло 0:1 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Лечче 1:0 Аталанта - Торино 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Торино - Лацио 0:0 Монца - Торино 1:2 Торино - Палермо 3:0 Ницца - Торино 1:0 Торино - Аполлон 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Торино - Млада Болеслав 2:0 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 Торино - Рома 0:3 Верона - Торино 0:1
Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Динамо Загреб - Милан 0:4 Милан - Монца 4:1 Верона - Милан 1:2 Милан - Челси 0:2
Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 11 9 2 0 26 - 9 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 24 - 11 26
3. Лацио Заявка 11 7 3 1 23 - 5 24
4. Аталанта Заявка 11 7 3 1 16 - 8 24
5. Рома Заявка 11 7 1 3 13 - 10 22
6. Удинезе Заявка 11 6 3 2 20 - 12 21
7. Интер Милан Заявка 11 7 0 4 22 - 17 21
8. Ювентус Заявка 11 5 4 2 17 - 7 19
9. Сассуоло Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
10. Торино Заявка 11 4 2 5 10 - 13 14
11. Салернитана Заявка 11 3 4 4 13 - 16 13
12. Эмполи Заявка 11 2 5 4 9 - 15 11
13. Монца Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
14. Болонья Заявка 11 2 4 5 12 - 17 10
15. Фиорентина Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
16. Специя Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
17. Лечче Заявка 11 1 5 5 9 - 14 8
18. Сампдория Заявка 11 1 3 7 6 - 18 6
19. Верона Заявка 11 1 2 8 10 - 21 5
20. Кремонезе Заявка 11 0 4 7 9 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 0 1 16 - 7 15
2. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
3. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
5. Интер Милан Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Удинезе Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
8. Сассуоло Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Салернитана Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
10. Рома Заявка 5 3 0 2 6 - 3 9
11. Болонья Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
12. Специя Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
13. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
14. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
15. Эмполи Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
16. Торино Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
17. Лечче Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
18. Верона Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Рома Заявка 6 4 1 1 7 - 7 13
4. Лацио Заявка 5 3 2 0 11 - 1 11
5. Милан Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
6. Удинезе Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
7. Интер Милан Заявка 6 3 0 3 12 - 14 9
8. Торино Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
10. Ювентус Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
11. Сассуоло Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
13. Сампдория Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Лечче Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
15. Салернитана Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
16. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
17. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
18. Верона Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
19. Болонья Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Специя Заявка 6 0 0 6 0 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 10
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (2)
Ювентус Влахович Душан 7 (1)
Милан Леау Рафаэл 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 6
Верона Чеккерини Федерико 1 4
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Интер Милан Брозович Марсело 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2022, осталось 2 дня 13 часов 31 минуту.

    Главный судья: Абиссо Росарио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Торино 0% (0)
    X 14% (6)
    Милан 86% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торино
    Ничья
    Милан
    3.86
    3.52
    3.75
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    Прогнозы на матч Торино - Милан

    Исход игры
    Торино
    0% (0)
    Ничья
    14% (6)
    Милан
    86% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.29% (28)
    Меньше
    31.71% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    80.49% (33)
    Нет
    19.51% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    58.1% (25)
    0:1 Милан
    16.3% (7)
    1:1 Ничья
    11.6% (5)
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