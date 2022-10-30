Тур: 15. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
0'
1:0
35' ГолNadir Benbouali
37' Желтая карточкаАлдервейрельд Тоби
51' Желтая карточкаИлаймахаритра Марко
61' Желтая карточкаНкуба Кен
67' Желтая карточкаСтенгс Келвин
70' Желтая карточкаЭккеленкамп Юрген
86' Желтая карточкаБагер Йонас
90'+7
Ход матча
35'
1:0
61'
67'
86'
16
Коффи
Херве
28
Нкуба
Кен
51
Пачо
Вильям
21
Винс
Сэмюэл
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Нкуба КенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Frank Defays
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
51 Пачо ВильямЗащитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
-
11 Муйя АрбнорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
История личных встреч
Шарлеруа
Антверпен
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
111.1%
11.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
15 матчей
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
66.7%
6.7%
26.6%
10 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
18
Голов в среднем за матч
0.75
1.8
Среднее время на гол
120
50
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1.71
0.8
Среднее время на гол
52
112
Всего голов
18
22
Голов в среднем за матч
1.2
1.47
Тотал матчей
1.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
75
61
Бомбардиры внутри турнира
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейманс Дан
|4 (1)
|0.27
|Мориока Риота
|3
|0.2
|Anass Zaroury
|2
|0.13
|Илаймахаритра Марко
|2 (1)
|0.13
|Зоргане Адем
|1
|0.07
|Нкуба Кен
|1
|0.07
|Мбенза Исаак
|1
|0.07
|Кайембе Йорис
|1
|0.07
|Голизадех Али
|1
|0.07
|Хоссеинзаде Амирхоссеин
|1
|0.07
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.07
|Бессиль Лоик
|1
|0.07
|Баджи Юссуф
|1
|0.07
|Nadir Benbouali
|1
|0.07
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|8 (3)
|0.53
|Фрай Микаэль
|5 (2)
|0.33
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0.2
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0.13
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0.07
|Геркенс Питер
|1
|0.07
|Наингголан Раджа
|1
|0.07
|Де Лат Ричи
|1
|0.07
|Миёши Коджи
|1
|0.07
|Винс Сэмюэл
|1
|0.07
|Скотт Кристофер
|1
|0.07
|Валенсия Энтони
|1
|0.07
|Стенгс Келвин
|0
|0
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Пачо Вильям
|0
|0
Карточки
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|6
|0
|Нкуба Кен
|4
|0
|Багер Йонас
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Зоргане Адем
|1
|1
|Мориока Риота
|2
|0
|Хейманс Дан
|2
|0
|Андреу Стелиос
|2
|0
|Nadir Benbouali
|2
|0
|Мбенза Исаак
|1
|0
|Кнежевич Стефан
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алдервейрельд Тоби
|3
|0
|Де Лат Ричи
|3
|0
|Янссен Винсент
|3
|0
|Наингголан Раджа
|2
|0
|Алмейда Динис
|2
|0
|Стенгс Келвин
|2
|0
|Эккеленкамп Юрген
|2
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Геркенс Питер
|1
|0
|Миёши Коджи
|1
|0
|Бутез Жан
|1
|0
|Батай Йелле
|1
|0
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|Муйя Арбнор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
7
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
1
8%
2
29%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
5
38%
2
29%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
15%
1
14%
76-90
Пропущено
13
8
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
15%
4
50%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
1
13%
76-90
Забито
9
19
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
11%
4
21%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
11%
6
32%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
5
56%
4
21%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
18%
2
22%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
2
18%
1
11%
76-90
Забито
22
26
10 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
2
9%
6
23%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
6
27%
8
31%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
7
32%
5
19%
76-90
Пропущено
24
17
10 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
4
17%
6
35%
1-15
3
13%
3
18%
16-30
3
13%
4
24%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
6
25%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлеруа
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Шарлеруа - Тинен 2:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 4:1 Шарлеруа - Кортрейк 2:2 Дессель - Шарлеруа 0:2
Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Стандард 0:1 Хейст - Шарлеруа 1:3 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кнокке 0:2 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Ла Лувьер - Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Франкс-Борен 0:1 Шарлеруа - Гент 2:1 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Шарлеруа - Рюпель Бом 3:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 0:8 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1
Антверпен
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Антверпен - Генк 1:3 Антверпен - Остенде 3:0 Стандард - Антверпен 3:0 Антверпен - Сент-Трейден 2:0
Кортрейк - Антверпен 2:1 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Антверпен - Вестерло 3:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Гент - Антверпен 1:2 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|15
|13
|1
|1
|39 - 14
|40
|2.
|Антверпен
|15
|11
|0
|4
|28 - 15
|33
|3.
|Брюгге
|15
|10
|2
|3
|32 - 16
|32
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|10
|2
|3
|31 - 19
|32
|5.
|Стандард
|14
|8
|1
|5
|25 - 18
|25
|6.
|Гент
|15
|7
|3
|5
|26 - 18
|24
|7.
|Вестерло
|15
|7
|1
|7
|27 - 29
|22
|8.
|АХ Лёвен
|15
|6
|4
|5
|24 - 24
|22
|9.
|Сент-Трейден
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|10.
|Шарлеруа
|15
|6
|1
|8
|21 - 25
|19
|11.
|Андерлехт
|14
|6
|1
|7
|26 - 21
|19
|12.
|Серкль Брюгге
|15
|5
|4
|6
|21 - 23
|19
|13.
|Мехелен
|15
|5
|2
|8
|22 - 28
|17
|14.
|Остенде
|15
|4
|2
|9
|17 - 30
|14
|15.
|Эйпен
|15
|4
|0
|11
|17 - 33
|12
|16.
|Кортрейк
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
|17.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|2
|10
|16 - 33
|11
|18.
|Серен Юнайтед
|15
|3
|2
|10
|15 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|8
|7
|1
|0
|21 - 7
|22
|2.
|Антверпен
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|3.
|Брюгге
|8
|6
|1
|1
|20 - 8
|19
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|5.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|6.
|Вестерло
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|7.
|Андерлехт
|8
|4
|1
|3
|15 - 9
|13
|8.
|Мехелен
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|9.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|10.
|Серкль Брюгге
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|11.
|Шарлеруа
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|12.
|АХ Лёвен
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|13.
|Остенде
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|14.
|Сент-Трейден
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|15.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|0
|6
|10 - 23
|6
|17.
|Кортрейк
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|18.
|Серен Юнайтед
|7
|0
|1
|6
|2 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|1
|2
|19 - 12
|16
|3.
|Брюгге
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|4.
|Антверпен
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|5.
|Стандард
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|6.
|АХ Лёвен
|8
|3
|3
|2
|16 - 13
|12
|7.
|Сент-Трейден
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|8.
|Гент
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|9.
|Серен Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|10.
|Шарлеруа
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|11.
|Вестерло
|8
|3
|0
|5
|13 - 20
|9
|12.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|13.
|Серкль Брюгге
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|14.
|Андерлехт
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Эйпен
|8
|2
|0
|6
|9 - 19
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Остенде
|8
|1
|2
|5
|9 - 16
|5
|18.
|Мехелен
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|8 (1)
|Генк
|Онуачу Пол
|8
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|7 (3)
|Эйпен
|Мубарак Вакасо
|1 5
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Гент
|Нгадеу Майкл
|1 5
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 5
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 5