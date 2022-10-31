  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 3685 Главный судья: Красны Себастьян
Радомьяк Радом
2:3
Конец матча
Варта Познань
0'
18' Желтая карточка
Мяйнпя Нило
0:1
20' Гол в свои ворота
Gabriel Kobylak
0:2
32' Гол
Луиш Мигел
1:2
46' Гол
Машаду Луиш
2:2
64' Пенальти
Нашименту Филипе
2:3
65' Гол
Зреляк Адам
90'+6
1
Gabriel
Kobylak
3
Pedro
Justiniano
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
30
Mateusz
Grzybek
13
Мауридес
Жуниор
23
Нашименту
Филипе
33
Абрамович
Давид
7
Семеду
Лисандру
10
Roberto
Alves
20
Машаду
Луиш
33
Гробельны
Енджей
54
Ставропулос
Димитрис
44
Шимонович
Давид
4
Иванов
Роберт
2
Гжесик
Ян
24
Шмыт
Каетан
21
Купчак
Матеуш
14
Косцельны
Камиль
8
Мяйнпя
Нило
99
Зреляк
Адам
16
Луиш
Мигел
Радомьяк Радом
3-4-3
Варта Познань
3-4-3

История личных встреч

Радомьяк Радом
Варта Познань

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

История матчей

Э
3:1
Э
1:0
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
0:2
ВД
1:0
ВД
0:0
ВД
1:1
ВД
3:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Среднее время на гол

90
225

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.56
0.67

Тотал матчей

0.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
135

Бомбардиры внутри турнира

Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мауридес Жуниор 4 0.27
Roberto Alves 3 0.2
Нашименту Филипе 3 (3) 0.2
Абрамович Давид 2 0.13
Машаду Луиш 2 0.13
Бранко Рафаэл 1 0.07
Michal Feliks 1 0.07
Леандро 0 0
Thabo Cele 0 0
Pedro Justiniano 0 0
Gabriel Kobylak 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 5 0.33
Журавски Мачей 2 0.13
Гжесик Ян 1 0.07
Шимонович Давид 1 0.07
Коррин Милан 1 0.07
Луиш Мигел 1 0.07
Ставропулос Димитрис 1 0.07
Дестан Энис 1 0.07
Копчински Михал 1 (1) 0.07
Купчак Матеуш 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Мяйнпя Нило 0 0
Шмыт Каетан 0 0
Konrad Matuszewski 0 0

Карточки

Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нашименту Филипе 7 0
Машаду Луиш 6 0
Бранко Рафаэл 4 0
Pedro Justiniano 2 1
Цихоцки Матеуш 3 0
Мауридес Жуниор 3 0
Абрамович Давид 3 0
Леандро 2 0
Gabriel Kobylak 2 0
Roberto Alves 1 0
Thabo Cele 1 0
Павловски Дариуш 1 0
Tiago Matos 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ставропулос Димитрис 5 0
Зреляк Адам 4 0
Гжесик Ян 3 0
Копчински Михал 2 0
Купчак Матеуш 2 0
Шимонович Давид 2 0
Коррин Милан 2 0
Плеснерович Виктор 2 0
Шмыт Каетан 2 0
Дестан Энис 2 0
Лис Адриан 1 0
Кьельб Якуб 1 0
Косцельны Камиль 1 0
Щепаньски Милош 1 0
Мяйнпя Нило 1 0
Иванов Роберт 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
9
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
4
36%
3
33%
76-90

Пропущено

12
6
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
3
50%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Забито

17
15
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
1
6%
1
7%
1-15
2
12%
3
20%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
3
18%
3
20%
61-75
6
35%
4
27%
76-90

