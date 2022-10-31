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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
ПАС Янина
2:1
Конец матча
Астерас
0'
8' Желтая карточка
Костаньо Хосе
34' Желтая карточка
Пантелакис Эпаминондас
38' Желтая карточка
Цимас Панайотис
39' Желтая карточка
Иглесиас Матиас
0:1
47' Гол
Рехис Франсеск
60' Желтая карточка
Паскуаль Андрес
1:1
63' Гол
Claudiu Cristian Balan
70' Желтая карточка
Станко Калеб
2:1
76' Гол
Manssour Fofana
84' Желтая карточка
Claudiu Cristian Balan
90' Желтая карточка
Домингес Хуан
90'+5
99
Атанасиу
Василис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
3
Пилиос
Ставрос
6
Бильбао
Икер
5
Карахалиос
Зисис
21
Цимас
Панайотис
11
Kevin
Rosero
7
Морейра
Ахмад
Мендес
14
Памлидис
Георгиос
99
Цифцис
Антонис
25
Гардавски
Михаэль
87
Жуканович
Эрвин
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
11
Рехис
Франсеск
4
Станко
Калеб
8
Мунафо
Хуан
40
Паскуаль
Андрес
73
Бартоло
Хулиан
7
Тилика
Лео
ПАС Янина
4-3-3
Астерас
4-4-2

История личных встреч

ПАС Янина
Астерас

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

21 матч

19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

9.5%
61.9%
28.6%
2 победы 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
2:2
С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
2:2
С
0:0
С
1:0
С
0:0
С
1:2
С
1:1
С
1:2
С
0:0
С
1:2
С
2:2
С
3:1
С
0:2
С
3:3
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
2:0

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.1
1.09

Среднее время на гол

81
82

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.45
1.3

Среднее время на гол

61
69

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.29
1.19

Тотал матчей

0.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

70
75

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррамуспе Родриго 5 (2) 0.5
Claudiu Cristian Balan 2 0.2
Kevin Rosero 2 0.2
Пантелакис Эпаминондас 1 0.1
Manssour Fofana 1 0.1
Сория Карлес 0 0
Морейра Ахмад Мендес 0 0
Бильбао Икер 0 0
Стамателопулос Апостолос 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилика Лео 3 (1) 0.3
Барралес Джеронимо 1 0.1
Гардавски Михаэль 1 0.1
Станко Калеб 1 0.1
Бенито Асьер 1 0.1
Рехис Франсеск 1 0.1
Костаньо Хосе 1 0.1
Бартоло Хулиан 0 0
Бертолио Факундо 0 0
Альварес Федерико 0 0
Атьенса Пичу 0 0
Риера Адриан 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 3 0
Сория Карлес 2 0
Цимас Панайотис 2 0
Эррамуспе Родриго 1 0
Памлидис Георгиос 1 0
Пантелакис Эпаминондас 1 0
Морейра Ахмад Мендес 1 0
Бильбао Икер 1 0
Vasilios Soulis 1 0
Багалианис Петрос 1 0
Киакос Яннис 1 0
Лиасос Ангелос 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гардавски Михаэль 6 0
Костаньо Хосе 5 0
Жуканович Эрвин 2 1
Иглесиас Матиас 3 0
Мунафо Хуан 2 0
Паскуаль Андрес 2 0
Тилика Лео 2 0
Барралес Джеронимо 1 0
Домингес Хуан 1 0
Бертолио Факундо 1 0
Пападопулос Никос 1 0
Станко Калеб 1 0
Рехис Франсеск 1 0
Georgios Kosteas 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
4
44%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

11
2
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
50%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
50%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Пропущено

20
11
7 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
4
20%
1
9%
31-45
5
25%
3
27%
46-60
4
20%
2
18%
61-75
4
20%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ионикос - ПАС Янина 2:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 Атромитос - ПАС Янина 2:1
ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Волос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Омония - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Баник Острава 1:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 АЕК - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:0
Астерас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
ПАОК - Астерас 2:2 Астерас - Атромитос 1:3 Астерас - Панетоликос 0:0 Панатинаикос - Астерас 1:0
Астерас - ОФИ 2:0 Астерас - Пансерраикос 3:1 Левадиакос - Астерас 1:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Зигбург - Астерас 0:4 Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2 Астерас - Аполлон Смирнис 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 10 10 0 0 20 - 3 30
2. АЕК 10 8 0 2 19 - 4 24
3. Волос 10 6 2 2 17 - 13 20
4. Олимпиакос 10 6 2 2 16 - 7 20
5. ПАОК 10 4 4 2 11 - 10 16
6. Арис Салоники 10 4 2 4 11 - 11 14
7. Панетоликос 10 3 3 4 13 - 13 12
8. Атромитос 10 3 2 5 12 - 13 11
9. ПАС Янина 10 2 3 5 11 - 20 9
10. Астерас 10 1 6 3 9 - 11 9
11. Ламия 10 1 5 4 3 - 10 8
12. ОФИ 10 1 4 5 8 - 15 7
13. Левадиакос 10 1 3 6 6 - 14 6
14. Ионикос 10 0 4 6 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 6 6 0 0 9 - 1 18
2. Олимпиакос 6 4 1 1 11 - 4 13
3. АЕК 5 4 0 1 9 - 2 12
4. Арис Салоники 6 3 2 1 8 - 5 11
5. ПАОК 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Волос 6 3 1 2 10 - 10 10
7. Атромитос 5 2 2 1 6 - 5 8
8. ПАС Янина 5 2 2 1 8 - 9 8
9. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
10. Левадиакос 4 1 2 1 4 - 5 5
11. Ламия 4 1 1 2 1 - 5 4
12. Ионикос 5 0 4 1 5 - 8 4
13. Панетоликос 4 1 0 3 5 - 8 3
14. ОФИ 5 0 2 3 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 4 4 0 0 11 - 2 12
2. АЕК 5 4 0 1 10 - 2 12
3. Волос 4 3 1 0 7 - 3 10
4. Панетоликос 6 2 3 1 8 - 5 9
5. Олимпиакос 4 2 1 1 5 - 3 7
6. ПАОК 5 1 3 1 4 - 5 6
7. ОФИ 5 1 2 2 5 - 8 5
8. Астерас 6 0 4 2 7 - 9 4
9. Ламия 6 0 4 2 2 - 5 4
10. Арис Салоники 4 1 0 3 3 - 6 3
11. Атромитос 5 1 0 4 6 - 8 3
12. ПАС Янина 5 0 1 4 3 - 11 1
13. Левадиакос 6 0 1 5 2 - 9 1
14. Ионикос 5 0 0 5 3 - 12 0
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Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Панетоликос Карелис Никос 7
АЕК Гарсия Леви 6
Волос Делетич Милош 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 5
Весь список

Топ нарушителей
Астерас Гардавски Михаэль 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
ПАОК Куртич Ясмин 5
Астерас Костаньо Хосе 5
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Весь список
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