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Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 29. Стадион: . Зрители: 5098
Эльфсборг
3:0
Конец матча
Хельсинборг
0'
24' Желтая карточка
Ervin Gigovac
34' Желтая карточка
Фальцетас Александр
1:0
42' Гол
Бернхардссон Александер
2:0
66' Гол
Бернхардссон Александер
3:0
77' Гол
Касем Ахмед
79' Желтая карточка
Diego Fumaca
90'+3
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
24
Ларссон
Йохан
15
Вяйсянен
Лео
8
Хольмен
Себастьян
23
Хульт
Никлас
28
Седерберг
Ноа
11
Гудьонсен
Свейнн
26
Emmanuel
Boateng2
12
Бернхардссон
Александер
14
Oscar
Aga
7
Ондрейка
Якоб
25
Йоэльссон
Калле
2
Philip
Reinhold
3
Виделль
Каспер
24
Хеллман
Эмиль
32
Simon
Bengtsson
19
Халили
Абдул
16
Фальцетас
Александр
35
Ervin
Gigovac
11
Али
Таха
Абди
41
Amin
Al-Hamawi
7
Кабаши
Ариан
Эльфсборг
4-3-3
Хельсинборг
4-3-3

История личных встреч

Эльфсборг
Хельсинборг

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

29 матчей

48.3%
13.8%
37.9%
14 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

34.5%
37.9%
27.6%
10 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
1:0
А
1:0
ТМК
1:0
А
2:1
А
0:0
ТМК
4:0
А
1:2
А
1:1
А
1:0
А
2:4
А
2:1
А
2:1
А
4:1
КШ
0:1
А
1:0
А
1:1
А
2:1
А
2:1
А
2:1
ШК
2:0
А
3:2
А
1:0
А
1:3
А
2:1
А
1:0
А
3:2
ТМС
1:3
А
2:2
А
1:0

Голы

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.53
1.14

Среднее время на гол

58
78

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

1.71
0.87

Среднее время на гол

52
103

Всего голов

47
29

Голов в среднем за матч

1.62
1

Тотал матчей

0.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Baidoo 8 (2) 0.28
Бернхардссон Александер 7 0.24
Альм Расмус 6 0.21
Гудьонсен Свейнн 5 0.17
Ольссон Симон 4 0.14
Ондрейка Якоб 3 0.1
Седерберг Ноа 3 0.1
Оккельс Йеппе 2 0.07
Ларссон Йохан 2 0.07
Фрик Пер 2 0.07
Занден Оливер 2 0.07
Oscar Aga 2 0.07
Касем Ахмед 1 0.03
Рёмер Андре 1 0.03
Мауду 1 0.03
Хенрикссон Густав 1 0.03
Вяйсянен Лео 0 0
Странд Симон 0 0
Emmanuel Boateng2 0 0
Хольмен Кевин 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 4 0.14
Ван ден Хурк Антони 3 (2) 0.1
Али Таха Абди 3 0.1
Гигович Армин 2 0.07
Amin Al-Hamawi 2 0.07
Лупер Вильгельм 1 0.03
Кабаши Ариан 1 0.03
Веберг Чарли 1 0.03
Аль-Хамлави Ассад 1 0.03
Benjamin Acquah 1 0.03
Давидсен Вильормур 0 0
Рогне Томас 0 0
Халили Абдул 0 0
Йенссон Расмус 0 0
Виделль Каспер 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 8 0
Фрик Пер 6 0
Emmanuel Boateng2 6 0
Хольмен Себастьян 4 0
Странд Симон 4 0
Гудьонсен Свейнн 4 0
Бернхардссон Александер 4 0
Ларссон Йохан 3 0
Вяйсянен Лео 3 0
Ольссон Симон 3 0
Лагербильке Густав 3 0
Хенрикссон Густав 3 0
Седерберг Ноа 3 0
Альм Расмус 2 0
Оккельс Йеппе 1 0
Касем Ахмед 1 0
Занден Оливер 1 0
Хольмен Кевин 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цука Рави 5 0
Эджупи Альберт 5 0
Рогне Томас 4 0
Давидсен Вильормур 4 0
Philip Reinhold 4 0
Али Таха Абди 4 0
Виделль Каспер 4 0
Фальцетас Александр 3 0
Халили Абдул 3 0
Ван ден Хурк Антони 3 0
Йенссон Расмус 3 0
Гигович Армин 3 0
Benjamin Acquah 3 0
Diego Fumaca 3 0
Лупер Вильгельм 1 1
Сульич Али 2 0
Кабаши Ариан 2 0
Хеллман Эмиль 2 0
Adam Kaied 2 0
Joseph Amoako 2 0
Ландгрен Андреас 1 0
Веберг Чарли 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Ervin Gigovac 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
16
12 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
3
10%
3
19%
1-15
2
6%
2
13%
16-30
7
23%
6
38%
31-45
3
10%
1
6%
46-60
5
16%
1
6%
61-75
11
35%
3
19%
76-90

