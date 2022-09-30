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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Порту
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 44
Порту 56.8% (25)
X 27.3% (12)
Атлетико М 15.9% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Атлетико М
2.95
3.52
3.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Порту
Атлетико М

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЧ
2:1
ЛЧ
1:3
ЛЧ
0:0
ЛЧ
2:0
ЛЧ
1:2
ЛЧ
0:3
ЛЧ
2:0
ЛЧ
0:0
ЛЧ
2:2

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1.25

Среднее время на гол

75
72

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.11
1.22

Тотал матчей

0.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

81
73

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 4 (2) 0.8
Галено Вандерсон 2 0.4
Эустакиу Стефен 1 0.2
Занузи Зайду 1 0.2
Эванилсон 1 0.2
Урибе Матеус 1 (1) 0.2
Отавио Эдмилсон 0 0
Кошта Диогу 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 1 0.2
Карраско Янник 1 0.2
Де Пауль Родриго 1 0.2
Эрмосо Марио 1 0.2
Витсель Аксель 0 0
Корреа Анхель 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урибе Матеус 3 0
Мариу Жоау III 3 0
Карму Давид 3 0
Тареми Мехди 1 1
Отавио Эдмилсон 1 0
Sergio Conceicao 1 0
Эустакиу Стефен 1 0
Пепе VI 1 0
Боржеш Гонсалу 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савич Стефан 2 0
Кондогбия Жоффрей 2 0
Диего Симеоне 2 0
Коке Хорхе 1 0
Хименес Хосе 1 0
Эрмосо Марио 1 0
Мандава Рейнилду 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Забито

10
4
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
2
50%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Санта-Клара - Порту 1:1 Брюгге - Порту 0:4 Порту - Бенфика 0:1 Анадия - Порту 0:6
Байер Л - Порту 0:3 Портимоненсе - Порту 0:2 Порту - Байер Л 2:0 Порту - Брага 4:1 Эшторил - Порту 1:1 Порту - Брюгге 0:4 Порту - Шавиш 3:0 Атлетико М - Порту 2:1 Жил Висенте - Порту 0:2 Риу Аве - Порту 3:1 Порту - Спортинг Л 3:0 Визела - Порту 0:1 Порту - Маритиму 5:1 Порту - Тондела 3:0 Порту - Монако 2:1 Портимоненсе - Порту 0:1
Атлетико М
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кадис - Атлетико М 3:2 Атлетико М - Байер Л 2:2 Бетис - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 1:1
Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Атлетико М - Жирона 2:1 Брюгге - Атлетико М 2:0 Севилья - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Байер Л - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Атлетико М - Порту 2:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Хетафе - Атлетико М 0:3 Ювентус - Атлетико М 0:4 Кадис - Атлетико М 1:4 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
2. Порту Заявка 5 3 0 2 10 - 6 9
3. Атлетико М Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
4. Байер Л Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
2. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Порту Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
4. Байер Л Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 3 2 0 1 8 - 2 6
2. Брюгге Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
3. Байер Л Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
4. Атлетико М Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Порту - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2022, осталось 2 дня 11 часов 51 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Порту 56.8% (25)
    X 27.3% (12)
    Атлетико М 15.9% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Порту
    Ничья
    Атлетико М
    2.95
    3.52
    3.25
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Порту - Атлетико М

    Исход игры
    Порту
    58.1% (25)
    Ничья
    25.6% (11)
    Атлетико М
    16.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.23% (27)
    Меньше
    30.77% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    87.18% (34)
    Нет
    12.82% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Порту
    39.5% (17)
    1:1 Ничья
    18.6% (8)
    1:2 Атлетико М
    9.3% (4)
    2:2 Ничья
    7% (3)
    1:0 Порту
    7% (3)
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    Порту
    Атлетико М
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