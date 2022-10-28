Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Тулуза

45' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

43' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Тулуза

40' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

39' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.

38' Фофана Секо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Удар от ворот произведет Ланс

38' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Ланс

35' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Ланс

34' Anthony Rouault из команды Тулуза нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

34' Деягере Брехт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Anthony Rouault возвращается на поле.

33' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Ох, нехорошо это выглядит. Anthony Rouault получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Anthony Rouault на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.

27' Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Тулуза

26' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Anthony Rouault задерживает мяч рукой

22' Фофана Секо пробует нанести удар издали, но Максим Дупе держит все под контролем

21' Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Деслер Миккел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Онана Жан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Anthony Rouault наказан за толчок Онана Жан

14' Саид Уэсли пробует нанести удар издали, но Максим Дупе держит все под контролем

14' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Тулуза

13' Оооо... вот это был удар! Фофана Секо должен был забить с этой позиции.

12' Фофана Секо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Франковски Пшемыслав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Фофана Секо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе

11' Франковски Пшемыслав навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Давид Коста из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Тулуза

7' Фофана Секо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Деслер Миккел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Тулуза начинает с центра поля