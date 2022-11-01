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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Порту
2:0
Второй тайм: 90+'
Атлетико М
0'
1:0
5' Гол
Тареми Мехди
2:0
24' Гол
Эустакиу Стефен
39' Желтая карточка
Груйич Марко
42' Желтая карточка
Мандава Рейнилду
48' Желтая карточка
Савич Стефан
69' Желтая карточка
Кардозу Фабиу
69' Желтая карточка
Де Пауль Родриго
2:1. Автогол Ивана Маркано (виде...
Драка на поле отмененного гола (...
2:0. Гол Стивена Эуштакиу (видео...

Ход матча

5'
Тареми Мехди
(Эванилсон)
1:0
24'
Эустакиу Стефен
(Галено Вандерсон)
2:0
39'
Груйич Марко
 
42'
 
Мандава Рейнилду
48'
 
Савич Стефан
53'
Венделл Боргес
Занузи Зайду
 
60'
 
Карраско Янник
Ньигес Сауль
61'
 
Кунья Матеус
Фелиш Жоау
69'
Кардозу Фабиу
 
69'
 
Де Пауль Родриго

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 165
Порту 51.5% (85)
X 29.7% (49)
Атлетико М 18.8% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Атлетико М
3.04
3.30
3.45
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
11
Пепе
VI
2
Кардозу
Фабиу
5
Маркано
Иван
12
Занузи
Зайду
25
Отавио
Эдмилсон
16
Груйич
Марко
46
Эустакиу
Стефен
30
Эванилсон
9
Тареми
Мехди
13
Галено
Вандерсон
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
23
Мандава
Рейнилду
16
Молина
Науэль
5
Де
Пауль
Родриго
20
Витсель
Аксель
17
Ньигес
Сауль
10
Корреа
Анхель
8
Гризманн
Антуан
7
Фелиш
Жоау
Порту
4-3-3
Атлетико М
3-4-3

История личных встреч

Порту
Атлетико М

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЧ
2:1
ЛЧ
1:3
ЛЧ
0:0
ЛЧ
2:0
ЛЧ
1:2
ЛЧ
0:3
ЛЧ
2:0
ЛЧ
0:0
ЛЧ
2:2

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1.25

Среднее время на гол

75
72

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.11
1.22

Тотал матчей

0.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

81
73

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 5 (2) 0.83
Галено Вандерсон 2 0.33
Эустакиу Стефен 2 0.33
Эванилсон 1 0.17
Занузи Зайду 1 0.17
Урибе Матеус 1 (1) 0.17
Отавио Эдмилсон 0 0
Кошта Диогу 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 1 0.17
Карраско Янник 1 0.17
Де Пауль Родриго 1 0.17
Эрмосо Марио 1 0.17
Витсель Аксель 0 0
Корреа Анхель 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урибе Матеус 3 0
Мариу Жоау III 3 0
Карму Давид 3 0
Тареми Мехди 1 1
Отавио Эдмилсон 1 0
Sergio Conceicao 1 0
Кардозу Фабиу 1 0
Груйич Марко 1 0
Эустакиу Стефен 1 0
Пепе VI 1 0
Боржеш Гонсалу 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савич Стефан 3 0
Кондогбия Жоффрей 2 0
Мандава Рейнилду 2 0
Диего Симеоне 2 0
Коке Хорхе 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Хименес Хосе 1 0
Эрмосо Марио 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Забито

