"Порту" выиграл у "Атлетико" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе, тогда как команда Диего Симеоне слишком поздно забила свой гол, чтобы поддавить ещё и вырвать-таки ничью, которая отправила бы её в весеннюю часть Лиги Европы. А так мадридский "Атлетико" вообще вылетел из еврокубков в этом сезоне. Текстовый онлайн матча вёл Кирилл Иванцов, всем спасибо за внимание и до новых встреч на LiveResult.Ru!

Кунья выбегал навстречу Диогу Коште под заброс, и первым на мяче был вратарь "Порту".

"Атлетико" контролирует мяч и пытается ещё что-то сделать в атаке. Но времени уже очень мало.

Карраско подал штрафной с левого фланга, и гости заработали угловой.

АВТОГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! Иван Маркано (автогол)! Карраско подал корнер слева, и Маркано головой срезал мяч в свои ворота.

Маркано сделал опрометчивую скидку назад, но не Кунья был первым на мяче, а Диогу Кошта.

Венделл и Барриос сейчас играют на поле друг против друга. Но это не двусторонка "Зенита".

Гризманн пробил с линии штрафной низом между ног Кардозу в руки Диогу Кошты.

Нет предпосылок, что "Атлетико" уйдёт от поражения. Кажется, песенка "матрасников" в этом еврокубковом сезоне спета.

Гризманн откликнулся на прострел с правого фланга и за малым не попал в ближний угол.

Карраско оказался во "вне игры" в зоне левого инсайда.

Карраско имел шанс сделать счёт 2:1, но не переиграл Диогу Кошту, с которым вышел практически один на один.

Венделл навесил с корнера с правого края в руки Облака.

Корреа толкнул Кардозу плечом в грудь около штрафной хозяев.

Акино Пепе разогнал атаку "Порту", но отдал пас совсем не туда и подарил мяч игрокам соперника.

Карраско впереди на левом фланге далеко отпустил от себя мяч, который с радостью подхватил Акино Пепе.

Против Эванилсона в центре поля сфолили одновременно Гризманн и Витсель.

Тони Мартинес вышел на замену в составе "Порту".

Тареми хлестанул примерно с линии штрафной - Облак тащит. Чуть позже приложился другой игрок "Порту" - и снова Облак тащит!

"Драконы" заперли сейчас "матрасников" на их половине поля. А ведь мадридцам надо отыгрываться.

Перешли футболисты "Атлетико" середину поля. Дальним ударом Кунья отправил мяч рядом с левой штангой.

Ривас Пабло Барриос вышел на замену вместо Анхеля Корреа в составе "Атлетико" Мадрид.

Фабиу Кардозу вытянулся в подкате на своей половине поля и прервал прострел соперника с правого фланга, углового не будет.

"Атлетико" имеет тенденцию к ведению атакующих действий, но, опять же, гостям нужно прибавлять.

Савич на правом фланге обороны поставил подножку Зайду и получил жёлтую карточку.

Подав штрафной с левого фланга, хозяева заработали аут на другом краю.

Гризманн на фланге сделал накладку на ногу Тареми. "Драконы" исполнят штрафной с правого фланга.

Владея мячом в середине поля, игроки "Порту" перестали им владеть из-за технического брака - аут в пользу "Атлетико".

Карраско скоро появится на замену у "матрасников".

Молина навешивал с правой стороны уже после того, как мяч покинул пределы поля. От ворот пробьёт Диогу Кошта.

Хосе Хименес в своей штрафной прервал доставку Венделла из левой полуфланговой зоны.

Хименес отдал пас назад Облаку, и тот выбил мяч в центр поля, где команды то теряли его, то обретали.

Жоау Фелиш на левом фланге избежал офсайда и обводящим ударом послал мяч в руки Диогу Кошты.

Сильно свистели трибуны, когда поле покидал Жоау Фелиш. В своё время он занимался на детско-юношеском уровне в системе "Порту", а потом играл за "Бенфику".

Простил сейчас Эванилсон "матрасников"! Из центральной зоны штрафной отправил мяч выше створа.

Кунья, открывавшийся под проникающий пас для выхода один на один, оказался в офсайде.

Хосе Хименес выпрыгнул в своей штрафной одновременно с Рейнилду и выбил мяч головой на корнер.

Отавио низко подал угловой справа на ближнюю штангу, и после отскока от Гризманна хозяева заработали новый корнер.

Отавио с угла поля покатил на подступы к штрафной Вандерсону Галено, чей навес был прерван футболистом "Атлетико".

