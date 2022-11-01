Тур: 6. Стадион: Велодром. Главный судья: Марциняк Шимон
16
Лопес
Пау
30
Тавареш
Нуну
77
Арит
Амин
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
27
Лукас
Моура
14
Перишич
Иван
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Бланко РубенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Каборе ИссаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Суарес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Спенс ДжедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Хиль БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Сарр ПапПолузащитник
-
38 Биссума ИвПолузащитник
-
42 Уайт ХарвиПолузащитник
-
Главный тренер: Christian Stellini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Марсель
Тоттенхэм
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
NAN
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|2
|0.4
|Гендузи Маттео
|2 (1)
|0.4
|Арит Амин
|1
|0.2
|МБемба Шансель
|1
|0.2
|Балерди Леонардо
|1
|0.2
|Клосс Жонатан
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хын Мин
|2
|0.4
|Ришарлисон
|2
|0.4
|Кейн Гарри
|1 (1)
|0.2
|Бентанкур Родриго
|1
|0.2
|Перишич Иван
|0
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верету Жордан
|2
|0
|Эрик-Бертран Байи
|2
|0
|МБемба Шансель
|0
|1
|Игорь Тудор
|1
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|Клосс Жонатан
|1
|0
|Гендузи Маттео
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дайер Эрик
|2
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0
|Бентанкур Родриго
|2
|0
|Антонио Конте
|0
|1
|Кейн Гарри
|1
|0
|Сон Хын Мин
|1
|0
|Ленгле Клеман
|1
|0
|Сессеньон Райан
|1
|0
|Ромеро Кристиан
|1
|0
|Эмерсон Жуниор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
100%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Забито
7
6
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
5
71%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
50%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
33%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Страсбург - Марсель 2:2 Айнтрахт Фр - Марсель 2:1 Марсель - Ланс 0:1 ПСЖ - Марсель 1:0
Спортинг Л - Марсель 0:2 Марсель - Аяччо 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Анже - Марсель 0:3 Марсель - Ренн 1:1 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2 Марсель - Клермон 1:0 Ницца - Марсель 0:3 Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0
Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|4.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|3.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Спортинг Л
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|2.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Марсель
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|6 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|5 (2)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
Прогнозы на матч Марсель - Тоттенхэм
Исход игры
Марсель
20.3% (31)
Ничья
40.5% (62)
Тоттенхэм
39.2% (60)
Тотал 2.5
Больше
47.24% (60)
Меньше
52.76% (67)
Обе команды забьют
Да
85.04% (108)
Нет
14.96% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.4% (48)
1:2 Тоттенхэм
21.6% (33)
2:1 Марсель
13.1% (20)
0:1 Тоттенхэм
7.8% (12)
1:0 Марсель
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
0:2 Тоттенхэм
1.3% (2)
2:3 Тоттенхэм
1.3% (2)
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