10
4
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
2
50%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Санта-Клара - Порту 1:1 Брюгге - Порту 0:4 Порту - Бенфика 0:1 Анадия - Порту 0:6
Байер Л - Порту 0:3 Портимоненсе - Порту 0:2 Порту - Байер Л 2:0 Порту - Брага 4:1 Эшторил - Порту 1:1 Порту - Брюгге 0:4 Порту - Шавиш 3:0 Атлетико М - Порту 2:1 Жил Висенте - Порту 0:2 Риу Аве - Порту 3:1 Порту - Спортинг Л 3:0 Визела - Порту 0:1 Порту - Маритиму 5:1 Порту - Тондела 3:0 Порту - Монако 2:1 Портимоненсе - Порту 0:1
Атлетико М
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кадис - Атлетико М 3:2 Атлетико М - Байер Л 2:2 Бетис - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 1:1
Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Атлетико М - Жирона 2:1 Брюгге - Атлетико М 2:0 Севилья - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Байер Л - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Атлетико М - Порту 2:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Хетафе - Атлетико М 0:3 Ювентус - Атлетико М 0:4 Кадис - Атлетико М 1:4 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 2:0 Заявка 6 4 0 2 12 - 6 12
2. Брюгге 0:0 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
3. Байер Л 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
4. Атлетико М 0:2 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 2:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
2. Брюгге 0:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Атлетико М 0:2 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
4. Байер Л 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 2:0 Заявка 3 2 0 1 8 - 2 6
2. Брюгге 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 0 5
3. Байер Л 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
4. Атлетико М 0:2 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 6 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 6 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (2)
Порту Тареми Мехди 5 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Весь список
  • После матча
  • "Порту" выиграл у "Атлетико" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе, тогда как команда Диего Симеоне слишком поздно забила свой гол, чтобы поддавить ещё и вырвать-таки ничью, которая отправила бы её в весеннюю часть Лиги Европы. А так мадридский "Атлетико" вообще вылетел из еврокубков в этом сезоне. Текстовый онлайн матча вёл Кирилл Иванцов, всем спасибо за внимание и до новых встреч на LiveResult.Ru!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Конец матча.
  • 90'
    Маркано сделал опрометчивую скидку назад, но не Кунья был первым на мяче, а Диогу Кошта.
  • Гол в свои ворота
    90'
    АВТОГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! Иван Маркано (автогол)!
    Карраско подал корнер слева, и Маркано головой срезал мяч в свои ворота.
  • Угловой
    90'
    Карраско подал штрафной с левого фланга, и гости заработали угловой.
  • 90'
    "Атлетико" контролирует мяч и пытается ещё что-то сделать в атаке. Но времени уже очень мало.
  • 90'
    Кунья выбегал навстречу Диогу Коште под заброс, и первым на мяче был вратарь "Порту".
  • Опасный момент
    90'
    Карраско имел шанс сделать счёт 2:1, но не переиграл Диогу Кошту, с которым вышел практически один на один.
  • Офсайд
    90'
    Карраско оказался во "вне игры" в зоне левого инсайда.
  • Дополнительное время
    90'
    +5 минут.
  • Замена
    89'
    Тройная замена в составе "Порту": Родригу Койсенсау вместо Акино Пепе, Гонсалу Боржеш вместо Эдмилсона Отавио, Бернардо Фолья вместо Вандерсона Галено.
  • Опасный момент
    88'
    Гризманн откликнулся на прострел с правого фланга и за малым не попал в ближний угол.
  • 87'
    Нет предпосылок, что "Атлетико" уйдёт от поражения. Кажется, песенка "матрасников" в этом еврокубковом сезоне спета.
  • 87'
    Гризманн пробил с линии штрафной низом между ног Кардозу в руки Диогу Кошты.
  • 86'
    Венделл и Барриос сейчас играют на поле друг против друга. Но это не двусторонка "Зенита".
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    • Замена
      85'
      Ривас Пабло Барриос вышел на замену вместо Анхеля Корреа в составе "Атлетико" Мадрид.
    • 84'
      Перешли футболисты "Атлетико" середину поля. Дальним ударом Кунья отправил мяч рядом с левой штангой.
    • 83'
      "Драконы" заперли сейчас "матрасников" на их половине поля. А ведь мадридцам надо отыгрываться.
