Тур: 33.
0:0
Первый тайм: 43'
Ход матча
35'
35'
4
Тити
88
Саша
Лукас
17
Jose
Welison
32
Роша
Педро
22
Эверсон
2
Guga3
29
Аллан
Соуза
8
Jair
II
44
Rubens
18
Саша
Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Роша ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
13 Лима ЛукасПолузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Ronald
-
-
-
-
28 Habraao
-
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
-
2 Guga3Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
8 Jair IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 RubensПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 KenoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
27 Calebe
-
40 Nathan VI
-
32 Рафаэл Пирес
-
-
Главный тренер: Cuca
История личных встреч
Форталеза
Атлетико Минейро
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Moises Vieira
|6
|0.18
|Тьяго Гальярдо
|5
|0.15
|Robson IV
|4
|0.12
|Picachu
|4 (1)
|0.12
|Эркулес
|3
|0.09
|Роша Педро
|2
|0.06
|Romarinho3
|2
|0.06
|Juninho Capixaba
|1
|0.03
|Emanuel Britez
|1
|0.03
|Lucas Crispim
|1
|0.03
|Саша Лукас
|1
|0.03
|Jose Welison
|1
|0.03
|Александр Кайо
|1
|0.03
|Habraao
|1
|0.03
|Ромеро Сильвио
|0
|0
|Лима Лукас III
|0
|0
|Отеро Ромуло
|0
|0
|Tinga I
|0
|0
|Marcelo Conceicao
|0
|0
|Фелипе
|0
|0
|Jussa
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|12 (2)
|0.36
|Фернандес Игнасио
|4 (1)
|0.12
|Саша Эдуардо
|3
|0.09
|Сарачо Федерико
|2
|0.06
|Keno
|2
|0.06
|Кардек Алан
|2
|0.06
|Саварино Джефферсон
|2
|0.06
|Ademir Santos
|2
|0.06
|Jair II
|1
|0.03
|Варгас Эдуардо
|1
|0.03
|Igor Rabello
|1
|0.03
|Савио III
|1
|0.03
|Ревер Умберто
|1
|0.03
|Павон Кристиан
|1
|0.03
|Rubens
|1
|0.03
|Арана Гильерме
|0
|0
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Guga3
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
Карточки
Форталеза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brayan Ceballos
|7
|1
|Robson IV
|6
|0
|Juninho Capixaba
|6
|0
|Romarinho3
|4
|1
|Ronald
|5
|0
|Тьяго Гальярдо
|4
|0
|Jose Welison
|4
|0
|Lucas Crispim
|4
|0
|Marcelo Conceicao
|4
|0
|Фелипе
|2
|1
|Picachu
|3
|0
|Tinga I
|3
|0
|Лима Лукас III
|3
|0
|Александр Кайо
|1
|1
|Fernando Miguel
|2
|0
|Саша Лукас
|2
|0
|Марсело Бук
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Роша Педро
|1
|0
|Ландасури Антони
|1
|0
|Jussa
|1
|0
|Igor Torres
|1
|0
|David da Hora
|1
|0
|Витор Рикардо
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan VI
|8
|0
|Аллан Соуза
|8
|0
|Халк Живанилдо
|5
|0
|Фернандес Игнасио
|5
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Арана Гильерме
|4
|0
|Keno
|4
|0
|Jair II
|4
|0
|Ademir Santos
|4
|0
|Эверсон
|3
|0
|Жемерсон де Жесус
|3
|0
|Алонсо Хуниор
|3
|0
|Rubens
|3
|0
|Отавио II
|2
|0
|Сарачо Федерико
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|Саша Эдуардо
|1
|0
|Додо Родолфо
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Павон Кристиан
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Calebe
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
17
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 21
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
14%
4
24%
31-45
2
14%
6
35%
46-60
5
36%
2
12%
61-75
3
21%
3
18%
76-90
Пропущено
11
17
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
18%
2
12%
1-15
1
9%
5
29%
29%
16-30
4
36%
2
12%
31-45
2
18%
3
18%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
1
9%
4
24%
76-90
Забито
21
19
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 8
16 Не забивали 20
4
19%
3
16%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
4
19%
4
21%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
2
10%
4
21%
61-75
4
19%
4
21%
76-90
Пропущено
21
18
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
10%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
7
33%
2
11%
31-45
1
5%
4
22%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
10
48%
7
39%
76-90
Забито
35
36
16 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 17
7 Не забивали 9
5
14%
4
11%
1-15
5
14%
3
8%
16-30
6
17%
8
22%
31-45
5
14%
8
22%
46-60
7
20%
6
17%
61-75
7
20%
7
19%
76-90
Пропущено
32
35
16 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 21
4
13%
5
14%
1-15
1
3%
6
17%
16-30
11
34%
4
11%
31-45
3
9%
7
20%
46-60
2
6%
2
6%
61-75
11
34%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Барранкилья - Форталеза 0:1 Америка Минейро - Форталеза 1:2 Форталеза - Льянерос Вильявисенсио 1:2 Форталеза - Аваи 2:0
Форталеза - Валледупар 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза 1:1 Гойяс - Форталеза 0:1 Орсомарсо - Форталеза 0:4 Форталеза - Фламенго 3:2 Бояка Чико - Форталеза 0:0 Жувентуде - Форталеза 1:1 Форталеза - Льянерос Вильявисенсио 1:0 Бока Хуниорс Кали - Форталеза 0:0 Флуминенсе - Форталеза 2:1 Форталеза - Барранкилья 3:0 Форталеза - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:3 Леонес - Форталеза 1:1 Сан-Паулу - Форталеза 0:1 Форталеза - Бояка Чико 1:0 Форталеза - Коринтианс 1:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Сеара 0:0 Сантос - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Аваи - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 0:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Куяба - Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|33
|20
|11
|2
|56 - 21
|71
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|33
|16
|13
|4
|50 - 29
|61
|3.
