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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 9.
Омония
2:0
Конец матча
Анортосис
0'
39' Желтая карточка
Кусулос Янис
1:0
43' Гол
Бруно V
60' Желтая карточка
Коррейя Андерсон
71' Желтая карточка
Кассама Морету
77' Желтая карточка
Безус Роман
2:0
87' Гол
Какулис Андроникос
90'+4
Омония
Анортосис

История личных встреч

Омония
Анортосис

38 матчей

76.3%
23.7%
3.5527136788005E-15%
29 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.3%
42.1%
2.6%
21 победа 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
31.6%
10.5%
22 победы 12 ничьих 0 побед

21 матч

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

81%
19%
0 побед 17 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 14 ничьих 11 побед

59 матчей

49.2%
32.2%
18.6%
29 побед 19 ничьих 11 побед

Первый тайм

35.6%
55.9%
8.5%
21 победа 33 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.3%
44.1%
18.6%
22 победы 26 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
2:0
К
1:1
К
0:2
ПД
1:1
ПД
0:1
С
1:1
ПД
0:2
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
4:3
ПД
2:0
ПД
2:2
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
3:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
3:2
ПД
3:1
ПД
4:0
ПД
0:0
КК
0:2
КК
4:0
ПД
1:3
ПД
2:0
ПД
0:4
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
2:4
ПД
1:1
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
4:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

49
40

Голов в среднем за матч

1.58
1.43

Среднее время на гол

56
63

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

0.93
0.71

Среднее время на гол

96
126

Всего голов

75
62

Голов в среднем за матч

1.27
1.05

Тотал матчей

0.5
49
Больше 83%
Меньше 17%
10
42
Больше 71%
Меньше 29%
17
25
Больше 42%
Меньше 58%
34
14
Больше 24%
Меньше 76%
45
4
Больше 7%
Меньше 93%
55
2
Больше 3%
Меньше 97%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
58

Среднее время на гол

70
85

Бомбардиры внутри турнира

Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно V 5 (2) 0.56
Безус Роман 2 0.22
Ансарифард Карим 1 0.11
Папулис Фотис 1 0.11
Захариу Панайотис 1 0.11
Милетич Неманья 1 0.11
Какулис Андроникос 1 0.11
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нинга Казимир 3 0.33
Байшиньу Марку 1 0.11
Амбарцумян Оганес 1 0.11
Ароян Вараздат 1 0.11
Хрисостому Андреас 1 0.11

Карточки

Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассама Морету 4 1
Бруно V 2 0
Харалампус Харалампос 2 0
Панайоту Николас 0 1
Безус Роман 1 0
Дискеруд Миккел 1 0
Папулис Фотис 1 0
Мэтьюз Адам 1 0
Кусулос Янис 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варда Амр 4 0
Иоанну Михалис 2 0
Нинга Казимир 2 0
Панчеон Джейсон 1 0
Христодулопулос Лазарос 1 0
Байшиньу Марку 1 0
Амбарцумян Оганес 1 0
Сабо Эрик 1 0
Ароян Вараздат 1 0
Артиматас Костакис 1 0
Радонич Деян 1 0
Коррейя Андерсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
14%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
1
11%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
33%
3
33%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 8
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
1
10%
4
33%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
1
10%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Омония
(20 матчей)
40%
60%
8 побед 0 ничьих 12 поражений
Омония - Реал Сосьедад 0:2 Пафос - Омония 3:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0
АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0 Омония - ПАС Янина 2:1
Анортосис
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ПАЕЕК - Анортосис 1:4 Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Эносис - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 0:1
АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса 0:0 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Омония - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Петах-Тиква 2:3 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 1:0 Омония - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 9 7 2 0 22 - 2 23
2. Арис Лимассол 9 7 0 2 20 - 7 21
3. АПОЭЛ 9 5 3 1 9 - 3 18
4. АЕК Ларнака 9 5 1 3 17 - 8 16
5. Аполлон 9 4 3 2 8 - 8 15
6. АЕЛ Лимаcсол 9 4 2 3 9 - 6 14
7. Неа Саламина 9 4 1 4 8 - 9 13
8. Омония 9 4 0 5 12 - 11 12
9. Анортосис 9 3 2 4 9 - 12 11
10. Эносис 9 3 1 5 8 - 14 10
11. Кармиотисса 9 3 1 5 6 - 15 10
12. Докса Катокопия 9 2 1 6 5 - 14 7
13. Олимпиакос Никосия 9 1 2 6 6 - 17 5
14. Акритас Хлоракас 9 1 1 7 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 5 4 1 0 13 - 2 13
2. Пафос 4 4 0 0 11 - 0 12
3. Омония 4 3 0 1 9 - 4 9
4. Арис Лимассол 5 3 0 2 11 - 6 9
5. Аполлон 5 2 1 2 4 - 6 7
6. Эносис 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Неа Саламина 4 2 1 1 4 - 4 7
8. АЕЛ Лимаcсол 4 2 0 2 3 - 3 6
9. Кармиотисса 5 2 0 3 4 - 6 6
10. АПОЭЛ 5 1 3 1 2 - 2 6
11. Олимпиакос Никосия 5 1 2 2 3 - 5 5
12. Анортосис 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Акритас Хлоракас 5 1 0 4 2 - 12 3
14. Докса Катокопия 4 0 0 4 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 4 4 0 0 9 - 1 12
2. АПОЭЛ 4 4 0 0 7 - 1 12
3. Пафос 5 3 2 0 11 - 2 11
4. Аполлон 4 2 2 0 4 - 2 8
5. АЕЛ Лимаcсол 5 2 2 1 6 - 3 8
6. Анортосис 5 2 1 2 5 - 8 7
7. Докса Катокопия 5 2 1 2 4 - 6 7
8. Неа Саламина 5 2 0 3 4 - 5 6
9. Кармиотисса 4 1 1 2 2 - 9 4
10. Омония 5 1 0 4 3 - 7 3
11. АЕК Ларнака 4 1 0 3 4 - 6 3
12. Эносис 5 1 0 4 2 - 10 3
13. Акритас Хлоракас 4 0 1 3 2 - 5 1
14. Олимпиакос Никосия 4 0 0 4 3 - 12 0
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Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
Омония Бруно V 5
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 4
АЕК Ларнака Тричковски Иван 4
Пафос Валакари Онни 4
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Омония Кассама Морету 1 4
Неа Саламина Манджек Жорж 5
Арис Лимассол Яго Стив 1 3
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 3
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Бруно V бьет в цель!
    • Желтая карточка
      39'
      Кусулос Янис получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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