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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A
2022

Тур: 33.
Форталеза
0:0
Первый тайм: 43'
Атлетико Минейро
0'
35' Желтая карточка
Тити
35' Желтая карточка
Алонсо Хуниор

Ход матча

35'
Тити
 
35'
 
Алонсо Хуниор
Лучшие коэффициенты
Форталеза
Ничья
Атлетико Минейро
3.30
3.30
3.30
Все Коэффициенты
16
Fernando
Miguel
19
Emanuel
Britez
5
Marcelo
Conceicao
4
Тити
29
Juninho
Capixaba
10
Lucas
Crispim
88
Саша
Лукас
17
Jose
Welison
7
Robson
IV
91
Тьяго
Гальярдо
32
Роша
Педро
22
Эверсон
2
Guga3
34
Жемерсон
де
Жесус
3
Алонсо
Хуниор
6
Додо
Родолфо
29
Аллан
Соуза
8
Jair
II
19
Ademir
Santos
15
Сарачо
Федерико
44
Rubens
18
Саша
Эдуардо
Форталеза
4-3-3
Атлетико Минейро
4-2-3-1

История личных встреч

Форталеза
Атлетико Минейро

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед

История матчей

СA
3:2
К
1:2
К
4:0
СA
0:2
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Moises Vieira 6 0.18
Тьяго Гальярдо 5 0.15
Robson IV 4 0.12
Picachu 4 (1) 0.12
Эркулес 3 0.09
Роша Педро 2 0.06
Romarinho3 2 0.06
Juninho Capixaba 1 0.03
Emanuel Britez 1 0.03
Lucas Crispim 1 0.03
Саша Лукас 1 0.03
Jose Welison 1 0.03
Александр Кайо 1 0.03
Habraao 1 0.03
Ромеро Сильвио 0 0
Лима Лукас III 0 0
Отеро Ромуло 0 0
Tinga I 0 0
Marcelo Conceicao 0 0
Фелипе 0 0
Jussa 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 12 (2) 0.36
Фернандес Игнасио 4 (1) 0.12
Саша Эдуардо 3 0.09
Сарачо Федерико 2 0.06
Keno 2 0.06
Кардек Алан 2 0.06
Саварино Джефферсон 2 0.06
Ademir Santos 2 0.06
Jair II 1 0.03
Варгас Эдуардо 1 0.03
Igor Rabello 1 0.03
Савио III 1 0.03
Ревер Умберто 1 0.03
Павон Кристиан 1 0.03
Rubens 1 0.03
Арана Гильерме 0 0
Алонсо Хуниор 0 0
Guga3 0 0
Феррейра Мариано 0 0

Карточки

Форталеза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brayan Ceballos 7 1
Robson IV 6 0
Juninho Capixaba 6 0
Romarinho3 4 1
Ronald 5 0
Тьяго Гальярдо 4 0
Jose Welison 4 0
Lucas Crispim 4 0
Marcelo Conceicao 4 0
Фелипе 2 1
Picachu 3 0
Tinga I 3 0
Лима Лукас III 3 0
Александр Кайо 1 1
Fernando Miguel 2 0
Саша Лукас 2 0
Марсело Бук 2 0
Nascimento Leite Matheus IIIV 2 0
Эркулес 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Роша Педро 1 0
Ландасури Антони 1 0
Jussa 1 0
Igor Torres 1 0
David da Hora 1 0
Витор Рикардо 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan VI 8 0
Аллан Соуза 8 0
Халк Живанилдо 5 0
Фернандес Игнасио 5 0
Феррейра Мариано 5 0
Арана Гильерме 4 0
Keno 4 0
Jair II 4 0
Ademir Santos 4 0
Эверсон 3 0
Жемерсон де Жесус 3 0
Алонсо Хуниор 3 0
Rubens 3 0
Отавио II 2 0
Сарачо Федерико 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Саша Эдуардо 1 0
Додо Родолфо 1 0
Ревер Умберто 1 0
Павон Кристиан 1 0
Igor Rabello 1 0
Calebe 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
17
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 21
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
14%
4
24%
31-45
2
14%
6
35%
46-60
5
36%
2
12%
61-75
3
21%
3
18%
76-90

Пропущено

11
17
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
18%
2
12%
1-15
1
9%
5
29%
29%
16-30
4
36%
2
12%
31-45
2
18%
3
18%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
1
9%
4
24%
76-90

Забито

21
19
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 8
16 Не забивали 20
4
19%
3
16%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
4
19%
4
21%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
2
10%
4
21%
61-75
4
19%
4
21%
76-90

Пропущено

21
18
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
10%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
7
33%
2
11%
31-45
1
5%
4
22%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
10
48%
7
39%
76-90

Забито

35
36
16 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 17
7 Не забивали 9
5
14%
4
11%
1-15
5
14%
3
8%
16-30
6
17%
8
22%
31-45
5
14%
8
22%
46-60
7
20%
6
17%
61-75
7
20%
7
19%
76-90

