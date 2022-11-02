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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A
2022

Тур: 35.
Атлетико Паранаэнсе
3:2
Конец матча
Гойяс
0'
1:0
6' Пенальти
David Terans
12' Желтая карточка
Yan Souto
2:0
13' Гол
Сантана Алекс
3:0
29' Гол
David Terans
3:1
40' Гол
Yan Souto
42' Желтая карточка
Фернандиньо Фернандо
3:2
51' Гол
Раул Педро
90' Желтая карточка
Abner2
90'+7
1
Bento
Krepski
13
Khellven
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
48
Педринью
Роша
5
Фернандиньо
Фернандо
8
Витор
Буэно
20
David
Terans
80
Сантана
Алекс
39
Vitor
Roque
11
Витиньо
Витор
V
23
Tadeu
I
13
Yan
Souto
4
Joao
Caetano
29
Reynaldo2
20
Диего
Рибас
27
Dada
Belmonte
5
Auremir
15
Caio
Vinicius2
22
Аподи
Диаллиссон
7
Vinicius
XII
11
Раул
Педро
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1
Гойяс
3-4-2-1

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Гойяс

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

110%
10%
11 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

19 матчей

52.6%
5.3%
42.1%
10 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

СA
2:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:0
БСА
1:0
БСА
3:1
БСА
3:0
БСА
2:0
БСБ
3:2
БСБ
0:0
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
4:0
СA
5:0

Голы

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

2.63
0.73

Среднее время на гол

34
123

Всего голов

22
3

Голов в среднем за матч

2
0.38

Среднее время на гол

45
240

Всего голов

43
11

Голов в среднем за матч

2.26
0.58

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

39
155

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Terans 11 (6) 0.31
Vitor Roque 4 0.11
Pablo I 4 0.11
Витор Буэно 4 (2) 0.11
Tomas Cuello 2 0.06
Сантана Алекс 2 0.06
Agustin Canobbio 2 0.06
Erick2 2 0.06
Витиньо Витор V 2 0.06
Фернандиньо Фернандо 1 0.03
Abner2 1 0.03
Khellven 1 (1) 0.03
Лео Ситтадини 1 0.03
Орехуэла Луис 1 0.03
Romulo Cruz 1 0.03
Hugo Moura 1 0.03
Felipe Matheus 1 0.03
Matheus Felipe 1 0.03
Роша Педро 0 0
Педринью Роша 0 0
Сильва Гарсия Брайан 0 0
Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раул Педро 19 (3) 0.54
Nícolas I 4 0.11
Elvis II 4 (3) 0.11
Dada Belmonte 2 0.06
Диего Рибас 2 0.06
Vinicius XII 2 0.06
Маркиньос II 1 0.03
Да Силва 1 0.03
Аподи Диаллиссон 1 0.03
Кардозо Даниэль 1 0.03
Yan Souto 1 0.03
Бастос Фернандр Феллипе 0 0
Danilo IV 0 0
Savio Alves 0 0
Жуниор Ренато 0 0
Pedro Junqueira 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Педру II 7 0
Pablo I 7 0
Hugo Moura 5 1
Abner2 6 0
Tomas Cuello 4 1
Vitor Roque 5 0
Фернандиньо Фернандо 4 0
Thiago Heleno 4 0
Педринью Роша 4 0
Сантана Алекс 4 0
Витиньо Витор V 2 1
David Terans 3 0
Витор Буэно 3 0
Lucas Halter 3 0
Christian Cardoso 3 0
Nicolas Hernandez2 3 0
Bento Krepski 3 0
Лео Ситтадини 2 0
Agustin Canobbio 2 0
Pablo Siles 2 0
Nascimento Leite Matheus3 2 0
Сильва Гарсия Брайан 2 0
Felipe Matheus 2 0
Marcelo XIII 1 0
Орехуэла Луис 1 0
Фернандес Матеус 1 0
Khellven 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Erick2 1 0
Romulo Cruz 1 0
Matheus Felipe 1 0
Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бастос Фернандр Феллипе 10 0
Магиньо 9 0
Caio Vinicius2 7 1
Danilo IV 8 0
Раул Педро 8 0
Dada Belmonte 8 0
Savio Alves 5 1
Luan Dias 6 0
Матеус де Салес 5 0
Elvis II 4 0
Reynaldo2 4 0
Да Силва 3 0
Аподи Диаллиссон 3 0
Диего Рибас 3 0
Auremir 3 0
Жуниор Ренато 3 0
Yan Souto 3 0
Henrique Lordelo 1 1
Hugo Farias 2 0
Сидней 1 0
Vinicius XII 1 0
Маркиньос II 1 0
Luan III 1 0
Matheus Alves II 1 0
Joao Caetano 1 0
Filipe Luiz 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Гойяс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

6
12
Атлетико Паранаэнсе
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Гойяс
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

23
7

Волевые поражения

11
15
Атлетико Паранаэнсе
73.1%
26.9%
19 побед 7 поражений
Первый тайм
54% (19)
37% (13)
9% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
20% (7)
46% (16)
Гойяс
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (8)
43% (15)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
43% (15)
31% (11)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

29
9

Волевые поражения

17
27

Голы по времени матча

Забито

26
21
17 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
5
19%
4
19%
1-15
6
23%
1
5%
16-30
6
23%
4
19%
31-45
2
8%
4
19%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
4
15%
6
29%
76-90

Пропущено

19
27
6 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
4
21%
6
22%
1-15
1
5%
5
19%
16-30
1
5%
5
19%
31-45
5
26%
6
22%
46-60
5
26%
2
7%
61-75
3
16%
3
11%
76-90

Забито

17
18
2 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
24 Не забивали 21
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
12%
3
17%
31-45
4
24%
3
17%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
7
41%
8
44%
76-90

Пропущено

27
19
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
4
15%
4
21%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
6
22%
3
16%
31-45
5
19%
3
16%
46-60
5
19%
1
5%
61-75
3
11%
7
37%
76-90

Забито

43
39
19 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 11
9 Не забивали 9
5
12%
5
13%
1-15
6
14%
2
5%
16-30
8
19%
7
18%
31-45
6
14%
7
18%
46-60
7
16%
4
10%
61-75
11
26%
14
36%
76-90

Пропущено

46
46
20 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 22
23 Не пропускали 27
8
17%
10
22%
1-15
5
11%
6
13%
16-30
7
15%
8
17%
31-45
10
22%
9
20%
46-60
10
22%
3
7%
61-75
6
13%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 4:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 1:0
Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:2 Аваи - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сеара - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Гойяс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Гойяс - Коринтианс 0:0 Гойяс - Америка Минейро 2:2 Куяба - Гойяс 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 4:2
Сеара - Гойяс 1:1 Гойяс - Форталеза 0:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 1:1 Гойяс - Фламенго 1:1 Сантос - Гойяс 1:2 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Аваи 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0 Гойяс - Коритиба Парана 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Жувентуде - Гойяс 0:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Гойяс

