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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Байер Л
 
Позже
Брюгге
Прогнозы 46
Байер Л 78.3% (36)
X 15.2% (7)
Брюгге 6.5% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Брюгге
1.67
4.48
5.30
Все Коэффициенты

История личных встреч

Байер Л
Брюгге

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:0
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
NAN

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаби Мусса 2 0.4
Андрих Роберт 1 0.2
Хадсон-Одои Каллум 1 0.2
Фримпонг Жереми 0 0
Амири Надим 0 0
Гложек Адам 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ютгла Ферран 2 (1) 0.4
Сова Камаль 2 0.4
Сков-Ольсен Андреас 1 0.2
Нуса Антонио 1 0.2
Абакар Силла 1 0.2
Нильсен Каспер 0 0
Бьюкенен Тейджон 0 0
Мейер Бьорн 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрих Роберт 3 0
Инкапье Пьеро 3 0
Фримпонг Жереми 1 1
Баккер Митчел 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Паулиньо Жозе 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Демирбай Керем 1 0
Та Джонатан 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сова Камаль 2 1
Одои Денис 3 0
Рафаэль Онедика 3 0
Абакар Силла 3 0
Миньоле Симон 2 0
Бьюкенен Тейджон 2 0
Ванакен Ханс 1 0
Нильсен Каспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
25%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
2
50%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
РБ Лейпциг - Байер Л 2:0 Атлетико М - Байер Л 2:2 Байер Л - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1
Байер Л - Порту 0:3 Байер Л - Шальке 04 4:0 Порту - Байер Л 2:0 Бавария - Байер Л 4:0 Байер Л - Вердер 1:1 Байер Л - Атлетико М 2:0 Герта - Байер Л 2:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:3 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2 Байер Л - Панатинаикос 0:0
Брюгге
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Брюгге - Остенде 4:2 Брюгге - Порту 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 3:0
Андерлехт - Брюгге 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Брюгге - Вестерло 0:2 Брюгге - Атлетико М 2:0 Брюгге - Мехелен 3:0 Стандард - Брюгге 3:0 Порту - Брюгге 0:4 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Брюгге - Кортрейк 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Эйпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Генк 3:2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
2. Порту Заявка 5 3 0 2 10 - 6 9
3. Атлетико М Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
4. Байер Л Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
2. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Порту Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
4. Байер Л Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 3 2 0 1 8 - 2 6
2. Брюгге Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
3. Байер Л Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
4. Атлетико М Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Брюгге от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2022, осталось 2 дня 11 часов 51 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Байер Л 78.3% (36)
    X 15.2% (7)
    Брюгге 6.5% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Брюгге
    1.67
    4.48
    5.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Байер Л - Брюгге онлайн

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    Прогнозы на матч Байер Л - Брюгге

    Исход игры
    Байер Л
    80% (36)
    Ничья
    13.3% (6)
    Брюгге
    6.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.16% (23)
    Меньше
    37.84% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    75.68% (28)
    Нет
    24.32% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Байер Л
    44.4% (20)
    1:1 Ничья
    11.1% (5)
    2:0 Байер Л
    8.9% (4)
    1:0 Байер Л
    8.9% (4)
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    Брюгге
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