Пропущено

20
15
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
2
10%
1
7%
1-15
4
20%
5
33%
16-30
5
25%
2
13%
31-45
3
15%
3
20%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
2
10%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Радомьяк Радом
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Пяст - Радомьяк Радом 1:2 Завиша - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Шлёнск 2:0 Лех - Радомьяк Радом 1:0
Радомьяк Радом - Краковия 0:2 Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0 Ракув - Радомьяк Радом 3:0 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 2:0 Легия - Радомьяк Радом 1:0 Радомско - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Радомьяк Радом - Арка Гдыня 3:2
Варта Познань
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Варта Познань - Гурник Забже 0:0 Сандецья - Варта Познань 2:1 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Легия - Варта Познань 1:0
Шлёнск - Варта Познань 0:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Лех 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 ГКС Ястшембе - Варта Познань 0:2 Краковия - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Медзь - Варта Познань 1:2 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Ракув - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Варта Познань - Хойничанка Хойнице 4:2 Варта Познань - Ольборг 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 15 11 2 2 26 - 10 35
2. Легия 15 8 4 3 22 - 18 28
3. Погонь Щецин 15 7 5 3 26 - 20 26
4. Видзев Лодзь 15 8 2 5 20 - 14 26
5. Висла Плоцк 15 7 4 4 27 - 17 25
6. Сталь Мелец 15 7 2 6 21 - 21 23
7. Лех 14 6 4 4 15 - 12 22
8. Краковия 15 6 4 5 17 - 11 22
9. Варта Познань 15 6 3 6 15 - 15 21
10. Радомьяк Радом 15 6 2 7 17 - 20 20
11. Шлёнск 15 5 5 5 17 - 21 20
12. Ягеллония 15 4 6 5 24 - 23 18
13. Заглембе Любин 15 4 5 6 12 - 22 17
14. Гурник Забже 14 4 5 5 21 - 22 17
15. Лехия Гданьск 14 4 2 8 14 - 24 14
16. Пяст 15 3 4 8 15 - 19 13
17. Корона Кельце 15 3 4 8 15 - 22 13
18. Медзь 14 1 3 10 14 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 7 1 0 16 - 4 22
2. Легия 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Висла Плоцк 7 5 1 1 14 - 6 16
4. Погонь Щецин 7 4 3 0 13 - 7 15
5. Видзев Лодзь 7 4 1 2 11 - 6 13
6. Ягеллония 8 4 1 3 16 - 12 13
7. Шлёнск 8 3 3 2 12 - 12 12
8. Сталь Мелец 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Краковия 8 3 2 3 9 - 5 11
10. Лех 8 3 1 4 6 - 8 10
11. Радомьяк Радом 8 3 1 4 11 - 12 10
12. Гурник Забже 8 2 2 4 12 - 14 8
13. Заглембе Любин 8 1 4 3 5 - 10 7
14. Пяст 7 2 1 4 9 - 8 7
15. Лехия Гданьск 6 1 2 3 3 - 9 5
16. Варта Познань 7 1 2 4 5 - 10 5
17. Корона Кельце 7 1 2 4 7 - 10 5
18. Медзь 7 1 2 4 8 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 8 5 1 2 10 - 5 16
2. Ракув 7 4 1 2 10 - 6 13
3. Видзев Лодзь 8 4 1 3 9 - 8 13
4. Сталь Мелец 8 4 0 4 11 - 13 12
5. Лех 6 3 3 0 9 - 4 12
6. Погонь Щецин 8 3 2 3 13 - 13 11
7. Краковия 7 3 2 2 8 - 6 11
8. Легия 8 3 2 3 10 - 13 11
9. Радомьяк Радом 7 3 1 3 6 - 8 10
10. Заглембе Любин 7 3 1 3 7 - 12 10
11. Гурник Забже 6 2 3 1 9 - 8 9
12. Висла Плоцк 8 2 3 3 13 - 11 9
13. Лехия Гданьск 8 3 0 5 11 - 15 9
14. Корона Кельце 8 2 2 4 8 - 12 8
15. Шлёнск 7 2 2 3 5 - 9 8
16. Пяст 8 1 3 4 6 - 11 6
17. Ягеллония 7 0 5 2 8 - 11 5
18. Медзь 7 0 1 6 6 - 14 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Ягеллония Имас Хесус 8 (2)
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Сталь Мелец Said Hamulic 7 (2)
Гурник Забже Новак Бартош 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 8
Легия Енджейчик Артур 1 6
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Ракув Арсенич Зоран 7
Ягеллония Нене III 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Луиш Мигел бьет в цель!
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Gabriel Kobylak уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      18'
      Мяйнпя Нило получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Радомьяк Радом 2:3 Варта Познань онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     