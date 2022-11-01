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Близки футболисты "Брюгге" к пятому сухому матчу в этой Лиге чемпионов, лишь матч прошлого тура против "Порту" (0:4) выбивается из этого ряда.

3 минуты добавляет Маурицио Мариани к основному времени матча.

Адли врывается в штрафную с правого края и с левой пытается попасть в дальний угол - неудачно. Впрочем, у форварда "Байера" случился офсайд.

Звучит финальный свисток! "Байер" и "Брюгге" играют вничью, бельгийский клуб выходит из группы со второго места, а немцы продолжат борьбу в Лиге Европы.

Новая атака "Байера" завершается попаданием Адли в офсайд, но в любом случае бельгийцы справились и в этом моменте.

Сова завершает стремительную атаку "Брюгге" ударом с дальней дистанции - мяч летит очень высоко.

После навеса с углового Миньоле не смог зафиксировать мяч на выходе, Андрих с линии вратарской пробил в перекладину, но всё же рефери зафиксировал фол со стороны игрока "Байера".

Боята получает желтую карточку за фол против Шика в верховой борьбе.

Не меняется у нас расклад в этой группе, "Порту" по-прежнему выигрывает 2:0 у "Атлетико" и в онлайн-таблице занимает первое место.

Демирбай с углового снова подает во вратарскую, Миньоле играет кулаком на выходе, а Баккер с подбора стреляет крайне неточно.

Баккер на левом краю штрафной прокидывает мяч мимо Бояты и оказывается на газоне, но свисток итальянского арбитра молчит.

Андрих получает желтую карточку за неаккуратный подкат под Ланга.

За "Байером" инициатива во второй половине встречи, но вопрос с забитыми мячами до сих пор остается открытым. Хотя моменты стали возникать чуть чаще, чем до перерыва.

Нильсен исполнил неплохой пас на ход Ютгле, однако воспитанник "Барселоны" не стал входить в штрафную, сместившись к флангу.

Сохраняется инициатива за "Байером", пытается команда Хаби Алонсо в последнем домашнем матче в Лиге чемпионов всё-таки порадовать своих поклонников.

53 на 47 по владению мячом к этой минуте, растёт этот показатель в пользу "Байера", правда, в штрафной соперника немцы не отмечались довольно давно.

После навеса Демирбая с углового Андрих головой пробил в руки Миньоле, при этом арбитр зафиксировал фол Коссуну в борьбе с Ванакеном.

Хаби Алонсо крупным планом - эффектно наставник "Байера" останавливает мяч, летевший в его направлении.

Надим Амири и Амин Адли выходят на поле вместо Каллума Хадсона-Одои и Мусса Диаби.

Второй тайм начался! Керем Демибрай появился на поле вместо Эксекиеля Паласиоса.

Бьюкенен после прострела Соболя пробивает в касание с правого края, мяч скользнул по перекладине и вернулся к Эдуарду, который шведой пальнул мимо дальнего угла!

Ответная атака "Байера" завершается ударом Хадсона-Одои метров с 25 - Миньоле накрыл мяч, катившийся в ближний угол.

С угловым у своих ворот футболисты "Байера" справились, с подбора же Бьюкенен послал мяч на трибуны.

Снова чуть больше мячом владеет "Брюгге", наверняка бельгийцы знают, как развивается матч в Португалии.

Напомним, что в матче первого тура "Брюгге" победил с минимальным счётом - единственный гол в конце первого тайма оформил Абакар Силла, дисквалифицированный сегодня.

Хадсон-Одои исполняет перспективный проникающий пас в штрафную на Диаби, однако тому не позволил пробить по воротам Боята.

После навеса Демирбая с углового Шик наносит сильный удар под перекладину, однако Миньоле реагирует и в эффектном прыжке перебрасывает мяч через планку!

Хадсон-Одои смещается с левого фланга к линии штрафной, но обводящий удар в дальний угол получается у Каллума сверхнеточным.

Еще одна атака удается "Байеру", Хадсон-Одои с левого края штрафной подает на дальний угол вратарской, а Шик головой пробивает выше цели.

Демирбай пробует свои силы дальним ударом, мяч слегка срикошетил от ноги защитника, но проблем Миньоле этот факт не доставил.

Пытается "Брюгге" комбинировать на подступах к штрафной соперника, но в итоге Соболь оказался в положении "вне игры".

Фримпонг, прерывая проникающий пас в штрафную, рисковал получить травму, растянувшись на газоне, но всё же смог подняться на ноги без посторонней помощи.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Хадсон-Одои доташил мяч до штрафной и в падении покатил на угол вратарской, однако Фримпонг в касание пробивает в сетку с внешней стороны.

45' После розыгрыша углового Паласиос навесил в гущу игроков, Тапсоба добрался до верхового мяча, но перебросил снаряд через перекладину ворот Миньоле.

