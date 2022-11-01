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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Radu Petrescu
Виктория Пльзень
 
Позже
Барселона
Прогнозы 147
Виктория Пльзень 2.7% (4)
X 0.7% (1)
Барселона 96.6% (142)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Виктория Пльзень
Ничья
Барселона
9.10
5.60
1.37
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
36
Штанек
Йиндрих
44
Голик
Либор
2
Гейда
Лукаш
4
Перница
Лудек
21
Емелка
Вацлав
99
Н'Диайе
Моду
23
Калвач
Лукаш
77
Ирка
Эрик
88
Влканова
Адам
6
Пиларж
Вацлав
15
Хори
Томаш
26
Пенья
Иньяки
2
Бельерин
Эктор
3
Пике
Херард
17
Алонсо
Маркос
18
Альба
Жорди
32
Торре
Пабло
19
Кесси
Франк
30
Гави
22
Рафинья
Диас
10
Фати
Ансу
11
Торрес
Ферран
Виктория Пльзень
4-2-3-1
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Виктория Пльзень
Барселона

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЧ
5:1
ЛЧ
0:4
ЛЧ
2:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

3.5
4

Среднее время на гол

25
22

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
54

Бомбардиры внутри турнира

Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климент Ян 4 0.36
Сикора Ян 3 0.27
Хори Томаш 2 (2) 0.18
Копич Ян 2 0.18
Москейра Джон 1 0.09
Гейда Лукаш 1 0.09
Перница Лудек 1 0.09
Влканова Адам 1 0.09
Буха Павел 1 0.09
Калвач Лукаш 0 0
Голик Либор 0 0
Гавел Милан 0 0
Емелка Вацлав 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 5 1
Дембеле Усман 1 0.2
Торрес Ферран 1 0.2
Кесси Франк 1 0.2
Роберто Серхи 0 0
Кунде Жюль 0 0
Гарсия Эрик 0 0

Карточки

Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Москейра Джон 5 0
Гейда Лукаш 3 0
Перница Лудек 3 0
Копич Ян 3 0
Емелка Вацлав 3 0
Буха Павел 1 1
Сикора Ян 2 0
Хори Томаш 2 0
Калвач Лукаш 2 0
Тижани Мохамед 1 0
Климент Ян 1 0
Дедич Рене 1 0
Гавел Милан 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 3 0
Хави Эрнандес 1 0
Дембеле Усман 1 0
Гави 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
0
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
2
67%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 3
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
3
38%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

16
7
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
19%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
2
29%
31-45
3
19%
1
14%
46-60
3
19%
1
14%
61-75
1
6%
2
29%
76-90

Забито

16
8
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
3
19%
1
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
3
38%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
5
31%
2
25%
61-75
1
6%
2
25%
76-90

Пропущено

24
10
15 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
5
21%
1
10%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
7
29%
29%
3
30%
31-45
4
17%
3
30%
46-60
4
17%
1
10%
61-75
1
4%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Виктория Пльзень
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фастав Злин - Виктория Пльзень 0:3 Интер Милан - Виктория Пльзень 4:0 Виктория Пльзень - Баник Острава 3:1 Глючин - Виктория Пльзень 3:2
Яблонец - Виктория Пльзень 0:3 Виктория Пльзень - Бавария 2:4 Виктория Пльзень - Млада Болеслав 2:0 Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Богемианс-1905 - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Славия Прага 3:0 Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 2:3 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Слован Либерец - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:0 Ческе-Будеевице - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Карабах 2:1 Карабах - Виктория Пльзень 0:0 Градец Кралове - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Шериф 2:1
Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Валенсия - Барселона 0:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Атлетик Б 4:0 Барселона - Вильярреал 3:0
Реал Мадрид - Барселона 3:1 Барселона - Интер Милан 3:3 Барселона - Сельта 1:0 Интер Милан - Барселона 1:0 Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 5 5 0 0 16 - 2 15
2. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
3. Барселона Заявка 5 1 1 3 8 - 10 4
4. Виктория Пльзень Заявка 5 0 0 5 3 - 20 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Интер Милан Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
3. Барселона Заявка 3 1 1 1 8 - 7 4
4. Виктория Пльзень Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Интер Милан Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Барселона Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
4. Виктория Пльзень Заявка 3 0 0 3 1 - 14 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 6 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 6 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (2)
Порту Тареми Мехди 5 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Игроки "Барселоны" наладили контроль над мячом на первых минутах, и уже неплохой прострел с левого фланга от Альбы мы увидели, Ферран Торрес совсем немного не дотянулся, чтобы забить!
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Началась наша игра! "Барселона" сегодня сыграет в серой форме, а команда "Виктория" в красной форме с синими элементами.
  • До матча
  • Судья
    Рефери - Раду Петреску (Румыния);
    Ассистенты рефери: Раду Гингуляк, Мирча Григориу (оба - Румыния);
    ВАР - Марко Ди Белло (Италия), ассистент ВАР - Овидиу Хацеган (Румыния);
    Четвёртый рефери - Марцел Бирсан (Румыния).
  • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
    Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция поединка 6-го тура Лиги чемпионов между командами "Виктория" (Пльзень, Чехия) и "Барселона" (Испания). С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать, дорогие друзья!
Прогнозы 147
Виктория Пльзень 2.7% (4)
X 0.7% (1)
Барселона 96.6% (142)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Виктория Пльзень
Ничья
Барселона
9.10
5.60
1.37
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Где смотреть матч Виктория Пльзень - Барселона онлайн

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Прогнозы на матч Виктория Пльзень - Барселона

Исход игры
Виктория Пльзень
2.7% (4)
Ничья
0.7% (1)
Барселона
96.6% (142)
Тотал 2.5
Больше
68.5% (87)
Меньше
31.5% (40)
Обе команды забьют
Да
50.39% (64)
Нет
49.61% (63)
Популярный счёт
0:2 Барселона
21.8% (32)
1:2 Барселона
18.4% (27)
1:3 Барселона
16.3% (24)
0:3 Барселона
13.6% (20)
0:1 Барселона
4.8% (7)
1:4 Барселона
4.1% (6)
2:3 Барселона
1.4% (2)
0:4 Барселона
1.4% (2)
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