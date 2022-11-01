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LiveResult.Ru

Добрый вечер вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный порталприветствует всех, кто неравнодушен к Лиге чемпионов. В рамках очередного матча 6-го тура группового этапа турнира схлестнутся лицом к лицу игроки «» и «». Встреча состоится в Ливерпуле, на стадионе «».Для вас текстовую трансляцию поединка проведет. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!