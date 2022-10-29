Тур: 13. Стадион: де ла Мейно. Главный судья: Буке Рюдди
0'
0:1
8' ГолБамба Дьенг
0:2
35' ГолКаборе Исса
52' Желтая карточкаБамба Дьенг
70' Желтая карточкаТавареш Нуну
1:2
76' ГолМотиба Лебо
89' Желтая карточкаЖюльен Стефан
2:2
90' ГолГамейро Кевин
90'+6
Ход матча
8'
0:1
35'
0:2
52'
70'
76'
79'
89'
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 5
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
20
Диалло
Хабиб
16
Лопес
Пау
29
Каборе
Исса
10
Пайе
Димитри
12
Бамба
Дьенг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Каборе ИссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
-
12 Бамба ДьенгНападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
- Защитник
-
30 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Элмаз БартугПолузащитник
-
77 Арит АминПолузащитник
-
11 Суарес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Страсбург
Марсель
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
12 матчей
8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
20
7
Голов в среднем за матч
2.5
1.75
Среднее время на гол
36
51
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
2
1.25
Тотал матчей
1.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
45
72
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Хабиб
|5 (1)
|0.38
|Гамейро Кевин
|4
|0.31
|Мотиба Лебо
|2
|0.15
|Джику Александр
|1
|0.08
|Ажорк Людовик
|1 (1)
|0.08
|Томассон Адриен
|0
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|0
|Прчич Саньин
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|4
|0.31
|Суарес Луис III
|3
|0.23
|Тавареш Нуну
|3
|0.23
|Жерсон Сантос
|2
|0.15
|Клосс Жонатан
|1
|0.08
|Гендузи Маттео
|1
|0.08
|Пайе Димитри
|1 (1)
|0.08
|МБемба Шансель
|1
|0.08
|Гуйе Пап
|1
|0.08
|Жиго Самуэль
|1
|0.08
|Каборе Исса
|1
|0.08
|Бамба Дьенг
|1
|0.08
|Бакамбу Седрик
|0
|0
|Верету Жордан
|0
|0
|Колашинац Сеад
|0
|0
|Лопес Пау
|0
|0
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|Балерди Леонардо
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Маршан Максим
|3
|1
|Жюльен Стефан
|3
|1
|Ньямси Жерзино
|2
|1
|Прчич Саньин
|1
|1
|Джику Александр
|2
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Томассон Адриен
|1
|0
|Аолу Жан-Эде
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
|Льенар Димитри
|1
|0
|Делен Тома
|1
|0
|Дукуре Исмаэль
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|3
|2
|Игорь Тудор
|5
|0
|Ронжье Валентин
|4
|0
|Тавареш Нуну
|4
|0
|Гендузи Маттео
|2
|0
|Балерди Леонардо
|2
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Гуйе Пап
|1
|0
|Лопес Пау
|1
|0
|Эрик-Бертран Байи
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Туре Сулейман
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
3
27%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
5
45%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
9%
76-90
Пропущено
12
4
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
1
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
4
33%
2
50%
76-90
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
29%
3
27%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
1
14%
1
9%
76-90
Пропущено
10
7
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
2
29%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
4
57%
76-90
Забито
13
22
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
1
8%
4
18%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
1
8%
6
27%
31-45
2
15%
5
23%
46-60
4
31%
3
14%
61-75
3
23%
2
9%
76-90
Пропущено
22
11
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
3
14%
2
18%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
7
32%
1
9%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
6
27%
6
55%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Тулуза - Страсбург 2:2 Страсбург - Лилль 0:3 Анже - Страсбург 2:3 Страсбург - Ренн 1:3
Монпелье - Страсбург 2:1 Страсбург - Клермон 0:0 Брест - Страсбург 1:1 Страсбург - Нант 1:1 Осер - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1 Страсбург - Монако 1:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Брентфорд - Страсбург 2:2 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2 Марсель - Страсбург 4:0 Страсбург - Клермон 1:0
Марсель
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Айнтрахт Фр - Марсель 2:1 Марсель - Ланс 0:1 ПСЖ - Марсель 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2
Марсель - Аяччо 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Анже - Марсель 0:3 Марсель - Ренн 1:1 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2 Марсель - Клермон 1:0 Ницца - Марсель 0:3 Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 8
|35
|2.
|Ланс
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|22 - 8
|30
|3.
|Лорьян
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 16
|27
|4.
|Ренн
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 12
|24
|5.
|Марсель
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|6.
|Лилль
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|25 - 21
|22
|7.
|Монако
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 18
|21
|8.
|Лион
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 16
|17
|9.
|Клермон
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 19
|17
|10.
|Тулуза
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 23
|16
|11.
|Ницца
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|12.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|24 - 28
|13
|13.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|22 - 24
|12
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 20
|12
|15.
|Нант
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 20
|11
|16.
|Страсбург
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|14 - 21
|10
|17.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 26
|9
|18.
|Осер
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|19.
|Аяччо
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 19
|8
|20.
|Анже
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|16 - 5
|21
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 7
|16
|3.
|Ренн
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 5
|15
|4.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|5.
|Лорьян
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 14
|12
|8.
|Тулуза
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 12
|12
|9.
|Клермон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|10.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|11.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 12
|8
|12.
|Нант
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|13.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|14.
|Осер
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|15.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|16.
|Ницца
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 1
|19
|2.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|3.
|Монако
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|5.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Ланс
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|7.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|8.
|Клермон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|9.
|Ницца
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Аяччо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|12.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|13.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|15 - 18
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|15.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Тулуза
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|17.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|18.
|Монпелье
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|12 - 12
|3
|19.
|Нант
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|20.
|Осер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|12 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|12 (8)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (3)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|ПСЖ
|Месси Лионель
|7 (10)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 4
Прогнозы на матч Страсбург 2:2 Марсель
Исход игры
Страсбург
4.3% (5)
Ничья
12% (14)
Марсель
83.8% (98)
Тотал 2.5
Больше
67.26% (76)
Меньше
32.74% (37)
Обе команды забьют
Да
76.11% (86)
Нет
23.89% (27)
Популярный счёт
1:2 Марсель
57.3% (67)
0:1 Марсель
15.4% (18)
1:1 Ничья
9.4% (11)
0:2 Марсель
5.1% (6)
2:1 Страсбург
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
1:3 Марсель
1.7% (2)
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