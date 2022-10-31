Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Рефери не любит споров - именно за это Thiago Motta сейчас получил желтую

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Сенси Стефано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Болонья

43' Ровелла Николо не смог попасть в створ ударом издали

42' Матч возобновится спорным мячом

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Сенси Стефано пробует нанести удар издали, но Лукаш Скорупский держит все под контролем

40' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

40' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

39' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Сенси Стефано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Монца

35' Оооо... вот это был удар! Зиркзее Джошуа должен был забить с этой позиции.

35' Зиркзее Джошуа из команды Болонья не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

35' Домингес Николас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Болонья

31' Удар от ворот произведет Монца

31' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Монца

29' Барроу Муса не смог попасть в створ ударом издали

28' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Камбьясо Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Пош Штефан из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Хорошую попытку сделал Д'Аллесандро Марко . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Сумаоро Адама нанес удар головой, но Michele Di Gregorio спокойно отбил мяч.

25' Барроу Муса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Хорошую попытку сделал Зиркзее Джошуа . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Фергюсон Льюис из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Удар от ворот произведет Болонья

24' Сенси Стефано не смог попасть в створ ударом издали

24' Биринделли Самуэле из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Удар от ворот произведет Монца

21' Барроу Муса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Марлон из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Удар от ворот произведет Монца

17' Пош Штефан из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Пессина Маттео навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Сенси Стефано навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Донати Джулио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Барроу Муса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Монца

4' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Эбишер Мишель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

2' Эбишер Мишель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Монца начинает с центра поля