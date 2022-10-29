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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Страсбург
1:2
Второй тайм: 90+'
Марсель
0'
0:1
8' Гол
Бамба Дьенг
0:2
35' Гол
Каборе Исса
52' Желтая карточка
Бамба Дьенг
70' Желтая карточка
Тавареш Нуну
1:2
76' Гол
Мотиба Лебо
89' Желтая карточка
Жюльен Стефан

Ход матча

8'
0:1
Бамба Дьенг
(Лопес Пау)
35'
0:2
Каборе Исса
(Клосс Жонатан)
46'
Мотиба Лебо
Диалло Хабиб
 
46'
 
Ронжье Валентин
Верету Жордан
46'
 
Тавареш Нуну
Клосс Жонатан
52'
 
Бамба Дьенг
65'
 
Туре Сулейман
Колашинац Сеад
66'
Прчич Саньин
Томассон Адриен
 
66'
Ажорк Людовик
Аолу Жан-Эде
 
70'
 
Тавареш Нуну
72'
 
Жерсон Сантос
Юндер Дженгиз
76'
Мотиба Лебо
(Беллегард Жан-Рикнер)
1:2
77'
Льенар Димитри
Делен Тома
 
77'
Дагба Колин
Пьер-Габриэль Ронаэль
 
79'
 
Арит Амин
Бамба Дьенг
89'
Жюльен Стефан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 117
Страсбург 4.3% (5)
X 12% (14)
Марсель 83.8% (98)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
Марсель
87.00
3.61
3.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Селс
Матц
5
Перрен
Люка
22
Ньямси
Жерзино
23
Ле
Маршан
Максим
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
3
Делен
Тома
6
Аолу
Жан-Эде
17
Беллегард
Жан-Рикнер
10
Томассон
Адриен
20
Диалло
Хабиб
9
Гамейро
Кевин
16
Лопес
Пау
99
МБемба
Шансель
5
Балерди
Леонардо
23
Колашинац
Сеад
29
Каборе
Исса
7
Клосс
Жонатан
6
Гендузи
Маттео
27
Верету
Жордан
17
Юндер
Дженгиз
10
Пайе
Димитри
12
Бамба
Дьенг
Страсбург
3-4-1-2
Марсель
3-4-2-1

История личных встреч

Страсбург
Марсель

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

12 матчей

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
4:0
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
0:1
К
3:1
Л1
2:0
Л1
1:1
КЛ
1:1
Л1
3:2
Л1
2:0
Л1
3:3
Л1
4:3

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

20
7

Голов в среднем за матч

2.5
1.75

Среднее время на гол

36
51

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

2
1.25

Тотал матчей

1.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

45
72

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 5 (1) 0.38
Гамейро Кевин 3 0.23
Мотиба Лебо 2 0.15
Джику Александр 1 0.08
Ажорк Людовик 1 (1) 0.08
Томассон Адриен 0 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 0
Прчич Саньин 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Делен Тома 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 4 0.31
Суарес Луис III 3 0.23
Тавареш Нуну 3 0.23
Жерсон Сантос 2 0.15
Клосс Жонатан 1 0.08
Гендузи Маттео 1 0.08
Пайе Димитри 1 (1) 0.08
МБемба Шансель 1 0.08
Гуйе Пап 1 0.08
Жиго Самуэль 1 0.08
Каборе Исса 1 0.08
Бамба Дьенг 1 0.08
Бакамбу Седрик 0 0
Верету Жордан 0 0
Колашинац Сеад 0 0
Лопес Пау 0 0
Юндер Дженгиз 0 0
Балерди Леонардо 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Маршан Максим 3 1
Жюльен Стефан 3 1
Ньямси Жерзино 2 1
Прчич Саньин 1 1
Джику Александр 2 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Селс Матц 1 0
Томассон Адриен 1 0
Аолу Жан-Эде 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Льенар Димитри 1 0
Делен Тома 1 0
Дукуре Исмаэль 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 3 2
Игорь Тудор 5 0
Ронжье Валентин 4 0
Тавареш Нуну 4 0
Гендузи Маттео 2 0
Балерди Леонардо 2 0
Верету Жордан 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Гуйе Пап 1 0
Лопес Пау 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Арит Амин 1 0
Суарес Луис III 1 0
Туре Сулейман 1 0
Бамба Дьенг 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

10
2
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
50%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
29%
3
27%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Пропущено

10
7
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
2
29%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
4
57%
76-90