45' Одна минута добавлена к основному времени первого тайма.

44' Сова получает мяч на левом краю штрафной и от лицевой подает во вратарскую, где Градецкий уверенно ловит снаряд.

43' Паласиос на чужой половине грубовато подкатился под Нильсена, сравнялся у нас счёт по желтым карточкам.

42' В параллельном матче "Порту" ведет с преимуществом в два мяча, "Брюгге" такой результат не устраивает, если им принципиально занять первое место.

41' Чуть раскрылась игра к концу первого тайма, что обещает нам куда более интересную вторую половину встречи.

40' В ответной атаке Диаби остро прострелил во вратарскую, но Шик до мяча не дотянулся, в продолжение атаки издали пробил Тапсоба - Боята встал на пути мяча.

39' Сова перед штрафной соперника легко обокрал игрока "Байера" и пальнул низом с 16 метров - Градецки спасает свои ворота!

37' Хадсон-Одои вошел в штрафную с правого края и попытался пробить с левой, но на пути мяча возникли сразу несколько пар ног.

36' Соболь получает желтую карточку за грубый подкат под Диаби на фланге.

34' После розыгрыша углового мяч был выбит из штрафной, Баккер на подборе перехитрил соперника, но пробил слишком неточно.

33' Диаби получает передачу от Хадсона-Одои на правом краю штрафной и в касание бьет в дальний угол - Миньоле впервые по-настоящему вступает в игру!

31' Сова цепляется за мяч в штрафной после заброса Ванакена, однако придумать острого продолжения не удалось, дальше Ланг на фланге в борьбе с Фримпонгом не смог заработать угловой.

29' Теперь угловой с правого фланга подавали гости, но невысокий навес Соболя легко прервали леверкузенцы.

28' Соболь со штрафного с левого фланга направляет мяч на дальнюю штангу, где верховая борьба остается за Коссуну.

27' Первый угловой в матче получился не самым изобретательным, Ланг навесил на ближнюю штангу, где был только игрок "Байера".

26' После навеса Ланга со штрафного Мейер исполнил скидку, которая оказалась заблокированной, а следом Паласиос блокирует подачу Нильсена с левого края штрафной.

25' Бьюкенен прорывается по правой бровке, его забег с нарушением правил останавливает Баккер.

24' Фримпонг получил мяч на правом краю штрафной, однако прострелить мимо ноги Мехеле не сумел.

23' И опять на поле затишье, не самый акцентированный навес хозяев с правого фланга, и Миньоле легко забирает мяч на выходе.

21' Фримпонг на правом фланге атаки накрутил соперника и низом прострелил в штрафную "Брюгге", но партнеры к мячу не поспели.

20' Вертикальный заброс в исполнении бельгийцев легко читает Градецки, забирая мяч у линии штрафной площади.

19' Ютгла прорывается по правому флангу, однако простреливает во второй темп, леверкузенцы справились с угрозой.

17' Андрих жестковато сыграл в центре поля против Нильсена, рефери пока не тянется в карман за карточками.

16' Треть первого тайма отыграли команды, до реальных голевых моментов дело по-прежнему не доходит, осторожничают обе команды.

14' Ванакен на чужой половине поля фолит против Фримпонга, итальянский арбитр свистит с некоторым запозданием.

13' Гости перехватили мяч на чужой половине, Сова получил мяч перед штрафной, переложил под леву, но пробил в соперника. Следом Нильсен пальнул с дальней дистанции очень высоко.

12' Бьюкенен простреливает с правого фланга в ногу сопернику, при этом у латераля "Брюгге" зафиксирован офсайд.

10' Ланг столкнулся с Коссуну в неигровой ситуации, помощь врачей требуется нападающему "Брюгге". Но вроде обошлось без последствий.

9' Диаби с правого фланга направляет мяч в чужую штрафную, однако оборона "Брюгге" справляется.

8' Пока "Брюгге" из контроля мяча не может выжать никакого эффекта, до штрафной площади "Байера" гости не дошли ни разу.

7' Между тем, "Порту" в параллельном матче уже забил быстрый гол в ворота "Атлетико". При текущем раскладе бельгийцы опускаются на второе место, а немцы поднимаются на третье.

6' Хадсон-Одои с левого фланга направляет мяч на дальнюю штангу, где открывался Фрипмонг, однако пробить по воротам Жереми не удалось.

5' "Байер" же может пробиться лишь в Лигу Европы - для этого надо набрать больше очков, чем "Атлетико" в параллельном матче с "Порту".

4' Напомним, что "Брюгге" в случае победы сегодня обеспечит себе первое место в группе, но путёвка в плей-офф у бельгийцев в любом случае в кармане.

3' Гости на старте встречи побольше владеют мячом, "Байер" играет вторым номером.

2' Андрих после передачи Баккера пробивает в касание метров с 23 - Нильсен возникает на пути мяча.