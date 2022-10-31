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Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Монца
1:2
Конец матча
Болонья
0'
3' Желтая карточка
Эбишер Мишель
52' Желтая карточка
Медель Гари
52' Желтая карточка
Марлон
55' Желтая карточка
Сенси Стефано
1:0
57' Пенальти
Петанья Андреа
1:1
60' Гол
Фергюсон Льюис
62' Желтая карточка
Мотта Тьяго
62' Желтая карточка
Ровелла Николо
64' Желтая карточка
Д'Аллесандро Марко
1:2
73' Гол
Сориано Роберто
90'+6

Ход матча

3'
 
Эбишер Мишель
46'
Капрари Джанлука
Раноккья Филиппо
 
52'
 
Медель Гари
52'
Марлон
 
55'
Сенси Стефано
 
57'
Петанья Андреа
1:0
60'
1:1
Фергюсон Льюис
(Пош Штефан)
62'
 
Мотта Тьяго
62'
Ровелла Николо
 
63'
 
Орсолини Риккардо
Эбишер Мишель
63'
 
Моро Никола
Медель Гари
64'
Д'Аллесандро Марко
 
67'
Бондо Варрен
Сенси Стефано
 
67'
Чиурриа Патрик
Д'Аллесандро Марко
 
73'
1:2
Сориано Роберто
(Зиркзее Джошуа)
75'
 
Сориано Роберто
Зиркзее Джошуа
79'
Гюткьяр Кристиан
Петанья Андреа
 
79'
Валоти Матиа
Пессина Маттео
 
90'
 
Сансоне Никола
Барроу Муса
90'
 
Ликояннис Хараламбос
Камбьясо Андреа

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 18
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 130
Монца 37.7% (49)
X 42.3% (55)
Болонья 20% (26)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ди
Грегорио
Микеле
2
Донати
Джулио
4
Марлон
30
Аугусто
Карлос
19
Биринделли
Самуэле
77
Д'Аллесандро
Марко
6
Ровелла
Николо
12
Сенси
Стефано
32
Пессина
Маттео
22
Раноккья
Филиппо
37
Петанья
Андреа
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
5
Сумаоро
Адама
26
Лукуми
Джон
50
Камбьясо
Андреа
19
Фергюсон
Льюис
17
Медель
Гари
20
Эбишер
Мишель
8
Домингес
Николас
99
Барроу
Муса
11
Зиркзее
Джошуа
Монца
3-4-2-1
Болонья
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сенси Стефано 2 0.17
Пессина Маттео 1 0.08
Капрари Джанлука 1 0.08
Мари Пабло 1 0.08
Гюткьяр Кристиан 1 0.08
Мота Дани 1 0.08
Колпани Андреа 1 0.08
Раноккья Филиппо 1 0.08
Аугусто Карлос 1 0.08
Петанья Андреа 1 (1) 0.08
Чиурриа Патрик 0 0
Барберис Андреа 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 7 (3) 0.58
Барроу Муса 2 0.17
Фергюсон Льюис 2 0.17
Сориано Роберто 1 0.08
Зиркзее Джошуа 1 0.08
Домингес Николас 1 0.08
Касиус Денсо 0 0
Камбьясо Андреа 0 0
Медель Гари 0 0
Пош Штефан 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенси Стефано 4 0
Ровелла Николо 2 1
Кальдирола Лука 3 0
Палладино Раффаэле 2 0
Мари Пабло 2 0
Марлон 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Мачин Хосе 2 0
Д'Аллесандро Марко 1 0
Иццо Армандо 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Мота Дани 1 0
Биринделли Самуэле 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Бондо Варрен 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнаутович Марко 3 0
Медель Гари 3 0
Домингес Николас 3 0
Сумаоро Адама 1 1
Орсолини Риккардо 1 1
Мотта Тьяго 2 0
Сансоне Никола 2 0
Ликояннис Хараламбос 2 0
Эбишер Мишель 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Бонифаци Кевин 1 0
Фергюсон Льюис 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Лукуми Джон 1 0
Барроу Муса 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Касиус Денсо 1 0
Синиша Михайлович 1 0
Хоакин Соса 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
3
43%
3
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
2
29%
4
36%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

