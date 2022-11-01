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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Байер Л
0:0
Второй тайм: 90+'
Брюгге
0'
37' Желтая карточка
Соболь Эдуард
43' Желтая карточка
Паласиос Эксекиэль
63' Желтая карточка
Андрих Роберт
Бушэнэн попадает в перекладину (...

Ход матча

37'
 
Соболь Эдуард
43'
Паласиос Эксекиэль
 
46'
Демирбай Керем
Паласиос Эксекиэль
 
63'
Андрих Роберт
 
67'
 
Сков-Ольсен Андреас
Ланг Ноа

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 155
Байер Л 67.1% (104)
X 20% (31)
Брюгге 12.9% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Брюгге
6.50
4.70
5.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
30
Фримпонг
Жереми
5
Баккер
Митчел
25
Паласиос
Эксекиэль
8
Андрих
Роберт
19
Диаби
Мусса
17
Хадсон-Одои
Каллум
14
Шик
Патрик
22
Миньоле
Симон
28
Боята
Дедрик
44
Мехеле
Брэндон
14
Мейер
Бьорн
17
Бьюкенен
Тейджон
27
Нильсен
Каспер
20
Ванакен
Ханс
2
Соболь
Эдуард
19
Сова
Камаль
9
Ютгла
Ферран
10
Ланг
Ноа
Байер Л
3-4-2-1
Брюгге
3-4-3

История личных встреч

Байер Л
Брюгге

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:0
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
NAN

