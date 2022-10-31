Тур: 29. Стадион: Boraas Arena. Зрители: 5098
3:0
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаErvin Gigovac
34' Желтая карточкаФальцетас Александр
1:0
42' ГолБернхардссон Александер
2:0
66' ГолБернхардссон Александер
3:0
77' ГолКасем Ахмед
79' Желтая карточкаDiego Fumaca
90'+3
Ход матча
24'
42'
66'
77'
3:0
79'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 3
-
11 Угловые 5
-
5 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
15
Вяйсянен
Лео
23
Хульт
Никлас
14
Oscar
Aga
19
Халили
Абдул
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Oscar AgaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
-
5 МаудуЗащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Халили АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Diego Fumaca
-
33 Amar Muhsin
-
Главный тренер: Mattias Lindstroem
История личных встреч
Эльфсборг
Хельсинборг
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
29 матчей
48.3%
13.8%
37.9%
14 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
34.5%
37.9%
27.6%
10 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.53
1.14
Среднее время на гол
58
78
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
1.71
0.87
Среднее время на гол
52
103
Всего голов
47
29
Голов в среднем за матч
1.62
1
Тотал матчей
0.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Baidoo
|8 (2)
|0.28
|Бернхардссон Александер
|7
|0.24
|Альм Расмус
|6
|0.21
|Гудьонсен Свейнн
|5
|0.17
|Ольссон Симон
|4
|0.14
|Ондрейка Якоб
|3
|0.1
|Седерберг Ноа
|3
|0.1
|Оккельс Йеппе
|2
|0.07
|Ларссон Йохан
|2
|0.07
|Фрик Пер
|2
|0.07
|Занден Оливер
|2
|0.07
|Oscar Aga
|2
|0.07
|Касем Ахмед
|1
|0.03
|Рёмер Андре
|1
|0.03
|Мауду
|1
|0.03
|Хенрикссон Густав
|1
|0.03
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|Странд Симон
|0
|0
|Emmanuel Boateng2
|0
|0
|Хольмен Кевин
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|4
|0.14
|Ван ден Хурк Антони
|3 (2)
|0.1
|Али Таха Абди
|3
|0.1
|Гигович Армин
|2
|0.07
|Amin Al-Hamawi
|2
|0.07
|Лупер Вильгельм
|1
|0.03
|Кабаши Ариан
|1
|0.03
|Веберг Чарли
|1
|0.03
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.03
|Benjamin Acquah
|1
|0.03
|Давидсен Вильормур
|0
|0
|Рогне Томас
|0
|0
|Халили Абдул
|0
|0
|Йенссон Расмус
|0
|0
|Виделль Каспер
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёмер Андре
|8
|0
|Фрик Пер
|6
|0
|Emmanuel Boateng2
|6
|0
|Хольмен Себастьян
|4
|0
|Странд Симон
|4
|0
|Гудьонсен Свейнн
|4
|0
|Бернхардссон Александер
|4
|0
|Ларссон Йохан
|3
|0
|Вяйсянен Лео
|3
|0
|Ольссон Симон
|3
|0
|Лагербильке Густав
|3
|0
|Хенрикссон Густав
|3
|0
|Седерберг Ноа
|3
|0
|Альм Расмус
|2
|0
|Оккельс Йеппе
|1
|0
|Касем Ахмед
|1
|0
|Занден Оливер
|1
|0
|Хольмен Кевин
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цука Рави
|5
|0
|Эджупи Альберт
|5
|0
|Рогне Томас
|4
|0
|Давидсен Вильормур
|4
|0
|Philip Reinhold
|4
|0
|Али Таха Абди
|4
|0
|Виделль Каспер
|4
|0
|Фальцетас Александр
|3
|0
|Халили Абдул
|3
|0
|Ван ден Хурк Антони
|3
|0
|Йенссон Расмус
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Benjamin Acquah
|3
|0
|Diego Fumaca
|3
|0
|Лупер Вильгельм
|1
|1
|Сульич Али
|2
|0
|Кабаши Ариан
|2
|0
|Хеллман Эмиль
|2
|0
|Adam Kaied
|2
|0
|Joseph Amoako
|2
|0
|Ландгрен Андреас
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Ervin Gigovac
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
16
12 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
3
10%
3
19%
1-15
2
6%
2
13%
16-30
7
23%
6
38%
31-45
3
10%
1
6%
46-60
5
16%
1
6%
61-75
11
35%
3
19%
76-90
Пропущено
21
27
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
2
10%
2
7%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
6
29%
4
15%
31-45
5
24%
3
11%
46-60
4
19%
4
15%
61-75
2
10%
10
37%
76-90
Забито
20
9
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 20
5
25%
0
0%
1-15
2
10%
3
33%
16-30
4
20%
2
22%
31-45
3
15%
1
11%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
25%
3
33%
76-90
Пропущено
17
20
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
5
29%
29%
1
5%
1-15
2
12%
4
20%
16-30
4
24%
2
10%
31-45
3
18%
2
10%
46-60
2
12%
6
30%
61-75
1
6%
5
25%
76-90
Забито
51
25
23 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 10
8 Не забивали 11
8
16%
3
12%
1-15
4
8%
5
20%
16-30
11
22%
8
32%
31-45
6
12%
2
8%
46-60
6
12%
1
4%
61-75
16
31%
6
24%
76-90
Пропущено
38
47
21 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 24
7
18%
3
6%
1-15
4
11%
8
17%
16-30
10
26%
6
13%
31-45
8
21%
5
11%
46-60
6
16%
10
21%
61-75
3
8%
15
32%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Кальмар 0:2
Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Оскаршамнс АИК - Эльфсборг 1:0 Юргорден - Эльфсборг 2:1 Вернаму - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Эльфсборг - Мольде 1:2 Кальмар - Эльфсборг 1:0 Мольде - Эльфсборг 4:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 Норрчёпинг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3 АИК - Хельсинборг 2:0
Кальмар - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Мальмё 1:2 Гётеборг - Хельсинборг 1:3 Вернаму - Хельсинборг 3:2 Торд - Хельсинборг 0:6 Хельсинборг - Мьельбю 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Сириус 0:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|29
|18
|9
|2
|66 - 34
|63
|2.
