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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Кружляк Иван
Бавария
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 155
Бавария 88.4% (137)
X 5.8% (9)
Интер Милан 5.8% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Интер Милан
1.52
5.25
7.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Ульрайх
Свен
40
Мазрауи
Нуссер
5
Павар
Бенжамен
2
Упамекано
Дайо
44
Станишич
Йосип
6
Киммих
Йозуа
18
Забитцер
Марсель
11
Коман
Кингсли
38
Гравенберх
Райан
17
Мане
Садио
13
Чупо-Мотинг
Эрик
24
Онана
Андре
36
Дармиан
Маттео
6
Де
Врей
Стефан
15
Ачерби
Франческо
12
Белланова
Рауль
8
Госенс
Робин
23
Барелла
Николо
14
Аслани
Кристьян
5
Гальярдини
Роберто
10
Мартинес
Лаутаро
11
Корреа
Хоакин
Бавария
4-2-3-1
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Бавария
Интер Милан

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ЛЧ
0:2
МКЧ
0:2
КЧСА/Е
1:4
ТМК
1:0
ЛЧ
2:3
ЛЧ
0:1
ЛЧ
0:2
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.6
2.33

Среднее время на гол

150
38

Всего голов

1
8

Голов в среднем за матч

0.33
1.6

Среднее время на гол

270
56

Всего голов

4
15

Голов в среднем за матч

0.5
1.88

Тотал матчей

1.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

180
48

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сане Лерой 4 0.8
Мане Садио 3 0.6
Горецка Леон 2 0.4
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.4
Гнабри Серж 1 0.2
Мюллер Томас 1 0.2
Эрнандес Люка 1 0.2
Павар Бенжамен 1 0.2
Киммих Йозуа 0 0
Мусиала Джамал 0 0
Коман Кингсли 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 3 0.6
Мартинес Лаутаро 1 0.2
Чалханоглу Хакан 1 0.2
Мхитарян Генрих 1 0.2
Лукаку Ромелу 1 0.2
Госенс Робин 1 0.2
Барелла Николо 1 0.2
Дюмфрис Дензел 1 0.2
Корреа Хоакин 0 0
Димарко Федерико 0 0
Бастони Алессандро 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Забитцер Марсель 2 0
Мазрауи Нуссер 2 0
Киммих Йозуа 1 0
Горецка Леон 1 0
Де Лихт Маттайс 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 1 1
Мартинес Лаутаро 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Мхитарян Генрих 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Гальярдини Роберто 1 0
Димарко Федерико 1 0
Барелла Николо 1 0
Онана Андре 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
57%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

8
6
7 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
11
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
5
33%
0
0%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
4
27%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
7%
2
18%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Бавария - Майнц 6:2 Барселона - Бавария 0:3 Хоффенхайм - Бавария 0:2 Аугсбург - Бавария 2:5
Бавария - Фрайбург 5:0 Виктория Пльзень - Бавария 2:4 Боруссия Д - Бавария 2:2 Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Бавария - Байер Л 4:0 Аугсбург - Бавария 1:0 Бавария - Барселона 2:0 Бавария - Штуттгарт 2:2 Интер Милан - Бавария 0:2 Унион Берлин - Бавария 1:1 Виктория Кёльн - Бавария 0:5 Бавария - Боруссия М 1:1 Бохум - Бавария 0:7 Бавария - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 3:5
Интер Милан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Интер Милан - Сампдория 3:0 Интер Милан - Виктория Пльзень 4:0 Фиорентина - Интер Милан 3:4 Интер Милан - Салернитана 2:0
Барселона - Интер Милан 3:3 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Барселона 1:0 Интер Милан - Рома 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Бавария 0:2 Милан - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2 Ланс - Интер Милан 1:0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 5 5 0 0 16 - 2 15
2. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
3. Барселона Заявка 5 1 1 3 8 - 10 4
4. Виктория Пльзень Заявка 5 0 0 5 3 - 20 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Интер Милан Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
3. Барселона Заявка 3 1 1 1 8 - 7 4
4. Виктория Пльзень Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Интер Милан Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Барселона Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
4. Виктория Пльзень Заявка 3 0 0 3 1 - 14 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 6 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 6 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (2)
Порту Тареми Мехди 5 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    На поле присутствует стартовый сумбур. Обе команды пытаются запугать соперников высоким командным прессингом, показывая своё желание играть первым номером.
  • 2'
    Несмотря на отсутствие турнирной интриги в этом матче, в Мюнхене он вызвал большой интерес. Трибуны "Альянц Арены" заполнены под завязку. Разумеется, немецкие болельщики ждут очередной победы своей команды.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча последнего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором немецкая "Бавария" сыграет дома с итальянским "Интером".
    Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
Прогнозы 155
Бавария 88.4% (137)
X 5.8% (9)
Интер Милан 5.8% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Интер Милан
1.52
5.25
7.40
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Где смотреть матч Бавария - Интер Милан онлайн

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Прогнозы на матч Бавария - Интер Милан

Исход игры
Бавария
88.9% (136)
Ничья
5.2% (8)
Интер Милан
5.9% (9)
Тотал 2.5
Больше
70.63% (89)
Меньше
29.37% (37)
Обе команды забьют
Да
72.22% (91)
Нет
27.78% (35)
Популярный счёт
2:1 Бавария
34.6% (53)
2:0 Бавария
19% (29)
3:1 Бавария
15% (23)
1:1 Ничья
3.3% (5)
3:2 Бавария
2.6% (4)
1:0 Бавария
2% (3)
4:2 Бавария
1.3% (2)
4:1 Бавария
1.3% (2)
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Бавария
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