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаби Мусса 2 0.33
Андрих Роберт 1 0.17
Хадсон-Одои Каллум 1 0.17
Фримпонг Жереми 0 0
Амири Надим 0 0
Гложек Адам 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ютгла Ферран 2 (1) 0.33
Сова Камаль 2 0.33
Сков-Ольсен Андреас 1 0.17
Нуса Антонио 1 0.17
Абакар Силла 1 0.17
Нильсен Каспер 0 0
Бьюкенен Тейджон 0 0
Мейер Бьорн 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрих Роберт 4 0
Инкапье Пьеро 3 0
Фримпонг Жереми 1 1
Паласиос Эксекиэль 2 0
Баккер Митчел 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Паулиньо Жозе 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Демирбай Керем 1 0
Та Джонатан 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сова Камаль 2 1
Одои Денис 3 0
Рафаэль Онедика 3 0
Абакар Силла 3 0
Миньоле Симон 2 0
Бьюкенен Тейджон 2 0
Ванакен Ханс 1 0
Соболь Эдуард 1 0
Нильсен Каспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
25%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
2
50%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
РБ Лейпциг - Байер Л 2:0 Атлетико М - Байер Л 2:2 Байер Л - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1
Байер Л - Порту 0:3 Байер Л - Шальке 04 4:0 Порту - Байер Л 2:0 Бавария - Байер Л 4:0 Байер Л - Вердер 1:1 Байер Л - Атлетико М 2:0 Герта - Байер Л 2:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:3 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2 Байер Л - Панатинаикос 0:0
Брюгге
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Брюгге - Остенде 4:2 Брюгге - Порту 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 3:0
Андерлехт - Брюгге 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Брюгге - Вестерло 0:2 Брюгге - Атлетико М 2:0 Брюгге - Мехелен 3:0 Стандард - Брюгге 3:0 Порту - Брюгге 0:4 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Брюгге - Кортрейк 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Эйпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Генк 3:2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 2:0 Заявка 6 4 0 2 12 - 6 12
2. Брюгге 0:0 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
3. Байер Л 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
4. Атлетико М 0:2 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 2:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
2. Брюгге 0:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Атлетико М 0:2 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
4. Байер Л 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 2:0 Заявка 3 2 0 1 8 - 2 6
2. Брюгге 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 0 5
3. Байер Л 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
4. Атлетико М 0:2 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 6 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 6 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (2)
Порту Тареми Мехди 5 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Весь список
  • После матча
  • На этом наша трансляция подошла к концу, помогал Вам следить за этим матчем Антон Сазонтов. Благодарим за внимание и до новых встреч!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Звучит финальный свисток! "Байер" и "Брюгге" играют вничью, бельгийский клуб выходит из группы со второго места, а немцы продолжат борьбу в Лиге Европы.
  • Офсайд
    90'
    Адли врывается в штрафную с правого края и с левой пытается попасть в дальний угол - неудачно. Впрочем, у форварда "Байера" случился офсайд.
  • Дополнительное время
    90'
    3 минуты добавляет Маурицио Мариани к основному времени матча.
  • Замена
    89'
    Адам Гложек появляется на поле вместо Патрика Шика.
  • 88'
    Близки футболисты "Брюгге" к пятому сухому матчу в этой Лиге чемпионов, лишь матч прошлого тура против "Порту" (0:4) выбивается из этого ряда.
  • Замена
    87'
    Роман Яремчук появляется на поле вместо Феррана Ютглы.
  • Угловой
    85'
    Демирбай с углового снова подает во вратарскую, Миньоле играет кулаком на выходе, а Баккер с подбора стреляет крайне неточно.
  • Желтая карточка
    84'
    Нильсен получает отложенную желтую карточку за попытку срыва атаки "Байера".
  • 83'
    Не меняется у нас расклад в этой группе, "Порту" по-прежнему выигрывает 2:0 у "Атлетико" и в онлайн-таблице занимает первое место.
  • Желтая карточка
    82'
    Боята получает желтую карточку за фол против Шика в верховой борьбе.
  • Угловой
    80'
    После навеса с углового Миньоле не смог зафиксировать мяч на выходе, Андрих с линии вратарской пробил в перекладину, но всё же рефери зафиксировал фол со стороны игрока "Байера".
  • Замена
    79'
    Кайл Ларин появляется на поле вместо Эдуарда Соболя.
  • 78'
    Сова завершает стремительную атаку "Брюгге" ударом с дальней дистанции - мяч летит очень высоко.
  • Офсайд
    77'
