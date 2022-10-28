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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Ланс
0:0
Второй тайм: 60'
Тулуза
0'
0:0
50' Не забитый пенальти
Фофана Секо

Ход матча

50'
Фофана Секо
0:0
56'
Опенда Луис
Саид Уэсли
 
56'
Сотока Флориан
Онана Жан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Тулуза
4.80
4.40
5.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
21
Айдара
Массадио
29
Франковски
Пшемыслав
3
Мачадо
Дейвер
6
Онана
Жан
26
Абдул-Самед
Салис
20
Да
Коста
Давид
Перейра
8
Фофана
Секо
22
Саид
Уэсли
30
Дюпе
Максим
3
Деслер
Миккел
4
Руо
Антони
23
Диарра
Мусса
12
Силла
Иссиага
10
Деягере
Брехт
17
Спирингс
Стейн
8
Ван
ден
Бомен
Бранко
6
Абухлал
Закария
27
Даллинга
Тийс
28
Шаиби
Фарес
Ланс
3-4-2-1
Тулуза
4-3-3

История личных встреч

Ланс
Тулуза

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
1:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.57
1

Тотал матчей

1.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3

Среднее время на гол

157
90

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотока Флориан 6 (1) 0.46
Опенда Луис 4 0.31
Саид Уэсли 3 0.23
Фофана Секо 2 (1) 0.15
Да Коста Давид Перейра 1 0.08
Мачадо Дейвер 1 0.08
Дансо Кевин 1 0.08
Абдул-Самед Салис 1 0.08
Франковски Пшемыслав 0 0
Кабо Джимми 0 0
Гради Жонатан 0 0
Медина Факундо 0 0
Пореба Лукаш 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абухлал Закария 3 0.23
Деягере Брехт 3 0.23
Ратао Рафаэл 3 0.23
Шаиби Фарес 2 0.15
Даллинга Тийс 2 0.15
Спирингс Стейн 2 0.15
Ван ден Бомен Бранко 1 (1) 0.08
Хили Рис 1 0.08
Руо Антони 1 0.08
Деслер Миккел 0 0
Онаиу Адо 0 0
Николаесен Расмус 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мачадо Дейвер 2 1
Сотока Флориан 3 0
Медина Факундо 3 0
Айдара Массадио 2 0
Кабо Джимми 2 0
Гради Жонатан 2 0
Дансо Кевин 2 0
Онана Жан 1 0
Саид Уэсли 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Абдул-Самед Салис 1 0
Да Коста Давид Перейра 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николаесен Расмус 3 1
Даллинга Тийс 3 0
Деслер Миккел 1 1
Ван ден Бомен Бранко 2 0
Силла Иссиага 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Генро Денис 2 0
Абухлал Закария 2 0
Деягере Брехт 1 0
Ратао Рафаэл 1 0
Кебен Кевин 1 0
Шаиби Фарес 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
5
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
5
38%
1
20%
61-75
3
23%
1
20%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
4
44%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
2
40%
1
11%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
17%
5
38%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
12
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
33%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

19
18
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
5%
2
11%
1-15
3
16%
3
17%
16-30
2
11%
5
28%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
5
26%
3
17%
61-75
6
32%
1
6%
76-90

