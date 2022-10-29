  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
ПСЖ
1:1
Второй тайм: 48'
Труа
0'
0:1
3' Гол
Бальде Мама
1:1
24' Гол
Солер Карлос

Ход матча

3'
0:1
Бальде Мама
(Лопеш Рони)
24'
Солер Карлос
(Неймар)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 134
ПСЖ 99.3% (133)
X 0.7% (1)
Труа 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Труа
26.00
13.00
9.80
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Доннарумма
Джанлуиджи
26
Мукиэле
Норди
4
Рамос
Серхио
3
Кимпембе
Преснел
14
Бернат
Хуан
17
Витинью
II
6
Верратти
Марко
28
Солер
Карлос
30
Месси
Лионель
7
Мбаппе
Килиан
10
Неймар
30
Галлон
Готье
2
Поросо
Джаксон
4
Палмер-Браун
Эрик
17
Сальмье
Йоанн
18
Бальде
Тьерно
12
Конте
Абду
11
Лопеш
Рони
6
Куаме
Роминигуе
24
Шавалерин
Ксавье
29
Одоберт
Уилсон
7
Бальде
Мама
ПСЖ
4-3-3
Труа
5-4-1

История личных встреч

ПСЖ
Труа

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
0:9
Л1
4:1
Л1
0:1
Л1
4:0

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

3
3.5

Среднее время на гол

30
25

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

1.63
2.13

Тотал матчей

1.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
42

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 10 0.77
Неймар 9 (2) 0.69
Месси Лионель 6 0.46
Хакими Ашраф 2 0.15
Мендеш Нуну 1 0.08
Бернат Хуан 1 0.08
Маркиньос Маркос 1 0.08
Саншеш Ренату 1 0.08
Солер Карлос 1 0.08
Паредес Леандро 0 0
Мукиэле Норди 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 6 0.46
Одоберт Уилсон 3 0.23
Тардьё Флориан 3 (3) 0.23
Рипар Рено 2 0.15
Поросо Джаксон 2 0.15
Лопеш Рони 1 0.08
Шавалерин Ксавье 1 0.08
Угбо Ике 1 0.08
Сальмье Йоанн 1 0.08
Конте Абду 1 0.08
Куаме Роминигуе 0 0
Бруус Андреас 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 5 0
Рамос Серхио 3 1
Неймар 3 0
Кимпембе Преснел 3 0
Витинью II 2 0
Хакими Ашраф 2 0
Мбаппе Килиан 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Мендеш Нуну 1 0
Бернат Хуан 1 0
Маркиньос Маркос 1 0
Данилу Перейра 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальмье Йоанн 2 1
Тардьё Флориан 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Палмер-Браун Эрик 2 0
Галлон Готье 2 0
Бальде Мама 2 0
Бруус Андреас 2 0
Рами Адиль 1 0
Шавалерин Ксавье 1 0
Рипар Рено 1 0
Лис Матеуш 1 0
Агум Люсьен 1 0
Поросо Джаксон 1 0
Яде Папа Ндиага 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
4
33%
76-90

Пропущено

5
14
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
6
43%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
14%
31-45
2
40%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
20%
1
7%
76-90

Забито

22
9
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
3
14%
2
22%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
4
18%
1
11%
31-45
3
14%
1
11%
46-60
2
9%
2
22%
61-75
6
27%
3
33%
76-90

Пропущено

1
10
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
100%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

31
21
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
3
10%
3
14%
1-15
6
19%
3
14%
16-30
6
19%
3
14%
31-45
4
13%
3
14%
46-60
4
13%
2
10%
61-75
8
26%
7
33%
76-90

