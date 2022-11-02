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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A
2022

Тур: 35.
Америка Минейро
1:0
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
0:0
20' Не забитый пенальти
Патрик Алан
1:0
76' Гол
Ale
90'+6
1
Матеус
Фернандо
Кавичиоли
27
Raul
Caceres
4
Конти
Херман
33
Eder
2
6
Marlon
VII
30
Ale
37
Everaldo
8
Juninho
IX
28
Martin
Nicolas
Benitez
11
Felipe
Azevedo
19
Henrique
I
12
Keiller
16
Бустос
Фабрисио
4
Моледо
Родриго
44
Витао
6
Мартинс
Родригес
8
Эденилсон
дос
Сантос
30
Джонни
14
Де
Пена
Карлос
10
Патрик
Алан
35
Alexandre
Zurawski
11
Вандерсон
Америка Минейро
4-1-4-1
Интернасьонал Порту Алегре
4-3-1-2

История личных встреч

Америка Минейро
Интернасьонал Порту Алегре

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед

15 матчей

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

СA
1:0
СA
3:1
СA
1:1
К
0:1
К
0:1
СA
2:0
СA
2:1
СB
2:1
СB
1:1
СA
1:0
СA
3:1
КБ
1:1
КБ
3:1
СA
4:2
СA
2:4

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
0.88

Среднее время на гол

78
102

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2.25
1.29

Среднее время на гол

40
70

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.73
1.07

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

51
84

Бомбардиры внутри турнира

Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Felipe Azevedo 4 0.11
Перейра Лопес Педро Габриэл 4 0.11
Aloisio Santos 4 (1) 0.11
Henrique I 4 0.11
Juninho IX 3 0.09
Everaldo 3 0.09
Майдана Яго 3 (2) 0.09
Ale 2 0.06
Matheus XV 2 0.06
Веллингтон Паулиста 2 (1) 0.06
Raul Caceres 1 0.03
Gonzalo Mastriani 1 0.03
Juan Pablo Ramirez 1 0.03
Martin Nicolas Benitez 0 0
Авелар Данило 0 0
Juninho V 0 0
Lucas Kal 0 0
Marlon VII 0 0
Paulo1 0 0
Eder 2 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandre Zurawski 7 0.2
Патрик Алан 6 (1) 0.17
Эденилсон дос Сантос 6 (3) 0.17
Вандерсон 6 0.17
Энрике Педро 6 (2) 0.17
Де Пена Карлос 5 (2) 0.14
José Maurisio3 3 0.09
Джонни 3 0.09
Бустос Фабрисио 2 0.06
Барбоза Мойзес Роберто 2 0.06
Витао 2 0.06
Тайсон Фреда 1 0.03
Д'Алессандро Андрес 1 0.03
Ромеро Брайан 1 0.03
Мендес Бруно II 1 0.03
David VI 0 0
Бошилья Габриэл 0 0
Мартинс Родригес 0 0

Карточки

Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henrique I 8 0
Marlon VII 5 1
Patric II 6 0
Eder 2 6 0
Майдана Яго 4 1
Everaldo 5 0
Aloisio Santos 5 0
Перейра Лопес Педро Габриэл 5 0
Matheus XV 3 1
Juninho IX 4 0
Felipe Azevedo 2 1
Lucas Kal 3 0
Juan Pablo Ramirez 3 0
Luan Patrick 3 0
Родригиньо Кабрал 2 0
Авелар Данило 2 0
Gustavinho 2 0
Мело Артур 2 0
Ale 0 1
Карлос Алберто Гомес де Жезус 1 0
Raul Caceres 1 0
Gonzalo Mastriani 1 0
Martin Nicolas Benitez 1 0
Конти Херман 1 0
Potigar 1 0
Жаилсон Марселино 1 0
Leandro Martinez I 1 0
Матеус Фернандо Кавичиоли 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 7 1
Тайсон Фреда 6 0
Энрике Педро 6 0
Де Пена Карлос 6 0
Джонни 5 0
Барбоза Мойзес Роберто 5 0
Daniel Fusato1 5 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Бустос Фабрисио 3 0
Вандерсон 3 0
Lizeiro 3 0
Патрик Алан 2 0
Моледо Родриго 2 0
Дурадо Родриго 2 0
David VI 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Keiller 2 0
Мендес Бруно II 2 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 2 0
Роша Кайке 2 0
Thauan Lara 2 0
Матеус Лейте 0 1
Д'Алессандро Андрес 1 0
Кайо Ранхел 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
Уэсли Мораес 1 0
Alexandre Zurawski 1 0
José Maurisio3 1 0