Пропущено

8
21
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
0
0%
4
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
3
14%
31-45
1
13%
5
24%
46-60
2
25%
4
19%
61-75
2
25%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Марсель - Ланс 0:1 Ланс - Монпелье 1:0 Лилль - Ланс 1:0 Ланс - Лион 1:0
Нант - Ланс 0:0 Ланс - Труа 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 5:2 Ланс - Ренн 2:1 Монако - Ланс 1:4 Аяччо - Ланс 0:0 Ланс - Брест 3:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Ланс - Интер Милан 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Родез - Ланс 0:1 Ланс - Валансьен 3:0 Ланс - Париж 0:0 Ланс - Монако 2:2 Труа - Ланс 1:3
Тулуза
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тулуза - Страсбург 2:2 Тулуза - Анже 3:2 Лион - Тулуза 1:1 Тулуза - Монпелье 4:2
Тулуза - Ним 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Реймс 1:0 Клермон - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 0:3 Нант - Тулуза 3:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Труа - Тулуза 0:3 Тулуза - Ницца 1:1 Тулуза - Клермон 0:1 Монпелье - Тулуза 4:5 Осасуна - Тулуза 3:3 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:0 Тулуза - Труа 6:1 Тулуза - Ним 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 10 2 0 32 - 5 32
2. Ланс 0:0 Заявка 13 8 4 1 19 - 8 28
3. Лорьян Заявка 12 8 3 1 23 - 16 27
4. Ренн Заявка 12 7 3 2 25 - 12 24
5. Марсель Заявка 12 7 2 3 20 - 9 23
6. Лилль Заявка 12 7 1 4 25 - 21 22
7. Монако Заявка 12 6 3 3 23 - 18 21
8. Тулуза 0:0 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
9. Лион Заявка 12 5 2 5 21 - 16 17
10. Клермон Заявка 12 5 2 5 16 - 19 17
11. Ницца Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
12. Труа Заявка 12 3 4 5 21 - 24 13
13. Монпелье Заявка 12 4 0 8 22 - 24 12
14. Реймс Заявка 12 2 6 4 14 - 20 12
15. Нант Заявка 12 2 5 5 14 - 20 11
16. Страсбург Заявка 12 1 6 5 12 - 19 9
17. Брест Заявка 12 2 3 7 14 - 26 9
18. Осер Заявка 12 2 3 7 12 - 25 9
19. Аяччо Заявка 12 2 2 8 8 - 19 8
20. Анже Заявка 12 2 2 8 14 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс 0:0 Заявка 7 6 1 0 13 - 5 19
2. Ренн Заявка 6 5 0 1 16 - 5 15
3. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
4. ПСЖ Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
5. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Лилль Заявка 6 4 0 2 13 - 14 12
8. Тулуза 0:0 Заявка 7 3 3 1 13 - 12 12
9. Клермон Заявка 6 3 0 3 7 - 12 9
10. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
11. Монако Заявка 6 2 2 2 11 - 12 8
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
13. Труа Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
14. Осер Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
15. Реймс Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
16. Ницца Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Анже Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
18. Страсбург Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Монако Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Марсель Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Ланс 0:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
7. Ренн Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
8. Клермон Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Ницца Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Аяччо Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Брест Заявка 7 2 1 4 11 - 14 7
12. Реймс Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
13. Труа Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
14. Страсбург Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
15. Тулуза 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
16. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
17. Анже Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18. Монпелье Заявка 5 1 0 4 12 - 12 3
19. Нант Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
20. Осер Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (2)
ПСЖ Неймар 11 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 11 (3)
Лорьян Моффи Теремас 9
Лион Ляказетт Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Контроль мяча: Ланс: 53%, Тулуза: 47%.
    • 50'
      Дюпе Максим делает важнейший сейв!
    • Описание гола
      50'
      ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Фофана Секо из команды Ланс пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
    • Фол, нарушение
      48'
      ПЕНАЛЬТИ - Спирингс Стейн из команды Тулуза привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Давид Коста.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 47'
      Фофана Секо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 47'
      Франковски Пшемыслав создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Контроль мяча: Ланс: 51%, Тулуза: 49%.
    • Фол, нарушение
      47'
      Шаиби Фарес наказан за толчок Гради Жонатан
    • Фол, нарушение
      46'
      Деягере Брехт задерживает мяч рукой
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Ланс: 51%, Тулуза: 49%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 45'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      44'
      Судья сигнализирует, что Абдул-Самед Салис из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Спирингс Стейн
    • 43'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 43'
      Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 43'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 42'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 42'
      Франковски Пшемыслав нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 40'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 40'
      Контроль мяча: Ланс: 52%, Тулуза: 48%.
    • 40'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 39'
      Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 38'
      Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Фофана Секо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 38'
      Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 37'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 37'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 36'
      Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 35'
      Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Ланс: 52%, Тулуза: 48%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 34'
      Онана Жан успешно блокирует удар.
    • 34'
      Anthony Rouault из команды Тулуза нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      34'
      Ван ден Бомен Бранко из команды Тулуза подал угловой справа.
    • 34'
      Гради Жонатан успешно блокирует удар.
    • 34'
      Абухлал Закария нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 34'
      Деягере Брехт создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Травма, повреждение
      33'
      Anthony Rouault возвращается на поле.
    • 33'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 33'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Травма, повреждение
      33'
      Ох, нехорошо это выглядит. Anthony Rouault получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      31'
      Anthony Rouault на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 31'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 30'
      Гради Жонатан из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      30'
      Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 30'
      Контроль мяча: Ланс: 53%, Тулуза: 47%.
    • 30'
      Айдара Массадио из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Мачадо Дейвер успешно блокирует удар.
    • 29'
      Деягере Брехт нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 29'
      Гради Жонатан ошибается в защите.
    • 29'
      Гради Жонатан из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      28'
      Давид Коста из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Силла Иссиага.
    • 28'
      Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 28'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 26'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Айдара Массадио успешно блокирует удар.
    • 25'
      Абухлал Закария нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Абухлал Закария выиграл воздушное противоборство у Айдара Массадио.
    • 25'
      Контроль мяча: Ланс: 50%, Тулуза: 50%.
    • Фол, нарушение
      24'
      Судья сигнализирует, что Мачадо Дейвер из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Anthony Rouault
    • 24'
      Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      23'
      Anthony Rouault задерживает мяч рукой
    • 22'
      Фофана Секо пробует нанести удар издали, но Максим Дупе держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      21'
      Судья сигнализирует, что Деслер Миккел из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Фофана Секо
    • 21'
      Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Контроль мяча: Ланс: 47%, Тулуза: 53%.
    • Фол, нарушение
      21'
      Судья сигнализирует, что Гради Жонатан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Даллинга Тийс
    • 19'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Деслер Миккел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Онана Жан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      17'
      Судья сигнализирует, что Мачадо Дейвер из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Абухлал Закария
    • 16'
      Спирингс Стейн из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      16'
      Anthony Rouault наказан за толчок Онана Жан
    • Фол, нарушение
      15'
      Абдул-Самед Салис наказан за толчок Ван ден Бомен Бранко
    • 15'
      Контроль мяча: Ланс: 41%, Тулуза: 59%.
    • 14'
      Саид Уэсли пробует нанести удар издали, но Максим Дупе держит все под контролем
    • 14'
      Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 14'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 13'
      Оооо... вот это был удар! Фофана Секо должен был забить с этой позиции.
    • 12'
      Фофана Секо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 12'
      Франковски Пшемыслав создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Ланс начинает контратаку
    • 12'
      Фофана Секо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Угловой
      12'
      Ван ден Бомен Бранко из команды Тулуза подал угловой справа.
    • 12'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Контроль мяча: Ланс: 48%, Тулуза: 52%.
    • 11'
      Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      11'
      Франковски Пшемыслав навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 10'
      Деслер Миккел ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Давид Коста из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 9'
      Ланс контролирует мяч.
    • 9'
      Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Тулуза контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      8'
      Франковски Пшемыслав из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Деягере Брехт.
    • 7'
      Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 7'
      Фофана Секо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 6'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Ланс контролирует мяч.
    • 5'
      Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Ланс: 25%, Тулуза: 75%.
    • 5'
      Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Айдара Массадио выиграл воздушное противоборство у Абухлал Закария.
    • 4'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 4'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Гради Жонатан из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      3'
      Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Гради Жонатан из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Мачадо Дейвер из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Абухлал Закария
    • 1'
      Деслер Миккел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      1'
      Судья сигнализирует, что Шаиби Фарес из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Абдул-Самед Салис
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Тулуза начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Ланс
    Ничья
    Тулуза
    4.80
    4.40
    5.50
    Все Коэффициенты
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