|Фламенго
|33
|17
|7
|9
|53 - 30
|58
|4.
|Коринтианс
|32
|16
|9
|7
|39 - 30
|57
|5.
|Флуминенсе
|33
|16
|7
|10
|53 - 40
|55
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|14
|9
|10
|40 - 40
|51
|7.
|Атлетико Минейро
|0:0
|33
|12
|12
|9
|38 - 33
|48
|8.
|Сан-Паулу
|33
|11
|14
|8
|46 - 35
|47
|9.
|Америка Минейро
|33
|13
|6
|14
|31 - 34
|45
|10.
|Форталеза
|0:0
|33
|12
|9
|12
|34 - 33
|45
|11.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|33
|12
|8
|13
|34 - 37
|44
|12.
|Сантос
|33
|11
|10
|12
|38 - 30
|43
|13.
|Ред Булл Брагантино
|33
|10
|11
|12
|45 - 45
|41
|14.
|Гойяс
|32
|10
|11
|11
|35 - 41
|41
|15.
|Коритиба Парана
|33
|10
|5
|18
|33 - 53
|35
|16.
|Сеара
|33
|6
|16
|11
|29 - 34
|34
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|33
|8
|9
|16
|33 - 49
|33
|18.
|Куяба
|33
|7
|10
|16
|25 - 37
|31
|19.
|Аваи
|33
|7
|7
|19
|28 - 55
|28
|20.
|Жувентуде
|33
|3
|12
|18
|26 - 60
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|11
|4
|2
|33 - 11
|37
|2.
|Коринтианс
|16
|11
|4
|1
|23 - 8
|37
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|16
|10
|5
|1
|33 - 13
|35
|4.
|Фламенго
|16
|10
|3
|3
|32 - 9
|33
|5.
|Флуминенсе
|17
|10
|3
|4
|33 - 19
|33
|6.
|Коритиба Парана
|17
|10
|3
|4
|22 - 14
|33
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|9
|6
|1
|24 - 12
|33
|8.
|Ред Булл Брагантино
|17
|8
|5
|4
|28 - 18
|29
|9.
|Сантос
|17
|8
|4
|5
|27 - 16
|28
|10.
|Америка Минейро
|17
|8
|3
|6
|20 - 17
|27
|11.
|Сан-Паулу
|16
|7
|5
|4
|28 - 17
|26
|12.
|Атлетико Минейро
|0:0
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|6
|4
|7
|19 - 19
|22
|14.
|Аваи
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|15.
|Форталеза
|0:0
|16
|5
|7
|4
|14 - 11
|22
|16.
|Гойяс
|15
|5
|6
|4
|17 - 16
|21
|17.
|Куяба
|16
|4
|7
|5
|13 - 13
|19
|18.
|Сеара
|17
|3
|8
|6
|16 - 20
|17
|19.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|16
|4
|4
|8
|13 - 16
|16
|20.
|Жувентуде
|17
|2
|8
|7
|16 - 24
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|9
|7
|0
|23 - 10
|34
|2.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|17
|8
|4
|5
|21 - 21
|28
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|6
|8
|3
|17 - 16
|26
|4.
|Фламенго
|17
|7
|4
|6
|21 - 21
|25
|5.
|Атлетико Минейро
|0:0
|17
|6
|7
|4
|17 - 17
|25
|6.
|Форталеза
|0:0
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|7.
|Флуминенсе
|16
|6
|4
|6
|20 - 21
|22
|8.
|Сан-Паулу
|17
|4
|9
|4
|18 - 18
|21
|9.
|Коринтианс
|16
|5
|5
|6
|16 - 22
|20
|10.
|Гойяс
|17
|5
|5
|7
|18 - 25
|20
|11.
|Америка Минейро
|16
|5
|3
|8
|11 - 17
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|5
|3
|9
|16 - 28
|18
|13.
|Сеара
|16
|3
|8
|5
|13 - 14
|17
|14.
|Сантос
|16
|3
|6
|7
|11 - 14
|15
|15.
|Куяба
|17
|3
|3
|11
|12 - 24
|12
|16.
|Ред Булл Брагантино
|16
|2
|6
|8
|17 - 27
|12
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|2
|5
|9
|14 - 30
|11
|18.
|Жувентуде
|16
|1
|4
|11
|10 - 36
|7
|19.
|Аваи
|16
|1
|3
|12
|7 - 31
|6
|20.
|Коритиба Парана
|16
|0
|2
|14
|11 - 39
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|18 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|21 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|16 (1)
|Аваи
|Bissoli
|23
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|14 (2)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 14
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 12
|Сеара
|Ричардсон
|1 12
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 11
|Палмейрас Сан-Паулу
|Рафаэл Жозе
|1 10