Пропущено

6
24
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 12
0
0%
7
29%
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
13%
31-45
3
50%
7
29%
29%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
1
17%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2 Аяччо - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 1:0 ПСЖ - Бенфика 1:1
Реймс - ПСЖ 0:0 Бенфика - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3
Труа
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Труа - Лорьян 2:2 Труа - Аяччо 1:1 Ницца - Труа 3:2 Труа - Реймс 2:2
Клермон - Труа 1:3 Ланс - Труа 1:0 Труа - Ренн 1:1 Монако - Труа 2:4 Труа - Анже 3:1 Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3 Мец - Труа 4:0 Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1 Труа - Ланс 1:3 ПСЖ - Труа 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:1 Заявка 13 10 3 0 33 - 6 33
2. Ланс Заявка 13 9 3 1 22 - 8 30
3. Лорьян Заявка 12 8 3 1 23 - 16 27
4. Ренн Заявка 12 7 3 2 25 - 12 24
5. Марсель Заявка 12 7 2 3 20 - 9 23
6. Лилль Заявка 12 7 1 4 25 - 21 22
7. Монако Заявка 12 6 3 3 23 - 18 21
8. Лион Заявка 12 5 2 5 21 - 16 17
9. Клермон Заявка 12 5 2 5 16 - 19 17
10. Тулуза Заявка 13 4 4 5 19 - 23 16
11. Труа 1:1 Заявка 13 3 5 5 22 - 25 14
12. Ницца Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
13. Монпелье Заявка 12 4 0 8 22 - 24 12
14. Реймс Заявка 12 2 6 4 14 - 20 12
15. Нант Заявка 12 2 5 5 14 - 20 11
16. Страсбург Заявка 12 1 6 5 12 - 19 9
17. Брест Заявка 12 2 3 7 14 - 26 9
18. Осер Заявка 12 2 3 7 12 - 25 9
19. Аяччо Заявка 12 2 2 8 8 - 19 8
20. Анже Заявка 12 2 2 8 14 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 7 7 0 0 16 - 5 21
2. Ренн Заявка 6 5 0 1 16 - 5 15
3. ПСЖ 1:1 Заявка 6 4 2 0 11 - 5 14
4. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
5. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Тулуза Заявка 7 3 3 1 13 - 12 12
8. Лилль Заявка 6 4 0 2 13 - 14 12
9. Клермон Заявка 6 3 0 3 7 - 12 9
10. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
11. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
12. Монако Заявка 6 2 2 2 11 - 12 8
13. Труа 1:1 Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
14. Осер Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
15. Реймс Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
16. Ницца Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Анже Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
18. Страсбург Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:1 Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Монако Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Марсель Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Ланс Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
7. Ренн Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
8. Клермон Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Ницца Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Аяччо Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Труа 1:1 Заявка 7 2 1 4 13 - 15 7
12. Брест Заявка 7 2 1 4 11 - 14 7
13. Страсбург Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
14. Реймс Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
15. Тулуза Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
16. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
17. Анже Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18. Осер Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
19. Монпелье Заявка 5 1 0 4 12 - 12 3
20. Нант Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (2)
ПСЖ Неймар 11 (8)
Лилль Дэвид Джонатан 11 (3)
Лорьян Моффи Теремас 9
Лион Ляказетт Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    Сместился с левого фланга к линии штрафной Мбаппе и пробил по воротам, но мяч от спины защитника полетел на угловой.
  • 49'
    Прорвался по центру к штрафной соперника Бальде и отдал поперек на Шавалерина, но выстрел последнего не принес проблем Доннарумме.
  • 48'
    Ушел по флангу на скорости финтом Неймар и отдал в центр штрафной на Мбаппе, но тому пробить не позволил Поросо.
  • 47'
    С левого фланга низом отдавал Бернат в центр под удар Солеру, но мяч перехватил в последний момент Куаме.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком отправил арбитр команды на перерыв. Счет пока равный!
  • 45'
    Со штрафного навесил точно на дальнюю штангу Шавалерин, но здесь головой пробил Поросо далеко от ворот.
  • 45'
    На чужой половине поля Куаме оказался на газоне в борьбе с Верратти. Судья назначил штрафной удар в пользу гостей.
  • 44'
    Убежал в контратаку по левой бровке Конте и подал в центр штрафной, но Доннарумма на выходе вынес мяч в центр поля кулаком.
  • 43'
    Теперь уже Витинью пробивал с линии штрафной после выигранного подбора, но в падении отбил мяч в сторону Галлон.
  • 42'
    После прострела с угла поля от Верратти пробил на ближней штанге Солер, но мяч застрял в гуще защитников.
  • Опасный момент
    41'
    Догнал мяч у лицевой линии Бернат и отдал в центр на Месси, который пробил головой в дальний нижний угол, но в падении снова спас свою команду Галлон.
  • Опасный момент
    40'
    Со штрафного закрутил в дальний угол Неймар. В падении смог Галлон отбить мяч в сторону, а после справился еще и с добиванием от Мукиэле.
  • 39'
    Перед чужой штрафной Неймар оказался на газоне в борьбе против Поросо. Опасный стандарт исполнять будут парижане.
  • 38'
    Продавил соперника по центру Верратти и отдал вперед на Месси, но выстрел последнего заблокировали защитники.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 37'
