Тур: 6. Стадион: Альянц Арена. Главный судья: Кружляк Иван
Позже
26
Ульрайх
Свен
17
Мане
Садио
24
Онана
Андре
- Основной состав
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мане СадиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Шенк ДжонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ваннер ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Тель МатисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Кордац АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Бавария
Интер Милан
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.6
2.33
Среднее время на гол
150
38
Всего голов
1
8
Голов в среднем за матч
0.33
1.6
Среднее время на гол
270
56
Всего голов
4
15
Голов в среднем за матч
0.5
1.88
Тотал матчей
1.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
180
48
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сане Лерой
|4
|0.8
|Мане Садио
|3
|0.6
|Горецка Леон
|2
|0.4
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0.4
|Гнабри Серж
|1
|0.2
|Мюллер Томас
|1
|0.2
|Эрнандес Люка
|1
|0.2
|Павар Бенжамен
|1
|0.2
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Мусиала Джамал
|0
|0
|Коман Кингсли
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|3
|0.6
|Мартинес Лаутаро
|1
|0.2
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.2
|Мхитарян Генрих
|1
|0.2
|Лукаку Ромелу
|1
|0.2
|Госенс Робин
|1
|0.2
|Барелла Николо
|1
|0.2
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.2
|Корреа Хоакин
|0
|0
|Димарко Федерико
|0
|0
|Бастони Алессандро
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Мазрауи Нуссер
|2
|0
|Киммих Йозуа
|1
|0
|Горецка Леон
|1
|0
|Де Лихт Маттайс
|1
|0
|Упамекано Дайо
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|1
|1
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Де Врей Стефан
|1
|0
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Гальярдини Роберто
|1
|0
|Димарко Федерико
|1
|0
|Барелла Николо
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
57%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
8
6
7 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
11
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
5
33%
0
0%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
4
27%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
7%
2
18%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Бавария - Майнц 6:2 Барселона - Бавария 0:3 Хоффенхайм - Бавария 0:2 Аугсбург - Бавария 2:5
Бавария - Фрайбург 5:0 Виктория Пльзень - Бавария 2:4 Боруссия Д - Бавария 2:2 Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Бавария - Байер Л 4:0 Аугсбург - Бавария 1:0 Бавария - Барселона 2:0 Бавария - Штуттгарт 2:2 Интер Милан - Бавария 0:2 Унион Берлин - Бавария 1:1 Виктория Кёльн - Бавария 0:5 Бавария - Боруссия М 1:1 Бохум - Бавария 0:7 Бавария - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 3:5
Интер Милан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Интер Милан - Сампдория 3:0 Интер Милан - Виктория Пльзень 4:0 Фиорентина - Интер Милан 3:4 Интер Милан - Салернитана 2:0
Барселона - Интер Милан 3:3 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Барселона 1:0 Интер Милан - Рома 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Бавария 0:2 Милан - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2 Ланс - Интер Милан 1:0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 2
|15
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|3.
|Барселона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|4.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 20
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|Барселона
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 7
|4
|4.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Барселона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|4.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 14
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|6 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|5 (2)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
Прогнозы на матч Бавария - Интер Милан
Исход игры
Бавария
88.9% (136)
Ничья
5.2% (8)
Интер Милан
5.9% (9)
Тотал 2.5
Больше
70.63% (89)
Меньше
29.37% (37)
Обе команды забьют
Да
72.22% (91)
Нет
27.78% (35)
Популярный счёт
2:1 Бавария
34.6% (53)
2:0 Бавария
19% (29)
3:1 Бавария
15% (23)
1:1 Ничья
3.3% (5)
3:2 Бавария
2.6% (4)
1:0 Бавария
2% (3)
4:2 Бавария
1.3% (2)
4:1 Бавария
1.3% (2)
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