    Новая атака "Байера" завершается попаданием Адли в офсайд, но в любом случае бельгийцы справились и в этом моменте.
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    • Замена
      76'
      Надим Амири и Амин Адли выходят на поле вместо Каллума Хадсона-Одои и Мусса Диаби.
    • 75'
      Хаби Алонсо крупным планом - эффектно наставник "Байера" останавливает мяч, летевший в его направлении.
    • Угловой
      73'
      После навеса Демирбая с углового Андрих головой пробил в руки Миньоле, при этом арбитр зафиксировал фол Коссуну в борьбе с Ванакеном.
    • 71'
      53 на 47 по владению мячом к этой минуте, растёт этот показатель в пользу "Байера", правда, в штрафной соперника немцы не отмечались довольно давно.
    • 69'
      Сохраняется инициатива за "Байером", пытается команда Хаби Алонсо в последнем домашнем матче в Лиге чемпионов всё-таки порадовать своих поклонников.
    • Замена
      67'
      Андреас Сков-Ольсен появляется на поле вместо Ноа Ланга.
    • 66'
      Нильсен исполнил неплохой пас на ход Ютгле, однако воспитанник "Барселоны" не стал входить в штрафную, сместившись к флангу.
    • 65'
      За "Байером" инициатива во второй половине встречи, но вопрос с забитыми мячами до сих пор остается открытым. Хотя моменты стали возникать чуть чаще, чем до перерыва.
    • Желтая карточка
      63'
      Андрих получает желтую карточку за неаккуратный подкат под Ланга.
    • 61'
      Баккер на левом краю штрафной прокидывает мяч мимо Бояты и оказывается на газоне, но свисток итальянского арбитра молчит.
    • Травма, повреждение
      60'
      Фримпонг, прерывая проникающий пас в штрафную, рисковал получить травму, растянувшись на газоне, но всё же смог подняться на ноги без посторонней помощи.
    • Офсайд
      59'
      Пытается "Брюгге" комбинировать на подступах к штрафной соперника, но в итоге Соболь оказался в положении "вне игры".
    • 57'
      Демирбай пробует свои силы дальним ударом, мяч слегка срикошетил от ноги защитника, но проблем Миньоле этот факт не доставил.
    • 56'
      Еще одна атака удается "Байеру", Хадсон-Одои с левого края штрафной подает на дальний угол вратарской, а Шик головой пробивает выше цели.
    • 55'
      Хадсон-Одои смещается с левого фланга к линии штрафной, но обводящий удар в дальний угол получается у Каллума сверхнеточным.
    • Опасный момент
      54'
      После навеса Демирбая с углового Шик наносит сильный удар под перекладину, однако Миньоле реагирует и в эффектном прыжке перебрасывает мяч через планку!
    • 53'
      Хадсон-Одои исполняет перспективный проникающий пас в штрафную на Диаби, однако тому не позволил пробить по воротам Боята.
    • 52'
      Напомним, что в матче первого тура "Брюгге" победил с минимальным счётом - единственный гол в конце первого тайма оформил Абакар Силла, дисквалифицированный сегодня.
    • 51'
      Снова чуть больше мячом владеет "Брюгге", наверняка бельгийцы знают, как развивается матч в Португалии.
    • Угловой
      50'
      С угловым у своих ворот футболисты "Байера" справились, с подбора же Бьюкенен послал мяч на трибуны.
    • 48'
      Ответная атака "Байера" завершается ударом Хадсона-Одои метров с 25 - Миньоле накрыл мяч, катившийся в ближний угол.
    • Опасный момент
      47'
      Бьюкенен после прострела Соболя пробивает в касание с правого края, мяч скользнул по перекладине и вернулся к Эдуарду, который шведой пальнул мимо дальнего угла!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался! Керем Демибрай появился на поле вместо Эксекиеля Паласиоса.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Хадсон-Одои доташил мяч до штрафной и в падении покатил на угол вратарской, однако Фримпонг в касание пробивает в сетку с внешней стороны.
    • Угловой
      45'
      После розыгрыша углового Паласиос навесил в гущу игроков, Тапсоба добрался до верхового мяча, но перебросил снаряд через перекладину ворот Миньоле.
    • 45'
      Одна минута добавлена к основному времени первого тайма.
    • 44'
      Сова получает мяч на левом краю штрафной и от лицевой подает во вратарскую, где Градецкий уверенно ловит снаряд.
    • Желтая карточка
      43'
      Паласиос на чужой половине грубовато подкатился под Нильсена, сравнялся у нас счёт по желтым карточкам.
    • 42'
      В параллельном матче "Порту" ведет с преимуществом в два мяча, "Брюгге" такой результат не устраивает, если им принципиально занять первое место.
    • 41'
      Чуть раскрылась игра к концу первого тайма, что обещает нам куда более интересную вторую половину встречи.
    • 40'
      В ответной атаке Диаби остро прострелил во вратарскую, но Шик до мяча не дотянулся, в продолжение атаки издали пробил Тапсоба - Боята встал на пути мяча.
    • Опасный момент
      39'
      Сова перед штрафной соперника легко обокрал игрока "Байера" и пальнул низом с 16 метров - Градецки спасает свои ворота!
