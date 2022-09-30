Тур: 6. Стадион: Энфилд.
История личных встреч
Ливерпуль
Наполи
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
1
Голов в среднем за матч
2
0.25
Среднее время на гол
45
360
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.89
0.67
Тотал матчей
0.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
47
135
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|6 (1)
|1.2
|Фирмино Роберто
|2
|0.4
|Нуньес Дарвин
|2
|0.4
|Эллиотт Харви
|2
|0.4
|Матип Жоэль
|1
|0.2
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.2
|Диас Луис
|1
|0.2
|Жота Диогу
|0
|0
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Гомес Джо
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Распадори Джакомо
|4
|0.8
|Симеоне Джованни
|4
|0.8
|Зелиньски Пётр
|3 (1)
|0.6
|Кварацхелия Хвича
|2 (1)
|0.4
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0.2
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.2
|Ндомбеле Танги
|1
|0.2
|Лосано Ирвинг
|1
|0.2
|Осимхен Виктор
|1
|0.2
|Эстигор Лео
|1
|0.2
|Политано Маттео
|1 (1)
|0.2
|Оливера Матиас
|0
|0
|Руй Мариу
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милнер Джеймс
|1
|0
|Матип Жоэль
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Гомес Джо
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Политано Маттео
|2
|0
|Руй Мариу
|1
|0
|Жуан Жезус
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Ким Мин-Чжэ
|1
|0
|Осимхен Виктор
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
|Лучано Спаллетти
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
3
33%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
11
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
3
27%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
4
36%
1
9%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
4
36%
2
18%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
15
20
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
7%
3
15%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
5
33%
2
10%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
5
33%
5
25%
76-90
Пропущено
6
4
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аякс - Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0
Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5
Наполи
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Наполи - Сассуоло 4:0 Наполи - Рейнджерс 3:0 Рома - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:2
Наполи - Аякс 4:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Аякс - Наполи 1:6 Наполи - Торино 3:1 Милан - Наполи 1:2 Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1
Группа A
Группа A
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7 (2)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (2)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
Прогнозы на матч Ливерпуль - Наполи
Исход игры
Ливерпуль
65.9% (27)
Ничья
31.7% (13)
Наполи
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
72.22% (26)
Меньше
27.78% (10)
Обе команды забьют
Да
86.11% (31)
Нет
13.89% (5)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
34.1% (14)
1:1 Ничья
14.6% (6)
2:2 Ничья
12.2% (5)
3:2 Ливерпуль
7.3% (3)
1:0 Ливерпуль
7.3% (3)
3:1 Ливерпуль
4.9% (2)
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