Забито

11
20
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
1
9%
3
15%
1-15
2
18%
2
10%
16-30
1
9%
5
25%
31-45
2
18%
5
25%
46-60
4
36%
3
15%
61-75
1
9%
2
10%
76-90

Пропущено

20
9
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
2
10%
2
22%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
6
30%
1
11%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
1
5%
1
11%
61-75
6
30%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Тулуза - Страсбург 2:2 Страсбург - Лилль 0:3 Анже - Страсбург 2:3 Страсбург - Ренн 1:3
Монпелье - Страсбург 2:1 Страсбург - Клермон 0:0 Брест - Страсбург 1:1 Страсбург - Нант 1:1 Осер - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1 Страсбург - Монако 1:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Брентфорд - Страсбург 2:2 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2 Марсель - Страсбург 4:0 Страсбург - Клермон 1:0
Марсель
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Айнтрахт Фр - Марсель 2:1 Марсель - Ланс 0:1 ПСЖ - Марсель 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2
Марсель - Аяччо 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Анже - Марсель 0:3 Марсель - Ренн 1:1 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2 Марсель - Клермон 1:0 Ницца - Марсель 0:3 Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 11 2 0 36 - 8 35
2. Ланс Заявка 13 9 3 1 22 - 8 30
3. Лорьян Заявка 12 8 3 1 23 - 16 27
4. Марсель 2:1 Заявка 13 8 2 3 22 - 10 26
5. Ренн Заявка 12 7 3 2 25 - 12 24
6. Лилль Заявка 12 7 1 4 25 - 21 22
7. Монако Заявка 12 6 3 3 23 - 18 21
8. Лион Заявка 12 5 2 5 21 - 16 17
9. Клермон Заявка 12 5 2 5 16 - 19 17
10. Тулуза Заявка 13 4 4 5 19 - 23 16
11. Ницца Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
12. Труа Заявка 13 3 4 6 24 - 28 13
13. Монпелье Заявка 12 4 0 8 22 - 24 12
14. Реймс Заявка 12 2 6 4 14 - 20 12
15. Нант Заявка 12 2 5 5 14 - 20 11
16. Страсбург 1:2 Заявка 13 1 6 6 13 - 21 9
17. Брест Заявка 12 2 3 7 14 - 26 9
18. Осер Заявка 12 2 3 7 12 - 25 9
19. Аяччо Заявка 12 2 2 8 8 - 19 8
20. Анже Заявка 12 2 2 8 14 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 7 7 0 0 16 - 5 21
2. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
3. Ренн Заявка 6 5 0 1 16 - 5 15
4. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
5. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
6. Марсель 2:1 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Лилль Заявка 6 4 0 2 13 - 14 12
8. Тулуза Заявка 7 3 3 1 13 - 12 12
9. Клермон Заявка 6 3 0 3 7 - 12 9
10. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
11. Монако Заявка 6 2 2 2 11 - 12 8
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
13. Труа Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
14. Осер Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
15. Реймс Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
16. Ницца Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Анже Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
18. Страсбург 1:2 Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Марсель 2:1 Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
4. Монако Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Ланс Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
7. Ренн Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
8. Клермон Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Ницца Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Аяччо Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Брест Заявка 7 2 1 4 11 - 14 7
12. Реймс Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
13. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
14. Страсбург 1:2 Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
15. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Тулуза Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Анже Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18. Монпелье Заявка 5 1 0 4 12 - 12 3
19. Нант Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
20. Осер Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 12 (2)
ПСЖ Неймар 12 (8)
Лилль Дэвид Джонатан 11 (3)
Лорьян Моффи Теремас 9
ПСЖ Месси Лионель 7 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    МБемба Шансель из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Матч возобновлен
  • 93'
    Игра остановлена из-за технических проблем.
  • 92'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Страсбург 4.3% (5)
    X 12% (14)
    Марсель 83.8% (98)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Страсбург
    Ничья
    Марсель
    87.00
    3.61
    3.45
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Страсбург 1:2 Марсель онлайн

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    Прогнозы на матч Страсбург 1:2 Марсель

    Исход игры
    Страсбург
    4.3% (5)
    Ничья
    12% (14)
    Марсель
    83.8% (98)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.26% (76)
    Меньше
    32.74% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    76.11% (86)
    Нет
    23.89% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    57.3% (67)
    0:1 Марсель
    15.4% (18)
    1:1 Ничья
    9.4% (11)
    0:2 Марсель
    5.1% (6)
    2:1 Страсбург
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    1:3 Марсель
    1.7% (2)
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    Страсбург
    Марсель
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