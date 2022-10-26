  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
ПСЖ
 
Позже
Труа
Прогнозы 40
ПСЖ 100% (40)
X 0% (0)
Труа 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Труа
28.00
12.75
28.17
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

ПСЖ
Труа

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
0:9
Л1
4:1
Л1
0:1
Л1
4:0

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 10 0.83
Неймар 9 (2) 0.75
Месси Лионель 6 0.5
Хакими Ашраф 2 0.17
Мендеш Нуну 1 0.08
Бернат Хуан 1 0.08
Маркиньос Маркос 1 0.08
Саншеш Ренату 1 0.08
Паредес Леандро 0 0
Мукиэле Норди 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 5 0.42
Одоберт Уилсон 3 0.25
Тардьё Флориан 3 (3) 0.25
Рипар Рено 2 0.17
Поросо Джаксон 2 0.17
Лопеш Рони 1 0.08
Шавалерин Ксавье 1 0.08
Угбо Ике 1 0.08
Сальмье Йоанн 1 0.08
Конте Абду 1 0.08
Куаме Роминигуе 0 0
Бруус Андреас 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 5 0
Рамос Серхио 3 1
Неймар 3 0
Кимпембе Преснел 3 0
Витинью II 2 0
Хакими Ашраф 2 0
Мбаппе Килиан 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Мендеш Нуну 1 0
Бернат Хуан 1 0
Маркиньос Маркос 1 0
Данилу Перейра 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальмье Йоанн 2 1
Тардьё Флориан 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Палмер-Браун Эрик 2 0
Галлон Готье 2 0
Бальде Мама 2 0
Бруус Андреас 2 0
Рами Адиль 1 0
Шавалерин Ксавье 1 0
Рипар Рено 1 0
Лис Матеуш 1 0
Агум Люсьен 1 0
Поросо Джаксон 1 0
Яде Папа Ндиага 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
4
33%
76-90

Пропущено

5
14
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
6
43%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
14%
31-45
2
40%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
20%
1
7%
76-90

Забито

22
9
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
3
14%
2
22%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
4
18%
1
11%
31-45
3
14%
1
11%
46-60
2
9%
2
22%
61-75
6
27%
3
33%
76-90

Пропущено

1
10
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
100%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

31
21
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
3
10%
3
14%
1-15
6
19%
3
14%
16-30
6
19%
3
14%
31-45
4
13%
3
14%
46-60
4
13%
2
10%
61-75
8
26%
7
33%
76-90

Пропущено

6
24
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 12
0
0%
7
29%
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
13%
31-45
3
50%
7
29%
29%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
1
17%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2 Аяччо - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 1:0 ПСЖ - Бенфика 1:1
Реймс - ПСЖ 0:0 Бенфика - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3
Труа
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Труа - Лорьян 2:2 Труа - Аяччо 1:1 Ницца - Труа 3:2 Труа - Реймс 2:2
Клермон - Труа 1:3 Ланс - Труа 1:0 Труа - Ренн 1:1 Монако - Труа 2:4 Труа - Анже 3:1 Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3 Мец - Труа 4:0 Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1 Труа - Ланс 1:3 ПСЖ - Труа 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 10 2 0 32 - 5 32
2. Ланс Заявка 12 8 3 1 19 - 8 27
3. Лорьян Заявка 12 8 3 1 23 - 16 27
4. Ренн Заявка 12 7 3 2 25 - 12 24
5. Марсель Заявка 12 7 2 3 20 - 9 23
6. Лилль Заявка 12 7 1 4 25 - 21 22
7. Монако Заявка 12 6 3 3 23 - 18 21
8. Лион Заявка 12 5 2 5 21 - 16 17
9. Клермон Заявка 12 5 2 5 16 - 19 17
10. Тулуза Заявка 12 4 4 4 19 - 20 16
11. Ницца Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
12. Труа Заявка 12 3 4 5 21 - 24 13
13. Монпелье Заявка 12 4 0 8 22 - 24 12
14. Реймс Заявка 12 2 6 4 14 - 20 12
15. Нант Заявка 12 2 5 5 14 - 20 11
16. Страсбург Заявка 12 1 6 5 12 - 19 9
17. Брест Заявка 12 2 3 7 14 - 26 9
18. Осер Заявка 12 2 3 7 12 - 25 9
19. Аяччо Заявка 12 2 2 8 8 - 19 8
20. Анже Заявка 12 2 2 8 14 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 6 6 0 0 13 - 5 18
2. Ренн Заявка 6 5 0 1 16 - 5 15
3. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
4. ПСЖ Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
5. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Лилль Заявка 6 4 0 2 13 - 14 12
8. Тулуза Заявка 7 3 3 1 13 - 12 12
9. Клермон Заявка 6 3 0 3 7 - 12 9
10. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
11. Монако Заявка 6 2 2 2 11 - 12 8
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
13. Труа Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
14. Осер Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
15. Реймс Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
16. Ницца Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Анже Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
18. Страсбург Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Монако Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Марсель Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Ланс Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
7. Ренн Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
8. Клермон Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Ницца Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Аяччо Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Брест Заявка 7 2 1 4 11 - 14 7
12. Реймс Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
13. Труа Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
14. Страсбург Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
15. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
17. Анже Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18. Монпелье Заявка 5 1 0 4 12 - 12 3
19. Нант Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
20. Осер Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (2)
ПСЖ Неймар 11 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 11 (3)
Лорьян Моффи Теремас 9
Лион Ляказетт Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Труа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2022, осталось 2 дня 10 часов 20 минут.

    Главный судья: Ваттеллье Эрик

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    ПСЖ 100% (40)
    X 0% (0)
    Труа 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Труа
    28.00
    12.75
    28.17
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ПСЖ - Труа онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч ПСЖ - Труа

    Исход игры
    ПСЖ
    100% (40)
    Ничья
    0% (0)
    Труа
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.5% (23)
    Меньше
    42.5% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    17.5% (7)
    Нет
    82.5% (33)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    37.5% (15)
    3:0 ПСЖ
    32.5% (13)
    2:1 ПСЖ
    7.5% (3)
    3:1 ПСЖ
    5% (2)
    1:0 ПСЖ
    5% (2)
    4:1 ПСЖ
    5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    ПСЖ
    Труа
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     