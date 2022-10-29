С левого фланга низом отдавал Бернат в центр под удар Солеру, но мяч перехватил в последний момент Куаме.

Ушел по флангу на скорости финтом Неймар и отдал в центр штрафной на Мбаппе, но тому пробить не позволил Поросо.

Прорвался по центру к штрафной соперника Бальде и отдал поперек на Шавалерина, но выстрел последнего не принес проблем Доннарумме.

Сместился с левого фланга к линии штрафной Мбаппе и пробил по воротам, но мяч от спины защитника полетел на угловой.

Со штрафного навесил точно на дальнюю штангу Шавалерин, но здесь головой пробил Поросо далеко от ворот.

Своим свистком отправил арбитр команды на перерыв. Счет пока равный!

Продавил соперника по центру Верратти и отдал вперед на Месси, но выстрел последнего заблокировали защитники.

Перед чужой штрафной Неймар оказался на газоне в борьбе против Поросо. Опасный стандарт исполнять будут парижане.

Со штрафного закрутил в дальний угол Неймар. В падении смог Галлон отбить мяч в сторону, а после справился еще и с добиванием от Мукиэле.

Догнал мяч у лицевой линии Бернат и отдал в центр на Месси, который пробил головой в дальний нижний угол, но в падении снова спас свою команду Галлон.

После прострела с угла поля от Верратти пробил на ближней штанге Солер, но мяч застрял в гуще защитников.

Теперь уже Витинью пробивал с линии штрафной после выигранного подбора, но в падении отбил мяч в сторону Галлон.

Убежал в контратаку по левой бровке Конте и подал в центр штрафной, но Доннарумма на выходе вынес мяч в центр поля кулаком.

На чужой половине поля Куаме оказался на газоне в борьбе с Верратти. Судья назначил штрафной удар в пользу гостей.

Ушел от соперника по флангу Мукиэле и навесил в штрафную, но снова не дошло дело до удара по воротам.

С правого фланга Месси выдал пас на ход Мбаппе, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге потерял мяч.

Прорвался по центру в контратаку Бальде и с линии штрафной пробил по воротам, но мяч заблокировать удалось Кимпембе.

По флангу забросил Мукиэле на ход Месси, но тот проиграл силовую дуэль Конте и не смог добраться до мяча.

Месси ушел финтом от соперника на фланге и покатил в центр под удар Верратти, но мяч перехватил в последний момент Куаме.

Палмер-Браун подключился к атаке своей команды и забросил на ход Бальде, но тот не сумел догнать мяч до лицевой линии.

В центре поля Куаме получил по ногам в борьбе против Витинью. Штрафной удар исполнять будут игроки "Труа".

Ворвался в штрафную соперника с левого фланга Одоберт, но вовремя вернулся в оборону Мукиэле и смог отобрать мяч в подкате.

С дальней дистанции решил пробить по воротам Мбаппе, но рикошетом от спины защитника мяч полетел на угловой.

Витинью забрасывал в штрафную соперника, куда врывался Неймар, но в последний момент мяч вынес в сторону Пюросо.

27' Солер вырезал в штрафную на ход Месси, но Галлон вышел из ворот и кулаками вынес мяч на фланг в падении.

25' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Карлос Солер! Дожали все же соперника парижане. Мягким забросом Неймар нашел в штрафной соперника Солера, который без проблем обыграл голкипера и протолкнул мяч уже в пустые ворота.

24' Мягко забросил Месси в штрафную соперника, куда ворвался Неймар, но выпустил он мяч за пределы поля в борьбе с защитником.

23' Сместился с левого фланга к центру Неймар и пробил по воротам издали, но мяч полетел рядом с дальней штангой.

22' Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Конте, потребуется ему помощь медицинского штаба.

21' В верховой борьбе против Мукиэле получил по голове Конте локтем. Штрафной удар исполнять будут гости.

20' Неожиданно пробил по воротам с дальней дистанции Рамос, но смог кулаками сферу отбить в сторону Галлон.

19' Забросил по флангу Куаме на ход Бальде, но тот в борьбе против защитника выпустил сферу за пределы поля.

18' Ворвался в штрафную соперника Мбаппе после заброса от Верратти, но нарушил он правила в борьбе против Сальмье.

17' Ушел финтом от соперника по флангу Тьерно и прострел л вдоль ворот, но никого из партнеров здесь не оказалось.

16' Разыграли угловой парижане, после чего прострелил на линию вратарской Месси. Здесь подставил ногу Рамос, но мяч полетел в руки вратарю.

15' Снова навесил Мукиэле на ближнюю штангу, но здесь первым на мяче оказался Палмер-Браун и вынес мяч на угловой.

14' Прорывался в атаку по правой бровке Мукиэле и попытался прострелить в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

13' Мягко забросил в штрафную соперника Месси на ход Мбаппе, но того опередил вышедший из ворот Галлон.

12' После навеса с угла поля пробивал головой с линии вратарской Бальде, но мяч пролетел рядом с дальней штангой.

11' Убежал в контратаку по флангу Конте и забросил поперек на Лопеша, который пробил из пределов штрафной, но мяч на угловой в подкате успел перевести Кимпембе.

10' Разрезной пас Солер вырезал на ход Неймару, но вышел из ворот Галлон и спокойно забрал мяч в свои руки.

9' После заброса в штрафную от Одоберта пытался пробить "ударом скорпиона" Бальде, но махнул мимо мяча в борьбе с защитником.

8' После розыгрыша угловой навесил Солер в штрафную, где Неймар пробил с угла вратарской, но мяч смог отбить в падении Галлон.

7' Месси зацепился за мяч в чужой штрафной и пяткой скинул на Солера, но выстрел последнего на угловой перевел Сальмье.

6' Со штрафного Месси навесил на дальнюю штангу, но вышел из ворот Галлон и забрал мяч в свои руки.

5' На фланге получил по ногам Мукиэле в борьбе против Конте. Штрафной удар исполнять будут игроки "ПСЖ".

4' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Мама Бальде! Неожиданно вышли вперед гости. Убежал по левой бровке Конте и прострелил в центр штрафной. Здесь пробил в касание Лопеш, но мяч от защитника отскочил точно на Бальде, который отправил сферу уже точно в дальнюю девятку.

3' Убегал в контратаку по центру Бальде и покатил поперек на Одоберта, но в последний момент мяч перехватил Рамос.

2' Хозяева будут играть сегодня в белых цветах, гости выбрали себе голубой комплект формы.