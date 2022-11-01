Тур: 6. Стадион: Жозе Алваладе. Главный судья: Винчич Славко
Позже
24
Порро
Педро
28
Поте
35
Тута
26
Эбимбе
Эрик
15
Камада
Даити
27
Гётце
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Порро ПедроПолузащитник
-
28 ПотеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Артур ГомесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
63 Марса ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
84 Эссугу ДариуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эбимбе ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Граль ЙенсВратарь
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алиду ФаридеНападающий
-
21 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Спортинг Л
Айнтрахт Фр
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
NAN
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардс Маркус
|2
|0.4
|Тринкан Франсишку
|2
|0.4
|Сантуш Нуну II
|1
|0.2
|Паулинью Жуан
|1
|0.2
|Артур Гомес VIII
|1
|0.2
|Поте
|0
|0
|Морита Хидемаса
|0
|0
|Порро Педро
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камада Даити
|2
|0.4
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.2
|Линдстрём Йеспер
|1
|0.2
|Алиду Фариде
|1
|0.2
|Гётце Марио
|0
|0
|Роде Себастьян
|0
|0
|Н'Дика Эван
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эсгаю Рикарду
|2
|1
|Поте
|1
|1
|Морита Хидемаса
|2
|0
|Угарте Мануэль
|2
|0
|Адан Антонио
|0
|1
|Коатес Себастьян
|1
|0
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0
|Сантуш Нуну II
|1
|0
|Матеус Рейс
|1
|0
|Порро Педро
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тута
|1
|1
|Хасебе Макото
|2
|0
|Смолчич Хрвое
|2
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Н'Дика Эван
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
14%
2
40%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Пропущено
7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
4
57%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Арока - Спортинг Л 1:0 Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Каса Пиа 3:1 Варзим - Спортинг Л 1:0
Спортинг Л - Марсель 0:2 Санта-Клара - Спортинг Л 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Боавишта - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Эшторил - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Шавиш 0:2 Порту - Спортинг Л 3:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Брага - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2 Спортинг Л - Рома 3:2
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Фр - Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр - Марсель 2:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:3 Штуттгартер Киккерс - Айнтрахт Фр 0:2
Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|4.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|3.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Спортинг Л
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|2.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Марсель
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|6 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|5 (2)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
Прогнозы на матч Спортинг Л - Айнтрахт Фр
Исход игры
Спортинг Л
66% (99)
Ничья
19.3% (29)
Айнтрахт Фр
14.7% (22)
Тотал 2.5
Больше
62.2% (79)
Меньше
37.8% (48)
Обе команды забьют
Да
80.31% (102)
Нет
19.69% (25)
Популярный счёт
2:1 Спортинг Л
40.7% (61)
1:1 Ничья
15.3% (23)
1:0 Спортинг Л
9.3% (14)
1:2 Айнтрахт Фр
8.7% (13)
2:0 Спортинг Л
5.3% (8)
3:1 Спортинг Л
2% (3)
0:1 Айнтрахт Фр
2% (3)
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