Точный счет

1:0
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
2
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 17%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 23%
1:0
6 раз 17%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 43%
0
9 раз 26%
2
6 раз 17%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
14 раз 40%
2
11 раз 31%
0
9 раз 26%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Гойяс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
14
3
7
11
1.5
5
12
3
15
2.5
2
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
12
6
4
13
1.5
7
11
2
15
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
9
0.5
Больше Меньше
26
9
11
24
1.5
12
23
5
30
2.5
1
34
2
33
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 34 21 11 2 59 - 22 74
2. Интернасьонал Порту Алегре 35 17 13 5 52 - 31 64
3. Фламенго 34 18 7 9 56 - 32 61
4. Флуминенсе 35 18 7 10 56 - 40 61
5. Коринтианс 34 16 10 8 39 - 32 58
6. Атлетико Паранаэнсе 35 15 9 11 44 - 45 54
7. Атлетико Минейро 35 13 13 9 41 - 35 52
8. Сан-Паулу 35 12 15 8 50 - 38 51
9. Америка Минейро 35 14 7 14 34 - 36 49
10. Форталеза 34 13 9 12 37 - 34 48
11. Ботафого Рио-де-Жанейро 35 13 8 14 36 - 40 47
12. Сантос 1:1 35 11 11 13 41 - 34 44
13. Гойяс 35 10 13 12 39 - 46 43
14. Ред Булл Брагантино 0:0 35 10 12 13 46 - 47 42
15. Куяба 35 9 10 16 28 - 37 37
16. Коритиба Парана 0:0 35 10 6 19 34 - 56 36
17. Атлетико Гойяненсе 1:1 35 8 10 17 35 - 52 34
18. Сеара 35 6 16 13 30 - 37 34
19. Аваи 0:0 35 7 8 20 28 - 56 29
20. Жувентуде 0:0 35 3 13 19 26 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьонал Порту Алегре 17 11 5 1 35 - 14 38
2. Палмейрас Сан-Паулу 17 11 4 2 33 - 11 37
3. Коринтианс 17 11 4 2 23 - 10 37
4. Фламенго 17 11 3 3 35 - 11 36
5. Атлетико Паранаэнсе 18 10 6 2 28 - 17 36
6. Флуминенсе 17 10 3 4 33 - 19 33
7. Коритиба Парана 0:0 17 10 3 4 22 - 14 33
8. Америка Минейро 18 9 3 6 21 - 17 30
9. Сан-Паулу 18 8 6 4 32 - 20 30
10. Ред Булл Брагантино 0:0 17 8 5 4 28 - 18 29
11. Сантос 1:1 17 8 4 5 27 - 16 28
12. Атлетико Минейро 17 7 5 5 22 - 16 26
13. Форталеза 17 6 7 4 17 - 12 25
14. Атлетико Гойяненсе 1:1 18 6 5 7 20 - 20 23
15. Аваи 0:0 18 6 5 7 21 - 24 23
16. Гойяс 17 5 8 4 19 - 18 23
17. Куяба 17 5 7 5 14 - 13 22
18. Ботафого Рио-де-Жанейро 18 5 4 9 15 - 19 19
19. Сеара 18 3 8 7 16 - 21 17
20. Жувентуде 0:0 18 2 9 7 16 - 24 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 17 10 7 0 26 - 11 37
2. Флуминенсе 18 8 4 6 23 - 21 28
3. Ботафого Рио-де-Жанейро 17 8 4 5 21 - 21 28
4. Интернасьонал Порту Алегре 18 6 8 4 17 - 17 26
5. Атлетико Минейро 18 6 8 4 19 - 19 26
6. Фламенго 17 7 4 6 21 - 21 25
7. Форталеза 17 7 2 8 20 - 22 23
8. Коринтианс 17 5 6 6 16 - 22 21
9. Сан-Паулу 17 4 9 4 18 - 18 21
10. Гойяс 18 5 5 8 20 - 28 20
11. Америка Минейро 17 5 4 8 13 - 19 19
12. Атлетико Паранаэнсе 17 5 3 9 16 - 28 18
13. Сеара 17 3 8 6 14 - 16 17
14. Сантос 1:1 18 3 7 8 14 - 18 16
15. Куяба 18 4 3 11 14 - 24 15
16. Ред Булл Брагантино 0:0 18 2 7 9 18 - 29 13
17. Атлетико Гойяненсе 1:1 17 2 5 10 15 - 32 11
18. Жувентуде 0:0 17 1 4 12 10 - 37 7
19. Аваи 0:0 17 1 3 13 7 - 32 6
20. Коритиба Парана 0:0 18 0 3 15 12 - 42 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 21 (3)
Гойяс Раул Педро 19 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 18 (1)
Аваи Bissoli 14
Сантос Marcos Leonardo 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Аваи Bruno Silva II 1 13
Сеара Ричардсон 1 12
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 11
Атлетико Гойяненсе Лео Перейра 12
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Фернандиньо Фернандо получил желтую карточку от судьи
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