    • Опасный момент
      82'
      Тареми хлестанул примерно с линии штрафной - Облак тащит. Чуть позже приложился другой игрок "Порту" - и снова Облак тащит!
    • Замена
      81'
      Тони Мартинес вышел на замену в составе "Порту".
    • Фол, нарушение
      81'
      Против Эванилсона в центре поля сфолили одновременно Гризманн и Витсель.
    • 80'
      Карраско впереди на левом фланге далеко отпустил от себя мяч, который с радостью подхватил Акино Пепе.
    • 79'
      Акино Пепе разогнал атаку "Порту", но отдал пас совсем не туда и подарил мяч игрокам соперника.
    • Фол, нарушение
      78'
      Корреа толкнул Кардозу плечом в грудь около штрафной хозяев. 
    • 78'
      Венделл навесил с корнера с правого края в руки Облака.
    • Угловой
      77'
      С шестнадцати метров приложился по воротам Тареми, мяч срикошетил от Витселя и улетел на угловой.
    • Офсайд
      76'
      Карраско пробил с левого угла вратарской, Диогу Кошта отразил мяч в сторону, и прозвучал свисток об офсайде.
    • 76'
      Устроили команды быстрый обмен моментами, но счёт остаётся таким, каким он был в первом тайме.
    • Опасный момент
      75'
      Тареми покатил на ход на правом полуфланге на Вандерсона Галено, который ударил мимо выдвинувшегося ему навстречу Облака в сетку ворот с внешней стороны.
    • Опасный момент
      74'
      Теперь Диогу Кошта похожим образом отразил удар Корреа, но тот бил ногой примерно с линии штрафной. 
    • Опасный момент
      74'
      Венделл подал угловой справа, отклеившийся от Витселя Эванилсон пробил головой, и Облак сначала погасил скорость мяча, а потом зафиксировал его.
    • Угловой
      73'
      Рейнилду Мандава, когда хозяева подавали угловой, выиграл верх у Тареми и выбил мяч на новый корнер.
    • 72'
      Карраско выиграл подбор после заброса Савича и здорово удержал мяч в окружении оппонентов, но вскоре всё-таки потерял его, упал и не дождался свистка арбитра.
    • 71'
      Диогу Кошта плохо выбил мяч от своих ворот - в аут вправо.
    • 70'
      Сержиу Койсенсау на бровке на бумажке показывает что-то Отавио и Груйичу.
    • Желтая карточка
      69'
      Возникла стычка между футболистами, по итогам которой по жёлтой карточке получили де Пауль и Кардозу.
    • Фол, нарушение
      68'
      ГОЛ! 2:1! ОТМЕНА ГОЛА! СЧЁТ 2:0! Де Пауль наступил на ногу Вандерсону Галено, а дальше мяч отскочил к Гризманну, поразившему с левого полуфланга правую девятку. Судья зафиксировал фол в атаке.
    • Угловой
      67'
      Второй подряд корнер исполнили с левого края "матрасники", и на выходе мяч выбил Диогу Кошта.
    • Угловой
      66'
      Игроки "Порту" высоко впереди отобрали мяч, но не создали опасность, а чуть позже уже Кардозу выбивал мяч на угловой из-под ног Куньи.
    • 66'
      Отавио с угла поля покатил на подступы к штрафной Вандерсону Галено, чей навес был прерван футболистом "Атлетико".
    • Угловой
      65'
      Отавио низко подал угловой справа на ближнюю штангу, и после отскока от Гризманна хозяева заработали новый корнер. 
    • Угловой
      64'
      Хосе Хименес выпрыгнул в своей штрафной одновременно с Рейнилду и выбил мяч головой на корнер.
    • Офсайд
      63'
      Кунья, открывавшийся под проникающий пас для выхода один на один, оказался в офсайде.
    • Опасный момент
      62'
      Простил сейчас Эванилсон "матрасников"! Из центральной зоны штрафной отправил мяч выше створа.
    • 61'
      Сильно свистели трибуны, когда поле покидал Жоау Фелиш. В своё время он занимался на детско-юношеском уровне в системе "Порту", а потом играл за "Бенфику".
    • Замена
      61'
      Двойная замена у "Атлетико": Карраско вместо Сауля, Кунья вместо Жоау Фелиша.
    • 59'
      Жоау Фелиш на левом фланге избежал офсайда и обводящим ударом послал мяч в руки Диогу Кошты. 
    • 58'
      Хименес отдал пас назад Облаку, и тот выбил мяч в центр поля, где команды то теряли его, то обретали.
    • 57'
      Хосе Хименес в своей штрафной прервал доставку Венделла из левой полуфланговой зоны.
    • 56'
      Молина навешивал с правой стороны уже после того, как мяч покинул пределы поля. От ворот пробьёт Диогу Кошта.
    • 55'
      Карраско скоро появится на замену у "матрасников".
    • 54'
      Владея мячом в середине поля, игроки "Порту" перестали им владеть из-за технического брака - аут в пользу "Атлетико".
    • Фол, нарушение
      54'