Результаты матчей

Америка Минейро
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Интернасьонал Порту Алегре
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

5
8
Америка Минейро
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
71% (12)
6% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
6% (1)
67% (12)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

13
33
Америка Минейро
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (11)
43% (15)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
51% (18)
14% (5)
Интернасьонал Порту Алегре
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
6% (2)
51% (18)
43% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
34% (12)
34% (12)

Сухие победы

13
4

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

16
5

Волевые поражения

18
41

Голы по времени матча

Забито

21
17
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
3
14%
2
12%
1-15
4
19%
2
12%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
2
10%
4
24%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
6
29%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

17
17
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
5
29%
29%
2
12%
1-15
2
12%
4
24%
16-30
4
24%
2
12%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
4
24%
5
29%
29%
76-90

Забито

14
35
7 В 1-м тайме 22
7 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 13
26 Не забивали 20
3
21%
7
20%
1-15
2
14%
7
20%
16-30
2
14%
8
23%
31-45
1
7%
3
9%
46-60
3
21%
3
9%
61-75
3
21%
7
20%
76-90

Пропущено

18
14
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
5
28%
4
29%
31-45
3
17%
3
21%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
6
33%
2
14%
76-90

Забито

35
52
17 В 1-м тайме 27
18 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 21
12 Не забивали 7
6
17%
9
17%
1-15
6
17%
9
17%
16-30
5
14%
9
17%
31-45
3
9%
7
13%
46-60
6
17%
6
12%
61-75
9
26%
12
23%
76-90

Пропущено

35
31
17 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 20
5
14%
4
13%
1-15
3
9%
6
19%
16-30
9
26%
6
19%
31-45
4
11%
4
13%
46-60
4
11%
4
13%
61-75
10
29%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Америка Минейро
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гойяс - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Фламенго 1:2 Америка Минейро - Форталеза 1:2 Флуминенсе - Америка Минейро 0:2
Америка Минейро - Сан-Паулу 1:2 Сеара - Америка Минейро 1:2 Куяба - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 0:0 Америка Минейро - Коритиба Парана 2:0 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:2 Америка Минейро - Сантос 1:0 Жувентуде - Америка Минейро 0:1 Америка Минейро - Аваи 3:1 Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 0:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:3
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Сеара 2:1 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 4:2
Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 0:0 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Мелгар 0:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0

