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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Реал Мадрид
 
Позже
Селтик
Прогнозы 42
Реал Мадрид 97.6% (41)
X 0% (0)
Селтик 2.4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Селтик
1.23
7.70
14.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Реал Мадрид
Селтик

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:3
ММ(
2:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 3 0.6
Родриго 2 (1) 0.4
Азар Эден 1 0.2
Асенсио Марко 1 0.2
Вальверде Федерико 1 0.2
Модрич Лука 1 0.2
Рюдигер Антонио 1 0.2
Кроос Тони 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Селтик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 1 0.2
Жота Серран 1 0.2
Фурухаси Кёго 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кроос Тони 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Васкес Лукас 1 0
Менди Ферлан 1 0
Милитао Эдер 1 0
Селтик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юранович Йосип 1 0
Маеда Даизен 1 0
О'Райли Мэттью 1 0
Хатате Рео 1 0
Дженц Мориц 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

10
2
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
50%
31-45
2
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
1
9%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
20%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Реал Мадрид - Жирона 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Севилья 3:1 Эльче - Реал Мадрид 0:3
Реал Мадрид - Барселона 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2
Селтик
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ливингстон - Селтик 0:3 Селтик - Шахтёр Донецк 1:1 Хартс - Селтик 3:4 Мазеруэлл - Селтик 0:4
Селтик - Хиберниан 6:1 Селтик - РБ Лейпциг 0:2 Сент-Джонстон - Селтик 1:2 РБ Лейпциг - Селтик 3:1 Селтик - Мазеруэлл 2:1 Сент-Миррен - Селтик 2:0 Шахтёр Донецк - Селтик 1:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Селтик - Рейнджерс 4:0 Росс Каунти - Селтик 1:4 Данди Юнайтед - Селтик 0:9 Селтик - Хартс 2:0 Килмарнок - Селтик 0:5 Росс Каунти - Селтик 1:3 Селтик - Абердин 2:0 Селтик - Норвич 2:0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
2. РБ Лейпциг Заявка 5 3 0 2 9 - 9 9
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
4. Селтик Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. РБ Лейпциг Заявка 3 2 0 1 7 - 7 6
3. Шахтёр Донецк Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Селтик Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
2. Шахтёр Донецк Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
3. РБ Лейпциг Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Селтик Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 6 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 6 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Селтик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 ноября 2022, осталось 2 дня 12 часов 54 минуты.



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    • Прогнозы 42
    Реал Мадрид 97.6% (41)
    X 0% (0)
    Селтик 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Селтик
    1.23
    7.70
    14.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Селтик онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Селтик

    Исход игры
    Реал Мадрид
    97.6% (41)
    Ничья
    0% (0)
    Селтик
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.97% (23)
    Меньше
    41.03% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    43.59% (17)
    Нет
    56.41% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    35.7% (15)
    2:1 Реал Мадрид
    19% (8)
    3:0 Реал Мадрид
    14.3% (6)
    3:1 Реал Мадрид
    14.3% (6)
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    Селтик
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