Пропущено

32
35
16 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 21
4
13%
5
14%
1-15
1
3%
6
17%
16-30
11
34%
4
11%
31-45
3
9%
7
20%
46-60
2
6%
2
6%
61-75
11
34%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Барранкилья - Форталеза 0:1 Америка Минейро - Форталеза 1:2 Форталеза - Льянерос Вильявисенсио 1:2 Форталеза - Аваи 2:0
Форталеза - Валледупар 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза 1:1 Гойяс - Форталеза 0:1 Орсомарсо - Форталеза 0:4 Форталеза - Фламенго 3:2 Бояка Чико - Форталеза 0:0 Жувентуде - Форталеза 1:1 Форталеза - Льянерос Вильявисенсио 1:0 Бока Хуниорс Кали - Форталеза 0:0 Флуминенсе - Форталеза 2:1 Форталеза - Барранкилья 3:0 Форталеза - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:3 Леонес - Форталеза 1:1 Сан-Паулу - Форталеза 0:1 Форталеза - Бояка Чико 1:0 Форталеза - Коринтианс 1:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Сеара 0:0 Сантос - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Аваи - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 0:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Куяба - Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 33 20 11 2 56 - 21 71
2. Интернасьонал Порту Алегре 33 16 13 4 50 - 29 61
3. Фламенго 33 17 7 9 53 - 30 58
4. Коринтианс 32 16 9 7 39 - 30 57
5. Флуминенсе 33 16 7 10 53 - 40 55
6. Атлетико Паранаэнсе 33 14 9 10 40 - 40 51
7. Атлетико Минейро 0:0 33 12 12 9 38 - 33 48
8. Сан-Паулу 33 11 14 8 46 - 35 47
9. Америка Минейро 33 13 6 14 31 - 34 45
10. Форталеза 0:0 33 12 9 12 34 - 33 45
11. Ботафого Рио-де-Жанейро 33 12 8 13 34 - 37 44
12. Сантос 33 11 10 12 38 - 30 43
13. Ред Булл Брагантино 33 10 11 12 45 - 45 41
14. Гойяс 32 10 11 11 35 - 41 41
15. Коритиба Парана 33 10 5 18 33 - 53 35
16. Сеара 33 6 16 11 29 - 34 34
17. Атлетико Гойяненсе 33 8 9 16 33 - 49 33
18. Куяба 33 7 10 16 25 - 37 31
19. Аваи 33 7 7 19 28 - 55 28
20. Жувентуде 33 3 12 18 26 - 60 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 17 11 4 2 33 - 11 37
2. Коринтианс 16 11 4 1 23 - 8 37
3. Интернасьонал Порту Алегре 16 10 5 1 33 - 13 35
4. Фламенго 16 10 3 3 32 - 9 33
5. Флуминенсе 17 10 3 4 33 - 19 33
6. Коритиба Парана 17 10 3 4 22 - 14 33
7. Атлетико Паранаэнсе 16 9 6 1 24 - 12 33
8. Ред Булл Брагантино 17 8 5 4 28 - 18 29
9. Сантос 17 8 4 5 27 - 16 28
10. Америка Минейро 17 8 3 6 20 - 17 27
11. Сан-Паулу 16 7 5 4 28 - 17 26
12. Атлетико Минейро 0:0 16 6 5 5 21 - 16 23
13. Атлетико Гойяненсе 17 6 4 7 19 - 19 22
14. Аваи 17 6 4 7 21 - 24 22
15. Форталеза 0:0 16 5 7 4 14 - 11 22
16. Гойяс 15 5 6 4 17 - 16 21
17. Куяба 16 4 7 5 13 - 13 19
18. Сеара 17 3 8 6 16 - 20 17
19. Ботафого Рио-де-Жанейро 16 4 4 8 13 - 16 16
20. Жувентуде 17 2 8 7 16 - 24 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 16 9 7 0 23 - 10 34
2. Ботафого Рио-де-Жанейро 17 8 4 5 21 - 21 28
3. Интернасьонал Порту Алегре 17 6 8 3 17 - 16 26
4. Фламенго 17 7 4 6 21 - 21 25
5. Атлетико Минейро 0:0 17 6 7 4 17 - 17 25
6. Форталеза 0:0 17 7 2 8 20 - 22 23
7. Флуминенсе 16 6 4 6 20 - 21 22
8. Сан-Паулу 17 4 9 4 18 - 18 21
9. Коринтианс 16 5 5 6 16 - 22 20
10. Гойяс 17 5 5 7 18 - 25 20
11. Америка Минейро 16 5 3 8 11 - 17 18
12. Атлетико Паранаэнсе 17 5 3 9 16 - 28 18
13. Сеара 16 3 8 5 13 - 14 17
14. Сантос 16 3 6 7 11 - 14 15
15. Куяба 17 3 3 11 12 - 24 12
16. Ред Булл Брагантино 16 2 6 8 17 - 27 12
17. Атлетико Гойяненсе 16 2 5 9 14 - 30 11
18. Жувентуде 16 1 4 11 10 - 36 7
19. Аваи 16 1 3 12 7 - 31 6
20. Коритиба Парана 16 0 2 14 11 - 39 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 18 (3)
Гойяс Раул Педро 21 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 16 (1)
Аваи Bissoli 23
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Аваи Bruno Silva II 1 12
Сеара Ричардсон 1 12
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 11
Палмейрас Сан-Паулу Рафаэл Жозе 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    35'
    Алонсо Хуниор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Тити получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Форталеза
Ничья
Атлетико Минейро
3.30
3.30
3.30
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