Результаты матчей

Америка Минейро
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

1:0
5 раз 28%
1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

1:0
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%

Точный счет

1:0
10 раз 29%
1:2
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 43%
0
12 раз 34%
2
6 раз 17%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
13 раз 37%
2
8 раз 23%
0
7 раз 20%
3
5 раз 14%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Америка Минейро
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
15
2
4
14
1.5
11
6
2
16
2.5
7
10
1
17
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
13
5
4
13
1.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
12
0.5
Больше Меньше
28
7
8
27
1.5
15
20
2
33
2.5
7
28
1
34
3.5
2
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 34 21 11 2 59 - 22 74
2. Интернасьонал Порту Алегре 35 17 13 5 52 - 31 64
3. Фламенго 34 18 7 9 56 - 32 61
4. Флуминенсе 35 18 7 10 56 - 40 61
5. Коринтианс 34 16 10 8 39 - 32 58
6. Атлетико Паранаэнсе 35 15 9 11 44 - 45 54
7. Атлетико Минейро 35 13 13 9 41 - 35 52
8. Сан-Паулу 35 12 15 8 50 - 38 51
9. Америка Минейро 35 14 7 14 34 - 36 49
10. Форталеза 34 13 9 12 37 - 34 48
11. Ботафого Рио-де-Жанейро 35 13 8 14 36 - 40 47
12. Сантос 1:1 35 11 11 13 41 - 34 44
13. Гойяс 35 10 13 12 39 - 46 43
14. Ред Булл Брагантино 0:0 35 10 12 13 46 - 47 42
15. Куяба 35 9 10 16 28 - 37 37
16. Коритиба Парана 0:0 35 10 6 19 34 - 56 36
17. Атлетико Гойяненсе 1:1 35 8 10 17 35 - 52 34
18. Сеара 35 6 16 13 30 - 37 34
19. Аваи 0:0 35 7 8 20 28 - 56 29
20. Жувентуде 0:0 35 3 13 19 26 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьонал Порту Алегре 17 11 5 1 35 - 14 38
2. Палмейрас Сан-Паулу 17 11 4 2 33 - 11 37
3. Коринтианс 17 11 4 2 23 - 10 37
4. Фламенго 17 11 3 3 35 - 11 36
5. Атлетико Паранаэнсе 18 10 6 2 28 - 17 36
6. Флуминенсе 17 10 3 4 33 - 19 33
7. Коритиба Парана 0:0 17 10 3 4 22 - 14 33
8. Америка Минейро 18 9 3 6 21 - 17 30
9. Сан-Паулу 18 8 6 4 32 - 20 30
10. Ред Булл Брагантино 0:0 17 8 5 4 28 - 18 29
11. Сантос 1:1 17 8 4 5 27 - 16 28
12. Атлетико Минейро 17 7 5 5 22 - 16 26
13. Форталеза 17 6 7 4 17 - 12 25
14. Атлетико Гойяненсе 1:1 18 6 5 7 20 - 20 23
15. Аваи 0:0 18 6 5 7 21 - 24 23
16. Гойяс 17 5 8 4 19 - 18 23
17. Куяба 17 5 7 5 14 - 13 22
18. Ботафого Рио-де-Жанейро 18 5 4 9 15 - 19 19
19. Сеара 18 3 8 7 16 - 21 17
20. Жувентуде 0:0 18 2 9 7 16 - 24 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 17 10 7 0 26 - 11 37
2. Флуминенсе 18 8 4 6 23 - 21 28
3. Ботафого Рио-де-Жанейро 17 8 4 5 21 - 21 28
4. Интернасьонал Порту Алегре 18 6 8 4 17 - 17 26
5. Атлетико Минейро 18 6 8 4 19 - 19 26
6. Фламенго 17 7 4 6 21 - 21 25
7. Форталеза 17 7 2 8 20 - 22 23
8. Коринтианс 17 5 6 6 16 - 22 21
9. Сан-Паулу 17 4 9 4 18 - 18 21
10. Гойяс 18 5 5 8 20 - 28 20
11. Америка Минейро 17 5 4 8 13 - 19 19
12. Атлетико Паранаэнсе 17 5 3 9 16 - 28 18
13. Сеара 17 3 8 6 14 - 16 17
14. Сантос 1:1 18 3 7 8 14 - 18 16
15. Куяба 18 4 3 11 14 - 24 15
16. Ред Булл Брагантино 0:0 18 2 7 9 18 - 29 13
17. Атлетико Гойяненсе 1:1 17 2 5 10 15 - 32 11
18. Жувентуде 0:0 17 1 4 12 10 - 37 7
19. Аваи 0:0 17 1 3 13 7 - 32 6
20. Коритиба Парана 0:0 18 0 3 15 12 - 42 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 21 (3)
Гойяс Раул Педро 19 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 18 (1)
Аваи Bissoli 14
Сантос Marcos Leonardo 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Аваи Bruno Silva II 1 13
Сеара Ричардсон 1 12
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 11
Атлетико Гойяненсе Лео Перейра 12
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    20'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Патрик Алан пробил пенальти, но не смог забить!
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