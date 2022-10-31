Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

88' Дрейер Андерс из команды Митьюлланд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

88' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Emiliano Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Удар от ворот произведет Оденсе

84' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Гартенманн Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

83' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

82' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' О, нет. Из многообещающей позиции Каба Сори из команды Митьюлланд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

81' Дрейер Андерс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Mihajlo Ivancevic успешно блокирует удар.

80' Valdemar Andreasen из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Жуниньо нанес удар, но тот был заблокирован.

79' Дрейер Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Андерссон Йоэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Mihajlo Ivancevic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

77' Yankubah Minteh создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Emiliano Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Оооо... вот это был удар! Сабби Эммануэль должен был забить с этой позиции.

76' Удар от ворот произведет Митьюлланд

76' Сабби Эммануэль из команды Оденсе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

76' Yankubah Minteh из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Удар от ворот произведет Митьюлланд

73' Бьёрн Паульсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Сегодняшная посещаемость составляет 7776 болельщиков

70' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Матч возобновлен

68' Тактическая замена. Систо Пионе уходит с поля и его заменяет Valdemar Andreasen

67' Шельвик Йорген навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Далсгор Хенрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Gustav Grubbe создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Emiliano Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Удар от ворот произведет Оденсе

63' Тонгья Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Emiliano Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

60' Удар от ворот произведет Оденсе

60' Матч возобновлен

60' Рефери не любит споров - именно за это Хансен Мартин сейчас получил желтую

60' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

59' Дрейер Андерс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Mihajlo Ivancevic успешно блокирует удар.

59' Mihajlo Ivancevic ослабляет давление, выбив мяч.

58' Жуниньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Удар от ворот произведет Оденсе

58' Дрейер Андерс из команды Митьюлланд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

58' Удар от ворот произведет Митьюлланд

57' Шельвик Йорген из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Чилуфя Эдвард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Дюр Николас из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Г О О О О О Л - Дрейер Андерс из команды Митьюлланд забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Мартин Хансен прыгнул не в ту сторону.

53' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

53' ПЕНАЛЬТИ! - Mihajlo Ivancevic играет рукой в штрафной! Mihajlo Ivancevic вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.

52' После проверки VAR судья изменил решение - Митьюлланд пробьет пенальти!

52' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

51' Хорошую попытку сделал Андерссон Йоэль . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

51' Дрейер Андерс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Mihajlo Ivancevic успешно блокирует удар.

49' Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' Систо Пионе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Mihajlo Ivancevic ослабляет давление, выбив мяч.

46' Чилуфя Эдвард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.