Пропущено

21
27
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
2
10%
2
7%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
6
29%
4
15%
31-45
5
24%
3
11%
46-60
4
19%
4
15%
61-75
2
10%
10
37%
76-90

Забито

20
9
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 20
5
25%
0
0%
1-15
2
10%
3
33%
16-30
4
20%
2
22%
31-45
3
15%
1
11%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
25%
3
33%
76-90

Пропущено

17
20
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
5
29%
29%
1
5%
1-15
2
12%
4
20%
16-30
4
24%
2
10%
31-45
3
18%
2
10%
46-60
2
12%
6
30%
61-75
1
6%
5
25%
76-90

Забито

51
25
23 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 10
8 Не забивали 11
8
16%
3
12%
1-15
4
8%
5
20%
16-30
11
22%
8
32%
31-45
6
12%
2
8%
46-60
6
12%
1
4%
61-75
16
31%
6
24%
76-90

Пропущено

38
47
21 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 24
7
18%
3
6%
1-15
4
11%
8
17%
16-30
10
26%
6
13%
31-45
8
21%
5
11%
46-60
6
16%
10
21%
61-75
3
8%
15
32%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Кальмар 0:2
Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Оскаршамнс АИК - Эльфсборг 1:0 Юргорден - Эльфсборг 2:1 Вернаму - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Эльфсборг - Мольде 1:2 Кальмар - Эльфсборг 1:0 Мольде - Эльфсборг 4:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 Норрчёпинг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3 АИК - Хельсинборг 2:0
Кальмар - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Мальмё 1:2 Гётеборг - Хельсинборг 1:3 Вернаму - Хельсинборг 3:2 Торд - Хельсинборг 0:6 Хельсинборг - Мьельбю 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Сириус 0:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 29 18 9 2 66 - 34 63
2. Юргорден 29 17 6 6 55 - 24 57
3. Хаммарбю 29 15 8 6 58 - 27 53
4. АИК 29 14 8 7 45 - 35 50
5. Кальмар 29 14 6 9 37 - 27 48
6. Эльфсборг 29 12 10 7 54 - 35 46
7. Мальмё 29 13 6 10 42 - 32 45
8. Гётеборг 29 13 3 13 38 - 38 42
9. Мьельбю 29 10 10 9 32 - 33 40
10. Вернаму 29 9 10 10 33 - 43 37
11. Сириус 29 9 8 12 29 - 39 35
12. Норрчёпинг 29 8 9 12 37 - 39 33
13. Дегерфорс 29 7 9 13 30 - 47 30
14. Варберг БоИС 29 7 7 15 28 - 55 28
15. Хельсинборг 29 4 5 20 22 - 50 17
16. Сундсвалль 29 4 2 23 28 - 76 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 14 11 1 2 38 - 10 34
2. Хаммарбю 15 9 5 1 37 - 13 32
3. Хеккен 14 9 3 2 35 - 18 30
4. Кальмар 14 9 2 3 16 - 7 29
5. Эльфсборг 15 8 5 2 33 - 19 29
6. АИК 14 8 4 2 21 - 10 28
7. Мальмё 14 8 3 3 23 - 11 27
8. Гётеборг 15 7 3 5 19 - 18 24
9. Вернаму 14 5 6 3 16 - 14 21
10. Мьельбю 15 5 6 4 21 - 20 21
11. Дегерфорс 15 5 6 4 17 - 18 21
12. Сириус 14 6 2 6 15 - 14 20
13. Норрчёпинг 15 5 4 6 24 - 20 19
14. Варберг БоИС 15 4 5 6 15 - 25 17
15. Сундсвалль 15 4 0 11 20 - 38 12
16. Хельсинборг 14 2 3 9 9 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 15 9 6 0 31 - 16 33
2. Юргорден 15 6 5 4 17 - 14 23
3. АИК 15 6 4 5 24 - 25 22
4. Хаммарбю 14 6 3 5 21 - 14 21
5. Мьельбю 14 5 4 5 11 - 13 19
6. Кальмар 15 5 4 6 21 - 20 19
7. Мальмё 15 5 3 7 19 - 21 18
8. Гётеборг 14 6 0 8 19 - 20 18
9. Эльфсборг 14 4 5 5 21 - 16 17
10. Вернаму 15 4 4 7 17 - 29 16
11. Сириус 15 3 6 6 14 - 25 15
12. Норрчёпинг 14 3 5 6 13 - 19 14
13. Варберг БоИС 14 3 2 9 13 - 30 11
14. Дегерфорс 14 2 3 9 13 - 29 9
15. Хельсинборг 15 2 2 11 13 - 30 8
16. Сундсвалль 14 0 2 12 8 - 38 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 22 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 21
Гётеборг Берг Маркус 12 (6)
Хаммарбю Людвигсон Густав 12 (4)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 10
Вернаму Оливейра Вендерсон 1 8
АИК Ларссон Себастьян 9
Сириус Матисен Маркус 9
Сундсвалль Стенссон Даниэль 9
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Бернхардссон Александер бьет в цель!
    • Желтая карточка
      34'
      Фальцетас Александр получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      24'
      Ervin Gigovic получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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