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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Марсель
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 41
Марсель 29.3% (12)
X 43.9% (18)
Тоттенхэм 26.8% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Тоттенхэм
3.14
3.62
2.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Марсель
Тоттенхэм

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
NAN

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 2 0.4
Гендузи Маттео 2 (1) 0.4
Арит Амин 1 0.2
МБемба Шансель 1 0.2
Балерди Леонардо 1 0.2
Клосс Жонатан 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хын Мин 2 0.4
Ришарлисон 2 0.4
Кейн Гарри 1 (1) 0.2
Бентанкур Родриго 1 0.2
Перишич Иван 0 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верету Жордан 2 0
Эрик-Бертран Байи 2 0
МБемба Шансель 0 1
Игорь Тудор 1 0
Юндер Дженгиз 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Суарес Луис III 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дайер Эрик 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
Бентанкур Родриго 2 0
Антонио Конте 0 1
Кейн Гарри 1 0
Сон Хын Мин 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Сессеньон Райан 1 0
Ромеро Кристиан 1 0
Эмерсон Жуниор 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
100%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

7
6
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
5
71%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
50%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
33%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Айнтрахт Фр - Марсель 2:1 Марсель - Ланс 0:1 ПСЖ - Марсель 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2
Марсель - Аяччо 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Анже - Марсель 0:3 Марсель - Ренн 1:1 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2 Марсель - Клермон 1:0 Ницца - Марсель 0:3 Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0
Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
2. Спортинг Л Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
3. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
4. Марсель Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Айнтрахт Фр Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
3. Марсель Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Спортинг Л Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
2. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Марсель Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Тоттенхэм Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2022, осталось 2 дня 14 часов 5 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Марсель 29.3% (12)
    X 43.9% (18)
    Тоттенхэм 26.8% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Тоттенхэм
    3.14
    3.62
    2.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Марсель - Тоттенхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Марсель - Тоттенхэм

    Исход игры
    Марсель
    30% (12)
    Ничья
    42.5% (17)
    Тоттенхэм
    27.5% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (16)
    Меньше
    55.56% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (30)
    Нет
    16.67% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35% (14)
    2:1 Марсель
    20% (8)
    1:2 Тоттенхэм
    17.5% (7)
    0:1 Тоттенхэм
    7.5% (3)
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