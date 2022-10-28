Тур: 13. Стадион: Боллар-Делелис. Главный судья: Батта Флоран
Ход матча
50'
0:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 0
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
30
Самба
Брис
22
Саид
Уэсли
30
Дюпе
Максим
23
Диарра
Мусса
28
Шаиби
Фарес
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Саид УэслиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Лувеу АдриенЗащитник
-
13 Пореба ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Опенда ЛуисНападающий
-
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Шаиби ФаресНападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьетил ХаугВратарь
-
14 Коста ЛоганЗащитник
- Защитник
-
31 Кебен КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
-
11 Беграуи ЯнисНападающий
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ланс
Тулуза
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.57
1
Тотал матчей
1.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
Среднее время на гол
157
90
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотока Флориан
|6 (1)
|0.46
|Опенда Луис
|4
|0.31
|Саид Уэсли
|3
|0.23
|Фофана Секо
|2 (1)
|0.15
|Да Коста Давид Перейра
|1
|0.08
|Мачадо Дейвер
|1
|0.08
|Дансо Кевин
|1
|0.08
|Абдул-Самед Салис
|1
|0.08
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|Кабо Джимми
|0
|0
|Гради Жонатан
|0
|0
|Медина Факундо
|0
|0
|Пореба Лукаш
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абухлал Закария
|3
|0.23
|Деягере Брехт
|3
|0.23
|Ратао Рафаэл
|3
|0.23
|Шаиби Фарес
|2
|0.15
|Даллинга Тийс
|2
|0.15
|Спирингс Стейн
|2
|0.15
|Ван ден Бомен Бранко
|1 (1)
|0.08
|Хили Рис
|1
|0.08
|Руо Антони
|1
|0.08
|Деслер Миккел
|0
|0
|Онаиу Адо
|0
|0
|Николаесен Расмус
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мачадо Дейвер
|2
|1
|Сотока Флориан
|3
|0
|Медина Факундо
|3
|0
|Айдара Массадио
|2
|0
|Кабо Джимми
|2
|0
|Гради Жонатан
|2
|0
|Дансо Кевин
|2
|0
|Онана Жан
|1
|0
|Саид Уэсли
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Абдул-Самед Салис
|1
|0
|Да Коста Давид Перейра
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николаесен Расмус
|3
|1
|Даллинга Тийс
|3
|0
|Деслер Миккел
|1
|1
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0
|Силла Иссиага
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Генро Денис
|2
|0
|Абухлал Закария
|2
|0
|Деягере Брехт
|1
|0
|Ратао Рафаэл
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
5
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
5
38%
1
20%
61-75
3
23%
1
20%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
4
44%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
2
40%
1
11%
76-90
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
17%
5
38%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
12
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
33%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
19
18
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
5%
2
11%
1-15
3
16%
3
17%
16-30
2
11%
5
28%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
5
26%
3
17%
61-75
6
32%
1
6%
76-90
Пропущено
8
21
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
0
0%
4
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
3
14%
31-45
1
13%
5
24%
46-60
2
25%
4
19%
61-75
2
25%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Марсель - Ланс 0:1 Ланс - Монпелье 1:0 Лилль - Ланс 1:0 Ланс - Лион 1:0
Нант - Ланс 0:0 Ланс - Труа 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 5:2 Ланс - Ренн 2:1 Монако - Ланс 1:4 Аяччо - Ланс 0:0 Ланс - Брест 3:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Ланс - Интер Милан 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Родез - Ланс 0:1 Ланс - Валансьен 3:0 Ланс - Париж 0:0 Ланс - Монако 2:2 Труа - Ланс 1:3
Тулуза
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тулуза - Страсбург 2:2 Тулуза - Анже 3:2 Лион - Тулуза 1:1 Тулуза - Монпелье 4:2
Тулуза - Ним 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Реймс 1:0 Клермон - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 0:3 Нант - Тулуза 3:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Труа - Тулуза 0:3 Тулуза - Ницца 1:1 Тулуза - Клермон 0:1 Монпелье - Тулуза 4:5 Осасуна - Тулуза 3:3 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:0 Тулуза - Труа 6:1 Тулуза - Ним 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|32 - 5
|32
|2.
|Ланс
|0:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|19 - 8
|28
|3.
|Лорьян
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 16
|27
|4.
|Ренн
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 12
|24
|5.
|Марсель
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 9
|23
|6.
|Лилль
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|25 - 21
|22
|7.
|Монако
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 18
|21
|8.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|9.
|Лион
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 16
|17
|10.
|Клермон
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 19
|17
|11.
|Ницца
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|12.
|Труа
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|21 - 24
|13
|13.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|22 - 24
|12
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 20
|12
|15.
|Нант
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 20
|11
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 19
|9
|17.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 26
|9
|18.
|Осер
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|19.
|Аяччо
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 19
|8
|20.
|Анже
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 5
|19
|2.
|Ренн
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 5
|15
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|5.
|Лорьян
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 14
|12
|8.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 12
|12
|9.
|Клермон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|10.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|11.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 12
|8
|12.
|Нант
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|13.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|14.
|Осер
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|15.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|16.
|Ницца
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|17.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 1
|19
|2.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|3.
|Монако
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Ланс
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|7.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|8.
|Клермон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|9.
|Ницца
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Аяччо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|12.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|13.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 14
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|15.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|16.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|17.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|18.
|Монпелье
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|12 - 12
|3
|19.
|Нант
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|20.
|Осер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|10 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (3)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Лион
|Ляказетт Александр
|8 (3)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 4