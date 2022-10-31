Тур: 9.
0'
39' Желтая карточкаКусулос Янис
1:0
43' ГолБруно V
60' Желтая карточкаКоррейя Андерсон
71' Желтая карточкаКассама Морету
77' Желтая карточкаБезус Роман
2:0
87' ГолКакулис Андроникос
90'+4
Ход матча
39'
43'
1:0
60'
71'
77'
87'
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
-
14 Кицос ФотисЗащитник
- Защитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
-
7 Бруно VНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Хупер ГэриНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Yannick Ferrera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Варда АмрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Франсиско Муньос Хиско
История личных встреч
Омония
Анортосис
38 матчей
76.3%
23.7%
3.5527136788005E-15%
29 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.3%
42.1%
2.6%
21 победа 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
31.6%
10.5%
22 победы 12 ничьих 0 побед
21 матч
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
81%
19%
0 побед 17 ничьих 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 14 ничьих 11 побед
59 матчей
49.2%
32.2%
18.6%
29 побед 19 ничьих 11 побед
Первый тайм
35.6%
55.9%
8.5%
21 победа 33 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.3%
44.1%
18.6%
22 победы 26 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
49
40
Голов в среднем за матч
1.58
1.43
Среднее время на гол
56
63
Всего голов
26
22
Голов в среднем за матч
0.93
0.71
Среднее время на гол
96
126
Всего голов
75
62
Голов в среднем за матч
1.27
1.05
Тотал матчей
0.5
49
Больше 83%
Меньше 17%
10
42
Больше 71%
Меньше 29%
17
25
Больше 42%
Меньше 58%
34
14
Больше 24%
Меньше 76%
45
4
Больше 7%
Меньше 93%
55
2
Больше 3%
Меньше 97%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
Среднее время на гол
70
85
Бомбардиры внутри турнира
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно V
|5 (2)
|0.56
|Безус Роман
|2
|0.22
|Ансарифард Карим
|1
|0.11
|Папулис Фотис
|1
|0.11
|Захариу Панайотис
|1
|0.11
|Милетич Неманья
|1
|0.11
|Какулис Андроникос
|1
|0.11
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нинга Казимир
|3
|0.33
|Байшиньу Марку
|1
|0.11
|Амбарцумян Оганес
|1
|0.11
|Ароян Вараздат
|1
|0.11
|Хрисостому Андреас
|1
|0.11
Карточки
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассама Морету
|4
|1
|Бруно V
|2
|0
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Панайоту Николас
|0
|1
|Безус Роман
|1
|0
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|Папулис Фотис
|1
|0
|Мэтьюз Адам
|1
|0
|Кусулос Янис
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варда Амр
|4
|0
|Иоанну Михалис
|2
|0
|Нинга Казимир
|2
|0
|Панчеон Джейсон
|1
|0
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|Байшиньу Марку
|1
|0
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|Сабо Эрик
|1
|0
|Ароян Вараздат
|1
|0
|Артиматас Костакис
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Коррейя Андерсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
14%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
33%
2
29%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
1
11%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
33%
3
33%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 8
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
1
10%
4
33%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
1
10%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Омония
(20 матчей)
40%
60%
8 побед 0 ничьих 12 поражений
Омония - Реал Сосьедад 0:2 Пафос - Омония 3:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0
АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0 Омония - ПАС Янина 2:1
Анортосис
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ПАЕЕК - Анортосис 1:4 Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Эносис - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 0:1
АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса 0:0 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Омония - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Петах-Тиква 2:3 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 1:0 Омония - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|9
|7
|2
|0
|22 - 2
|23
|2.
|Арис Лимассол
|9
|7
|0
|2
|20 - 7
|21
|3.
|АПОЭЛ
|9
|5
|3
|1
|9 - 3
|18
|4.
|АЕК Ларнака
|9
|5
|1
|3
|17 - 8
|16
|5.
|Аполлон
|9
|4
|3
|2
|8 - 8
|15
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|9
|4
|2
|3
|9 - 6
|14
|7.
|Неа Саламина
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|8.
|Омония
|9
|4
|0
|5
|12 - 11
|12
|9.
|Анортосис
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|10.
|Эносис
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|11.
|Кармиотисса
|9
|3
|1
|5
|6 - 15
|10
|12.
|Докса Катокопия
|9
|2
|1
|6
|5 - 14
|7
|13.
|Олимпиакос Никосия
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|14.
|Акритас Хлоракас
|9
|1
|1
|7
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|Пафос
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|12
|3.
|Омония
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|4.
|Арис Лимассол
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|5.
|Аполлон
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|6.
|Эносис
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Неа Саламина
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|9.
|Кармиотисса
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|10.
|АПОЭЛ
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|11.
|Олимпиакос Никосия
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Анортосис
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Акритас Хлоракас
|5
|1
|0
|4
|2 - 12
|3
|14.
|Докса Катокопия
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|АПОЭЛ
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|3.
|Пафос
|5
|3
|2
|0
|11 - 2
|11
|4.
|Аполлон
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|6.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Докса Катокопия
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|8.
|Неа Саламина
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|9.
|Кармиотисса
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|10.
|Омония
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|11.
|АЕК Ларнака
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|12.
|Эносис
|5
|1
|0
|4
|2 - 10
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|7
|Омония
|Бруно V
|5
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|4
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|4
|Пафос
|Валакари Онни
|4
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|Омония
|Кассама Морету
|1 4
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|5
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 3
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 3