      Гризманн на фланге сделал накладку на ногу Тареми. "Драконы" исполнят штрафной с правого фланга.
    • Замена
      53'
      Вынужденная замена в составе "Порту": Боргес Венделл вместо Занузи Зайду.
    • Травма, повреждение
      52'
      Занузи Зайду не сможет продолжить встречу из-за повреждения.
    • 51'
      Подав штрафной с левого фланга, хозяева заработали аут на другом краю.
    • Травма, повреждение
      49'
      Занузи Зайду получает помощь от медицинской бригады.
    • Желтая карточка
      48'
      Савич на правом фланге обороны поставил подножку Зайду и получил жёлтую карточку.
    • 47'
      "Атлетико" имеет тенденцию к ведению атакующих действий, но, опять же, гостям нужно прибавлять.
    • 46'
      Фабиу Кардозу вытянулся в подкате на своей половине поля и прервал прострел соперника с правого фланга, углового не будет.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. "Порту" уверенно ведёт в счёте 2:0, и если "Атлетико" хочет выйти в весеннюю часть Лигу Европы, то должен серьёзно прибавить во втором тайме либо надеяться на поражение леверкузенского "Байера" от "Брюгге".
    • 45'
      Зайду выкинул мяч в середине поля из аута на Акино Пепе, который под давлением Жоау Фелиша отыграл назад Диогу Коште.
    • Дополнительное время
      45'
      +2 минуты.
    • 45'
      Савич слишко просто потерял мяч впереди на правом фланге. Блекло выглядят "матрасники" в атакующих действиях.
    • 44'
      Отбились гости после корнера соперника, но не смогли начать свою атаку, поэтому мячом владеют игроки "Порту" - правда, на своей половине.
    • Травма, повреждение
      43'
      Эдмилсон Отавио получает медицинскую помощь на фланге поля.
    • Угловой
      43'
      Эванилсон сделал скидку пяткой под дальний удар Груйича, и мяч ушёл на угловой. С правой стороны его исполнят хозяева.
    • Желтая карточка
      42'
      Рейнилду Мандава получил жёлтую карточку - отложенное наказание за фол на Отавио.
    • 41'
      Молина вбросил аут впереди справа, Гризманн отдал ему мяч назад, и тот навесил точно в руки Диогу Кошты.
    • 40'
      У Облака не очень получился вынос от ворот, хоть мяч и долетел до середины поля - кажется, что это не день всех футболистов "Атлетико".
    • Желтая карточка
      39'
      Груйич продолжил фолить в середине поля. Сейчас он сам вёл мяч, но решил отмахнуться от Корреа, за что получил жёлтую карточку.
    • 38'
      Как-то легче создаёт моменты "Порту", чем его соперник. Впрочем, у "матрасников" настоящих голевых шансов вроде как совсем не было.
    • Опасный момент
      37'
      Отавио имел голевой шанс на правом полуфланге, куда ему выкатил мяч Тареми, однако Облак выручил команду из Мадрида, отразив низовой удар где-то с пяти метров.
    • Фол, нарушение
      36'
      Груйич в центральном круге подобрался к разворачивавшемуся с мячом Жоау Фелишу и уронил того на газон.
    • 35'
      Десять минут остаётся до перерыва, и могли бы "матрасники" поднажать, чтобы забить так называемый гол в раздевалку.
    • 34'
      В нескоростном темпе проходит матч. Для "Порту" победа сегодня необязательна, тогда как "Атлетико", вероятно, недостаточно мотивирован после потери всех шансов на продолжение борьбы весной в Лиге чемпионов.
    • 33'
      Витсель сделал скидку низом Хосе Хименесу, чей дальний удар пришёлся выше створа.
    • 33'
      Кстати, был до удара де Пауля спорный момент в штрафной "Порту", где Корреа упал, возможно, с помощью Зайду. То есть мог быть пенальти.
    • 32'
      Сауль мяч потерял, но быстро мадридцы его себе вернули, а завершилось всё ударом де Пауля с подступов к штрафной в руки Диогу Кошты.
    • 31'
      Корреа на чужой половине отыграл назад Витселю, который забросил влево по диагонали на Сауля.
    • 30'
      "Порту" повладел мячом в последние две минуты, у игроков "Атлетико" по-прежнему нет огня в глазах.
    • Угловой
      29'
      Эустакиу подал угловой с левого края во вратарскую в руки Облака.
    • 28'
      Хосе Хименес был внимателен в своей штрафной и выбил мяч далеко за пределы поля, пока его не использовал в своих интересах Тареми.
    • 28'
      Маркано запустил проникающий пас по левому флангу, и снова Вандерсон Галено побежал открываться из-под Савича, но на этот раз защитник гостей не ошибся.
    • 26'
      48 на 52 - это статистика процентного соотношения владения мячом. 92 против 119 - число сделанных передач.
    • 25'
