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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Стилер Тобиас
Ливерпуль
 
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Наполи
Прогнозы 174
Ливерпуль 52.9% (92)
X 27% (47)
Наполи 20.1% (35)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Наполи
2.10
4.25
3.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
21
Цимикас
Костас
7
Милнер
Джеймс
3
Фабиньо
Энрике
6
Алькантара
Тьяго
17
Джонс
Кёртис
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
55
Эстигор
Лео
3
Ким
Мин-Чжэ
17
Оливера
Матиас
91
Ндомбеле
Танги
68
Лоботка
Станислав
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
21
Политано
Маттео
9
Осимхен
Виктор
77
Кварацхелия
Хвича
Ливерпуль
4-3-1-2
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Ливерпуль
Наполи

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЧ
4:1
ЛЧ
1:1
ЛЧ
2:0
ТМК
0:3
ЛЧ
1:0
ЛЧ
1:0
ТМК
5:0
ЛЕ
3:1
ЛЕ
0:0

Голы

Всего голов

10
1

Голов в среднем за матч

2
0.25

Среднее время на гол

45
360

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.89
0.67

Тотал матчей

0.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

47
135

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 6 (1) 1.2
Фирмино Роберто 2 0.4
Нуньес Дарвин 2 0.4
Эллиотт Харви 2 0.4
Матип Жоэль 1 0.2
Александер-Арнольд Трент 1 0.2
Диас Луис 1 0.2
Жота Диогу 0 0
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Гомес Джо 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Распадори Джакомо 4 0.8
Симеоне Джованни 4 0.8
Зелиньски Пётр 3 (1) 0.6
Кварацхелия Хвича 2 (1) 0.4
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.2
Ди Лоренцо Джованни 1 0.2
Ндомбеле Танги 1 0.2
Лосано Ирвинг 1 0.2
Осимхен Виктор 1 0.2
Эстигор Лео 1 0.2
Политано Маттео 1 (1) 0.2
Оливера Матиас 0 0
Руй Мариу 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 1 0
Матип Жоэль 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Гомес Джо 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Политано Маттео 2 0
Руй Мариу 1 0
Жуан Жезус 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Ким Мин-Чжэ 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Лучано Спаллетти 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
11
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
3
27%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
4
36%
1
9%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
4
36%
2
18%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

15
20
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
7%
3
15%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
5
33%
2
10%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
5
33%
5
25%
76-90

Пропущено

6
4
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ливерпуль - Лидс 1:2 Аякс - Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0
Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0
Наполи
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Наполи - Сассуоло 4:0 Наполи - Рейнджерс 3:0 Рома - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:2
Наполи - Аякс 4:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Аякс - Наполи 1:6 Наполи - Торино 3:1 Милан - Наполи 1:2 Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2. Ливерпуль Заявка 5 4 0 1 15 - 6 12
3. Аякс Заявка 5 1 0 4 8 - 15 3
4. Рейнджерс Заявка 5 0 0 5 1 - 19 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 3 0 0 11 - 3 9
2. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Аякс Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
4. Рейнджерс Заявка 2 0 0 2 1 - 10 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
2. Ливерпуль Заявка 3 2 0 1 11 - 5 6
3. Аякс Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
4. Рейнджерс Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 6 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 6 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (2)
Порту Тареми Мехди 5 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    Ди Лоренцо выполнял передачу на партнера в штрафную. Сфера досталась Алиссону, который выдвинулся из рамки раньше времени, сумев забрать сферу в перчатки.
  • 2'
    Футболисты "Ливерпуля" предстали сегодня на поле в красных цветах, в то время, как игроки "Наполи" вышли на газон в сером обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия).
  • Добрый вечер вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Лиге чемпионов. В рамках очередного матча 6-го тура группового этапа турнира схлестнутся лицом к лицу игроки «Ливерпуля» и «Наполи». Встреча состоится в Ливерпуле, на стадионе «Энфилд».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
Прогнозы 174
Ливерпуль 52.9% (92)
X 27% (47)
Наполи 20.1% (35)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Наполи
2.10
4.25
3.90
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Наполи

Исход игры
Ливерпуль
53.2% (101)
Ничья
25.3% (48)
Наполи
21.6% (41)
Тотал 2.5
Больше
73.02% (92)
Меньше
26.98% (34)
Обе команды забьют
Да
88.1% (111)
Нет
11.9% (15)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
25.3% (48)
1:1 Ничья
10.5% (20)
2:2 Ничья
9.5% (18)
1:2 Наполи
4.2% (8)
3:2 Ливерпуль
4.2% (8)
1:0 Ливерпуль
3.7% (7)
3:1 Ливерпуль
2.1% (4)
2:0 Ливерпуль
2.1% (4)
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