Тур: 35.
3:1
Перерыв
0'
1:0
6' ПенальтиDavid Terans
12' Желтая карточкаYan Souto
2:0
13' ГолСантана Алекс
3:0
29' ГолDavid Terans
3:1
40' ГолYan Souto
42' Желтая карточкаФернандиньо Фернандо
Ход матча
6'
1:0
12'
13'
2:0
29'
40'
3:1
13
Khellven
20
David
Terans
39
Vitor
Roque
23
Tadeu
I
13
Yan
Souto
29
Reynaldo2
20
Диего
Рибас
5
Auremir
11
Раул
Педро
- Основной состав
- Вратарь
-
13 KhellvenЗащитник
-
34 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 David TeransПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Vitor RoqueПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Erick2
-
35 Romulo Cruz
-
-
-
-
17 Hugo Moura
-
16 Abner2
-
-
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
13 Yan SoutoЗащитник
- Защитник
-
29 Reynaldo2Защитник
-
20 Диего РибасЗащитник
- Защитник
-
5 AuremirПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Раул ПедроНападающий
- Запасные игроки
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
- Полузащитник
-
-
66 Hugo Farias
-
-
14 Danilo IV
-
-
99 Luan Dias
-
Главный тренер: Jair Ventura
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Гойяс
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
110%
10%
11 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
19 матчей
52.6%
5.3%
42.1%
10 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
8
Голов в среднем за матч
2.63
0.73
Среднее время на гол
34
123
Всего голов
22
3
Голов в среднем за матч
2
0.38
Среднее время на гол
45
240
Всего голов
43
11
Голов в среднем за матч
2.26
0.58
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
39
155
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Terans
|11 (6)
|0.31
|Vitor Roque
|4
|0.11
|Pablo I
|4
|0.11
|Витор Буэно
|4 (2)
|0.11
|Tomas Cuello
|2
|0.06
|Сантана Алекс
|2
|0.06
|Agustin Canobbio
|2
|0.06
|Erick2
|2
|0.06
|Витиньо Витор V
|2
|0.06
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0.03
|Abner2
|1
|0.03
|Khellven
|1 (1)
|0.03
|Лео Ситтадини
|1
|0.03
|Орехуэла Луис
|1
|0.03
|Romulo Cruz
|1
|0.03
|Hugo Moura
|1
|0.03
|Felipe Matheus
|1
|0.03
|Matheus Felipe
|1
|0.03
|Роша Педро
|0
|0
|Педринью Роша
|0
|0
|Сильва Гарсия Брайан
|0
|0
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раул Педро
|18 (3)
|0.51
|Nícolas I
|4
|0.11
|Elvis II
|4 (3)
|0.11
|Dada Belmonte
|2
|0.06
|Диего Рибас
|2
|0.06
|Vinicius XII
|2
|0.06
|Да Силва
|1
|0.03
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.03
|Кардозо Даниэль
|1
|0.03
|Маркиньос II
|1
|0.03
|Yan Souto
|1
|0.03
|Бастос Фернандр Феллипе
|0
|0
|Danilo IV
|0
|0
|Savio Alves
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
|Pedro Junqueira
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Педру II
|7
|0
|Pablo I
|7
|0
|Hugo Moura
|5
|1
|Tomas Cuello
|4
|1
|Abner2
|5
|0
|Vitor Roque
|5
|0
|Фернандиньо Фернандо
|4
|0
|Thiago Heleno
|4
|0
|Педринью Роша
|4
|0
|Сантана Алекс
|4
|0
|Витиньо Витор V
|2
|1
|David Terans
|3
|0
|Витор Буэно
|3
|0
|Lucas Halter
|3
|0
|Christian Cardoso
|3
|0
|Nicolas Hernandez2
|3
|0
|Bento Krepski
|3
|0
|Лео Ситтадини
|2
|0
|Agustin Canobbio
|2
|0
|Pablo Siles
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|2
|0
|Сильва Гарсия Брайан
|2
|0
|Felipe Matheus
|2
|0
|Marcelo XIII
|1
|0
|Орехуэла Луис
|1
|0
|Фернандес Матеус
|1
|0
|Khellven
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Erick2
|1
|0
|Romulo Cruz
|1
|0
|Matheus Felipe
|1
|0
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бастос Фернандр Феллипе
|10
|0
|Магиньо
|9
|0
|Caio Vinicius2
|7
|1
|Danilo IV
|8
|0
|Раул Педро
|8
|0
|Dada Belmonte
|8
|0
|Savio Alves
|5
|1
|Luan Dias
|6
|0
|Матеус де Салес
|5
|0
|Elvis II
|4
|0
|Reynaldo2
|4
|0
|Да Силва
|3
|0
|Аподи Диаллиссон
|3
|0
|Диего Рибас
|3
|0
|Auremir
|3
|0
|Жуниор Ренато
|3
|0
|Yan Souto
|3
|0
|Henrique Lordelo
|1
|1
|Hugo Farias
|2
|0
|Сидней
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Маркиньос II
|1
|0
|Luan III
|1
|0
|Matheus Alves II
|1
|0
|Joao Caetano
|1
|0
