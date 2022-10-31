Тур: 12. Стадион: Ю Повер Стадиум. Главный судья: Пайретто Лука
0'
3' Желтая карточкаЭбишер Мишель
52' Желтая карточкаМедель Гари
52' Желтая карточкаМарлон
55' Желтая карточкаСенси Стефано
1:0
57' ПенальтиПетанья Андреа
1:1
60' ГолФергюсон Льюис
62' Желтая карточкаМотта Тьяго
62' Желтая карточкаРовелла Николо
64' Желтая карточкаД'Аллесандро Марко
1:2
73' ГолСориано Роберто
90'+6
Ход матча
52'
52'
55'
57'
1:0
60'
1:1
62'
62'
73'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 18
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
4
Марлон
26
Лукуми
Джон
17
Медель
Гари
99
Барроу
Муса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Валоти МатиаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
47 Мота ДаниНападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Медель ГариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сенси Стефано
|2
|0.17
|Пессина Маттео
|1
|0.08
|Капрари Джанлука
|1
|0.08
|Мари Пабло
|1
|0.08
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.08
|Мота Дани
|1
|0.08
|Колпани Андреа
|1
|0.08
|Раноккья Филиппо
|1
|0.08
|Аугусто Карлос
|1
|0.08
|Петанья Андреа
|1 (1)
|0.08
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Барберис Андреа
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|7 (3)
|0.58
|Барроу Муса
|2
|0.17
|Фергюсон Льюис
|2
|0.17
|Сориано Роберто
|1
|0.08
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.08
|Домингес Николас
|1
|0.08
|Касиус Денсо
|0
|0
|Камбьясо Андреа
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Пош Штефан
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенси Стефано
|4
|0
|Ровелла Николо
|2
|1
|Кальдирола Лука
|3
|0
|Палладино Раффаэле
|2
|0
|Мари Пабло
|2
|0
|Марлон
|2
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Пессина Маттео
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0
|Иццо Армандо
|1
|0
|Молина Сальваторе
|1
|0
|Капрари Джанлука
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
|Биринделли Самуэле
|1
|0
|Раноккья Филиппо
|1
|0
|Бондо Варрен
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнаутович Марко
|3
|0
|Медель Гари
|3
|0
|Домингес Николас
|3
|0
|Сумаоро Адама
|1
|1
|Орсолини Риккардо
|1
|1
|Мотта Тьяго
|2
|0
|Сансоне Никола
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0
|Эбишер Мишель
|2
|0
|Камбьясо Андреа
|2
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Бонифаци Кевин
|1
|0
|Фергюсон Льюис
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
|Лукуми Джон
|1
|0
|Барроу Муса
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Касиус Денсо
|1
|0
|Синиша Михайлович
|1
|0
|Хоакин Соса
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
3
43%
3
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
2
29%
4
36%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
1
14%
1
9%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
13
5
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
3
23%
2
40%
61-75
2
15%
1
20%
76-90
Забито
12
16
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
1
8%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
25%
4
25%
31-45
1
8%
5
31%
46-60
5
42%
4
25%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
20
16
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
6
30%
3
19%
31-45
3
15%
5
31%
46-60
5
25%
4
25%
61-75
3
15%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Милан - Монца 4:1 Удинезе - Монца 2:3 Эмполи - Монца 1:0 Монца - Специя 2:0
Сампдория - Монца 0:3 Монца - Ювентус 1:0 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Рома - Монца 3:0 Монца - Удинезе 1:2 Наполи - Монца 4:0 Монца - Торино 1:2 Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2 Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0 Монца - Пьяченца 4:1 Монца - Lugano Ii 4:0 Беллинцона - Монца 0:0 Пиза - Монца 3:4
Болонья
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Болонья - Лечче 2:0 Болонья - Кальяри 1:0 Наполи - Болонья 3:2 Болонья - Сампдория 1:1
Ювентус - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:1 Болонья - Фиорентина 2:1 Специя - Болонья 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Милан - Болонья 2:0 Болонья - Верона 1:1 Лацио - Болонья 2:1 Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Дженоа - Болонья 0:1 Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 9
|32
|2.
|Аталанта
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|18 - 8
|27
|3.
|Милан
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|25 - 13
|26
|4.
|Рома
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|16 - 11
|25
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 8
|24
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|25 - 17
|24
|7.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 7
|22
|8.
|Удинезе
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|9.
|Торино
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 14
|17
|10.
|Салернитана
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 17
|16
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|12.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|14.
|Эмполи
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 17
|11
|15.
|Монца
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 21
|10
|16.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 22
|9
|17.
|Лечче
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 15
|8
|18.
|Сампдория
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 21
|6
|19.
|Верона
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 24
|5
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|9 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|4.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 3
|14
|5.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|6.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|7.
|Удинезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Салернитана
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|12.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|13.
|Торино
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|15.
|Монца
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|16.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|17.
|Лечче
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|3.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 8
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|5.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|Удинезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 14
|9
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|10.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|11.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|14.
|Монца
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|15.
|Лечче
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|16.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|19.
|Верона
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|20.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|0 - 13
|0
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|7 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|7
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|6 (5)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|6 (2)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Торино
|Юрич Иван
|2 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Монца 1:2 Болонья
Исход игры
Монца
37.7% (49)
Ничья
42.3% (55)
Болонья
20% (26)
Тотал 2.5
Больше
32.23% (39)
Меньше
67.77% (82)
Обе команды забьют
Да
69.42% (84)
Нет
30.58% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (45)
1:0 Монца
19.2% (25)
2:1 Монца
15.4% (20)
1:2 Болонья
10% (13)
0:1 Болонья
5.4% (7)
2:2 Ничья
3.1% (4)
1:3 Болонья
1.5% (2)
0:2 Болонья
1.5% (2)
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