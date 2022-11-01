Тур: 6. Стадион: Дусан Арена. Главный судья: Radu Petrescu
Позже
44
Голик
Либор
99
Н'Диайе
Моду
23
Калвач
Лукаш
77
Ирка
Эрик
15
Хори
Томаш
26
Пенья
Иньяки
18
Альба
Жорди
32
Торре
Пабло
19
Кесси
Франк
30
Гави
22
Рафинья
Диас
10
Фати
Ансу
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Голик ЛиборЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Н'Диайе МодуПолузащитник
-
23 Калвач ЛукашПолузащитник
-
77 Ирка ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хори ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Гавел МиланЗащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
-
25 Чермак АлешПолузащитник
-
90 Бэсси ФорчунНападающий
-
30 Adam Kronus
-
32 Adam Vrba
-
-
Главный тренер: Билек Михал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
26 Пенья ИньякиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
-
32 Торре ПаблоПолузащитник
-
19 Кесси ФранкПолузащитник
-
30 ГавиПолузащитник
-
22 Рафинья ДиасНападающий
-
10 Фати АнсуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Валле АлексЗащитник
-
8 ПедриПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Касадо МаркПолузащитник
-
34 Санс АльвароПолузащитник
-
14 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Ахомач ИлиасНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Виктория Пльзень
Барселона
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
3.5
4
Среднее время на гол
25
22
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
54
Бомбардиры внутри турнира
Виктория Пльзень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климент Ян
|4
|0.36
|Сикора Ян
|3
|0.27
|Хори Томаш
|2 (2)
|0.18
|Копич Ян
|2
|0.18
|Москейра Джон
|1
|0.09
|Гейда Лукаш
|1
|0.09
|Перница Лудек
|1
|0.09
|Влканова Адам
|1
|0.09
|Буха Павел
|1
|0.09
|Калвач Лукаш
|0
|0
|Голик Либор
|0
|0
|Гавел Милан
|0
|0
|Емелка Вацлав
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|5
|1
|Дембеле Усман
|1
|0.2
|Торрес Ферран
|1
|0.2
|Кесси Франк
|1
|0.2
|Роберто Серхи
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
|Гарсия Эрик
|0
|0
Карточки
Виктория Пльзень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Москейра Джон
|5
|0
|Гейда Лукаш
|3
|0
|Перница Лудек
|3
|0
|Копич Ян
|3
|0
|Емелка Вацлав
|3
|0
|Буха Павел
|1
|1
|Сикора Ян
|2
|0
|Хори Томаш
|2
|0
|Калвач Лукаш
|2
|0
|Тижани Мохамед
|1
|0
|Климент Ян
|1
|0
|Дедич Рене
|1
|0
|Гавел Милан
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бускетс Серхио
|3
|0
|Хави Эрнандес
|1
|0
|Дембеле Усман
|1
|0
|Гави
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
0
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
2
67%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 3
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
3
38%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
16
7
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
19%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
2
29%
31-45
3
19%
1
14%
46-60
3
19%
1
14%
61-75
1
6%
2
29%
76-90
Забито
16
8
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
3
19%
1
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
3
38%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
5
31%
2
25%
61-75
1
6%
2
25%
76-90
Пропущено
24
10
15 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
5
21%
1
10%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
7
29%
29%
3
30%
31-45
4
17%
3
30%
46-60
4
17%
1
10%
61-75
1
4%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Виктория Пльзень
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фастав Злин - Виктория Пльзень 0:3 Интер Милан - Виктория Пльзень 4:0 Виктория Пльзень - Баник Острава 3:1 Глючин - Виктория Пльзень 3:2
Яблонец - Виктория Пльзень 0:3 Виктория Пльзень - Бавария 2:4 Виктория Пльзень - Млада Болеслав 2:0 Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Богемианс-1905 - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Славия Прага 3:0 Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 2:3 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Слован Либерец - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:0 Ческе-Будеевице - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Карабах 2:1 Карабах - Виктория Пльзень 0:0 Градец Кралове - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Шериф 2:1
Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Валенсия - Барселона 0:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Атлетик Б 4:0 Барселона - Вильярреал 3:0
Реал Мадрид - Барселона 3:1 Барселона - Интер Милан 3:3 Барселона - Сельта 1:0 Интер Милан - Барселона 1:0 Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 2
|15
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|3.
|Барселона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|4.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 20
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|Барселона
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 7
|4
|4.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Барселона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|4.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 14
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|6 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|5 (2)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
Прогнозы на матч Виктория Пльзень - Барселона
Исход игры
Виктория Пльзень
2.7% (4)
Ничья
0.7% (1)
Барселона
96.6% (142)
Тотал 2.5
Больше
68.5% (87)
Меньше
31.5% (40)
Обе команды забьют
Да
50.39% (64)
Нет
49.61% (63)
Популярный счёт
0:2 Барселона
21.8% (32)
1:2 Барселона
18.4% (27)
1:3 Барселона
16.3% (24)
0:3 Барселона
13.6% (20)
0:1 Барселона
4.8% (7)
1:4 Барселона
4.1% (6)
2:3 Барселона
1.4% (2)
0:4 Барселона
1.4% (2)
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