|Filipe Luiz
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Гойяс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
6
10
Атлетико Паранаэнсе
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Гойяс
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
23
7
Волевые поражения
11
15
Атлетико Паранаэнсе
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
53% (18)
38% (13)
9% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
21% (7)
44% (15)
Гойяс
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (8)
44% (15)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
44% (15)
32% (11)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
27
9
Волевые поражения
17
25
Голы по времени матча
Забито
23
19
14 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
3
13%
4
21%
1-15
5
22%
1
5%
16-30
6
26%
3
16%
31-45
2
9%
3
16%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
4
17%
6
32%
76-90
Пропущено
17
24
5 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
4
24%
4
17%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
4
24%
6
25%
46-60
5
29%
29%
2
8%
61-75
3
18%
3
13%
76-90
Забито
17
18
2 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
23 Не забивали 20
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
12%
3
17%
31-45
4
24%
3
17%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
7
41%
8
44%
76-90
Пропущено
27
19
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
4
15%
4
21%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
6
22%
3
16%
31-45
5
19%
3
16%
46-60
5
19%
1
5%
61-75
3
11%
7
37%
76-90
Забито
40
37
16 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 11
9 Не забивали 9
3
8%
5
14%
1-15
5
13%
2
5%
16-30
8
20%
6
16%
31-45
6
15%
6
16%
46-60
7
18%
4
11%
61-75
11
28%
14
38%
76-90
Пропущено
44
43
19 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 21
22 Не пропускали 26
8
18%
8
19%
1-15
5
11%
5
12%
16-30
6
14%
8
19%
31-45
9
20%
9
21%
46-60
10
23%
3
7%
61-75
6
14%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 4:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 1:0
Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:2 Аваи - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сеара - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Гойяс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Гойяс - Коринтианс 0:0 Гойяс - Америка Минейро 2:2 Куяба - Гойяс 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 4:2
Сеара - Гойяс 1:1 Гойяс - Форталеза 0:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 1:1 Гойяс - Фламенго 1:1 Сантос - Гойяс 1:2 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Аваи 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0 Гойяс - Коритиба Парана 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Жувентуде - Гойяс 0:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Гойяс
Точный счет
1:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
1:0
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 44%
0
9 раз 26%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
14 раз 41%
2
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Гойяс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
143
611
512
215
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
116
413
611
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
259
Больше Меньше
259
1024
1123
430
133
232
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|34
|21
|11
|2
|59 - 22
|74
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|35
|17
|14
|4
|52 - 30
|65
|3.
|Фламенго
|34
|18
|7
|9
|56 - 32
|61
|4.
|Флуминенсе
|35
|18
|7
|10
|56 - 40
|61
|5.
|Коринтианс
|34
|16
|10
|8
|39 - 32
|58
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|3:1
|35
|15
|9
|11
|44 - 44
|54
|7.
|Атлетико Минейро
|35
|13
|13
|9
|41 - 35
|52
|8.
|Сан-Паулу
|35
|12
|15
|8
|50 - 38
|51
|9.
|Форталеза
|34
|13
|9
|12
|37 - 34
|48
|10.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|35
|13
|8
|14
|36 - 40
|47
|11.
