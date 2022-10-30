Тур: 11. Стадион: Municipal de Barcelos.
0:0
Первый тайм: 16'
0'
78
Danilo
Veiga
26
Рубен
Мигель
55
Гомес
Энрике
57
Буэно
Матеус
77
Мурило
Коста
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Danilo VeigaЗащитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Буэно МатеусПолузащитник
-
77 Мурило КостаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Симоэш АндреПолузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
18 Mizuki AraiНападающий
-
30 Алипур АлиНападающий
-
-
Главный тренер: Виейра Иво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Лаинес ДиегоПолузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Нападающий
-
23 Банза СимонНападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Жил Висенте
Брага
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 8 побед
16 матчей
12.5%
18.8%
68.7%
2 победы 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
6.3%
37.5%
56.2%
1 победа 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.63
0.75
Среднее время на гол
144
120
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.31
1.13
Тотал матчей
1.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
68
80
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|6 (1)
|0.6
|Алипур Али
|1
|0.1
|Босельи Хуан
|1
|0.1
|Мурило Коста
|1
|0.1
|Фудзимото Канья
|0
|0
|Сантана Элдер
|0
|0
|Араужу Томаш
|0
|0
|Буэно Матеус
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|5
|0.5
|Орта Рикарду
|4 (1)
|0.4
|Оливейра Витор
|4
|0.4
|Медейруш Юри
|2
|0.2
|Руис Абель
|2
|0.2
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|2
|0.2
|Лаинес Диего
|1
|0.1
|Секейра Нуну
|1
|0.1
|Каштру Андре
|1
|0.1
|Ньякате Сику
|1
|0.1
|Тормена Витор
|1
|0.1
|Гомес Родриго II
|1
|0.1
|Джало Альваро
|0
|0
|Орта Андре
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунья Лукас
|4
|0
|Босельи Хуан
|3
|0
|Марин Адриан
|1
|1
|Карвалью Витор
|2
|0
|Вильодрес Кевин
|2
|0
|Франсиско Мартинес
|1
|0
|Абурджания Георгий
|1
|0
|Сантана Элдер
|1
|0
|Тиба Педру
|1
|0
|Ауашерия Билель
|1
|0
|Карраса Моура
|1
|0
|Гомес Энрике
|1
|0
|Мурило Коста
|1
|0
|Буэно Матеус
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Фабиано
|5
|0
|Медейруш Юри
|3
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3
|0
|Лаинес Диего
|3
|0
|Матеус Лима
|1
|1
|Банза Симон
|2
|0
|Орта Рикарду
|1
|0
|Секейра Нуну
|1
|0
|Орта Андре
|1
|0
|Руис Абель
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
|Рачич Урош
|1
|0
|Тормена Витор
|1
|0
|Магальяйнш Тьягу
|1
|0
|Гомес Родриго II
|1
|0
|Горби Жан-Батист
|1
|0
|Джало Альваро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
14
0 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
5
36%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
100%
2
14%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
17%
2
18%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
33%
5
45%
76-90
Пропущено
10
4
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
10%
2
50%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
25%
76-90
Забито
9
25
3 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
1
11%
7
28%
1-15
2
22%
2
8%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
1
11%
1
4%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
5
56%
7
28%
76-90
Пропущено
15
11
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
7%
2
18%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
5
33%
2
18%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
2
13%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шавиш - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Эшторил 0:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1
Жил Висенте - Риу Аве 2:2 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Порту 0:2 Визела - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 Жил Висенте - Фамаликан 0:0 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Арока - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Рига 4:0 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:0 Рига - Жил Висенте 1:1 Визела - Жил Висенте 2:3 Жил Висенте - Тондела 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 5:0 Жил Висенте - Тондела 3:0
Брага
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Унион Берлин - Брага 1:0 Эшторил - Брага 0:2 Фелгейраш 1932 - Брага 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3
Брага - Шавиш 0:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Порту - Брага 4:1 Брага - Визела 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Риу Аве - Брага 2:3 Мальмё - Брага 0:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Брага 0:6 Брага - Маритиму 5:0 Фамаликан - Брага 0:3 Брага - Спортинг Л 3:3 Брага - Сельта 2:1 Портимоненсе - Брага 2:0 Брага - Борнмут 2:1 Брага - Мидлсбро 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|11
|10
|1
|0
|29 - 5
|31
|2.
|Порту
|11
|7
|2
|2
|23 - 8
|23
|3.
|Брага
|0:0
|11
|7
|2
|2
|26 - 10
|23
|4.
|Каса Пиа
|11
|6
|2
|3
|11 - 8
|20
|5.
|Спортинг Л
|11
|6
|1
|4
|21 - 14
|19
|6.
|Витория Гимарайнш
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|7.
|Боавишта
|11
|5
|2
|4
|13 - 18
|17
|8.
|Эшторил
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|9.
|Портимоненсе
|11
|5
|1
|5
|9 - 11
|16
|10.
|Арока
|11
|4
|4
|3
|13 - 18
|16
|11.
|Шавиш
|11
|4
|3
|4
|11 - 15
|15
|12.
|Визела
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|13.
|Риу Аве
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|14.
|Фамаликан
|10
|3
|1
|6
|8 - 13
|10
|15.
|Жил Висенте
|0:0
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|16.
|Санта-Клара
|11
|2
|3
|6
|8 - 12
|9
|17.
|Маритиму
|11
|1
|2
|8
|8 - 26
|5
|18.
|Пасуш де Феррейра
|11
|0
|2
|9
|7 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|2.
|Порту
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|3.
|Спортинг Л
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Боавишта
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|5.
|Брага
|0:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|6.
|Каса Пиа
|6
|3
|1
|2
|4 - 2
|10
|7.
|Портимоненсе
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|8.
|Витория Гимарайнш
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|9.
|Арока
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|10.
|Риу Аве
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|11.
|Фамаликан
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|12.
|Шавиш
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|13.
|Санта-Клара
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Жил Висенте
|0:0
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|15.
|Эшторил
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Визела
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Маритиму
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|18.
|Пасуш де Феррейра
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|0:0
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|2.
|Бенфика
|5
|4
|1
|0
|6 - 0
|13
|3.
|Порту
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Эшторил
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|5.
|Каса Пиа
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|Шавиш
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|7.
|Визела
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Витория Гимарайнш
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Спортинг Л
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|10.
|Боавишта
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|11.
|Портимоненсе
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Арока
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|6
|13.
|Жил Висенте
|0:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Маритиму
|6
|1
|1
|4
|4 - 18
|4
|15.
|Риу Аве
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|16.
|Санта-Клара
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|17.
|Фамаликан
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|18.
|Пасуш де Феррейра
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
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|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|7 (1)
|Бенфика
|Силва Рафа
|6 (2)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|6
|Порту
|Тареми Мехди
|5 (4)
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|5 (3)
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 6
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 6
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 5
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 4
Прогнозы на матч Жил Висенте 0:0 Брага
Исход игры
Жил Висенте
5.9% (7)
Ничья
11% (13)
Брага
83.1% (98)
Тотал 2.5
Больше
51.72% (60)
Меньше
48.28% (56)
Обе команды забьют
Да
62.07% (72)
Нет
37.93% (44)
Популярный счёт
1:2 Брага
44.1% (52)
0:1 Брага
21.2% (25)
0:2 Брага
12.7% (15)
1:1 Ничья
10.2% (12)
1:3 Брага
3.4% (4)
2:1 Жил Висенте
2.5% (3)
1:0 Жил Висенте
2.5% (3)
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