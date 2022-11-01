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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Винчич Славко
Спортинг Л
 
Позже
Айнтрахт Фр
1
Адан
Антонио
3
Сен-Жюст
Джеремая
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
24
Порро
Педро
28
Поте
15
Угарте
Мануэль
11
Сантуш
Нуну
II
10
Эдвардс
Маркус
20
Паулинью
Жуан
33
Артур
Гомес
VIII
1
Трапп
Кевин
35
Тута
6
Якич
Кристиян
2
Н'Дика
Эван
26
Эбимбе
Эрик
33
Пеллегрини
Лука
8
Соу
Джибриль
15
Камада
Даити
29
Линдстрём
Йеспер
27
Гётце
Марио
9
Коло-Муани
Рандаль
Спортинг Л
3-4-3
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Спортинг Л
Айнтрахт Фр

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

NAN
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардс Маркус 2 0.4
Тринкан Франсишку 2 0.4
Сантуш Нуну II 1 0.2
Паулинью Жуан 1 0.2
Артур Гомес VIII 1 0.2
Поте 0 0
Морита Хидемаса 0 0
Порро Педро 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камада Даити 2 0.4
Коло-Муани Рандаль 1 0.2
Линдстрём Йеспер 1 0.2
Алиду Фариде 1 0.2
Гётце Марио 0 0
Роде Себастьян 0 0
Н'Дика Эван 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эсгаю Рикарду 2 1
Поте 1 1
Морита Хидемаса 2 0
Угарте Мануэль 2 0
Адан Антонио 0 1
Коатес Себастьян 1 0
Сен-Жюст Джеремая 1 0
Сантуш Нуну II 1 0
Матеус Рейс 1 0
Порро Педро 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тута 1 1
Хасебе Макото 2 0
Смолчич Хрвое 2 0
Якич Кристиян 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Эбимбе Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
14%
2
40%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
4
57%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Арока - Спортинг Л 1:0 Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Каса Пиа 3:1 Варзим - Спортинг Л 1:0
Спортинг Л - Марсель 0:2 Санта-Клара - Спортинг Л 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Боавишта - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Эшторил - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Шавиш 0:2 Порту - Спортинг Л 3:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Брага - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2 Спортинг Л - Рома 3:2
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Фр - Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр - Марсель 2:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:3 Штуттгартер Киккерс - Айнтрахт Фр 0:2
Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
2. Спортинг Л Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
3. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
4. Марсель Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Айнтрахт Фр Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
3. Марсель Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Спортинг Л Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
2. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Марсель Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Тоттенхэм Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 6 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 6 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (2)
Порту Тареми Мехди 5 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    "Спортинг" играет в полосатых зелёно-белых футболках и чёрных трусах, "Айнтрахт" - в красно-чёрной форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Жозе Алваладе"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча заключительного шестого тура группы D Лиги чемпионов, в котором сыграют португальский «Спортинг» из Лиссабона и немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 150
Спортинг Л 66% (99)
X 19.3% (29)
Айнтрахт Фр 14.7% (22)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Л
Ничья
Айнтрахт Фр
2.45
3.75
2.97
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Прогнозы на матч Спортинг Л - Айнтрахт Фр

Исход игры
Спортинг Л
66% (99)
Ничья
19.3% (29)
Айнтрахт Фр
14.7% (22)
Тотал 2.5
Больше
62.2% (79)
Меньше
37.8% (48)
Обе команды забьют
Да
80.31% (102)
Нет
19.69% (25)
Популярный счёт
2:1 Спортинг Л
40.7% (61)
1:1 Ничья
15.3% (23)
1:0 Спортинг Л
9.3% (14)
1:2 Айнтрахт Фр
8.7% (13)
2:0 Спортинг Л
5.3% (8)
3:1 Спортинг Л
2% (3)
0:1 Айнтрахт Фр
2% (3)
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