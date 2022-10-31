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Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 7776 Главный судья: Aydin Uslu
Митьюлланд
1:2
Конец матча
Оденсе
0'
14' Желтая карточка
Тверсков Йеппе
0:1
45' Пенальти
Джейбали Иссам
1:1
53' Пенальти
Дрейер Андерс
60' Желтая карточка
Хансен Мартин
1:2
90' Гол
Трандарсон Арон-Элис
90'+6

Ход матча

14'
 
Тверсков Йеппе
45'
0:1
Джейбали Иссам
46'
Чилуфя Эдвард
Шарлес
 
53'
Дрейер Андерс
1:1
60'
 
Хансен Мартин
68'
Серенсен Оливер
Олссон Кристоффер
 
68'
Андреасен Вальдемар
Систо Пионе
 
68'
 
Сабби Эммануэль
Тонгья Франко
81'
Паулиньо VI
Дюр Николас
 
81'
Гартенманн Стефан
Андерссон Йоэль
 
82'
 
Charly Horneman
Джейбали Иссам
86'
 
Трандарсон Арон-Элис
Мадс Фрокьяер-Йенсен
86'
 
Муколли Агон
Yankubah Minteh
90'
1:2
Трандарсон Арон-Элис
(Charly Horneman)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 9
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

1
Лоссль
Йонас
6
Андерссон
Йоэль
14
Далсгор
Хенрик
73
Жуниньо
44
Дюр
Николас
35
Шарлес
5
Мартинес
Эмилиано
8
Олссон
Кристоффер
36
Дрейер
Андерс
9
Каба
Сори
7
Систо
Пионе
1
Хансен
Мартин
14
Gustav
Grubbe
4
Bjoern
Paulsen
22
Mihajlo
Ivancevic
16
Шельвик
Йорген
5
Манне
Аласана
6
Тверсков
Йеппе
30
Yankubah
Minteh
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
10
Тонгья
Франко
7
Джейбали
Иссам
Митьюлланд
4-3-3
Оденсе
4-2-3-1

История личных встреч

Митьюлланд
Оденсе

32 матча

87.5%
12.5%
28 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
6.3%
18.7%
24 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.9%
12.5%
15.6%
23 победы 4 ничьи 0 побед

18 матчей

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 12 побед

50 матчей

56%
22%
22%
28 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

48%
28%
24%
24 победы 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

46%
30%
24%
23 победы 15 ничьих 12 побед

История матчей

СД
1:5
ТМК
3:2
К
0:0
СД
2:2
СД
1:2
К
3:0
К
1:2
СД
1:1
СД
3:1
ТМС
2:2
СД
1:2
СД
0:1
СДЧГ
3:1
СДЧГ
2:0
К
4:0
СД
3:0
СД
1:1
СД
3:1
К
0:3
СД
0:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
3:1
СД
3:0
СД
3:2
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
0:1
СД
1:1
СД
2:1
С
2:0
СЛ
2:3
СЛ
1:4
СЛ
1:1
СЛ
3:2
СЛ
2:1
К
2:2
К
2:0
СЛ
1:2
СЛ
2:2
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
4:0
СЛ
3:1
СЛ
0:1

Голы

Всего голов

48
44

Голов в среднем за матч

2.09
1.63

Среднее время на гол

43
55

Всего голов

35
17

Голов в среднем за матч

1.3
0.74

Среднее время на гол

69
121

Всего голов

83
61

Голов в среднем за матч

1.66
1.22

Тотал матчей

0.5
49
Больше 98%
Меньше 2%
1
42
Больше 84%
Меньше 16%
8
29
Больше 58%
Меньше 42%
21
17
Больше 34%
Меньше 66%
33
6
Больше 12%
Меньше 88%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

54
73

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 8 (1) 0.53
Исаксен Густав 4 0.27
Феррейра Эвандер 4 (3) 0.27
Систо Пионе 3 0.2
Каба Сори 2 0.13
Олссон Кристоффер 2 0.13
Дюр Николас 1 0.07
Святченко Эрик 0 0
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Далсгор Хенрик 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадри Башким 5 0.33
Джейбали Иссам 3 (1) 0.2
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 (1) 0.2
Charly Horneman 1 0.07
Yankubah Minteh 1 0.07
Bjoern Paulsen 1 0.07
Трандарсон Арон-Элис 1 0.07
Манне Аласана 1 0.07
Гигович Армин 1 0.07
Тонгья Франко 1 0.07
Эстрём Робин 1 0.07
Свеннсен Сандер 0 0
Муколли Агон 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Святченко Эрик 5 0
Феррейра Эвандер 4 0
Олссон Кристоффер 3 0
Тюкосен Мадс 3 0
Каба Сори 3 0
Паулиньо VI 3 0
Далсгор Хенрик 1 1
Жуниньо 1 1
Андерссон Йоэль 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Дрейер Андерс 1 0
Шарлес 1 0
Дюр Николас 1 0
Исаксен Густав 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aske Adelgaard 2 1
Тверсков Йеппе 3 0
Гигович Армин 1 1
Хансен Мартин 2 0
Кадри Башким 2 0
Bjoern Paulsen 2 0
Микельсон Николас 2 0
Кинг Джоэл 2 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 2 0
Джейбали Иссам 1 0
Трандарсон Арон-Элис 1 0
Манне Аласана 1 0
Gustav Grubbe 1 0
Фенгер Макс 1 0
Jakob Martinsen 1 0
Mihajlo Ivancevic 1 0
Charly Horneman 1 0
Yankubah Minteh 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
2
15%
1
14%
76-90

