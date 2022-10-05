Тур: 6. Стадион: БайАрена.
История личных встреч
Байер Л
Брюгге
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
NAN
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаби Мусса
|2
|0.4
|Андрих Роберт
|1
|0.2
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.2
|Фримпонг Жереми
|0
|0
|Амири Надим
|0
|0
|Гложек Адам
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ютгла Ферран
|2 (1)
|0.4
|Сова Камаль
|2
|0.4
|Сков-Ольсен Андреас
|1
|0.2
|Нуса Антонио
|1
|0.2
|Абакар Силла
|1
|0.2
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Бьюкенен Тейджон
|0
|0
|Мейер Бьорн
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрих Роберт
|3
|0
|Инкапье Пьеро
|3
|0
|Фримпонг Жереми
|1
|1
|Баккер Митчел
|2
|0
|Алонсо Хаби
|1
|0
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Та Джонатан
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сова Камаль
|2
|1
|Одои Денис
|3
|0
|Рафаэль Онедика
|3
|0
|Абакар Силла
|3
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Бьюкенен Тейджон
|2
|0
|Ванакен Ханс
|1
|0
|Нильсен Каспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
25%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
2
50%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
РБ Лейпциг - Байер Л 2:0 Атлетико М - Байер Л 2:2 Байер Л - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1
Байер Л - Порту 0:3 Байер Л - Шальке 04 4:0 Порту - Байер Л 2:0 Бавария - Байер Л 4:0 Байер Л - Вердер 1:1 Байер Л - Атлетико М 2:0 Герта - Байер Л 2:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:3 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2 Байер Л - Панатинаикос 0:0
Брюгге
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Брюгге - Остенде 4:2 Брюгге - Порту 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 3:0
Андерлехт - Брюгге 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Брюгге - Вестерло 0:2 Брюгге - Атлетико М 2:0 Брюгге - Мехелен 3:0 Стандард - Брюгге 3:0 Порту - Брюгге 0:4 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Брюгге - Кортрейк 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Эйпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Генк 3:2
Группа B
Группа B
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7 (2)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (2)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
Прогнозы на матч Байер Л - Брюгге
Исход игры
Байер Л
80% (36)
Ничья
13.3% (6)
Брюгге
6.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (23)
Меньше
37.84% (14)
Обе команды забьют
Да
75.68% (28)
Нет
24.32% (9)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
44.4% (20)
1:1 Ничья
11.1% (5)
2:0 Байер Л
8.9% (4)
1:0 Байер Л
8.9% (4)
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