Игроки "Порту" высоко впереди отобрали мяч, но не создали опасность, а чуть позже уже Кардозу выбивал мяч на угловой из-под ног Куньи.

Второй подряд корнер исполнили с левого края "матрасники", и на выходе мяч выбил Диогу Кошта.

ГОЛ! 2:1! ОТМЕНА ГОЛА! СЧЁТ 2:0! Де Пауль наступил на ногу Вандерсону Галено, а дальше мяч отскочил к Гризманну, поразившему с левого полуфланга правую девятку. Судья зафиксировал фол в атаке.

Возникла стычка между футболистами, по итогам которой по жёлтой карточке получили де Пауль и Кардозу.

Сержиу Койсенсау на бровке на бумажке показывает что-то Отавио и Груйичу.

Диогу Кошта плохо выбил мяч от своих ворот - в аут вправо.

Карраско выиграл подбор после заброса Савича и здорово удержал мяч в окружении оппонентов, но вскоре всё-таки потерял его, упал и не дождался свистка арбитра.

Рейнилду Мандава, когда хозяева подавали угловой, выиграл верх у Тареми и выбил мяч на новый корнер.

Венделл подал угловой справа, отклеившийся от Витселя Эванилсон пробил головой, и Облак сначала погасил скорость мяча, а потом зафиксировал его.

Теперь Диогу Кошта похожим образом отразил удар Корреа, но тот бил ногой примерно с линии штрафной.

Тареми покатил на ход на правом полуфланге на Вандерсона Галено, который ударил мимо выдвинувшегося ему навстречу Облака в сетку ворот с внешней стороны.

Устроили команды быстрый обмен моментами, но счёт остаётся таким, каким он был в первом тайме.

Карраско пробил с левого угла вратарской, Диогу Кошта отразил мяч в сторону, и прозвучал свисток об офсайде.

С шестнадцати метров приложился по воротам Тареми, мяч срикошетил от Витселя и улетел на угловой.

Первый тайм

— Свисток на перерыв. "Порту" уверенно ведёт в счёте 2:0, и если "Атлетико" хочет выйти в весеннюю часть Лигу Европы, то должен серьёзно прибавить во втором тайме либо надеяться на поражение леверкузенского "Байера" от "Брюгге".

45' Зайду выкинул мяч в середине поля из аута на Акино Пепе, который под давлением Жоау Фелиша отыграл назад Диогу Коште.

45' +2 минуты.

45' Савич слишко просто потерял мяч впереди на правом фланге. Блекло выглядят "матрасники" в атакующих действиях.

44' Отбились гости после корнера соперника, но не смогли начать свою атаку, поэтому мячом владеют игроки "Порту" - правда, на своей половине.

43' Эдмилсон Отавио получает медицинскую помощь на фланге поля.

43' Эванилсон сделал скидку пяткой под дальний удар Груйича, и мяч ушёл на угловой. С правой стороны его исполнят хозяева.

42' Рейнилду Мандава получил жёлтую карточку - отложенное наказание за фол на Отавио.

41' Молина вбросил аут впереди справа, Гризманн отдал ему мяч назад, и тот навесил точно в руки Диогу Кошты.

40' У Облака не очень получился вынос от ворот, хоть мяч и долетел до середины поля - кажется, что это не день всех футболистов "Атлетико".

39' Груйич продолжил фолить в середине поля. Сейчас он сам вёл мяч, но решил отмахнуться от Корреа, за что получил жёлтую карточку.

38' Как-то легче создаёт моменты "Порту", чем его соперник. Впрочем, у "матрасников" настоящих голевых шансов вроде как совсем не было.

37' Отавио имел голевой шанс на правом полуфланге, куда ему выкатил мяч Тареми, однако Облак выручил команду из Мадрида, отразив низовой удар где-то с пяти метров.

36' Груйич в центральном круге подобрался к разворачивавшемуся с мячом Жоау Фелишу и уронил того на газон.

35' Десять минут остаётся до перерыва, и могли бы "матрасники" поднажать, чтобы забить так называемый гол в раздевалку.

34' В нескоростном темпе проходит матч. Для "Порту" победа сегодня необязательна, тогда как "Атлетико", вероятно, недостаточно мотивирован после потери всех шансов на продолжение борьбы весной в Лиге чемпионов.

33' Витсель сделал скидку низом Хосе Хименесу, чей дальний удар пришёлся выше створа.

33' Кстати, был до удара де Пауля спорный момент в штрафной "Порту", где Корреа упал, возможно, с помощью Зайду. То есть мог быть пенальти.

