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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Шарлеруа
1:0
Первый тайм: 44'
Антверпен
0'
1:0
35' Гол
Nadir Benbouali
37' Желтая карточка
Алдервейрельд Тоби

Ход матча

35'
Nadir Benbouali
(Зоргане Адем)
1:0
37'
 
Алдервейрельд Тоби
Лучшие коэффициенты
Шарлеруа
Ничья
Антверпен
3.51
3.70
3.10
Все Коэффициенты
16
Коффи
Херве
2
Багер
Йонас
21
Андреу
Стелиос
31
Martin
Wasinski
28
Нкуба
Кен
12
Кайембе
Йорис
26
Илаймахаритра
Марко
6
Зоргане
Адем
99
Хоссеинзаде
Амирхоссеин
7
Мбенза
Исаак
45
Nadir
Benbouali
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
23
Алдервейрельд
Тоби
51
Пачо
Вильям
21
Винс
Сэмюэл
16
Геркенс
Питер
8
Юсуф
Альхассан
24
Эккеленкамп
Юрген
14
Стенгс
Келвин
18
Янссен
Винсент
10
Баликвиша
Мишель-Анже
Шарлеруа
3-4-2-1
Антверпен
4-3-3

История личных встреч

Шарлеруа
Антверпен

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

111.1%
11.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

15 матчей

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
6.7%
26.6%
10 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ПДА
3:0
ТМК
0:2
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ТМС
0:4
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДАТЗПВЛЕПО
3:2
ПДА
1:2
ПДА
0:1
ПДА
1:1
ПДА
1:3
ТМК
0:3
2ЙК
1:0

Голы

Всего голов

6
18

Голов в среднем за матч

0.75
1.8

Среднее время на гол

120
50

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.71
0.8

Среднее время на гол

52
112

Всего голов

18
22

Голов в среднем за матч

1.2
1.47

Тотал матчей

1.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

75
61

Бомбардиры внутри турнира

Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейманс Дан 4 (1) 0.27
Мориока Риота 3 0.2
Anass Zaroury 2 0.13
Илаймахаритра Марко 2 (1) 0.13
Нкуба Кен 1 0.07
Зоргане Адем 1 0.07
Мбенза Исаак 1 0.07
Кайембе Йорис 1 0.07
Голизадех Али 1 0.07
Хоссеинзаде Амирхоссеин 1 0.07
Jackson Tchatchoua 1 0.07
Бессиль Лоик 1 0.07
Баджи Юссуф 1 0.07
Nadir Benbouali 1 0.07
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 8 (3) 0.53
Фрай Микаэль 5 (2) 0.33
Баликвиша Мишель-Анже 3 0.2
Алдервейрельд Тоби 2 0.13
Эккеленкамп Юрген 1 0.07
Геркенс Питер 1 0.07
Наингголан Раджа 1 0.07
Де Лат Ричи 1 0.07
Миёши Коджи 1 0.07
Винс Сэмюэл 1 0.07
Скотт Кристофер 1 0.07
Валенсия Энтони 1 0.07
Стенгс Келвин 0 0
Юсуф Альхассан 0 0
Пачо Вильям 0 0

Карточки

Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 5 0
Кайембе Йорис 3 0
Нкуба Кен 3 0
Зоргане Адем 1 1
Мориока Риота 2 0
Багер Йонас 2 0
Хейманс Дан 2 0
Андреу Стелиос 2 0
Nadir Benbouali 2 0
Мбенза Исаак 1 0
Кнежевич Стефан 1 0
Коффи Херве 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 3 0
Янссен Винсент 3 0
Наингголан Раджа 2 0
Алдервейрельд Тоби 2 0
Алмейда Динис 2 0
Юсуф Альхассан 2 0
Арун Фарис 1 0
Геркенс Питер 1 0
Миёши Коджи 1 0
Бутез Жан 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Батай Йелле 1 0
Эккеленкамп Юрген 1 0
Винс Сэмюэл 1 0
Муйя Арбнор 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
7
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
8%
2
29%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
4
33%
2
29%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
15%
4
57%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
1
14%
76-90

Забито

9
19
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
11%
4
21%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
11%
6
32%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
5
56%
4
21%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
18%
2
22%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
2
18%
1
11%
76-90

Забито

21
26
9 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
2
10%
6
23%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
5
24%
8
31%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
7
33%
5
19%
76-90