13
5
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
3
23%
2
40%
61-75
2
15%
1
20%
76-90

Забито

12
16
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
1
8%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
25%
4
25%
31-45
1
8%
5
31%
46-60
5
42%
4
25%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

20
16
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
6
30%
3
19%
31-45
3
15%
5
31%
46-60
5
25%
4
25%
61-75
3
15%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Милан - Монца 4:1 Удинезе - Монца 2:3 Эмполи - Монца 1:0 Монца - Специя 2:0
Сампдория - Монца 0:3 Монца - Ювентус 1:0 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Рома - Монца 3:0 Монца - Удинезе 1:2 Наполи - Монца 4:0 Монца - Торино 1:2 Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2 Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0 Монца - Пьяченца 4:1 Монца - Lugano Ii 4:0 Беллинцона - Монца 0:0 Пиза - Монца 3:4
Болонья
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Болонья - Лечче 2:0 Болонья - Кальяри 1:0 Наполи - Болонья 3:2 Болонья - Сампдория 1:1
Ювентус - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:1 Болонья - Фиорентина 2:1 Специя - Болонья 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Милан - Болонья 2:0 Болонья - Верона 1:1 Лацио - Болонья 2:1 Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Дженоа - Болонья 0:1 Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 12 10 2 0 30 - 9 32
2. Аталанта Заявка 12 8 3 1 18 - 8 27
3. Милан Заявка 12 8 2 2 25 - 13 26
4. Рома Заявка 12 8 1 3 16 - 11 25
5. Лацио Заявка 12 7 3 2 24 - 8 24
6. Интер Милан Заявка 12 8 0 4 25 - 17 24
7. Ювентус Заявка 12 6 4 2 18 - 7 22
8. Удинезе Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
9. Торино Заявка 12 5 2 5 12 - 14 17
10. Салернитана Заявка 12 4 4 4 16 - 17 16
11. Сассуоло Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
12. Болонья Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
13. Фиорентина Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
14. Эмполи Заявка 12 2 5 5 9 - 17 11
15. Монца Заявка 12 3 1 8 11 - 21 10
16. Специя Заявка 12 2 3 7 10 - 22 9
17. Лечче Заявка 12 1 5 6 9 - 15 8
18. Сампдория Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
19. Верона Заявка 12 1 2 9 11 - 24 5
20. Кремонезе Заявка 12 0 5 7 9 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2. Милан Заявка 6 5 0 1 16 - 7 15
3. Интер Милан Заявка 6 5 0 1 13 - 3 15
4. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
5. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Удинезе Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
8. Сассуоло Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Салернитана Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
10. Рома Заявка 5 3 0 2 6 - 3 9
11. Болонья Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
12. Специя Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
13. Торино Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
14. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
15. Монца Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
16. Эмполи Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
17. Лечче Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Верона Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Аталанта Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 8 16
4. Лацио Заявка 5 3 2 0 11 - 1 11
5. Милан Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Удинезе Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Интер Милан Заявка 6 3 0 3 12 - 14 9
8. Торино Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
11. Салернитана Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
12. Фиорентина Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
13. Сассуоло Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
14. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
15. Лечче Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
16. Сампдория Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Болонья Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
18. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
19. Верона Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
20. Специя Заявка 6 0 0 6 0 - 13 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 7 (1)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 130
    Монца 37.7% (49)
    X 42.3% (55)
    Болонья 20% (26)
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    Прогнозы на матч Монца 1:2 Болонья

    Исход игры
    Монца
    37.7% (49)
    Ничья
    42.3% (55)
    Болонья
    20% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.23% (39)
    Меньше
    67.77% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    69.42% (84)
    Нет
    30.58% (37)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.6% (45)
    1:0 Монца
    19.2% (25)
    2:1 Монца
    15.4% (20)
    1:2 Болонья
    10% (13)
    0:1 Болонья
    5.4% (7)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    1:3 Болонья
    1.5% (2)
    0:2 Болонья
    1.5% (2)
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