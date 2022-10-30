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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Жил Висенте
0:0
Первый тайм: 16'
Брага
0'
Прогнозы 118
Жил Висенте 5.9% (7)
X 11% (13)
Брага 83.1% (98)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жил Висенте
Ничья
Брага
5.70
4.34
5.90
Все Коэффициенты
1
Крицюк
Станислав
78
Danilo
Veiga
3
Кунья
Лукас
26
Рубен
Мигель
55
Гомес
Энрике
10
Фудзимото
Канья
21
Карвалью
Витор
57
Буэно
Матеус
77
Мурило
Коста
9
Франсиско
Мартинес
7
Ауашерия
Билель
1
Матеус
Лима
70
Сильва
Фабиано
3
Тормена
Витор
4
Ньякате
Сику
6
Секейра
Нуну
45
Медейруш
Юри
10
Орта
Андре
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
21
Орта
Рикарду
9
Руис
Абель
99
Оливейра
Витор
Жил Висенте
4-3-3
Брага
4-4-2

История личных встреч

Жил Висенте
Брага

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 8 побед

16 матчей

12.5%
18.8%
68.7%
2 победы 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

6.3%
37.5%
56.2%
1 победа 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ММ(
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.63
0.75

Среднее время на гол

144
120

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.31
1.13

Тотал матчей

1.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

68
80

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 6 (1) 0.6
Алипур Али 1 0.1
Босельи Хуан 1 0.1
Мурило Коста 1 0.1
Фудзимото Канья 0 0
Сантана Элдер 0 0
Араужу Томаш 0 0
Буэно Матеус 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 5 0.5
Орта Рикарду 4 (1) 0.4
Оливейра Витор 4 0.4
Медейруш Юри 2 0.2
Руис Абель 2 0.2
Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 0.2
Лаинес Диего 1 0.1
Секейра Нуну 1 0.1
Каштру Андре 1 0.1
Ньякате Сику 1 0.1
Тормена Витор 1 0.1
Гомес Родриго II 1 0.1
Джало Альваро 0 0
Орта Андре 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунья Лукас 4 0
Босельи Хуан 3 0
Марин Адриан 1 1
Карвалью Витор 2 0
Вильодрес Кевин 2 0
Франсиско Мартинес 1 0
Абурджания Георгий 1 0
Сантана Элдер 1 0
Тиба Педру 1 0
Ауашерия Билель 1 0
Карраса Моура 1 0
Гомес Энрике 1 0
Мурило Коста 1 0
Буэно Матеус 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Фабиано 5 0
Медейруш Юри 3 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 0
Лаинес Диего 3 0
Матеус Лима 1 1
Банза Симон 2 0
Орта Рикарду 1 0
Секейра Нуну 1 0
Орта Андре 1 0
Руис Абель 1 0
Ньякате Сику 1 0
Рачич Урош 1 0
Тормена Витор 1 0
Магальяйнш Тьягу 1 0
Гомес Родриго II 1 0
Горби Жан-Батист 1 0
Джало Альваро 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
14
0 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
5
36%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
100%
2
14%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
17%
2
18%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
33%
5
45%
76-90

Пропущено

10
4
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
10%
2
50%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
25%
76-90

Забито

9
25
3 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
1
11%
7
28%
1-15
2
22%
2
8%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
1
11%
1
4%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
5
56%
7
28%
76-90

