Тур: 6. Стадион: Драгау. Главный судья: Орсато Даниэле
2:0
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
5' ГолТареми Мехди
2:0
24' ГолЭустакиу Стефен
39' Желтая карточкаГруйич Марко
42' Желтая карточкаМандава Рейнилду
48' Желтая карточкаСавич Стефан
69' Желтая карточкаКардозу Фабиу
69' Желтая карточкаДе Пауль Родриго
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Ход матча
5'
1:0
24'
39'
42'
48'
69'
69'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
99
Кошта
Диогу
11
Пепе
VI
12
Занузи
Зайду
16
Груйич
Марко
30
Эванилсон
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
17
Ньигес
Сауль
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
11 Пепе АкиноЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Полузащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
-
28 Кошта БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лодер ДэнниПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
-
30 Диас СерджиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Порту
Атлетико М
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1.25
Среднее время на гол
75
72
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.11
1.22
Тотал матчей
0.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
81
73
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|5 (2)
|0.83
|Галено Вандерсон
|2
|0.33
|Эустакиу Стефен
|2
|0.33
|Эванилсон
|1
|0.17
|Занузи Зайду
|1
|0.17
|Урибе Матеус
|1 (1)
|0.17
|Отавио Эдмилсон
|0
|0
|Кошта Диогу
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|1
|0.17
|Карраско Янник
|1
|0.17
|Де Пауль Родриго
|1
|0.17
|Эрмосо Марио
|1
|0.17
|Витсель Аксель
|0
|0
|Корреа Анхель
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Урибе Матеус
|3
|0
|Мариу Жоау III
|3
|0
|Карму Давид
|3
|0
|Тареми Мехди
|1
|1
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Sergio Conceicao
|1
|0
|Кардозу Фабиу
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Эустакиу Стефен
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
|Боржеш Гонсалу
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савич Стефан
|3
|0
|Кондогбия Жоффрей
|2
|0
|Мандава Рейнилду
|2
|0
|Диего Симеоне
|2
|0
|Коке Хорхе
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Эрмосо Марио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Забито
10
4
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
2
50%
76-90
Пропущено
6
7
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Санта-Клара - Порту 1:1 Брюгге - Порту 0:4 Порту - Бенфика 0:1 Анадия - Порту 0:6
Байер Л - Порту 0:3 Портимоненсе - Порту 0:2 Порту - Байер Л 2:0 Порту - Брага 4:1 Эшторил - Порту 1:1 Порту - Брюгге 0:4 Порту - Шавиш 3:0 Атлетико М - Порту 2:1 Жил Висенте - Порту 0:2 Риу Аве - Порту 3:1 Порту - Спортинг Л 3:0 Визела - Порту 0:1 Порту - Маритиму 5:1 Порту - Тондела 3:0 Порту - Монако 2:1 Портимоненсе - Порту 0:1
Атлетико М
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кадис - Атлетико М 3:2 Атлетико М - Байер Л 2:2 Бетис - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 1:1
Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Атлетико М - Жирона 2:1 Брюгге - Атлетико М 2:0 Севилья - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Байер Л - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Атлетико М - Порту 2:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Хетафе - Атлетико М 0:3 Ювентус - Атлетико М 0:4 Кадис - Атлетико М 1:4 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1
Группа B
Группа B
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|6 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|5 (2)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
Прогнозы на матч Порту 2:0 Атлетико М
Исход игры
Порту
51.5% (85)
Ничья
29.7% (49)
Атлетико М
18.8% (31)
Тотал 2.5
Больше
55.91% (71)
Меньше
44.09% (56)
Обе команды забьют
Да
81.89% (104)
Нет
18.11% (23)
Популярный счёт
2:1 Порту
23.6% (39)
1:1 Ничья
21.2% (35)
1:2 Атлетико М
9.7% (16)
1:0 Порту
6.7% (11)
2:2 Ничья
5.5% (9)
2:0 Порту
3.6% (6)
0:1 Атлетико М
1.8% (3)
3:1 Порту
1.2% (2)
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