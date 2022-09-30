Тур: 6. Стадион: Дусан Арена.
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История личных встреч
Виктория Пльзень
Барселона
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
3.5
4
Среднее время на гол
25
22
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
54
Бомбардиры внутри турнира
Виктория Пльзень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климент Ян
|4
|0.36
|Сикора Ян
|3
|0.27
|Хори Томаш
|2 (2)
|0.18
|Копич Ян
|2
|0.18
|Москейра Джон
|1
|0.09
|Гейда Лукаш
|1
|0.09
|Перница Лудек
|1
|0.09
|Влканова Адам
|1
|0.09
|Буха Павел
|1
|0.09
|Калвач Лукаш
|0
|0
|Голик Либор
|0
|0
|Гавел Милан
|0
|0
|Емелка Вацлав
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|5
|1
|Дембеле Усман
|1
|0.2
|Торрес Ферран
|1
|0.2
|Кесси Франк
|1
|0.2
|Роберто Серхи
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
|Гарсия Эрик
|0
|0
Карточки
Виктория Пльзень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Москейра Джон
|5
|0
|Гейда Лукаш
|3
|0
|Перница Лудек
|3
|0
|Копич Ян
|3
|0
|Емелка Вацлав
|3
|0
|Буха Павел
|1
|1
|Сикора Ян
|2
|0
|Хори Томаш
|2
|0
|Калвач Лукаш
|2
|0
|Тижани Мохамед
|1
|0
|Климент Ян
|1
|0
|Дедич Рене
|1
|0
|Гавел Милан
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бускетс Серхио
|3
|0
|Хави Эрнандес
|1
|0
|Дембеле Усман
|1
|0
|Гави
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
0
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
2
67%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 3
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
3
38%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
16
7
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
19%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
2
29%
31-45
3
19%
1
14%
46-60
3
19%
1
14%
61-75
1
6%
2
29%
76-90
Забито
16
8
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
3
19%
1
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
3
38%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
5
31%
2
25%
61-75
1
6%
2
25%
76-90
Пропущено
24
10
15 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
5
21%
1
10%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
7
29%
29%
3
30%
31-45
4
17%
3
30%
46-60
4
17%
1
10%
61-75
1
4%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Виктория Пльзень
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фастав Злин - Виктория Пльзень 0:3 Интер Милан - Виктория Пльзень 4:0 Виктория Пльзень - Баник Острава 3:1 Глючин - Виктория Пльзень 3:2
Яблонец - Виктория Пльзень 0:3 Виктория Пльзень - Бавария 2:4 Виктория Пльзень - Млада Болеслав 2:0 Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Богемианс-1905 - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Славия Прага 3:0 Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 2:3 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Слован Либерец - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:0 Ческе-Будеевице - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Карабах 2:1 Карабах - Виктория Пльзень 0:0 Градец Кралове - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Шериф 2:1
Барселона
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Атлетик Б 4:0 Барселона - Вильярреал 3:0 Реал Мадрид - Барселона 3:1
Барселона - Интер Милан 3:3 Барселона - Сельта 1:0 Интер Милан - Барселона 1:0 Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 2
|15
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|3.
|Барселона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|4.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 20
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|Барселона
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 7
|4
|4.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Барселона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|4.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 14
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7 (2)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (2)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
Прогнозы на матч Виктория Пльзень - Барселона
Исход игры
Виктория Пльзень
0% (0)
Ничья
2.5% (1)
Барселона
97.5% (39)
Тотал 2.5
Больше
75% (27)
Меньше
25% (9)
Обе команды забьют
Да
61.11% (22)
Нет
38.89% (14)
Популярный счёт
1:3 Барселона
22.5% (9)
1:2 Барселона
22.5% (9)
0:2 Барселона
17.5% (7)
0:3 Барселона
7.5% (3)
1:4 Барселона
5% (2)
0:1 Барселона
5% (2)
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