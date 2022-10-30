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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Шарлеруа
1:0
Конец матча
Антверпен
0'
1:0
35' Гол
Nadir Benbouali
37' Желтая карточка
Алдервейрельд Тоби
51' Желтая карточка
Илаймахаритра Марко
61' Желтая карточка
Нкуба Кен
67' Желтая карточка
Стенгс Келвин
70' Желтая карточка
Эккеленкамп Юрген
86' Желтая карточка
Багер Йонас
90'+7
16
Коффи
Херве
2
Багер
Йонас
21
Андреу
Стелиос
31
Martin
Wasinski
28
Нкуба
Кен
12
Кайембе
Йорис
26
Илаймахаритра
Марко
6
Зоргане
Адем
99
Хоссеинзаде
Амирхоссеин
7
Мбенза
Исаак
45
Nadir
Benbouali
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
23
Алдервейрельд
Тоби
51
Пачо
Вильям
21
Винс
Сэмюэл
16
Геркенс
Питер
8
Юсуф
Альхассан
24
Эккеленкамп
Юрген
14
Стенгс
Келвин
18
Янссен
Винсент
10
Баликвиша
Мишель-Анже
Шарлеруа
3-4-2-1
Антверпен
4-3-3

История личных встреч

Шарлеруа
Антверпен

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

111.1%
11.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

15 матчей

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
6.7%
26.6%
10 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ПДА
3:0
ТМК
0:2
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ТМС
0:4
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДАТЗПВЛЕПО
3:2
ПДА
1:2
ПДА
0:1
ПДА
1:1
ПДА
1:3
ТМК
0:3
2ЙК
1:0

Голы

Всего голов

6
18

Голов в среднем за матч

0.75
1.8

Среднее время на гол

120
50

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.71
0.8

Среднее время на гол

52
112

Всего голов

18
22

Голов в среднем за матч

1.2
1.47

Тотал матчей

1.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

75
61

Бомбардиры внутри турнира

Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейманс Дан 4 (1) 0.27
Мориока Риота 3 0.2
Anass Zaroury 2 0.13
Илаймахаритра Марко 2 (1) 0.13
Зоргане Адем 1 0.07
Нкуба Кен 1 0.07
Мбенза Исаак 1 0.07
Кайембе Йорис 1 0.07
Голизадех Али 1 0.07
Хоссеинзаде Амирхоссеин 1 0.07
Jackson Tchatchoua 1 0.07
Бессиль Лоик 1 0.07
Баджи Юссуф 1 0.07
Nadir Benbouali 1 0.07
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 8 (3) 0.53
Фрай Микаэль 5 (2) 0.33
Баликвиша Мишель-Анже 3 0.2
Алдервейрельд Тоби 2 0.13
Эккеленкамп Юрген 1 0.07
Геркенс Питер 1 0.07
Наингголан Раджа 1 0.07
Де Лат Ричи 1 0.07
Миёши Коджи 1 0.07
Винс Сэмюэл 1 0.07
Скотт Кристофер 1 0.07
Валенсия Энтони 1 0.07
Стенгс Келвин 0 0
Юсуф Альхассан 0 0
Пачо Вильям 0 0

Карточки

Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 6 0
Нкуба Кен 4 0
Багер Йонас 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Зоргане Адем 1 1
Мориока Риота 2 0
Хейманс Дан 2 0
Андреу Стелиос 2 0
Nadir Benbouali 2 0
Мбенза Исаак 1 0
Кнежевич Стефан 1 0
Коффи Херве 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алдервейрельд Тоби 3 0
Де Лат Ричи 3 0
Янссен Винсент 3 0
Наингголан Раджа 2 0
Алмейда Динис 2 0
Стенгс Келвин 2 0
Эккеленкамп Юрген 2 0
Юсуф Альхассан 2 0
Арун Фарис 1 0
Геркенс Питер 1 0
Миёши Коджи 1 0
Бутез Жан 1 0
Батай Йелле 1 0
Винс Сэмюэл 1 0
Муйя Арбнор 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
7
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
1
8%
2
29%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
5
38%
2
29%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
15%
1
14%
76-90

Пропущено

13
8
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
15%
4
50%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
1
13%
76-90

Забито

9
19
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
11%
4
21%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
11%
6
32%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
5
56%
4
21%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
18%
2
22%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
2
18%
1
11%
76-90

Забито

22
26
10 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
2
9%
6
23%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
6
27%
8
31%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
7
32%
5
19%
76-90