Пропущено

24
16
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
4
17%
6
38%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
3
13%
3
19%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
6
25%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлеруа
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Шарлеруа - Тинен 2:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 4:1 Шарлеруа - Кортрейк 2:2 Дессель - Шарлеруа 0:2
Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Стандард 0:1 Хейст - Шарлеруа 1:3 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кнокке 0:2 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Ла Лувьер - Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Франкс-Борен 0:1 Шарлеруа - Гент 2:1 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Шарлеруа - Рюпель Бом 3:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 0:8 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1
Антверпен
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Антверпен - Генк 1:3 Антверпен - Остенде 3:0 Стандард - Антверпен 3:0 Антверпен - Сент-Трейден 2:0
Кортрейк - Антверпен 2:1 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Антверпен - Вестерло 3:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Гент - Антверпен 1:2 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 15 13 1 1 39 - 14 40
2. Антверпен 0:1 15 11 0 4 28 - 15 33
3. Брюгге 15 10 2 3 32 - 16 32
4. Унион Сент-Жиллуаз 15 10 2 3 31 - 19 32
5. Стандард 14 8 1 5 25 - 18 25
6. Гент 15 7 3 5 26 - 18 24
7. Вестерло 15 7 1 7 27 - 29 22
8. АХ Лёвен 15 6 4 5 24 - 24 22
9. Сент-Трейден 15 5 5 5 15 - 17 20
10. Шарлеруа 1:0 15 6 1 8 21 - 25 19
11. Андерлехт 14 6 1 7 26 - 21 19
12. Серкль Брюгге 15 5 4 6 21 - 23 19
13. Мехелен 15 5 2 8 22 - 28 17
14. Остенде 15 4 2 9 17 - 30 14
15. Эйпен 15 4 0 11 17 - 33 12
16. Кортрейк 15 3 3 9 13 - 26 12
17. Зульте-Варегем 15 3 2 10 16 - 33 11
18. Серен Юнайтед 15 3 2 10 15 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 8 7 1 0 21 - 7 22
2. Антверпен 0:1 8 7 0 1 20 - 8 21
3. Брюгге 8 6 1 1 20 - 8 19
4. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 1 1 12 - 7 16
5. Гент 7 4 1 2 14 - 9 13
6. Вестерло 7 4 1 2 14 - 9 13
7. Андерлехт 8 4 1 3 15 - 9 13
8. Мехелен 8 4 1 3 15 - 13 13
9. Стандард 7 4 1 2 15 - 8 13
10. Серкль Брюгге 7 3 3 1 13 - 7 12
11. Шарлеруа 1:0 8 3 1 4 12 - 14 10
12. АХ Лёвен 7 3 1 3 8 - 11 10
13. Остенде 7 3 0 4 8 - 14 9
14. Сент-Трейден 7 2 2 3 7 - 9 8
15. Эйпен 7 2 0 5 8 - 14 6
16. Зульте-Варегем 8 2 0 6 10 - 23 6
17. Кортрейк 8 1 2 5 5 - 14 5
18. Серен Юнайтед 7 0 1 6 2 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 1 2 19 - 12 16
3. Брюгге 7 4 1 2 12 - 8 13
4. Антверпен 0:1 7 4 0 3 8 - 7 12
5. Стандард 7 4 0 3 10 - 10 12
6. АХ Лёвен 8 3 3 2 16 - 13 12
7. Сент-Трейден 8 3 3 2 8 - 8 12
8. Гент 8 3 2 3 12 - 9 11
9. Серен Юнайтед 8 3 1 4 13 - 14 10
10. Шарлеруа 1:0 7 3 0 4 9 - 11 9
11. Вестерло 8 3 0 5 13 - 20 9
12. Кортрейк 7 2 1 4 8 - 12 7
13. Серкль Брюгге 8 2 1 5 8 - 16 7
14. Андерлехт 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Эйпен 8 2 0 6 9 - 19 6
16. Зульте-Варегем 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Остенде 8 1 2 5 9 - 16 5
18. Мехелен 7 1 1 5 7 - 15 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
АХ Лёвен Гонсалес Марио 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 8 (2)
Гент Кейперс Уго 8 (1)
Генк Онуачу Пол 8
Брюгге Ютгла Ферран 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Мубарак Вакасо 1 5
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Гент Нгадеу Майкл 1 5
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 5
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    37'
    Алдервейрельд Тоби получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Nadir Benbouali бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шарлеруа
Ничья
Антверпен
3.51
3.70
3.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шарлеруа 1:0 Антверпен онлайн

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