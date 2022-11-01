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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Марсель
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 150
Марсель 20% (30)
X 40.7% (61)
Тоттенхэм 39.3% (59)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Тоттенхэм
3.19
3.54
2.42
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16
Лопес
Пау
99
МБемба
Шансель
3
Эрик-Бертран
Байи
5
Балерди
Леонардо
7
Клосс
Жонатан
30
Тавареш
Нуну
21
Ронжье
Валентин
27
Верету
Жордан
6
Гендузи
Маттео
77
Арит
Амин
70
Санчес
Алексис
1
Льорис
Уго
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
34
Ленгле
Клеман
27
Лукас
Моура
30
Бентанкур
Родриго
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
14
Перишич
Иван
7
Сон
Хын
Мин
10
Кейн
Гарри
19
Сессеньон
Райан
Марсель
3-4-2-1
Тоттенхэм
3-4-3

История личных встреч

Марсель
Тоттенхэм

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
NAN

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 2 0.4
Гендузи Маттео 2 (1) 0.4
Арит Амин 1 0.2
МБемба Шансель 1 0.2
Балерди Леонардо 1 0.2
Клосс Жонатан 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хын Мин 2 0.4
Ришарлисон 2 0.4
Кейн Гарри 1 (1) 0.2
Бентанкур Родриго 1 0.2
Перишич Иван 0 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верету Жордан 2 0
Эрик-Бертран Байи 2 0
МБемба Шансель 0 1
Игорь Тудор 1 0
Юндер Дженгиз 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Суарес Луис III 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дайер Эрик 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
Бентанкур Родриго 2 0
Антонио Конте 0 1
Кейн Гарри 1 0
Сон Хын Мин 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Сессеньон Райан 1 0
Ромеро Кристиан 1 0
Эмерсон Жуниор 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
100%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

7
6
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
5
71%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
50%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
33%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Страсбург - Марсель 2:2 Айнтрахт Фр - Марсель 2:1 Марсель - Ланс 0:1 ПСЖ - Марсель 1:0
Спортинг Л - Марсель 0:2 Марсель - Аяччо 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Анже - Марсель 0:3 Марсель - Ренн 1:1 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2 Марсель - Клермон 1:0 Ницца - Марсель 0:3 Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0
Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
2. Спортинг Л Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
3. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
4. Марсель Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Айнтрахт Фр Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
3. Марсель Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Спортинг Л Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
2. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Марсель Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Тоттенхэм Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 6 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 6 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (2)
Порту Тареми Мехди 5 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Марсель" принимает "Тоттенхэм". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. 
Прогнозы 150
Марсель 20% (30)
X 40.7% (61)
Тоттенхэм 39.3% (59)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Тоттенхэм
3.19
3.54
2.42
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Где смотреть матч Марсель - Тоттенхэм онлайн

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Прогнозы на матч Марсель - Тоттенхэм

Исход игры
Марсель
20.3% (31)
Ничья
40.5% (62)
Тоттенхэм
39.2% (60)
Тотал 2.5
Больше
47.24% (60)
Меньше
52.76% (67)
Обе команды забьют
Да
85.04% (108)
Нет
14.96% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.4% (48)
1:2 Тоттенхэм
21.6% (33)
2:1 Марсель
13.1% (20)
0:1 Тоттенхэм
7.8% (12)
1:0 Марсель
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
0:2 Тоттенхэм
1.3% (2)
2:3 Тоттенхэм
1.3% (2)
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