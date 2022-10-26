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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Верона
 
Позже
Рома
Прогнозы 54
Верона 0% (0)
X 11.1% (6)
Рома 88.9% (48)
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Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Рома
4.80
3.82
4.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Верона
Рома

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
75%
5 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

14 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

СA
2:2
СA
3:2
СA
3:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:3
СA
3:0

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.71

Среднее время на гол

63
126

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

2.29
1.57

Среднее время на гол

39
57

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.86
1.14

Тотал матчей

1.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

48
78

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дойг Джош 2 0.18
Анри Тома 2 0.18
Депаоли Фабио 1 0.09
Ласанья Кевин 1 0.09
Гюнтер Корай 1 0.09
Чеккерини Федерико 1 0.09
Каллон Яя 1 0.09
Лазович Дарко 0 0
Фараони Марко 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 5 (1) 0.45
Смоллинг Крис 3 0.27
Абрахам Тэмми 2 0.18
Пеллегрини Лоренцо 1 (1) 0.09
Кристанте Бриан 1 0.09
Ибаньес Рожер 1 0.09
Спинаццола Леонардо 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 4 1
Анри Тома 4 0
Хиен Исак 4 0
Велозу Мигель 3 0
Фараони Марко 3 0
Хонгла Мартин 3 0
Коппола Диего 3 0
Гюнтер Корай 2 0
Депаоли Фабио 2 0
Боккетти Сальваторе 1 0
Габриель Киоффи 1 0
Давидович Павел 1 0
Маньяни Джанджакомо 1 0
Илич Иван 1 0
Хуан Кабаль 1 0
Амионе Бруно 1 0
Джурич Милан II 1 0
Сулемана Ибрахим 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жозе Моуринью 2 1
Смоллинг Крис 3 0
Ибаньес Рожер 3 0
Кристанте Бриан 2 0
Пеллегрини Лоренцо 2 0
Манчини Джанлука 2 0
Дзаньоло Николо 2 0
Челик Мехмет 2 0
Матич Неманья 1 0
Дибала Пауло 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
1
14%
1-15
3
50%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
36%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
3
27%
1
14%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
33%
76-90

Забито

10
13
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
2
20%
2
15%
1-15
3
30%
2
15%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
1
10%
5
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

21
10
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
1
5%
2
20%
1-15
3
14%
1
10%
16-30
5
24%
3
30%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
4
19%
1
10%
61-75
6
29%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сассуоло - Верона 2:1 Верона - Милан 1:2 Салернитана - Верона 2:1 Верона - Удинезе 1:2
Фиорентина - Верона 2:0 Лацио - Верона 2:0 Верона - Сампдория 2:1 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Аталанта 0:1 Болонья - Верона 1:1 Верона - Наполи 2:5 Верона - Бари 1:4 Верона - Кремонезе 4:3 Хоффенхайм - Верона 3:2 Верона - Виртус Верона 1:0 Лацио - Верона 3:3 Верона - Торино 0:1 Верона - Милан 1:3 Кальяри - Верона 1:2 Верона - Сампдория 1:1
Рома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ХИК - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:1 Сампдория - Рома 0:1 Бетис - Рома 1:1
Рома - Лечче 2:1 Рома - Бетис 1:2 Интер Милан - Рома 1:2 Рома - Аталанта 0:1 Рома - ХИК 3:0 Эмполи - Рома 1:2 Лудогорец - Рома 2:1 Удинезе - Рома 4:0 Рома - Монца 3:0 Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 11 9 2 0 26 - 9 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 24 - 11 26
3. Лацио Заявка 11 7 3 1 23 - 5 24
4. Аталанта Заявка 11 7 3 1 16 - 8 24
5. Рома Заявка 11 7 1 3 13 - 10 22
6. Удинезе Заявка 11 6 3 2 20 - 12 21
7. Интер Милан Заявка 11 7 0 4 22 - 17 21
8. Ювентус Заявка 11 5 4 2 17 - 7 19
9. Сассуоло Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
10. Торино Заявка 11 4 2 5 10 - 13 14
11. Салернитана Заявка 11 3 4 4 13 - 16 13
12. Эмполи Заявка 11 2 5 4 9 - 15 11
13. Монца Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
14. Болонья Заявка 11 2 4 5 12 - 17 10
15. Фиорентина Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
16. Специя Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
17. Лечче Заявка 11 1 5 5 9 - 14 8
18. Сампдория Заявка 11 1 3 7 6 - 18 6
19. Верона Заявка 11 1 2 8 10 - 21 5
20. Кремонезе Заявка 11 0 4 7 9 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 0 1 16 - 7 15
2. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
3. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
5. Интер Милан Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Удинезе Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
8. Сассуоло Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Салернитана Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
10. Рома Заявка 5 3 0 2 6 - 3 9
11. Болонья Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
12. Специя Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
13. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
14. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
15. Эмполи Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
16. Торино Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
17. Лечче Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
18. Верона Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Рома Заявка 6 4 1 1 7 - 7 13
4. Лацио Заявка 5 3 2 0 11 - 1 11
5. Милан Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
6. Удинезе Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
7. Интер Милан Заявка 6 3 0 3 12 - 14 9
8. Торино Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
10. Ювентус Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
11. Сассуоло Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
13. Сампдория Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Лечче Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
15. Салернитана Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
16. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
17. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
18. Верона Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
19. Болонья Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Специя Заявка 6 0 0 6 0 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 10
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (2)
Ювентус Влахович Душан 7 (1)
Милан Леау Рафаэл 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 6
Верона Чеккерини Федерико 1 4
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Интер Милан Брозович Марсело 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Верона - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 октября 2022, осталось 2 дня 10 часов 48 минут.

    Главный судья: Сакки Хуан

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Верона 0% (0)
    X 11.1% (6)
    Рома 88.9% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Верона
    Ничья
    Рома
    4.80
    3.82
    4.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Верона - Рома

    Исход игры
    Верона
    0% (0)
    Ничья
    11.1% (6)
    Рома
    88.9% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.38% (32)
    Меньше
    39.62% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    69.81% (37)
    Нет
    30.19% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    51.9% (28)
    0:2 Рома
    20.4% (11)
    1:1 Ничья
    9.3% (5)
    0:1 Рома
    9.3% (5)
    1:3 Рома
    5.6% (3)
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