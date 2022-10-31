Тур: 15. Стадион: МОСИР. Зрители: 3685 Главный судья: Красны Себастьян
2:3
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаМяйнпя Нило
0:1
20' Гол в свои воротаGabriel Kobylak
0:2
32' ГолЛуиш Мигел
1:2
46' ГолМашаду Луиш
2:2
64' ПенальтиНашименту Филипе
2:3
65' ГолЗреляк Адам
90'+6
Ход матча
18'
20'
0:1
32'
0:2
46'
1:2
64'
2:2
65'
2:3
84'
20
Машаду
Луиш
24
Шмыт
Каетан
99
Зреляк
Адам
16
Луиш
Мигел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Машаду ЛуишНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
22 Tiago Matos
-
-
-
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Зреляк АдамНападающий
-
16 Луиш МигелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
История личных встреч
Радомьяк Радом
Варта Познань
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.4
Среднее время на гол
90
225
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.56
0.67
Тотал матчей
0.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
135
Бомбардиры внутри турнира
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мауридес Жуниор
|4
|0.27
|Roberto Alves
|3
|0.2
|Нашименту Филипе
|3 (3)
|0.2
|Абрамович Давид
|2
|0.13
|Машаду Луиш
|2
|0.13
|Бранко Рафаэл
|1
|0.07
|Michal Feliks
|1
|0.07
|Леандро
|0
|0
|Thabo Cele
|0
|0
|Pedro Justiniano
|0
|0
|Gabriel Kobylak
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|5
|0.33
|Журавски Мачей
|2
|0.13
|Гжесик Ян
|1
|0.07
|Шимонович Давид
|1
|0.07
|Коррин Милан
|1
|0.07
|Луиш Мигел
|1
|0.07
|Ставропулос Димитрис
|1
|0.07
|Дестан Энис
|1
|0.07
|Копчински Михал
|1 (1)
|0.07
|Купчак Матеуш
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Мяйнпя Нило
|0
|0
|Шмыт Каетан
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Карточки
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нашименту Филипе
|7
|0
|Машаду Луиш
|6
|0
|Бранко Рафаэл
|4
|0
|Pedro Justiniano
|2
|1
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Мауридес Жуниор
|3
|0
|Абрамович Давид
|3
|0
|Леандро
|2
|0
|Gabriel Kobylak
|2
|0
|Roberto Alves
|1
|0
|Thabo Cele
|1
|0
|Павловски Дариуш
|1
|0
|Tiago Matos
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ставропулос Димитрис
|5
|0
|Зреляк Адам
|4
|0
|Гжесик Ян
|3
|0
|Копчински Михал
|2
|0
|Купчак Матеуш
|2
|0
|Шимонович Давид
|2
|0
|Коррин Милан
|2
|0
|Плеснерович Виктор
|2
|0
|Шмыт Каетан
|2
|0
|Дестан Энис
|2
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Кьельб Якуб
|1
|0
|Косцельны Камиль
|1
|0
|Щепаньски Милош
|1
|0
|Мяйнпя Нило
|1
|0
|Иванов Роберт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
9
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
4
36%
3
33%
76-90
Пропущено
12
6
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
3
50%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
1
8%
1
17%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Забито
17
15
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
1
6%
1
7%
1-15
2
12%
3
20%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
3
18%
3
20%
61-75
6
35%
4
27%
76-90
Пропущено
20
15
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
2
10%
1
7%
1-15
4
20%
5
33%
16-30
5
25%
2
13%
31-45
3
15%
3
20%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
2
10%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Радомьяк Радом
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Пяст - Радомьяк Радом 1:2 Завиша - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Шлёнск 2:0 Лех - Радомьяк Радом 1:0
Радомьяк Радом - Краковия 0:2 Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0 Ракув - Радомьяк Радом 3:0 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 2:0 Легия - Радомьяк Радом 1:0 Радомско - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Радомьяк Радом - Арка Гдыня 3:2
Варта Познань
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Варта Познань - Гурник Забже 0:0 Сандецья - Варта Познань 2:1 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Легия - Варта Познань 1:0
Шлёнск - Варта Познань 0:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Лех 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 ГКС Ястшембе - Варта Познань 0:2 Краковия - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Медзь - Варта Познань 1:2 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Ракув - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Варта Познань - Хойничанка Хойнице 4:2 Варта Познань - Ольборг 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|15
|11
|2
|2
|26 - 10
|35
|2.
|Легия
|15
|8
|4
|3
|22 - 18
|28
|3.
|Погонь Щецин
|15
|7
|5
|3
|26 - 20
|26
|4.
|Видзев Лодзь
|15
|8
|2
|5
|20 - 14
|26
|5.
|Висла Плоцк
|15
|7
|4
|4
|27 - 17
|25
|6.
|Сталь Мелец
|15
|7
|2
|6
|21 - 21
|23
|7.
|Лех
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|8.
|Краковия
|15
|6
|4
|5
|17 - 11
|22
|9.
|Варта Познань
|15
|6
|3
|6
|15 - 15
|21
|10.
|Радомьяк Радом
|15
|6
|2
|7
|17 - 20
|20
|11.
|Шлёнск
|15
|5
|5
|5
|17 - 21
|20
|12.
|Ягеллония
|15
|4
|6
|5
|24 - 23
|18
|13.
|Заглембе Любин
|15
|4
|5
|6
|12 - 22
|17
|14.
|Гурник Забже
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|15.
|Лехия Гданьск
|14
|4
|2
|8
|14 - 24
|14
|16.
|Пяст
|15
|3
|4
|8
|15 - 19
|13
|17.
|Корона Кельце
|15
|3
|4
|8
|15 - 22
|13
|18.
|Медзь
|14
|1
|3
|10
|14 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|2.
|Легия
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Висла Плоцк
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|3
|0
|13 - 7
|15
|5.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|6.
|Ягеллония
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|7.
|Шлёнск
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|8.
|Сталь Мелец
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Краковия
|8
|3
|2
|3
|9 - 5
|11
|10.
|Лех
|8
|3
|1
|4
|6 - 8
|10
|11.
|Радомьяк Радом
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|12.
|Гурник Забже
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|13.
|Заглембе Любин
|8
|1
|4
|3
|5 - 10
|7
|14.
|Пяст
|7
|2
|1
|4
|9 - 8
|7
|15.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|16.
|Варта Познань
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|17.
|Корона Кельце
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|18.
|Медзь
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|8
|5
|1
|2
|10 - 5
|16
|2.
|Ракув
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|3.
|Видзев Лодзь
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|4.
|Сталь Мелец
|8
|4
|0
|4
|11 - 13
|12
|5.
|Лех
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|Погонь Щецин
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|7.
|Краковия
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|8.
|Легия
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|9.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|10.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|7 - 12
|10
|11.
|Гурник Забже
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|12.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|13.
|Лехия Гданьск
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|14.
|Корона Кельце
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|15.
|Шлёнск
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|16.
|Пяст
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|17.
|Ягеллония
|7
|0
|5
|2
|8 - 11
|5
|18.
|Медзь
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (2)
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|7 (2)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|6 (3)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|8
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Ракув
|Арсенич Зоран
|7
|Ягеллония
|Нене III
|1 5