Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

85' Гендузи Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Удар от ворот произведет Марсель

83' Матч возобновлен

82' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

82' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе

81' Ле Маршан Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Тавареш Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Тактическая замена. Ахмаду Бамба Дьенг уходит с поля и его заменяет Арит Амин

78' Удар от ворот произведет Страсбург

78' Тавареш Нуну из команды Марсель наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

78' Каборе Исса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Гамейро Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Г О О О О Л - Мотиба Лебо забивает с левой ноги!

75' Ньямси Жерзино выиграл воздушное противоборство у Ахмаду Бамба Дьенг.

74' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Мотиба Лебо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Ахмаду Бамба Дьенг выиграл воздушное противоборство у Ньямси Жерзино

73' Удар от ворот произведет Марсель

71' Ажорк Людовик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Ньямси Жерзино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе

70' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Судье надоело, что Тавареш Нуну тянет время и он наказал его горчичником

69' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

66' Матч возобновлен

65' Беллегард Жан-Рикнер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' МБемба Шансель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Юндер Дженгиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Колашинац Сеад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Ньямси Жерзино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Беллегард Жан-Рикнер бьет со штрафного в створ, но Пау Лопес держит все под контролем

59' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Удар от ворот произведет Страсбург

58' Оооо... вот это был удар! Юндер Дженгиз должен был забить с этой позиции.

58' Пайе Димитри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Томассон Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Матч возобновится спорным мячом

57' Матч возобновлен

56' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

56' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Ахмаду Бамба Дьенг наказан за толчок Беллегард Жан-Рикнер

53' Беллегард Жан-Рикнер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Матч возобновлен

52' Ахмаду Бамба Дьенг совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

52' Аолу Жан-Эде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Безумный фол. Ахмаду Бамба Дьенг грубо играет против соперника. Пострадал Аолу Жан-Эде

51' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Ле Маршан Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Колашинац Сеад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля