Тур: 9.
1:2
Конец матча
0'
0:1
10' ГолСтруски Кароль
1:1
22' ГолСобчик Алекс
36' Желтая карточкаБрорссон Франц
1:1
52' Не забитый пенальтиКокорин Александр
53' Красная карточкаDiego Mesen
1:2
71' ГолБрорссон Франц
87' Желтая карточкаКажу
88' Желтая карточкаДжаве Флорисс
90' Желтая карточкаМаямбела Михлали
90' Желтая карточкаМукету-Муссунда Алекс
90'+8
Ход матча
10'
0:1
22'
1:1
36'
52'
53'
71'
1:2
87'
88'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Собчик АлексНападающий
-
70 МескаНападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Инджия РевазПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Cheu
- Основной состав
- Вратарь
-
3 КажуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Шави УорренПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 ДелмироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
Докса Катокопия
Арис Лимассол
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
16 матчей
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
20
8
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
32
16
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
1.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аденон Халед
|1
|0.11
|Собчик Алекс
|1
|0.11
|Бенни Бернарду
|1
|0.11
|Benjamin Asamoah
|1
|0.11
|Анаане Тиджани
|1
|0.11
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенгтссон Лео
|4
|0.44
|Кокорин Александр
|3
|0.33
|Струски Кароль
|2
|0.22
|Шави Уоррен
|2
|0.22
|Яблонский Евгений
|1
|0.11
|Шполярич Матья
|1
|0.11
|Брорссон Франц
|1
|0.11
|Маямбела Михлали
|1
|0.11
|Кажу
|1
|0.11
|Гоми Янник
|1
|0.11
|Браун Морган
|1
|0.11
|Джаве Флорисс
|1
|0.11
|Стемпиньски Мариуш
|1 (1)
|0.11
Карточки
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аденон Халед
|2
|1
|Diego Mesen
|1
|1
|Стилиану Мариос
|2
|0
|Вальехо Алекс
|2
|0
|Бенни Бернарду
|2
|0
|Ковачевич Боян
|2
|0
|Садик Берат
|1
|0
|Трайчевски Душко
|1
|0
|Меска
|1
|0
|Илич Кристиан
|1
|0
|Собчик Алекс
|1
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|0
|Керла Семир
|1
|0
|Анаане Тиджани
|1
|0
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яго Стив
|3
|1
|Кажу
|4
|0
|Джаве Флорисс
|3
|0
|Кокорин Александр
|2
|0
|Маямбела Михлали
|2
|0
|Бенгтссон Лео
|2
|0
|Струски Кароль
|2
|0
|Сёке Юлиус
|2
|0
|Браун Морган
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|2
|0
|Сикорский Даниэль
|1
|0
|Шполярич Матья
|1
|0
|Брорссон Франц
|1
|0
|Делмиро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
100%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
4
33%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
25%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
6
21
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 0
1
17%
3
14%
1-15
2
33%
5
24%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
17%
3
14%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
2
33%
7
33%
76-90
Пропущено
13
6
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
8%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
5
38%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Докса Катокопия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Отеллос - Докса Катокопия 1:3
Докса Катокопия - Омония 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 ПАЕЕК - Докса Катокопия 0:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:0 Омония - Докса Катокопия 2:2 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия - ПАЕЕК 1:0
Арис Лимассол
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арис Лимассол - Эносис 2:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3
Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Пафос 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|9
|7
|2
|0
|22 - 2
|23
|2.
|Арис Лимассол
|9
|7
|0
|2
|20 - 7
|21
|3.
|АПОЭЛ
|9
|5
|3
|1
|9 - 3
|18
|4.
|АЕК Ларнака
|9
|5
|1
|3
|17 - 8
|16
|5.
|Аполлон
|9
|4
|3
|2
|8 - 8
|15
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|9
|4
|2
|3
|9 - 6
|14
|7.
|Неа Саламина
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|8.
|Омония
|9
|4
|0
|5
|12 - 11
|12
|9.
|Анортосис
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|10.
|Эносис
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|11.
|Кармиотисса
|9
|3
|1
|5
|6 - 15
|10
|12.
|Докса Катокопия
|9
|2
|1
|6
|5 - 14
|7
|13.
|Олимпиакос Никосия
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|14.
|Акритас Хлоракас
|9
|1
|1
|7
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|Пафос
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|12
|3.
|Омония
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|4.
|Арис Лимассол
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|5.
|Аполлон
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|6.
|Эносис
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Неа Саламина
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|9.
|Кармиотисса
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|10.
|АПОЭЛ
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|11.
|Олимпиакос Никосия
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Анортосис
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Акритас Хлоракас
|5
|1
|0
|4
|2 - 12
|3
|14.
|Докса Катокопия
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|АПОЭЛ
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|3.
|Пафос
|5
|3
|2
|0
|11 - 2
|11
|4.
|Аполлон
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|6.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Докса Катокопия
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|8.
|Неа Саламина
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|9.
|Кармиотисса
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|10.
|Омония
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|11.
|АЕК Ларнака
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|12.
|Эносис
|5
|1
|0
|4
|2 - 10
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|7
|Омония
|Бруно V
|5
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|4
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|4
|Пафос
|Валакари Онни
|4
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|Омония
|Кассама Морету
|1 4
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|5
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 3
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 3