Пропущено

24
17
10 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
4
17%
6
35%
1-15
3
13%
3
18%
16-30
3
13%
4
24%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
6
25%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлеруа
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Шарлеруа - Тинен 2:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 4:1 Шарлеруа - Кортрейк 2:2 Дессель - Шарлеруа 0:2
Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Стандард 0:1 Хейст - Шарлеруа 1:3 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кнокке 0:2 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Ла Лувьер - Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Франкс-Борен 0:1 Шарлеруа - Гент 2:1 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Шарлеруа - Рюпель Бом 3:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 0:8 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1
Антверпен
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Антверпен - Генк 1:3 Антверпен - Остенде 3:0 Стандард - Антверпен 3:0 Антверпен - Сент-Трейден 2:0
Кортрейк - Антверпен 2:1 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Антверпен - Вестерло 3:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Гент - Антверпен 1:2 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 15 13 1 1 39 - 14 40
2. Антверпен 15 11 0 4 28 - 15 33
3. Брюгге 15 10 2 3 32 - 16 32
4. Унион Сент-Жиллуаз 15 10 2 3 31 - 19 32
5. Стандард 14 8 1 5 25 - 18 25
6. Гент 15 7 3 5 26 - 18 24
7. Вестерло 15 7 1 7 27 - 29 22
8. АХ Лёвен 15 6 4 5 24 - 24 22
9. Сент-Трейден 15 5 5 5 15 - 17 20
10. Шарлеруа 15 6 1 8 21 - 25 19
11. Андерлехт 14 6 1 7 26 - 21 19
12. Серкль Брюгге 15 5 4 6 21 - 23 19
13. Мехелен 15 5 2 8 22 - 28 17
14. Остенде 15 4 2 9 17 - 30 14
15. Эйпен 15 4 0 11 17 - 33 12
16. Кортрейк 15 3 3 9 13 - 26 12
17. Зульте-Варегем 15 3 2 10 16 - 33 11
18. Серен Юнайтед 15 3 2 10 15 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 8 7 1 0 21 - 7 22
2. Антверпен 8 7 0 1 20 - 8 21
3. Брюгге 8 6 1 1 20 - 8 19
4. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 1 1 12 - 7 16
5. Гент 7 4 1 2 14 - 9 13
6. Вестерло 7 4 1 2 14 - 9 13
7. Андерлехт 8 4 1 3 15 - 9 13
8. Мехелен 8 4 1 3 15 - 13 13
9. Стандард 7 4 1 2 15 - 8 13
10. Серкль Брюгге 7 3 3 1 13 - 7 12
11. Шарлеруа 8 3 1 4 12 - 14 10
12. АХ Лёвен 7 3 1 3 8 - 11 10
13. Остенде 7 3 0 4 8 - 14 9
14. Сент-Трейден 7 2 2 3 7 - 9 8
15. Эйпен 7 2 0 5 8 - 14 6
16. Зульте-Варегем 8 2 0 6 10 - 23 6
17. Кортрейк 8 1 2 5 5 - 14 5
18. Серен Юнайтед 7 0 1 6 2 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 1 2 19 - 12 16
3. Брюгге 7 4 1 2 12 - 8 13
4. Антверпен 7 4 0 3 8 - 7 12
5. Стандард 7 4 0 3 10 - 10 12
6. АХ Лёвен 8 3 3 2 16 - 13 12
7. Сент-Трейден 8 3 3 2 8 - 8 12
8. Гент 8 3 2 3 12 - 9 11
9. Серен Юнайтед 8 3 1 4 13 - 14 10
10. Шарлеруа 7 3 0 4 9 - 11 9
11. Вестерло 8 3 0 5 13 - 20 9
12. Кортрейк 7 2 1 4 8 - 12 7
13. Серкль Брюгге 8 2 1 5 8 - 16 7
14. Андерлехт 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Эйпен 8 2 0 6 9 - 19 6
16. Зульте-Варегем 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Остенде 8 1 2 5 9 - 16 5
18. Мехелен 7 1 1 5 7 - 15 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
АХ Лёвен Гонсалес Марио 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 8 (2)
Гент Кейперс Уго 8 (1)
Генк Онуачу Пол 8
Брюгге Ютгла Ферран 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Мубарак Вакасо 1 5
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Гент Нгадеу Майкл 1 5
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 5
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      37'
      Алдервейрельд Тоби получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Nadir Benbouali бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Шарлеруа 1:0 Антверпен онлайн

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