|Америка Минейро
|0:0
|35
|13
|8
|14
|33 - 36
|47
|12.
|Сантос
|34
|11
|10
|13
|40 - 33
|43
|13.
|Гойяс
|1:3
|35
|10
|13
|12
|38 - 46
|43
|14.
|Ред Булл Брагантино
|34
|10
|11
|13
|46 - 47
|41
|15.
|Куяба
|35
|9
|10
|16
|28 - 37
|37
|16.
|Коритиба Парана
|34
|10
|5
|19
|34 - 56
|35
|17.
|Сеара
|35
|6
|16
|13
|30 - 37
|34
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|34
|8
|9
|17
|34 - 51
|33
|19.
|Аваи
|34
|7
|7
|20
|28 - 56
|28
|20.
|Жувентуде
|34
|3
|12
|19
|26 - 61
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|17
|11
|5
|1
|35 - 14
|38
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|11
|4
|2
|33 - 11
|37
|3.
|Коринтианс
|17
|11
|4
|2
|23 - 10
|37
|4.
|Фламенго
|17
|11
|3
|3
|35 - 11
|36
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|3:1
|18
|10
|6
|2
|28 - 16
|36
|6.
|Флуминенсе
|17
|10
|3
|4
|33 - 19
|33
|7.
|Коритиба Парана
|17
|10
|3
|4
|22 - 14
|33
|8.
|Сан-Паулу
|18
|8
|6
|4
|32 - 20
|30
|9.
|Ред Булл Брагантино
|17
|8
|5
|4
|28 - 18
|29
|10.
|Сантос
|17
|8
|4
|5
|27 - 16
|28
|11.
|Америка Минейро
|0:0
|18
|8
|4
|6
|20 - 17
|28
|12.
|Атлетико Минейро
|17
|7
|5
|5
|22 - 16
|26
|13.
|Форталеза
|17
|6
|7
|4
|17 - 12
|25
|14.
|Гойяс
|1:3
|17
|5
|8
|4
|19 - 18
|23
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|6
|4
|7
|19 - 19
|22
|16.
|Аваи
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|17.
|Куяба
|17
|5
|7
|5
|14 - 13
|22
|18.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|18
|5
|4
|9
|15 - 19
|19
|19.
|Сеара
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|20.
|Жувентуде
|17
|2
|8
|7
|16 - 24
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|10
|7
|0
|26 - 11
|37
|2.
|Флуминенсе
|18
|8
|4
|6
|23 - 21
|28
|3.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|17
|8
|4
|5
|21 - 21
|28
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|18
|6
|9
|3
|17 - 16
|27
|5.
|Атлетико Минейро
|18
|6
|8
|4
|19 - 19
|26
|6.
|Фламенго
|17
|7
|4
|6
|21 - 21
|25
|7.
|Форталеза
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|8.
|Коринтианс
|17
|5
|6
|6
|16 - 22
|21
|9.
|Сан-Паулу
|17
|4
|9
|4
|18 - 18
|21
|10.
|Гойяс
|1:3
|18
|5
|5
|8
|19 - 28
|20
|11.
|Америка Минейро
|0:0
|17
|5
|4
|8
|13 - 19
|19
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|3:1
|17
|5
|3
|9
|16 - 28
|18
|13.
|Сеара
|17
|3
|8
|6
|14 - 16
|17
|14.
|Куяба
|18
|4
|3
|11
|14 - 24
|15
|15.
|Сантос
|17
|3
|6
|8
|13 - 17
|15
|16.
|Ред Булл Брагантино
|17
|2
|6
|9
|18 - 29
|12
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|2
|5
|10
|15 - 32
|11
|18.
|Жувентуде
|17
|1
|4
|12
|10 - 37
|7
|19.
|Аваи
|17
|1
|3
|13
|7 - 32
|6
|20.
|Коритиба Парана
|17
|0
|2
|15
|12 - 42
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|21 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|18 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|18 (1)
|Аваи
|Bissoli
|14
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|12 (2)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 14
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 13
|Сеара
|Ричардсон
|1 12
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 11
|Атлетико Гойяненсе
|Лео Перейра
|12