32' Сауль мяч потерял, но быстро мадридцы его себе вернули, а завершилось всё ударом де Пауля с подступов к штрафной в руки Диогу Кошты.

31' Корреа на чужой половине отыграл назад Витселю, который забросил влево по диагонали на Сауля.

30' "Порту" повладел мячом в последние две минуты, у игроков "Атлетико" по-прежнему нет огня в глазах.

29' Эустакиу подал угловой с левого края во вратарскую в руки Облака.

28' Хосе Хименес был внимателен в своей штрафной и выбил мяч далеко за пределы поля, пока его не использовал в своих интересах Тареми.

28' Маркано запустил проникающий пас по левому флангу, и снова Вандерсон Галено побежал открываться из-под Савича, но на этот раз защитник гостей не ошибся.

26' 48 на 52 - это статистика процентного соотношения владения мячом. 92 против 119 - число сделанных передач.

25' Да, не позавидуешь сейчас "Атлетико", команда Диего Симеоне близка к вылету из еврокубков.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! Стефен Эустакиу!

Вандерсон Галено легко ушёл на левом фланге от махнувшего ногой мимо мяча Савича, прострелил, и Эустакиу вогнал мяч в левый нижний угол.

23' В левой части штрафной хозяев оказался в положении "вне игры" Галено.

23' Галено выбил мяч на угловой. Гризманн подал корнер с правой стороны, после чего дальний удар де Пауля с подбора был заблокирован.

22' "Порту" играет вторым номером, нет резона сейчас рваться вперёд у португальской команды.

21' Жоау Фелиш неудачно пробил головой после навеса Савича с правого фланга, мяч полетел несильно и отнюдь не в створ.

20' Галено совершил в середине поля фол против Савича. Мелких нарушений сегодня хватает.

19' Жоау Фелиш на левом фланге эффектно принял верховой пас пяткой, но дальше ему надёжно поставил корпус Акино Пепе.

19' Груйич отметился небольшим нарушением около чужой штрафной: он уронил соперника, а именно де Пауля.

18' Корреа на правом полуфланге отдал поперечный пас Гризманну, а тот закинул ответную передачу за лицевую линию.

17' Завязалась короткая перепасовка у "матрасников" на чужой половине поля, но до внедрения в штрафную им пока далеко.

16' Оборона "матрасников" смотрится пока не очень, допускает ошибки в середине. Да и атака гостей, мягко говоря, не блещет.

15' Тареми в центре поля излишне поразмахивал руками в воздушном противостоянии с Витселем.

14' После подачи хозяйского корнера с левого края Фабиу Кардозу подтолкнул в верховой борьбе Жоау Фелиша.

13' Тареми покатил влево на проекцию левой штанги для Галено, тот нанёс удар низом, и Облак перевёл мяч на угловой.

11' Давят на грудь Акино Пепе - возможно, у него какие-то проблемы с дыханием.

10' Акино Пепе лежит на газоне, и судья подзывает к нему медбригаду. С Жоау Фелишем столкнулся пострадавший игрок "Порту".

9' В середине поля держат мяч мадридцы, и им очень нужно отыграться, учитывая их положение в таблице.

8' Де Пауль сделал закидушку вперёд на Молину, и эту передачу головой прервал Занузи Зайду.

7' "Атлетико" рискует вообще не выйти в евровесну, а Лига чемпионов в первой половине 2023 года "матрасникам" точно не светит.

6' Первый же голевой момент реализован в сегодняшней встрече на "Драгау".

5' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Мехди Тареми!

Акино Пепе на правом фланге отдал низом проникающий пас на Эванилсона, тот прострелил, и оказавшийся безо всякого присмотра Тареми переправил мяч в пустые ворота - Облак потерялся и утратил всякий контроль над ситуацией.

4' Тареми получил на линии штрафной перевод справа от Галено и пробил значительно правее створа.

4' Маркано головой выбил мяч на правофланговый корнер, с которого Гризманн навесил чётко в руки Диогу Кошты.

3' Мелкое нарушение игрока "Порту" в центре поля: Эванилсон уронил Жоау Фелиша и помог ему подняться.

2' Жоау Фелиш осуществил две подачи с левого фланга. В первом случае была блокировка от защитника хозяев, а во втором случае мяч поймал Диогу Кошта.

1' Футболисты "Порту" играют в традиционной бело-синей форме, а у мадридского "Атлетико" жёлто-оранжевая расцветка.