      Витинью забрасывал в штрафную соперника, куда врывался Неймар, но в последний момент мяч вынес в сторону Пюросо.
    • Угловой
      36'
      С дальней дистанции решил пробить по воротам Мбаппе, но рикошетом от спины защитника мяч полетел на угловой.
    • 35'
      Ворвался в штрафную соперника с левого фланга Одоберт, но вовремя вернулся в оборону Мукиэле и смог отобрать мяч в подкате.
    • 34'
      В центре поля Куаме получил по ногам в борьбе против Витинью. Штрафной удар исполнять будут игроки "Труа".
    • 33'
      Палмер-Браун подключился к атаке своей команды и забросил на ход Бальде, но тот не сумел догнать мяч до лицевой линии.
    • 32'
      Месси ушел финтом от соперника на фланге и покатил в центр под удар Верратти, но мяч перехватил в последний момент Куаме.
    • 31'
      По флангу забросил Мукиэле на ход Месси, но тот проиграл силовую дуэль Конте и не смог добраться до мяча.
    • 30'
      Прорвался по центру в контратаку Бальде и с линии штрафной пробил по воротам, но мяч заблокировать удалось Кимпембе.
    • 29'
      С правого фланга Месси выдал пас на ход Мбаппе, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге потерял мяч.
    • 28'
      Ушел от соперника по флангу Мукиэле и навесил в штрафную, но снова не дошло дело до удара по воротам.
    • 27'
      Солер вырезал в штрафную на ход Месси, но Галлон вышел из ворот и кулаками вынес мяч на фланг в падении.
    • Описание гола
      25'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Карлос Солер! Дожали все же соперника парижане. Мягким забросом Неймар нашел в штрафной соперника Солера, который без проблем обыграл голкипера и протолкнул мяч уже в пустые ворота.
    • 24'
      Мягко забросил Месси в штрафную соперника, куда ворвался Неймар, но выпустил он мяч за пределы поля в борьбе с защитником.
    • 23'
      Сместился с левого фланга к центру Неймар и пробил по воротам издали, но мяч полетел рядом с дальней штангой.
    • 22'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Конте, потребуется ему помощь медицинского штаба.
    • 21'
      В верховой борьбе против Мукиэле получил по голове Конте локтем. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 20'
      Неожиданно пробил по воротам с дальней дистанции Рамос, но смог кулаками сферу отбить в сторону Галлон.
    • 19'
      Забросил по флангу Куаме на ход Бальде, но тот в борьбе против защитника выпустил сферу за пределы поля.
    • 18'
      Ворвался в штрафную соперника Мбаппе после заброса от Верратти, но нарушил он правила в борьбе против Сальмье.
    • 17'
      Ушел финтом от соперника по флангу Тьерно и прострел л вдоль ворот, но никого из партнеров здесь не оказалось.
    • 16'
      Разыграли угловой парижане, после чего прострелил на линию вратарской Месси. Здесь подставил ногу Рамос, но мяч полетел в руки вратарю.
    • Угловой
      15'
      Снова навесил Мукиэле на ближнюю штангу, но здесь первым на мяче оказался Палмер-Браун и вынес мяч на угловой.
    • 14'
      Прорывался в атаку по правой бровке Мукиэле и попытался прострелить в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
    • 13'
      Мягко забросил в штрафную соперника Месси на ход Мбаппе, но того опередил вышедший из ворот Галлон.
    • 12'
      После навеса с угла поля пробивал головой с линии вратарской Бальде, но мяч пролетел рядом с дальней штангой.
    • Угловой
      11'
      Убежал в контратаку по флангу Конте и забросил поперек на Лопеша, который пробил из пределов штрафной, но мяч на угловой в подкате успел перевести Кимпембе.
    • 10'
      Разрезной пас Солер вырезал на ход Неймару, но вышел из ворот Галлон и спокойно забрал мяч в свои руки.
    • 9'
      После заброса в штрафную от Одоберта пытался пробить "ударом скорпиона" Бальде, но махнул мимо мяча в борьбе с защитником.
    • 8'
      После розыгрыша угловой навесил Солер в штрафную, где Неймар пробил с угла вратарской, но мяч смог отбить в падении Галлон.
    • Угловой
      7'
      Месси зацепился за мяч в чужой штрафной и пяткой скинул на Солера, но выстрел последнего на угловой перевел Сальмье.
    • 6'
      Со штрафного Месси навесил на дальнюю штангу, но вышел из ворот Галлон и забрал мяч в свои руки.
    • 5'
      На фланге получил по ногам Мукиэле в  борьбе против Конте. Штрафной удар исполнять будут игроки "ПСЖ".
    • Описание гола
      4'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Мама Бальде! Неожиданно вышли вперед гости. Убежал по левой бровке Конте и прострелил в центр штрафной. Здесь пробил в касание Лопеш, но мяч от защитника отскочил точно на Бальде, который отправил сферу уже точно в дальнюю девятку.
    • 3'
      Убегал в контратаку по центру Бальде и покатил поперек на  Одоберта, но в последний момент мяч перехватил Рамос.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в белых цветах, гости выбрали себе голубой комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, поехали!
    • Второй тайм
    • Угловой
      49'
      Неймар из команды ПСЖ разыграл угловой с левого угла.
    • 49'
      Сальмье Йоанн успешно блокирует удар.
    • 49'
      Мбаппе Килиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 49'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 48'
      Лопеш Рони пробует нанести удар издали, но Джанлуиджи Доннарумма держит все под контролем
    • 48'
      Витинью II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Труа начинает контратаку
    • 48'