|Юргорден
|29
|17
|6
|6
|55 - 24
|57
|3.
|Хаммарбю
|29
|15
|8
|6
|58 - 27
|53
|4.
|АИК
|29
|14
|8
|7
|45 - 35
|50
|5.
|Кальмар
|29
|14
|6
|9
|37 - 27
|48
|6.
|Эльфсборг
|29
|12
|10
|7
|54 - 35
|46
|7.
|Мальмё
|29
|13
|6
|10
|42 - 32
|45
|8.
|Гётеборг
|29
|13
|3
|13
|38 - 38
|42
|9.
|Мьельбю
|29
|10
|10
|9
|32 - 33
|40
|10.
|Вернаму
|29
|9
|10
|10
|33 - 43
|37
|11.
|Сириус
|29
|9
|8
|12
|29 - 39
|35
|12.
|Норрчёпинг
|29
|8
|9
|12
|37 - 39
|33
|13.
|Дегерфорс
|29
|7
|9
|13
|30 - 47
|30
|14.
|Варберг БоИС
|29
|7
|7
|15
|28 - 55
|28
|15.
|Хельсинборг
|29
|4
|5
|20
|22 - 50
|17
|16.
|Сундсвалль
|29
|4
|2
|23
|28 - 76
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|14
|11
|1
|2
|38 - 10
|34
|2.
|Хаммарбю
|15
|9
|5
|1
|37 - 13
|32
|3.
|Хеккен
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|4.
|Кальмар
|14
|9
|2
|3
|16 - 7
|29
|5.
|Эльфсборг
|15
|8
|5
|2
|33 - 19
|29
|6.
|АИК
|14
|8
|4
|2
|21 - 10
|28
|7.
|Мальмё
|14
|8
|3
|3
|23 - 11
|27
|8.
|Гётеборг
|15
|7
|3
|5
|19 - 18
|24
|9.
|Вернаму
|14
|5
|6
|3
|16 - 14
|21
|10.
|Мьельбю
|15
|5
|6
|4
|21 - 20
|21
|11.
|Дегерфорс
|15
|5
|6
|4
|17 - 18
|21
|12.
|Сириус
|14
|6
|2
|6
|15 - 14
|20
|13.
|Норрчёпинг
|15
|5
|4
|6
|24 - 20
|19
|14.
|Варберг БоИС
|15
|4
|5
|6
|15 - 25
|17
|15.
|Сундсвалль
|15
|4
|0
|11
|20 - 38
|12
|16.
|Хельсинборг
|14
|2
|3
|9
|9 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|15
|9
|6
|0
|31 - 16
|33
|2.
|Юргорден
|15
|6
|5
|4
|17 - 14
|23
|3.
|АИК
|15
|6
|4
|5
|24 - 25
|22
|4.
|Хаммарбю
|14
|6
|3
|5
|21 - 14
|21
|5.
|Мьельбю
|14
|5
|4
|5
|11 - 13
|19
|6.
|Кальмар
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|7.
|Мальмё
|15
|5
|3
|7
|19 - 21
|18
|8.
|Гётеборг
|14
|6
|0
|8
|19 - 20
|18
|9.
|Эльфсборг
|14
|4
|5
|5
|21 - 16
|17
|10.
|Вернаму
|15
|4
|4
|7
|17 - 29
|16
|11.
|Сириус
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|12.
|Норрчёпинг
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|13.
|Варберг БоИС
|14
|3
|2
|9
|13 - 30
|11
|14.
|Дегерфорс
|14
|2
|3
|9
|13 - 29
|9
|15.
|Хельсинборг
|15
|2
|2
|11
|13 - 30
|8
|16.
|Сундсвалль
|14
|0
|2
|12
|8 - 38
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|22 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|21
|Гётеборг
|Берг Маркус
|12 (6)
|Хаммарбю
|Людвигсон Густав
|12 (4)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|11 (2)
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|10
|Вернаму
|Оливейра Вендерсон
|1 8
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|Сириус
|Матисен Маркус
|9
|Сундсвалль
|Стенссон Даниэль
|9