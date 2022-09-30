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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Рейнджерс
 
Позже
Аякс
Прогнозы 42
Рейнджерс 14.3% (6)
X 14.3% (6)
Аякс 71.4% (30)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Рейнджерс
Ничья
Аякс
3.90
4.12
1.94
Все Коэффициенты

История личных встреч

Рейнджерс
Аякс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
NAN

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чолак Антонио-Мирко 3 0.33
Арфилд Скотт 1 0.11
Тильман Малик 1 0.11
Тавернье Джеймс 1 (1) 0.11
Лоуренс Том 1 0.11
Джек Райан 0 0
Баришич Борна 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кудус Мохаммед 3 0.6
Бергвейн Стевен 2 (1) 0.4
Бергёйс Стивен 1 0.2
Классен Дэви 1 0.2
Альварес Эдсон 1 0.2
Тейлор Кеннет 0 0
Угелумба Кэлвин 0 0

Карточки

Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндс Джеймс 3 1
Ландстрем Джон 4 0
Баришич Борна 3 0
Голдсон Коннор 2 0
Лоуренс Том 2 0
Дэвис Бен II 2 0
Ван Бронкхорст Джованни 1 0
Тавернье Джеймс 1 0
Джек Райан 1 0
Кент Райан 1 0
Морелос Альфредо 1 0
Чолак Антонио-Мирко 1 0
Тильман Малик 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тадич Душан 1 1
Альварес Эдсон 2 0
Тимбер Юррьен 2 0
Бергёйс Стивен 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Коласио Хорхе III 1 0
Кудус Мохаммед 1 0
Тейлор Кеннет 1 0
Угелумба Кэлвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

12
6
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
7
58%
2
33%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
2
18%
3
33%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

23
15
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
9%
1
7%
1-15
4
17%
3
20%
16-30
3
13%
3
20%
31-45
2
9%
3
20%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
10
43%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Рейнджерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Рейнджерс - Абердин 4:1 Наполи - Рейнджерс 3:0 Рейнджерс - Ливингстон 1:1 Рейнджерс - Данди 1:0
Мазеруэлл - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Рейнджерс - Сент-Миррен 4:0 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Хартс - Рейнджерс 0:4 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Наполи 0:3 Аякс - Рейнджерс 4:0 Селтик - Рейнджерс 4:0 Рейнджерс - Куин оф Саут 3:1 Рейнджерс - Росс Каунти 4:0 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Хиберниан - Рейнджерс 2:2 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Рейнджерс - Сент-Джонстон 4:0 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0
Аякс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Аякс - Ливерпуль 0:3 Валвейк - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 7:1 Наполи - Аякс 4:2
Волендам - Аякс 2:4 Аякс - Наполи 1:6 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 Ливерпуль - Аякс 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Аякс - Рейнджерс 4:0 Аякс - Камбюр 4:0 Утрехт - Аякс 0:2 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2. Ливерпуль Заявка 5 4 0 1 15 - 6 12
3. Аякс Заявка 5 1 0 4 8 - 15 3
4. Рейнджерс Заявка 5 0 0 5 1 - 19 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 3 0 0 11 - 3 9
2. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Аякс Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
4. Рейнджерс Заявка 2 0 0 2 1 - 10 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
2. Ливерпуль Заявка 3 2 0 1 11 - 5 6
3. Аякс Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
4. Рейнджерс Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рейнджерс - Аякс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2022, осталось 2 дня 14 часов 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Рейнджерс 14.3% (6)
    X 14.3% (6)
    Аякс 71.4% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рейнджерс
    Ничья
    Аякс
    3.90
    4.12
    1.94
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Рейнджерс - Аякс онлайн

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    Прогнозы на матч Рейнджерс - Аякс

    Исход игры
    Рейнджерс
    14.6% (6)
    Ничья
    14.6% (6)
    Аякс
    70.7% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (24)
    Меньше
    33.33% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    80.56% (29)
    Нет
    19.44% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Аякс
    39% (16)
    1:1 Ничья
    12.2% (5)
    0:2 Аякс
    12.2% (5)
    2:1 Рейнджерс
    9.8% (4)
    1:3 Аякс
    7.3% (3)
    0:1 Аякс
    4.9% (2)
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