Забито

16
11
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
4
25%
2
18%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
2
13%
5
45%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
11%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
1
11%
4
31%
61-75
3
33%
4
31%
76-90

Забито

24
20
13 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
4
17%
3
15%
1-15
5
21%
2
10%
16-30
4
17%
8
40%
31-45
5
21%
1
5%
46-60
3
13%
2
10%
61-75
3
13%
4
20%
76-90

Пропущено

22
20
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
1
5%
4
20%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
6
27%
1
5%
31-45
4
18%
3
15%
46-60
3
14%
5
25%
61-75
5
23%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лацио - Митьюлланд 2:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:1 Фредериксберг Альянсен - Митьюлланд 0:6 Митьюлланд - Хорсенс 2:1
Фейеноорд - Митьюлланд 2:2 Орхус - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 Митьюлланд - Виборг 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Митьюлланд - Лацио 5:1 Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Штурм - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Орхус 0:2 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5
Оденсе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Оденсе - Люнгбю 3:1 Виборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Силькеборг 1:1 Ольборг - Оденсе 1:1
Мариенлюст - Оденсе 0:3 Люнгбю - Оденсе 0:2 Оденсе - Копенгаген 2:1 Нюкёбинг - Оденсе 1:1 Оденсе - Виборг 1:2 Силькеборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Хорсенс 1:0 Брондбю - Оденсе 2:0 Оденсе - Орхус 1:2 Оденсе - Митьюлланд 1:5 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 15 9 4 2 24 - 12 31
2. Виборг 15 8 4 3 22 - 15 28
3. Раннерс 15 6 5 4 22 - 21 23
4. Оденсе 15 6 4 5 19 - 21 22
5. Митьюлланд 15 5 6 4 24 - 22 21
6. Копенгаген 15 6 3 6 23 - 20 21
7. Силькеборг 15 6 3 6 25 - 22 21
8. Орхус 15 6 3 6 18 - 15 21
9. Брондбю 15 5 5 5 22 - 25 20
10. Хорсенс 15 5 3 7 14 - 18 18
11. Ольборг 15 3 5 7 15 - 21 14
12. Люнгбю 15 0 5 10 13 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 8 5 2 1 13 - 7 17
2. Виборг 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Хорсенс 7 4 2 1 10 - 8 14
4. Раннерс 8 4 1 3 10 - 11 13
5. Силькеборг 7 4 1 2 13 - 9 13
6. Брондбю 8 3 3 2 13 - 13 12
7. Копенгаген 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Орхус 7 3 2 2 11 - 8 11
9. Оденсе 8 3 1 4 10 - 14 10
10. Митьюлланд 8 2 2 4 8 - 13 8
11. Ольборг 7 1 4 2 6 - 9 7
12. Люнгбю 8 0 3 5 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 7 4 2 1 11 - 5 14
2. Митьюлланд 7 3 4 0 16 - 9 13
3. Оденсе 7 3 3 1 9 - 7 12
4. Виборг 8 3 2 3 10 - 10 11
5. Раннерс 7 2 4 1 12 - 10 10
6. Копенгаген 8 3 1 4 14 - 13 10
7. Орхус 8 3 1 4 7 - 7 10
8. Силькеборг 8 2 2 4 12 - 13 8
9. Брондбю 7 2 2 3 9 - 12 8
10. Ольборг 8 2 1 5 9 - 12 7
11. Хорсенс 8 1 1 6 4 - 10 4
12. Люнгбю 7 0 2 5 7 - 13 2
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Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 9 (1)
Митьюлланд Дрейер Андерс 8 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 8
Копенгаген Классон Виктор 7 (2)
Виборг Грот Джей-Рой 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 6
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 5
Митьюлланд Святченко Эрик 5
Ольборг Соуза Аллан II 5
Нордшелланн Кристенсен Якоб 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
    • 91'
      Оденсе начинает контратаку
    • Офсайд
      91'
      Каба Сори из команды Митьюлланд в офсайде
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 90'
      Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Митьюлланд: 56%, Оденсе: 44%.
    • 89'
      Gustav Grubbe выиграл воздушное противоборство у Valdemar Andreasen.
    • 89'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 89'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • До матча
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