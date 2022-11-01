Тур: 6. Стадион: Айброкс. Главный судья: Ниберг Гленн
38
Кинг
Леон
19
Сэндс
Джеймс
37
Арфилд
Скотт
10
Дэвис
Стивен
30
Сакала
Фэшн
14
Кент
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Кинг ЛеонЗащитник
-
19 Сэндс ДжеймсЗащитник
- Защитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
-
10 Дэвис СтивенПолузащитник
-
30 Сакала ФэшнПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Кент РайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
44 Дивайн АдамЗащитник
-
60 Аллан КоннорЗащитник
-
18 Камара ГленПолузащитник
-
23 Райт СкоттПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
51 Лоури АлексНападающий
-
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Гортер ДжейВратарь
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
История личных встреч
Рейнджерс
Аякс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
NAN
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Бомбардиры внутри турнира
Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.33
|Арфилд Скотт
|1
|0.11
|Тильман Малик
|1
|0.11
|Тавернье Джеймс
|1 (1)
|0.11
|Лоуренс Том
|1
|0.11
|Джек Райан
|0
|0
|Баришич Борна
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кудус Мохаммед
|3
|0.6
|Бергвейн Стевен
|2 (1)
|0.4
|Бергёйс Стивен
|1
|0.2
|Классен Дэви
|1
|0.2
|Альварес Эдсон
|1
|0.2
|Тейлор Кеннет
|0
|0
|Угелумба Кэлвин
|0
|0
Карточки
Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэндс Джеймс
|3
|1
|Ландстрем Джон
|4
|0
|Баришич Борна
|3
|0
|Голдсон Коннор
|2
|0
|Лоуренс Том
|2
|0
|Дэвис Бен II
|2
|0
|Ван Бронкхорст Джованни
|1
|0
|Тавернье Джеймс
|1
|0
|Джек Райан
|1
|0
|Кент Райан
|1
|0
|Морелос Альфредо
|1
|0
|Чолак Антонио-Мирко
|1
|0
|Тильман Малик
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тадич Душан
|1
|1
|Альварес Эдсон
|2
|0
|Тимбер Юррьен
|2
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Коласио Хорхе III
|1
|0
|Кудус Мохаммед
|1
|0
|Тейлор Кеннет
|1
|0
|Угелумба Кэлвин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Пропущено
12
6
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
7
58%
2
33%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
11
9
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
2
18%
3
33%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Пропущено
23
15
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
9%
1
7%
1-15
4
17%
3
20%
16-30
3
13%
3
20%
31-45
2
9%
3
20%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
10
43%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Рейнджерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Рейнджерс - Абердин 4:1 Наполи - Рейнджерс 3:0 Рейнджерс - Ливингстон 1:1 Рейнджерс - Данди 1:0
Мазеруэлл - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Рейнджерс - Сент-Миррен 4:0 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Хартс - Рейнджерс 0:4 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Наполи 0:3 Аякс - Рейнджерс 4:0 Селтик - Рейнджерс 4:0 Рейнджерс - Куин оф Саут 3:1 Рейнджерс - Росс Каунти 4:0 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Хиберниан - Рейнджерс 2:2 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Рейнджерс - Сент-Джонстон 4:0 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0
Аякс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Аякс - Ливерпуль 0:3 Валвейк - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 7:1 Наполи - Аякс 4:2
Волендам - Аякс 2:4 Аякс - Наполи 1:6 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 Ливерпуль - Аякс 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Аякс - Рейнджерс 4:0 Аякс - Камбюр 4:0 Утрехт - Аякс 0:2 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3
Группа A
Группа A
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|6 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|5 (2)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
Прогнозы на матч Рейнджерс - Аякс
Исход игры
Рейнджерс
12.1% (18)
Ничья
16.8% (25)
Аякс
71.1% (106)
Тотал 2.5
Больше
74.8% (95)
Меньше
25.2% (32)
Обе команды забьют
Да
85.04% (108)
Нет
14.96% (19)
Популярный счёт
1:2 Аякс
36.2% (54)
1:3 Аякс
11.4% (17)
1:1 Ничья
10.1% (15)
0:2 Аякс
7.4% (11)
2:1 Рейнджерс
5.4% (8)
2:2 Ничья
4% (6)
0:1 Аякс
3.4% (5)
3:2 Рейнджерс
1.3% (2)
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