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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Ливерпуль
 
Позже
Наполи
Прогнозы 42
Ливерпуль 64.3% (27)
X 33.3% (14)
Наполи 2.4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Наполи
1.77
4.55
4.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ливерпуль
Наполи

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЧ
4:1
ЛЧ
1:1
ЛЧ
2:0
ТМК
0:3
ЛЧ
1:0
ЛЧ
1:0
ТМК
5:0
ЛЕ
3:1
ЛЕ
0:0

Голы

Всего голов

10
1

Голов в среднем за матч

2
0.25

Среднее время на гол

45
360

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.89
0.67

Тотал матчей

0.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

47
135

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 6 (1) 1.2
Фирмино Роберто 2 0.4
Нуньес Дарвин 2 0.4
Эллиотт Харви 2 0.4
Матип Жоэль 1 0.2
Александер-Арнольд Трент 1 0.2
Диас Луис 1 0.2
Жота Диогу 0 0
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Гомес Джо 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Распадори Джакомо 4 0.8
Симеоне Джованни 4 0.8
Зелиньски Пётр 3 (1) 0.6
Кварацхелия Хвича 2 (1) 0.4
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.2
Ди Лоренцо Джованни 1 0.2
Ндомбеле Танги 1 0.2
Лосано Ирвинг 1 0.2
Осимхен Виктор 1 0.2
Эстигор Лео 1 0.2
Политано Маттео 1 (1) 0.2
Оливера Матиас 0 0
Руй Мариу 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 1 0
Матип Жоэль 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Гомес Джо 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Политано Маттео 2 0
Руй Мариу 1 0
Жуан Жезус 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Ким Мин-Чжэ 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Лучано Спаллетти 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
11
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
3
27%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
4
36%
1
9%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
4
36%
2
18%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

15
20
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
7%
3
15%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
5
33%
2
10%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
5
33%
5
25%
76-90

Пропущено

6
4
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аякс - Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0
Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5
Наполи
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Наполи - Сассуоло 4:0 Наполи - Рейнджерс 3:0 Рома - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:2
Наполи - Аякс 4:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Аякс - Наполи 1:6 Наполи - Торино 3:1 Милан - Наполи 1:2 Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2. Ливерпуль Заявка 5 4 0 1 15 - 6 12
3. Аякс Заявка 5 1 0 4 8 - 15 3
4. Рейнджерс Заявка 5 0 0 5 1 - 19 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 3 0 0 11 - 3 9
2. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Аякс Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
4. Рейнджерс Заявка 2 0 0 2 1 - 10 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
2. Ливерпуль Заявка 3 2 0 1 11 - 5 6
3. Аякс Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
4. Рейнджерс Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2022, осталось 2 дня 14 часов 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Ливерпуль 64.3% (27)
    X 33.3% (14)
    Наполи 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Наполи
    1.77
    4.55
    4.55
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Наполи

    Исход игры
    Ливерпуль
    65.9% (27)
    Ничья
    31.7% (13)
    Наполи
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.22% (26)
    Меньше
    27.78% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    86.11% (31)
    Нет
    13.89% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    34.1% (14)
    1:1 Ничья
    14.6% (6)
    2:2 Ничья
    12.2% (5)
    3:2 Ливерпуль
    7.3% (3)
    1:0 Ливерпуль
    7.3% (3)
    3:1 Ливерпуль
    4.9% (2)
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    Ливерпуль
    Наполи
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