Тур: 15. Стадион: МСХ Арена. Зрители: 7776 Главный судья: Aydin Uslu
1:2
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаТверсков Йеппе
0:1
45' ПенальтиДжейбали Иссам
1:1
53' ПенальтиДрейер Андерс
60' Желтая карточкаХансен Мартин
1:2
90' ГолТрандарсон Арон-Элис
90'+6
Ход матча
14'
45'
0:1
46'
53'
1:1
60'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 5
-
9 Угловые 9
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
73
Жуниньо
44
Дюр
Николас
35
Шарлес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Нибе АндреасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Капельяс Альберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Муколли АгонПолузащитник
-
-
-
-
40 Max Ejdum
-
41 Marcus McCoy
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Митьюлланд
Оденсе
32 матча
87.5%
12.5%
28 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
6.3%
18.7%
24 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.9%
12.5%
15.6%
23 победы 4 ничьи 0 побед
18 матчей
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 12 побед
50 матчей
56%
22%
22%
28 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
48%
28%
24%
24 победы 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
46%
30%
24%
23 победы 15 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
48
44
Голов в среднем за матч
2.09
1.63
Среднее время на гол
43
55
Всего голов
35
17
Голов в среднем за матч
1.3
0.74
Среднее время на гол
69
121
Всего голов
83
61
Голов в среднем за матч
1.66
1.22
Тотал матчей
0.5
49
Больше 98%
Меньше 2%
1
42
Больше 84%
Меньше 16%
8
29
Больше 58%
Меньше 42%
21
17
Больше 34%
Меньше 66%
33
6
Больше 12%
Меньше 88%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
Среднее время на гол
54
73
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|0.53
|Исаксен Густав
|4
|0.27
|Феррейра Эвандер
|4 (3)
|0.27
|Систо Пионе
|3
|0.2
|Каба Сори
|2
|0.13
|Олссон Кристоффер
|2
|0.13
|Дюр Николас
|1
|0.07
|Святченко Эрик
|0
|0
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Шарлес
|0
|0
|Далсгор Хенрик
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадри Башким
|5
|0.33
|Джейбали Иссам
|3 (1)
|0.2
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|3 (1)
|0.2
|Charly Horneman
|1
|0.07
|Yankubah Minteh
|1
|0.07
|Bjoern Paulsen
|1
|0.07
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0.07
|Манне Аласана
|1
|0.07
|Гигович Армин
|1
|0.07
|Тонгья Франко
|1
|0.07
|Эстрём Робин
|1
|0.07
|Свеннсен Сандер
|0
|0
|Муколли Агон
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Святченко Эрик
|5
|0
|Феррейра Эвандер
|4
|0
|Олссон Кристоффер
|3
|0
|Тюкосен Мадс
|3
|0
|Каба Сори
|3
|0
|Паулиньо VI
|3
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|1
|Жуниньо
|1
|1
|Андерссон Йоэль
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Дрейер Андерс
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Дюр Николас
|1
|0
|Исаксен Густав
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aske Adelgaard
|2
|1
|Тверсков Йеппе
|3
|0
|Гигович Армин
|1
|1
|Хансен Мартин
|2
|0
|Кадри Башким
|2
|0
|Bjoern Paulsen
|2
|0
|Микельсон Николас
|2
|0
|Кинг Джоэл
|2
|0
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|2
|0
|Джейбали Иссам
|1
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|Манне Аласана
|1
|0
|Gustav Grubbe
|1
|0
|Фенгер Макс
|1
|0
|Jakob Martinsen
|1
|0
|Mihajlo Ivancevic
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
|Yankubah Minteh
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
13%
2
22%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
2
15%
1
14%
76-90
Забито
16
11
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
4
25%
2
18%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
2
13%
5
45%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
11%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
1
11%
4
31%
61-75
3
33%
4
31%
76-90
Забито
24
20
13 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
4
17%
3
15%
1-15
5
21%
2
10%
16-30
4
17%
8
40%
31-45
5
21%
1
5%
46-60
3
13%
2
10%
61-75
3
13%
4
20%
76-90
Пропущено
22
20
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
1
5%
4
20%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
6
27%
1
5%
31-45
4
18%
3
15%
46-60
3
14%
5
25%
61-75
5
23%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лацио - Митьюлланд 2:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:1 Фредериксберг Альянсен - Митьюлланд 0:6 Митьюлланд - Хорсенс 2:1
Фейеноорд - Митьюлланд 2:2 Орхус - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 Митьюлланд - Виборг 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Митьюлланд - Лацио 5:1 Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Штурм - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Орхус 0:2 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5
Оденсе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Оденсе - Люнгбю 3:1 Виборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Силькеборг 1:1 Ольборг - Оденсе 1:1
Мариенлюст - Оденсе 0:3 Люнгбю - Оденсе 0:2 Оденсе - Копенгаген 2:1 Нюкёбинг - Оденсе 1:1 Оденсе - Виборг 1:2 Силькеборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Хорсенс 1:0 Брондбю - Оденсе 2:0 Оденсе - Орхус 1:2 Оденсе - Митьюлланд 1:5 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|15
|9
|4
|2
|24 - 12
|31
|2.
|Виборг
|15
|8
|4
|3
|22 - 15
|28
|3.
|Раннерс
|15
|6
|5
|4
|22 - 21
|23
|4.
|Оденсе
|15
|6
|4
|5
|19 - 21
|22
|5.
|Митьюлланд
|15
|5
|6
|4
|24 - 22
|21
|6.
|Копенгаген
|15
|6
|3
|6
|23 - 20
|21
|7.
|Силькеборг
|15
|6
|3
|6
|25 - 22
|21
|8.
|Орхус
|15
|6
|3
|6
|18 - 15
|21
|9.
|Брондбю
|15
|5
|5
|5
|22 - 25
|20
|10.
|Хорсенс
|15
|5
|3
|7
|14 - 18
|18
|11.
|Ольборг
|15
|3
|5
|7
|15 - 21
|14
|12.
|Люнгбю
|15
|0
|5
|10
|13 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|Виборг
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Хорсенс
|7
|4
|2
|1
|10 - 8
|14
|4.
|Раннерс
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|5.
|Силькеборг
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|6.
|Брондбю
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|7.
|Копенгаген
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Орхус
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|9.
|Оденсе
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|10.
|Митьюлланд
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|11.
|Ольборг
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|12.
|Люнгбю
|8
|0
|3
|5
|6 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|2.
|Митьюлланд
|7
|3
|4
|0
|16 - 9
|13
|3.
|Оденсе
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|4.
|Виборг
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|5.
|Раннерс
|7
|2
|4
|1
|12 - 10
|10
|6.
|Копенгаген
|8
|3
|1
|4
|14 - 13
|10
|7.
|Орхус
|8
|3
|1
|4
|7 - 7
|10
|8.
|Силькеборг
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|9.
|Брондбю
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|10.
|Ольборг
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|11.
|Хорсенс
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
|12.
|Люнгбю
|7
|0
|2
|5
|7 - 13
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|9 (1)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|8
|Копенгаген
|Классон Виктор
|7 (2)
|Виборг
|Грот Джей-Рой
|7 (2)
|Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|Митьюлланд
|Святченко Эрик
|5
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|5
|Нордшелланн
|Кристенсен Якоб
|5