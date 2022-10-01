Тур: 6. Стадион: Сантьяго Бернабеу.
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История личных встреч
Реал Мадрид
Селтик
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус Жуниор
|3
|0.6
|Родриго
|2 (1)
|0.4
|Азар Эден
|1
|0.2
|Асенсио Марко
|1
|0.2
|Вальверде Федерико
|1
|0.2
|Модрич Лука
|1
|0.2
|Рюдигер Антонио
|1
|0.2
|Кроос Тони
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
Селтик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|1
|0.2
|Жота Серран
|1
|0.2
|Фурухаси Кёго
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кроос Тони
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Менди Ферлан
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
Селтик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юранович Йосип
|1
|0
|Маеда Даизен
|1
|0
|О'Райли Мэттью
|1
|0
|Хатате Рео
|1
|0
|Дженц Мориц
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Забито
10
2
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
50%
31-45
2
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
11
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
1
9%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
20%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Реал Мадрид - Жирона 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Севилья 3:1 Эльче - Реал Мадрид 0:3
Реал Мадрид - Барселона 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2
Селтик
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ливингстон - Селтик 0:3 Селтик - Шахтёр Донецк 1:1 Хартс - Селтик 3:4 Мазеруэлл - Селтик 0:4
Селтик - Хиберниан 6:1 Селтик - РБ Лейпциг 0:2 Сент-Джонстон - Селтик 1:2 РБ Лейпциг - Селтик 3:1 Селтик - Мазеруэлл 2:1 Сент-Миррен - Селтик 2:0 Шахтёр Донецк - Селтик 1:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Селтик - Рейнджерс 4:0 Росс Каунти - Селтик 1:4 Данди Юнайтед - Селтик 0:9 Селтик - Хартс 2:0 Килмарнок - Селтик 0:5 Росс Каунти - Селтик 1:3 Селтик - Абердин 2:0 Селтик - Норвич 2:0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|4.
|Селтик
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 7
|6
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Селтик
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Селтик
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|6 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (2)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Селтик
Исход игры
Реал Мадрид
97.6% (41)
Ничья
0% (0)
Селтик
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
58.97% (23)
Меньше
41.03% (16)
Обе команды забьют
Да
43.59% (17)
Нет
56.41% (22)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
35.7% (15)
2:1 Реал Мадрид
19% (8)
3:0 Реал Мадрид
14.3% (6)
3:1 Реал Мадрид
14.3% (6)
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