      Сальмье Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Куаме Роминигуе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Верратти Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Куаме Роминигуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 46'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Команда ПСЖ имела много моментов, но не использовала их. Они не смогли забить решающий гол.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 45'
      Мукиэле Норди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Контроль мяча: ПСЖ: 65%, Труа: 35%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 45'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      45'
      Верратти Марко из команды ПСЖ заходит слишком далеко, он валит Куаме Роминигуе.
    • 43'
      Шавалерин Ксавье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 43'
      Доннарумма Джанлуиджи из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Труа пытается что-то создать.
    • 42'
      Верратти Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Витинью II пробует нанести удар издали, но Готье Галлон держит все под контролем
    • 42'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      41'
      Месси Лионель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 41'
      Конте Абду ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Галлон Готье делает важнейший сейв!
    • 41'
      Месси Лионель нанес удар головой, но Готье Галлон спокойно отбил мяч.
    • 41'
      Бернат Хуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Контроль мяча: ПСЖ: 67%, Труа: 33%.
    • Офсайд
      40'
      Рамос Серхио из команды ПСЖ в офсайде
    • 40'
      Галлон Готье делает важнейший сейв!
    • 40'
      Оооо... вот это был удар! Мукиэле Норди должен был забить с этой позиции.
    • 40'
      Хорошую попытку сделал Мукиэле Норди. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 40'
      Неймар бьет со штрафного в створ, но Готье Галлон держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      39'
      Судья сигнализирует, что Поросо Джаксон из команды Труа поставил подножку. Пострадал Неймар
    • 38'
      Палмер-Браун Эрик успешно блокирует удар.
    • 38'
      Месси Лионель нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 38'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 36'
      ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 36'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 35'
      Контроль мяча: ПСЖ: 65%, Труа: 35%.
    • 35'
      Поросо Джаксон успешно блокирует удар.
    • 35'
      Мбаппе Килиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Сальмье Йоанн из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Поросо Джаксон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 35'
      Мукиэле Норди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Труа начинает контратаку
    • 35'
      Одоберт Уилсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 34'
      Поросо Джаксон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Доннарумма Джанлуиджи из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      34'
      Судья сигнализирует, что Витинью II из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Куаме Роминигуе
    • Фол, нарушение
      34'
      Судья сигнализирует, что Верратти Марко из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Куаме Роминигуе
    • 33'
      Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      Мукиэле Норди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 33'
      Солер Карлос создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 32'
      Труа начинает контратаку
    • 32'
      Витинью II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Сальмье Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: ПСЖ: 64%, Труа: 36%.
    • 30'
      Доннарумма Джанлуиджи из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      30'
      Лопеш Рони навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 30'
      Кимпембе Преснел успешно блокирует удар.
    • 29'
      Бальде Мама нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 29'
      Труа начинает контратаку
    • 29'
      Сальмье Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Палмер-Браун Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Месси Лионель создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 28'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 28'
      Мукиэле Норди ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 28'
      Матч возобновлен
    • 27'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 27'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 26'
      ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 26'
      Палмер-Браун Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Верратти Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: ПСЖ: 66%, Труа: 34%.
    • 25'
      Труа контролирует мяч.
    • 25'
      Команда ПСЖ сравняла счет! Игра продолжается!
    • 25'
      Витинью II сделал ключевой пас для гола!
    • 24'
      Неймар сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Солер Карлос забивает с левой ноги!
    • 24'
      Неймар создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 23'
      Мбаппе Килиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 22'
      Неймар не смог попасть в створ ударом издали
    • 22'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 21'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Матч возобновлен