    • 37'
      Хадсон-Одои вошел в штрафную с правого края и попытался пробить с левой, но на пути мяча возникли сразу несколько пар ног.
    • Желтая карточка
      36'
      Соболь получает желтую карточку за грубый подкат под Диаби на фланге.
    • Угловой
      34'
      После розыгрыша углового мяч был выбит из штрафной, Баккер на подборе перехитрил соперника, но пробил слишком неточно.
    • Опасный момент
      33'
      Диаби получает передачу от Хадсона-Одои на правом краю штрафной и в касание бьет в дальний угол - Миньоле впервые по-настоящему вступает в игру!
    • 31'
      Сова цепляется за мяч в штрафной после заброса Ванакена, однако придумать острого продолжения не удалось, дальше Ланг на фланге в борьбе с Фримпонгом не смог заработать угловой.
    • Угловой
      29'
      Теперь угловой с правого фланга подавали гости, но невысокий навес Соболя легко прервали леверкузенцы.
    • 28'
      Соболь со штрафного с левого фланга направляет мяч на дальнюю штангу, где верховая борьба остается за Коссуну.
    • Угловой
      27'
      Первый угловой в матче получился не самым изобретательным, Ланг навесил на ближнюю штангу, где был только игрок "Байера".
    • 26'
      После навеса Ланга со штрафного Мейер исполнил скидку, которая оказалась заблокированной, а следом Паласиос блокирует подачу Нильсена с левого края штрафной.
    • Фол, нарушение
      25'
      Бьюкенен прорывается по правой бровке, его забег с нарушением правил останавливает Баккер.
    • 24'
      Фримпонг получил мяч на правом краю штрафной, однако прострелить мимо ноги Мехеле не сумел.
    • 23'
      И опять на поле затишье, не самый акцентированный навес хозяев с правого фланга, и Миньоле легко забирает мяч на выходе.
    • 21'
      Фримпонг на правом фланге атаки накрутил соперника и низом прострелил в штрафную "Брюгге", но партнеры к мячу не поспели.
    • 20'
      Вертикальный заброс в исполнении бельгийцев легко читает Градецки, забирая мяч у линии штрафной площади.
    • 19'
      Ютгла прорывается по правому флангу, однако простреливает во второй темп, леверкузенцы справились с угрозой.
    • Фол, нарушение
      17'
      Андрих жестковато сыграл в центре поля против Нильсена, рефери пока не тянется в карман за карточками.
    • 16'
      Треть первого тайма отыграли команды, до реальных голевых моментов дело по-прежнему не доходит, осторожничают обе команды.
    • Фол, нарушение
      14'
      Ванакен на чужой половине поля фолит против Фримпонга, итальянский арбитр свистит с некоторым запозданием.
    • 13'
      Гости перехватили мяч на чужой половине, Сова получил мяч перед штрафной, переложил под леву, но пробил в соперника. Следом Нильсен пальнул с дальней дистанции очень высоко.
    • Офсайд
      12'
      Бьюкенен простреливает с правого фланга в ногу сопернику, при этом у латераля "Брюгге" зафиксирован офсайд.
    • Травма, повреждение
      10'
      Ланг столкнулся с Коссуну в неигровой ситуации, помощь врачей требуется нападающему "Брюгге". Но вроде обошлось без последствий.
    • 9'
      Диаби с правого фланга направляет мяч в чужую штрафную, однако оборона "Брюгге" справляется.
    • 8'
      Пока "Брюгге" из контроля мяча не может выжать никакого эффекта, до штрафной площади "Байера" гости не дошли ни разу.
    • 7'
      Между тем, "Порту" в параллельном матче уже забил быстрый гол в ворота "Атлетико". При текущем раскладе бельгийцы опускаются на второе место, а немцы поднимаются на третье.
    • 6'
      Хадсон-Одои с левого фланга направляет мяч на дальнюю штангу, где открывался Фрипмонг, однако пробить по воротам Жереми не удалось.
    • 5'
      "Байер" же может пробиться лишь в Лигу Европы - для этого надо набрать больше очков, чем "Атлетико" в параллельном матче с "Порту".
    • 4'
      Напомним, что "Брюгге" в случае победы сегодня обеспечит себе первое место в группе, но путёвка в плей-офф у бельгийцев в любом случае в кармане.
    • 3'
      Гости на старте встречи побольше владеют мячом, "Байер" играет вторым номером.
    • 2'
      Андрих после передачи Баккера пробивает в касание метров с 23 - Нильсен возникает на пути мяча.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Брюгге

    Исход игры
    Байер Л
    67.1% (104)
    Ничья
    20% (31)
    Брюгге
    12.9% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.4% (83)
    Меньше
    33.6% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    81.6% (102)
    Нет
    18.4% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Байер Л
    38.7% (60)
    1:1 Ничья
    13.5% (21)
    1:0 Байер Л
    8.4% (13)
    2:2 Ничья
    4.5% (7)
    2:0 Байер Л
    3.9% (6)
    3:1 Байер Л
    3.9% (6)
    1:2 Брюгге
    3.2% (5)
    3:2 Байер Л
    1.3% (2)
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