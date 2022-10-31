Тур: 10. Стадион: Зоссимадес.
0'
8' Желтая карточкаКостаньо Хосе
34' Желтая карточкаПантелакис Эпаминондас
38' Желтая карточкаЦимас Панайотис
39' Желтая карточкаИглесиас Матиас
0:1
47' ГолРехис Франсеск
60' Желтая карточкаПаскуаль Андрес
1:1
63' ГолClaudiu Cristian Balan
70' Желтая карточкаСтанко Калеб
2:1
76' ГолManssour Fofana
84' Желтая карточкаClaudiu Cristian Balan
90' Желтая карточкаДомингес Хуан
90'+5
Ход матча
38'
39'
47'
0:1
60'
63'
70'
76'
2:1
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
11
Kevin
Rosero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Kevin RoseroНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
23 Риера АдрианНападающий
-
-
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
История личных встреч
ПАС Янина
Астерас
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
100%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
21 матч
19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
9.5%
61.9%
28.6%
2 победы 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.1
1.09
Среднее время на гол
81
82
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.45
1.3
Среднее время на гол
61
69
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.29
1.19
Тотал матчей
0.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
70
75
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррамуспе Родриго
|5 (2)
|0.5
|Claudiu Cristian Balan
|2
|0.2
|Kevin Rosero
|2
|0.2
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.1
|Manssour Fofana
|1
|0.1
|Сория Карлес
|0
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|0
|0
|Бильбао Икер
|0
|0
|Стамателопулос Апостолос
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тилика Лео
|3 (1)
|0.3
|Барралес Джеронимо
|1
|0.1
|Гардавски Михаэль
|1
|0.1
|Станко Калеб
|1
|0.1
|Бенито Асьер
|1
|0.1
|Рехис Франсеск
|1
|0.1
|Костаньо Хосе
|1
|0.1
|Бартоло Хулиан
|0
|0
|Бертолио Факундо
|0
|0
|Альварес Федерико
|0
|0
|Атьенса Пичу
|0
|0
|Риера Адриан
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карахалиос Зисис
|3
|0
|Сория Карлес
|2
|0
|Цимас Панайотис
|2
|0
|Эррамуспе Родриго
|1
|0
|Памлидис Георгиос
|1
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Vasilios Soulis
|1
|0
|Багалианис Петрос
|1
|0
|Киакос Яннис
|1
|0
|Лиасос Ангелос
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гардавски Михаэль
|6
|0
|Костаньо Хосе
|5
|0
|Жуканович Эрвин
|2
|1
|Иглесиас Матиас
|3
|0
|Мунафо Хуан
|2
|0
|Паскуаль Андрес
|2
|0
|Тилика Лео
|2
|0
|Барралес Джеронимо
|1
|0
|Домингес Хуан
|1
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Пападопулос Никос
|1
|0
|Станко Калеб
|1
|0
|Рехис Франсеск
|1
|0
|Georgios Kosteas
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
4
44%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
11
2
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
50%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
50%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
Пропущено
20
11
7 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
4
20%
1
9%
31-45
5
25%
3
27%
46-60
4
20%
2
18%
61-75
4
20%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ионикос - ПАС Янина 2:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 Атромитос - ПАС Янина 2:1
ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Волос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Омония - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Баник Острава 1:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 АЕК - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:0
Астерас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
ПАОК - Астерас 2:2 Астерас - Атромитос 1:3 Астерас - Панетоликос 0:0 Панатинаикос - Астерас 1:0
Астерас - ОФИ 2:0 Астерас - Пансерраикос 3:1 Левадиакос - Астерас 1:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Зигбург - Астерас 0:4 Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2 Астерас - Аполлон Смирнис 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|10
|10
|0
|0
|20 - 3
|30
|2.
|АЕК
|10
|8
|0
|2
|19 - 4
|24
|3.
|Волос
|10
|6
|2
|2
|17 - 13
|20
|4.
|Олимпиакос
|10
|6
|2
|2
|16 - 7
|20
|5.
|ПАОК
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|6.
|Арис Салоники
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|7.
|Панетоликос
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|8.
|Атромитос
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|9.
|ПАС Янина
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|10.
|Астерас
|10
|1
|6
|3
|9 - 11
|9
|11.
|Ламия
|10
|1
|5
|4
|3 - 10
|8
|12.
|ОФИ
|10
|1
|4
|5
|8 - 15
|7
|13.
|Левадиакос
|10
|1
|3
|6
|6 - 14
|6
|14.
|Ионикос
|10
|0
|4
|6
|8 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|6
|6
|0
|0
|9 - 1
|18
|2.
|Олимпиакос
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|3.
|АЕК
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|4.
|Арис Салоники
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|ПАОК
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Волос
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Атромитос
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|9.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|10.
|Левадиакос
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Ламия
|4
|1
|1
|2
|1 - 5
|4
|12.
|Ионикос
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
|13.
|Панетоликос
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|14.
|ОФИ
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|АЕК
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|3.
|Волос
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Панетоликос
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Олимпиакос
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|ПАОК
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|7.
|ОФИ
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|8.
|Астерас
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|9.
|Ламия
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|10.
|Арис Салоники
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|11.
|Атромитос
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|12.
|ПАС Янина
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|13.
|Левадиакос
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
|14.
|Ионикос
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0
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|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|7
|АЕК
|Гарсия Леви
|6
|Волос
|Делетич Милош
|5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|5
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|5
|Астерас
|Костаньо Хосе
|5
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 3