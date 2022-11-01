Спортинг Л

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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча заключительного шестого тура группы D Лиги чемпионов, в котором сыграют португальский «Спортинг» из Лиссабона и немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.