Пропущено

15
11
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
7%
2
18%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
5
33%
2
18%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
2
13%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шавиш - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Эшторил 0:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1
Жил Висенте - Риу Аве 2:2 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Порту 0:2 Визела - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 Жил Висенте - Фамаликан 0:0 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Арока - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Рига 4:0 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:0 Рига - Жил Висенте 1:1 Визела - Жил Висенте 2:3 Жил Висенте - Тондела 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 5:0 Жил Висенте - Тондела 3:0
Брага
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Унион Берлин - Брага 1:0 Эшторил - Брага 0:2 Фелгейраш 1932 - Брага 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3
Брага - Шавиш 0:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Порту - Брага 4:1 Брага - Визела 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Риу Аве - Брага 2:3 Мальмё - Брага 0:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Брага 0:6 Брага - Маритиму 5:0 Фамаликан - Брага 0:3 Брага - Спортинг Л 3:3 Брага - Сельта 2:1 Портимоненсе - Брага 2:0 Брага - Борнмут 2:1 Брага - Мидлсбро 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 11 10 1 0 29 - 5 31
2. Порту 11 7 2 2 23 - 8 23
3. Брага 0:0 11 7 2 2 26 - 10 23
4. Каса Пиа 11 6 2 3 11 - 8 20
5. Спортинг Л 11 6 1 4 21 - 14 19
6. Витория Гимарайнш 10 5 2 3 10 - 8 17
7. Боавишта 11 5 2 4 13 - 18 17
8. Эшторил 11 4 4 3 12 - 10 16
9. Портимоненсе 11 5 1 5 9 - 11 16
10. Арока 11 4 4 3 13 - 18 16
11. Шавиш 11 4 3 4 11 - 15 15
12. Визела 11 3 3 5 9 - 12 12
13. Риу Аве 11 3 3 5 14 - 18 12
14. Фамаликан 10 3 1 6 8 - 13 10
15. Жил Висенте 0:0 11 2 4 5 9 - 15 10
16. Санта-Клара 11 2 3 6 8 - 12 9
17. Маритиму 11 1 2 8 8 - 26 5
18. Пасуш де Феррейра 11 0 2 9 7 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 6 6 0 0 23 - 5 18
2. Порту 5 4 0 1 15 - 3 12
3. Спортинг Л 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Боавишта 6 3 2 1 8 - 8 11
5. Брага 0:0 5 3 1 1 11 - 4 10
6. Каса Пиа 6 3 1 2 4 - 2 10
7. Портимоненсе 6 3 1 2 5 - 5 10
8. Витория Гимарайнш 5 3 1 1 5 - 3 10
9. Арока 6 3 1 2 9 - 11 10
10. Риу Аве 5 3 0 2 7 - 5 9
11. Фамаликан 5 3 0 2 7 - 5 9
12. Шавиш 5 1 3 1 6 - 5 6
13. Санта-Клара 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Жил Висенте 0:0 6 1 3 2 3 - 5 6
15. Эшторил 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Визела 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Маритиму 5 0 1 4 4 - 8 1
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 0:0 6 4 1 1 15 - 6 13
2. Бенфика 5 4 1 0 6 - 0 13
3. Порту 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Эшторил 6 3 2 1 7 - 3 11
5. Каса Пиа 5 3 1 1 7 - 6 10
6. Шавиш 6 3 0 3 5 - 10 9
7. Визела 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Витория Гимарайнш 5 2 1 2 5 - 5 7
9. Спортинг Л 6 2 1 3 8 - 10 7
10. Боавишта 5 2 0 3 5 - 10 6
11. Портимоненсе 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Арока 5 1 3 1 4 - 7 6
13. Жил Висенте 0:0 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Маритиму 6 1 1 4 4 - 18 4
15. Риу Аве 6 0 3 3 7 - 13 3
16. Санта-Клара 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Фамаликан 5 0 1 4 1 - 8 1
18. Пасуш де Феррейра 5 0 1 4 4 - 8 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (1)
Бенфика Силва Рафа 6 (2)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 6
Порту Тареми Мехди 5 (4)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Визела Гуззу Рафаэл 1 6
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 6
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 118
Жил Висенте 5.9% (7)
X 11% (13)
Брага 83.1% (98)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жил Висенте
Ничья
Брага
5.70
4.34
5.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Жил Висенте 0:0 Брага онлайн

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Прогнозы на матч Жил Висенте 0:0 Брага

Исход игры
Жил Висенте
5.9% (7)
Ничья
11% (13)
Брага
83.1% (98)
Тотал 2.5
Больше
51.72% (60)
Меньше
48.28% (56)
Обе команды забьют
Да
62.07% (72)
Нет
37.93% (44)
Популярный счёт
1:2 Брага
44.1% (52)
0:1 Брага
21.2% (25)
0:2 Брага
12.7% (15)
1:1 Ничья
10.2% (12)
1:3 Брага
3.4% (4)
2:1 Жил Висенте
2.5% (3)
1:0 Жил Висенте
2.5% (3)
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Жил Висенте
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