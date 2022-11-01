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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Ниберг Гленн
Рейнджерс
 
Позже
Аякс
1
Макгрегор
Аллан
2
Тавернье
Джеймс
38
Кинг
Леон
19
Сэндс
Джеймс
31
Баришич
Борна
37
Арфилд
Скотт
10
Дэвис
Стивен
30
Сакала
Фэшн
71
Тильман
Малик
14
Кент
Райан
9
Чолак
Антонио-Мирко
22
Пасвер
Ремко
19
Коласио
Хорхе
III
2
Тимбер
Юррьен
3
Угелумба
Кэлвин
5
Вейндал
Оуэн
23
Бергёйс
Стивен
4
Альварес
Эдсон
8
Тейлор
Кеннет
7
Бергвейн
Стевен
20
Кудус
Мохаммед
10
Тадич
Душан
Рейнджерс
4-2-3-1
Аякс
4-3-3

История личных встреч

Рейнджерс
Аякс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
NAN

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чолак Антонио-Мирко 3 0.33
Арфилд Скотт 1 0.11
Тильман Малик 1 0.11
Тавернье Джеймс 1 (1) 0.11
Лоуренс Том 1 0.11
Джек Райан 0 0
Баришич Борна 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кудус Мохаммед 3 0.6
Бергвейн Стевен 2 (1) 0.4
Бергёйс Стивен 1 0.2
Классен Дэви 1 0.2
Альварес Эдсон 1 0.2
Тейлор Кеннет 0 0
Угелумба Кэлвин 0 0

Карточки

Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндс Джеймс 3 1
Ландстрем Джон 4 0
Баришич Борна 3 0
Голдсон Коннор 2 0
Лоуренс Том 2 0
Дэвис Бен II 2 0
Ван Бронкхорст Джованни 1 0
Тавернье Джеймс 1 0
Джек Райан 1 0
Кент Райан 1 0
Морелос Альфредо 1 0
Чолак Антонио-Мирко 1 0
Тильман Малик 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тадич Душан 1 1
Альварес Эдсон 2 0
Тимбер Юррьен 2 0
Бергёйс Стивен 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Коласио Хорхе III 1 0
Кудус Мохаммед 1 0
Тейлор Кеннет 1 0
Угелумба Кэлвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

12
6
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
7
58%
2
33%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
2
18%
3
33%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

23
15
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
9%
1
7%
1-15
4
17%
3
20%
16-30
3
13%
3
20%
31-45
2
9%
3
20%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
10
43%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Рейнджерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Рейнджерс - Абердин 4:1 Наполи - Рейнджерс 3:0 Рейнджерс - Ливингстон 1:1 Рейнджерс - Данди 1:0
Мазеруэлл - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Рейнджерс - Сент-Миррен 4:0 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Хартс - Рейнджерс 0:4 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Наполи 0:3 Аякс - Рейнджерс 4:0 Селтик - Рейнджерс 4:0 Рейнджерс - Куин оф Саут 3:1 Рейнджерс - Росс Каунти 4:0 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Хиберниан - Рейнджерс 2:2 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Рейнджерс - Сент-Джонстон 4:0 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0
Аякс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Аякс - Ливерпуль 0:3 Валвейк - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 7:1 Наполи - Аякс 4:2
Волендам - Аякс 2:4 Аякс - Наполи 1:6 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 Ливерпуль - Аякс 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Аякс - Рейнджерс 4:0 Аякс - Камбюр 4:0 Утрехт - Аякс 0:2 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2. Ливерпуль Заявка 5 4 0 1 15 - 6 12
3. Аякс Заявка 5 1 0 4 8 - 15 3
4. Рейнджерс Заявка 5 0 0 5 1 - 19 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 3 0 0 11 - 3 9
2. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Аякс Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
4. Рейнджерс Заявка 2 0 0 2 1 - 10 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
2. Ливерпуль Заявка 3 2 0 1 11 - 5 6
3. Аякс Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
4. Рейнджерс Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 6 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 6 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (2)
Порту Тареми Мехди 5 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-белых цветах, гости выбрали себе желто-черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики. В рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов нас ждет противостояние "Рейнджерс" и "Аякс". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 149
Рейнджерс 12.1% (18)
X 16.8% (25)
Аякс 71.1% (106)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рейнджерс
Ничья
Аякс
4.15
4.15
1.92
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Прогнозы на матч Рейнджерс - Аякс

Исход игры
Рейнджерс
12.1% (18)
Ничья
16.8% (25)
Аякс
71.1% (106)
Тотал 2.5
Больше
74.8% (95)
Меньше
25.2% (32)
Обе команды забьют
Да
85.04% (108)
Нет
14.96% (19)
Популярный счёт
1:2 Аякс
36.2% (54)
1:3 Аякс
11.4% (17)
1:1 Ничья
10.1% (15)
0:2 Аякс
7.4% (11)
2:1 Рейнджерс
5.4% (8)
2:2 Ничья
4% (6)
0:1 Аякс
3.4% (5)
3:2 Рейнджерс
1.3% (2)
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