    • 21'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 20'
      Мукиэле Норди выиграл воздушное противоборство у Конте Абду.
    • 20'
      Контроль мяча: ПСЖ: 64%, Труа: 36%.
    • 20'
      Витинью II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Куаме Роминигуе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Судья сигнализирует, что Верратти Марко из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Сальмье Йоанн
    • 19'
      Рамос Серхио пробует нанести удар издали, но Готье Галлон держит все под контролем
    • 18'
      ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 18'
      Верратти Марко успешно блокирует удар.
    • 18'
      Лопеш Рони нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 17'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      17'
      Судья сигнализирует, что Куаме Роминигуе из команды Труа поставил подножку. Пострадал Неймар
    • 16'
      Рамос Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      16'
      Судья сигнализирует, что Витинью II из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Куаме Роминигуе
    • 16'
      Тьерно Бальде ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Контроль мяча: ПСЖ: 70%, Труа: 30%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 15'
      Бальде Мама не смог попасть в створ ударом издали
    • 15'
      Мбаппе Килиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 15'
      Кимпембе Преснел ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Труа пытается что-то создать.
    • 14'
      Галлон Готье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      13'
      Месси Лионель из команды ПСЖ разыграл угловой с правого угла.
    • 13'
      Бальде Мама из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Поросо Джаксон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Бернат Хуан выиграл воздушное противоборство у Лопеш Рони.
    • 12'
      Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 12'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 11'
      Шанс! Бальде Мама из команды Труа пробил головой, но мимо
    • Угловой
      11'
      Лопеш Рони из команды Труа подал угловой справа.
    • 10'
      Контроль мяча: ПСЖ: 68%, Труа: 32%.
    • 10'
      Кимпембе Преснел успешно блокирует удар.
    • 10'
      Лопеш Рони нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 10'
      Конте Абду из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Труа начинает контратаку
    • 10'
      Куаме Роминигуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      10'
      Бальде Мама наказан за толчок Рамос Серхио
    • 10'
      Мукиэле Норди выиграл воздушное противоборство у Бальде Мама.
    • 10'
      Мукиэле Норди из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
    • 9'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 8'
      Поросо Джаксон из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Кимпембе Преснел из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Труа пытается что-то создать.
    • 7'
      Палмер-Браун Эрик успешно блокирует удар.
    • 7'
      Солер Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Галлон Готье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Верратти Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      7'
      Неймар из команды ПСЖ разыграл угловой с левого угла.
    • 6'
      Сальмье Йоанн успешно блокирует удар.
    • 6'
      Солер Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Месси Лионель создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 6'
      Галлон Готье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Матч возобновлен
    • 5'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 5'
      Контроль мяча: ПСЖ: 81%, Труа: 19%.
    • Фол, нарушение
      5'
      Судья сигнализирует, что Конте Абду из команды Труа поставил подножку. Пострадал Мукиэле Норди
    • 4'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 3'
      Одоберт Уилсон из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 3'
      Команда Труа забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 3'
      Лопеш Рони сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Бальде Мама забивает с правой ноги!
    • 3'
      Лопеш Рони создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      Бернат Хуан из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Витинью II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Труа начинает контратаку
    • 2'
      Тьерно Бальде ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья свистит. Бальде Мама атаковал сзади соперника. Это Верратти Марко заработал своей команде штрафной
    • 2'
      Рамос Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Рамос Серхио ошибается в защите.
    • 1'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      ПСЖ начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч ПСЖ 1:1 Труа онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч ПСЖ 1:1 Труа

    Исход игры
    ПСЖ
    99.3% (133)
    Ничья
    0.7% (1)
    Труа
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.19% (92)
    Меньше
    25.81% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    22.58% (28)
    Нет
    77.42% (96)
    Популярный счёт
    3:0 ПСЖ
    38.1% (51)
    2:0 ПСЖ
    22.4% (30)
    3:1 ПСЖ
    11.2% (15)
    4:0 ПСЖ
    6.7% (9)
    4:1 ПСЖ
    5.2% (7)
    2:1 ПСЖ
    3% (4)
    5:0 ПСЖ
    2.2% (3)
    5:1 ПСЖ
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    ПСЖ
    Труа
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     