      Да, не позавидуешь сейчас "Атлетико", команда Диего Симеоне близка к вылету из еврокубков.
    • Описание гола
      24'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! Стефен Эустакиу!
      Вандерсон Галено легко ушёл на левом фланге от махнувшего ногой мимо мяча Савича, прострелил, и Эустакиу вогнал мяч в левый нижний угол.  
    • Офсайд
      23'
      В левой части штрафной хозяев оказался в положении "вне игры" Галено.
    • Угловой
      23'
      Галено выбил мяч на угловой. Гризманн подал корнер с правой стороны, после чего дальний удар де Пауля с подбора был заблокирован.
    • 22'
      "Порту" играет вторым номером, нет резона сейчас рваться вперёд у португальской команды.
    • 21'
      Жоау Фелиш неудачно пробил головой после навеса Савича с правого фланга, мяч полетел несильно и отнюдь не в створ.
    • Фол, нарушение
      20'
      Галено совершил в середине поля фол против Савича. Мелких нарушений сегодня хватает.
    • 19'
      Жоау Фелиш на левом фланге эффектно принял верховой пас пяткой, но дальше ему надёжно поставил корпус Акино Пепе.
    • Фол, нарушение
      19'
      Груйич отметился небольшим нарушением около чужой штрафной: он уронил соперника, а именно де Пауля.
    • 18'
      Корреа на правом полуфланге отдал поперечный пас Гризманну, а тот закинул ответную передачу за лицевую линию.
    • 17'
      Завязалась короткая перепасовка у "матрасников" на чужой половине поля, но до внедрения в штрафную им пока далеко.
    • 16'
      Оборона "матрасников" смотрится пока не очень, допускает ошибки в середине. Да и атака гостей, мягко говоря, не блещет.
    • Фол, нарушение
      15'
      Тареми в центре поля излишне поразмахивал руками в воздушном противостоянии с Витселем.
    • Фол, нарушение
      14'
      После подачи хозяйского корнера с левого края Фабиу Кардозу подтолкнул в верховой борьбе Жоау Фелиша.
    • Опасный момент
      13'
      Тареми покатил влево на проекцию левой штанги для Галено, тот нанёс удар низом, и Облак перевёл мяч на угловой.
    • 11'
      Давят на грудь Акино Пепе - возможно, у него какие-то проблемы с дыханием.
    • Травма, повреждение
      10'
      Акино Пепе лежит на газоне, и судья подзывает к нему медбригаду. С Жоау Фелишем столкнулся пострадавший игрок "Порту".
    • 9'
      В середине поля держат мяч мадридцы, и им очень нужно отыграться, учитывая их положение в таблице.
    • 8'
      Де Пауль сделал закидушку вперёд на Молину, и эту передачу головой прервал Занузи Зайду. 
    • 7'
      "Атлетико" рискует вообще не выйти в евровесну, а Лига чемпионов в первой половине 2023 года "матрасникам" точно не светит.
    • 6'
      Первый же голевой момент реализован в сегодняшней встрече на "Драгау".
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Мехди Тареми!
      Акино Пепе на правом фланге отдал низом проникающий пас на Эванилсона, тот прострелил, и оказавшийся безо всякого присмотра Тареми переправил мяч в пустые ворота - Облак потерялся и утратил всякий контроль над ситуацией.
    • 4'
      Тареми получил на линии штрафной перевод справа от Галено и пробил значительно правее створа.
    • Угловой
      4'
      Маркано головой выбил мяч на правофланговый корнер, с которого Гризманн навесил чётко в руки Диогу Кошты.
    • Фол, нарушение
      3'
      Мелкое нарушение игрока "Порту" в центре поля: Эванилсон уронил Жоау Фелиша и помог ему подняться.
    • 2'
      Жоау Фелиш осуществил две подачи с левого фланга. В первом случае была блокировка от защитника хозяев, а во втором случае мяч поймал Диогу Кошта.
    • 1'
      Футболисты "Порту" играют в традиционной бело-синей форме, а у мадридского "Атлетико" жёлто-оранжевая расцветка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Порту 2:0 Атлетико М

    Исход игры
    Порту
    51.5% (85)
    Ничья
    29.7% (49)
    Атлетико М
    18.8% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.91% (71)
    Меньше
    44.09% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    81.89% (104)
    Нет
    18.11% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Порту
    23.6% (39)
    1:1 Ничья
    21.2% (35)
    1:2 Атлетико М
    9.7% (16)
    1:0 Порту
    6.7% (11)
    2:2 Ничья
    5.5% (9)
    2:0 Порту
    3.6% (6)
    0:1 Атлетико М
    1.8% (3)
    3:1 Порту
    1.2% (2)
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    Атлетико М
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