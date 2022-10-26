Тур: 12. Стадион: Марк-Антонио Бентегоди. Главный судья: Сакки Хуан
История личных встреч
Верона
Рома
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
75%
5 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
14 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
0.71
Среднее время на гол
63
126
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
2.29
1.57
Среднее время на гол
39
57
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.86
1.14
Тотал матчей
1.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
48
78
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дойг Джош
|2
|0.18
|Анри Тома
|2
|0.18
|Депаоли Фабио
|1
|0.09
|Ласанья Кевин
|1
|0.09
|Гюнтер Корай
|1
|0.09
|Чеккерини Федерико
|1
|0.09
|Каллон Яя
|1
|0.09
|Лазович Дарко
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|5 (1)
|0.45
|Смоллинг Крис
|3
|0.27
|Абрахам Тэмми
|2
|0.18
|Пеллегрини Лоренцо
|1 (1)
|0.09
|Кристанте Бриан
|1
|0.09
|Ибаньес Рожер
|1
|0.09
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|4
|1
|Анри Тома
|4
|0
|Хиен Исак
|4
|0
|Велозу Мигель
|3
|0
|Фараони Марко
|3
|0
|Хонгла Мартин
|3
|0
|Коппола Диего
|3
|0
|Гюнтер Корай
|2
|0
|Депаоли Фабио
|2
|0
|Боккетти Сальваторе
|1
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Давидович Павел
|1
|0
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Хуан Кабаль
|1
|0
|Амионе Бруно
|1
|0
|Джурич Милан II
|1
|0
|Сулемана Ибрахим
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жозе Моуринью
|2
|1
|Смоллинг Крис
|3
|0
|Ибаньес Рожер
|3
|0
|Кристанте Бриан
|2
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0
|Манчини Джанлука
|2
|0
|Дзаньоло Николо
|2
|0
|Челик Мехмет
|2
|0
|Матич Неманья
|1
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
1
14%
1-15
3
50%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
36%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
3
27%
1
14%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
33%
76-90
Забито
10
13
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
2
20%
2
15%
1-15
3
30%
2
15%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
1
10%
5
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
21
10
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
1
5%
2
20%
1-15
3
14%
1
10%
16-30
5
24%
3
30%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
4
19%
1
10%
61-75
6
29%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сассуоло - Верона 2:1 Верона - Милан 1:2 Салернитана - Верона 2:1 Верона - Удинезе 1:2
Фиорентина - Верона 2:0 Лацио - Верона 2:0 Верона - Сампдория 2:1 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Аталанта 0:1 Болонья - Верона 1:1 Верона - Наполи 2:5 Верона - Бари 1:4 Верона - Кремонезе 4:3 Хоффенхайм - Верона 3:2 Верона - Виртус Верона 1:0 Лацио - Верона 3:3 Верона - Торино 0:1 Верона - Милан 1:3 Кальяри - Верона 1:2 Верона - Сампдория 1:1
Рома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ХИК - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:1 Сампдория - Рома 0:1 Бетис - Рома 1:1
Рома - Лечче 2:1 Рома - Бетис 1:2 Интер Милан - Рома 1:2 Рома - Аталанта 0:1 Рома - ХИК 3:0 Эмполи - Рома 1:2 Лудогорец - Рома 2:1 Удинезе - Рома 4:0 Рома - Монца 3:0 Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 9
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 11
|26
|3.
|Лацио
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 5
|24
|4.
|Аталанта
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|16 - 8
|24
|5.
|Рома
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|13 - 10
|22
|6.
|Удинезе
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 12
|21
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|22 - 17
|21
|8.
|Ювентус
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 7
|19
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|10.
|Торино
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 13
|14
|11.
|Салернитана
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 16
|13
|12.
|Эмполи
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 15
|11
|13.
|Монца
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 19
|10
|14.
|Болонья
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|16.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|17.
|Лечче
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 14
|8
|18.
|Сампдория
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 18
|6
|19.
|Верона
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|9 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|2.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 3
|14
|3.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|6.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|7.
|Удинезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Салернитана
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|12.
|Специя
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|14.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|15.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|17.
|Лечче
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 7
|13
|4.
|Лацио
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|5.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|6.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 14
|9
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|10.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Монца
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|13.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|14.
|Лечче
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|15.
|Салернитана
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|18.
|Верона
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|19.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|0 - 13
|0
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|Болонья
|Арнаутович Марко
|10
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|7 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|7 (1)
|Милан
|Леау Рафаэл
|5 (4)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|6
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 4
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|5
Прогнозы на матч Верона - Рома
Исход игры
Верона
0% (0)
Ничья
11.1% (6)
Рома
88.9% (48)
Тотал 2.5
Больше
60.38% (32)
Меньше
39.62% (21)
Обе команды забьют
Да
69.81% (37)
Нет
30.19% (16)
Популярный счёт
1:2 Рома
51.9% (28)
0:2 Рома
20.4% (11)
1:1 Ничья
9.3% (5)
0:1 Рома
9.3% (5)
1:3 Рома
5.6% (3)
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