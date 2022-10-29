Тур: 13. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Ваттеллье Эрик
Ход матча
3'
0:1
24'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
14
Бернат
Хуан
17
Витинью
II
28
Солер
Карлос
10
Неймар
30
Галлон
Готье
12
Конте
Абду
11
Лопеш
Рони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бернат ХуанЗащитник
-
17 ВитиньюПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Солер КарлосПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 НеймарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Экитик ЮгоНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Конте АбдуЗащитник
-
11 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Рами АдильЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Ларуси ЯссерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноНападающий
-
9 Угбо ИкеНападающий
-
Главный тренер: Ирлес Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПСЖ
Труа
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
3
3.5
Среднее время на гол
30
25
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
1.63
2.13
Тотал матчей
1.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
42
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|10
|0.77
|Неймар
|9 (2)
|0.69
|Месси Лионель
|6
|0.46
|Хакими Ашраф
|2
|0.15
|Мендеш Нуну
|1
|0.08
|Бернат Хуан
|1
|0.08
|Маркиньос Маркос
|1
|0.08
|Саншеш Ренату
|1
|0.08
|Солер Карлос
|1
|0.08
|Паредес Леандро
|0
|0
|Мукиэле Норди
|0
|0
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Мама
|6
|0.46
|Одоберт Уилсон
|3
|0.23
|Тардьё Флориан
|3 (3)
|0.23
|Рипар Рено
|2
|0.15
|Поросо Джаксон
|2
|0.15
|Лопеш Рони
|1
|0.08
|Шавалерин Ксавье
|1
|0.08
|Угбо Ике
|1
|0.08
|Сальмье Йоанн
|1
|0.08
|Конте Абду
|1
|0.08
|Куаме Роминигуе
|0
|0
|Бруус Андреас
|0
|0
|Яде Папа Ндиага
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|5
|0
|Рамос Серхио
|3
|1
|Неймар
|3
|0
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|Витинью II
|2
|0
|Хакими Ашраф
|2
|0
|Мбаппе Килиан
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальмье Йоанн
|2
|1
|Тардьё Флориан
|2
|0
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Палмер-Браун Эрик
|2
|0
|Галлон Готье
|2
|0
|Бальде Мама
|2
|0
|Бруус Андреас
|2
|0
|Рами Адиль
|1
|0
|Шавалерин Ксавье
|1
|0
|Рипар Рено
|1
|0
|Лис Матеуш
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
|Поросо Джаксон
|1
|0
|Яде Папа Ндиага
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
4
33%
76-90
Пропущено
5
14
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
6
43%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
14%
31-45
2
40%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
20%
1
7%
76-90
Забито
22
9
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
3
14%
2
22%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
4
18%
1
11%
31-45
3
14%
1
11%
46-60
2
9%
2
22%
61-75
6
27%
3
33%
76-90
Пропущено
1
10
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
100%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
31
21
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
3
10%
3
14%
1-15
6
19%
3
14%
16-30
6
19%
3
14%
31-45
4
13%
3
14%
46-60
4
13%
2
10%
61-75
8
26%
7
33%
76-90
Пропущено
6
24
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 12
0
0%
7
29%
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
13%
31-45
3
50%
7
29%
29%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
1
17%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2 Аяччо - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 1:0 ПСЖ - Бенфика 1:1
Реймс - ПСЖ 0:0 Бенфика - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3
Труа
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Труа - Лорьян 2:2 Труа - Аяччо 1:1 Ницца - Труа 3:2 Труа - Реймс 2:2
Клермон - Труа 1:3 Ланс - Труа 1:0 Труа - Ренн 1:1 Монако - Труа 2:4 Труа - Анже 3:1 Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3 Мец - Труа 4:0 Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1 Труа - Ланс 1:3 ПСЖ - Труа 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:1 Заявка
|13
|10
|3
|0
|33 - 6
|33
|2.
|Ланс
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|22 - 8
|30
|3.
|Лорьян
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 16
|27
|4.
|Ренн
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 12
|24
|5.
|Марсель
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 9
|23
|6.
|Лилль
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|25 - 21
|22
|7.
|Монако
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 18
|21
|8.
|Лион
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 16
|17
|9.
|Клермон
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 19
|17
|10.
|Тулуза
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 23
|16
|11.
|Труа
|1:1 Заявка
|13
|3
|5
|5
|22 - 25
|14
|12.
|Ницца
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|13.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|22 - 24
|12
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 20
|12
|15.
|Нант
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 20
|11
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 19
|9
|17.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 26
|9
|18.
|Осер
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|19.
|Аяччо
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 19
|8
|20.
|Анже
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|16 - 5
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 5
|15
|3.
|ПСЖ
|1:1 Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|4.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|5.
|Лорьян
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Тулуза
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 12
|12
|8.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 14
|12
|9.
|Клермон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|10.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|11.
|Нант
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|12.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 12
|8
|13.
|Труа
|1:1 Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|14.
|Осер
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|15.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|16.
|Ницца
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|17.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:1 Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 1
|19
|2.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|3.
|Монако
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Ланс
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|7.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|8.
|Клермон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|9.
|Ницца
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Аяччо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|Труа
|1:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 15
|7
|12.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|13.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|14.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|15.
|Тулуза
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|16.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|17.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|18.
|Осер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
|19.
|Монпелье
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|12 - 12
|3
|20.
|Нант
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|10 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (8)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (3)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Лион
|Ляказетт Александр
|8 (3)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 4
Прогнозы на матч ПСЖ 1:1 Труа
Исход игры
ПСЖ
99.3% (133)
Ничья
0.7% (1)
Труа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
74.19% (92)
Меньше
25.81% (32)
Обе команды забьют
Да
22.58% (28)
Нет
77.42% (96)
Популярный счёт
3:0 ПСЖ
38.1% (51)
2:0 ПСЖ
22.4% (30)
3:1 ПСЖ
11.2% (15)
4:0 ПСЖ
6.7% (9)
4:1 ПСЖ
5.2% (7)
2:1 ПСЖ
3% (4)
5:0 ПСЖ
2.2% (3)
5:1 ПСЖ
1.5% (2)
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