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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 9.
Докса Катокопия
1:2
Конец матча
Арис Лимассол
0'
0:1
10' Гол
Струски Кароль
1:1
22' Гол
Собчик Алекс
36' Желтая карточка
Брорссон Франц
1:1
52' Не забитый пенальти
Кокорин Александр
53' Красная карточка
Diego Mesen
1:2
71' Гол
Брорссон Франц
87' Желтая карточка
Кажу
88' Желтая карточка
Джаве Флорисс
90' Желтая карточка
Маямбела Михлали
90' Желтая карточка
Мукету-Муссунда Алекс
90'+8
Докса Катокопия
Арис Лимассол

История личных встреч

Докса Катокопия
Арис Лимассол

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

16 матчей

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
3:1
ПД
4:0
ПД
4:3
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
2:2

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

20
8

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

32
16

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

1.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аденон Халед 1 0.11
Собчик Алекс 1 0.11
Бенни Бернарду 1 0.11
Benjamin Asamoah 1 0.11
Анаане Тиджани 1 0.11
Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенгтссон Лео 4 0.44
Кокорин Александр 3 0.33
Струски Кароль 2 0.22
Шави Уоррен 2 0.22
Яблонский Евгений 1 0.11
Шполярич Матья 1 0.11
Брорссон Франц 1 0.11
Маямбела Михлали 1 0.11
Кажу 1 0.11
Гоми Янник 1 0.11
Браун Морган 1 0.11
Джаве Флорисс 1 0.11
Стемпиньски Мариуш 1 (1) 0.11

Карточки

Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аденон Халед 2 1
Diego Mesen 1 1
Стилиану Мариос 2 0
Вальехо Алекс 2 0
Бенни Бернарду 2 0
Ковачевич Боян 2 0
Садик Берат 1 0
Трайчевски Душко 1 0
Меска 1 0
Илич Кристиан 1 0
Собчик Алекс 1 0
Шишковски Дамьян 1 0
Керла Семир 1 0
Анаане Тиджани 1 0
Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 3 1
Кажу 4 0
Джаве Флорисс 3 0
Кокорин Александр 2 0
Маямбела Михлали 2 0
Бенгтссон Лео 2 0
Струски Кароль 2 0
Сёке Юлиус 2 0
Браун Морган 2 0
Шави Уоррен 2 0
Мукету-Муссунда Алекс 2 0
Сикорский Даниэль 1 0
Шполярич Матья 1 0
Брорссон Франц 1 0
Делмиро 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
100%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
4
33%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
25%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

6
21
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 0
1
17%
3
14%
1-15
2
33%
5
24%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
17%
3
14%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
2
33%
7
33%
76-90

Пропущено

13
6
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
8%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
5
38%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Докса Катокопия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Отеллос - Докса Катокопия 1:3
Докса Катокопия - Омония 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 ПАЕЕК - Докса Катокопия 0:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:0 Омония - Докса Катокопия 2:2 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия - ПАЕЕК 1:0
Арис Лимассол
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арис Лимассол - Эносис 2:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3
Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Пафос 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 9 7 2 0 22 - 2 23
2. Арис Лимассол 9 7 0 2 20 - 7 21
3. АПОЭЛ 9 5 3 1 9 - 3 18
4. АЕК Ларнака 9 5 1 3 17 - 8 16
5. Аполлон 9 4 3 2 8 - 8 15
6. АЕЛ Лимаcсол 9 4 2 3 9 - 6 14
7. Неа Саламина 9 4 1 4 8 - 9 13
8. Омония 9 4 0 5 12 - 11 12
9. Анортосис 9 3 2 4 9 - 12 11
10. Эносис 9 3 1 5 8 - 14 10
11. Кармиотисса 9 3 1 5 6 - 15 10
12. Докса Катокопия 9 2 1 6 5 - 14 7
13. Олимпиакос Никосия 9 1 2 6 6 - 17 5
14. Акритас Хлоракас 9 1 1 7 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 5 4 1 0 13 - 2 13
2. Пафос 4 4 0 0 11 - 0 12
3. Омония 4 3 0 1 9 - 4 9
4. Арис Лимассол 5 3 0 2 11 - 6 9
5. Аполлон 5 2 1 2 4 - 6 7
6. Эносис 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Неа Саламина 4 2 1 1 4 - 4 7
8. АЕЛ Лимаcсол 4 2 0 2 3 - 3 6
9. Кармиотисса 5 2 0 3 4 - 6 6
10. АПОЭЛ 5 1 3 1 2 - 2 6
11. Олимпиакос Никосия 5 1 2 2 3 - 5 5
12. Анортосис 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Акритас Хлоракас 5 1 0 4 2 - 12 3
14. Докса Катокопия 4 0 0 4 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 4 4 0 0 9 - 1 12
2. АПОЭЛ 4 4 0 0 7 - 1 12
3. Пафос 5 3 2 0 11 - 2 11
4. Аполлон 4 2 2 0 4 - 2 8
5. АЕЛ Лимаcсол 5 2 2 1 6 - 3 8
6. Анортосис 5 2 1 2 5 - 8 7
7. Докса Катокопия 5 2 1 2 4 - 6 7
8. Неа Саламина 5 2 0 3 4 - 5 6
9. Кармиотисса 4 1 1 2 2 - 9 4
10. Омония 5 1 0 4 3 - 7 3
11. АЕК Ларнака 4 1 0 3 4 - 6 3
12. Эносис 5 1 0 4 2 - 10 3
13. Акритас Хлоракас 4 0 1 3 2 - 5 1
14. Олимпиакос Никосия 4 0 0 4 3 - 12 0
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Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
Омония Бруно V 5
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 4
АЕК Ларнака Тричковски Иван 4
Пафос Валакари Онни 4
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Омония Кассама Морету 1 4
Неа Саламина Манджек Жорж 5
Арис Лимассол Яго Стив 1 3
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Theodoros Iosifidis уходит с поля. Трайчевски Душко выходит вместо него
    • 53'
      УДАЛЕНИЕ! - Diego Mesen увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Описание гола
      52'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Кокорин Александр пробил пенальти, но не смог забить!
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      36'
      Брорссон Франц получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Собчик Алекс бьет в цель!
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Струски Кароль бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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