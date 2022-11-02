Тур: 35.
1:0
Конец матча
Ход матча
20'
0:0
76'
1:0
76'
27
Raul
Caceres
33
Eder
2
30
Ale
37
Everaldo
19
Henrique
I
12
Keiller
44
Витао
30
Джонни
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Raul CaceresЗащитник
- Защитник
-
33 Eder 2Защитник
- Защитник
-
30 AleПолузащитник
-
37 EveraldoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Henrique IНападающий
- Запасные игроки
-
12 AirtonВратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 PotigarЗащитник
-
21 Lucas KalПолузащитник
-
25 Мело АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Luan Patrick
-
39 Flavio5
-
Главный тренер: Vagner Mancini
- Основной состав
-
12 KeillerВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
- Нападающий
-
11 ВандерсонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
28 Энрике ПедроПолузащитник
- Нападающий
-
36 Thauan Lara
-
-
22 Weverton3
-
21 Igor Gomes
-
26 Estevao
-
-
-
17 David VI
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Америка Минейро
Интернасьонал Порту Алегре
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед
15 матчей
20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
0.88
Среднее время на гол
78
102
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
2.25
1.29
Среднее время на гол
40
70
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.73
1.07
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
51
84
Бомбардиры внутри турнира
Америка Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Felipe Azevedo
|4
|0.11
|Перейра Лопес Педро Габриэл
|4
|0.11
|Aloisio Santos
|4 (1)
|0.11
|Henrique I
|4
|0.11
|Juninho IX
|3
|0.09
|Everaldo
|3
|0.09
|Майдана Яго
|3 (2)
|0.09
|Ale
|2
|0.06
|Matheus XV
|2
|0.06
|Веллингтон Паулиста
|2 (1)
|0.06
|Raul Caceres
|1
|0.03
|Gonzalo Mastriani
|1
|0.03
|Juan Pablo Ramirez
|1
|0.03
|Martin Nicolas Benitez
|0
|0
|Авелар Данило
|0
|0
|Juninho V
|0
|0
|Lucas Kal
|0
|0
|Marlon VII
|0
|0
|Paulo1
|0
|0
|Eder 2
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandre Zurawski
|7
|0.2
|Патрик Алан
|6 (1)
|0.17
|Эденилсон дос Сантос
|6 (3)
|0.17
|Вандерсон
|6
|0.17
|Энрике Педро
|6 (2)
|0.17
|Де Пена Карлос
|5 (2)
|0.14
|José Maurisio3
|3
|0.09
|Джонни
|3
|0.09
|Бустос Фабрисио
|2
|0.06
|Барбоза Мойзес Роберто
|2
|0.06
|Витао
|2
|0.06
|Тайсон Фреда
|1
|0.03
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0.03
|Ромеро Брайан
|1
|0.03
|Мендес Бруно II
|1
|0.03
|David VI
|0
|0
|Бошилья Габриэл
|0
|0
|Мартинс Родригес
|0
|0
Карточки
Америка Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henrique I
|8
|0
|Marlon VII
|5
|1
|Patric II
|6
|0
|Eder 2
|6
|0
|Майдана Яго
|4
|1
|Everaldo
|5
|0
|Aloisio Santos
|5
|0
|Перейра Лопес Педро Габриэл
|5
|0
|Matheus XV
|3
|1
|Juninho IX
|4
|0
|Felipe Azevedo
|2
|1
|Lucas Kal
|3
|0
|Juan Pablo Ramirez
|3
|0
|Luan Patrick
|3
|0
|Родригиньо Кабрал
|2
|0
|Авелар Данило
|2
|0
|Gustavinho
|2
|0
|Мело Артур
|2
|0
|Ale
|0
|1
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|1
|0
|Raul Caceres
|1
|0
|Gonzalo Mastriani
|1
|0
|Martin Nicolas Benitez
|1
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Potigar
|1
|0
|Жаилсон Марселино
|1
|0
|Leandro Martinez I
|1
|0
|Матеус Фернандо Кавичиоли
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|7
|1
|Тайсон Фреда
|6
|0
|Энрике Педро
|6
|0
|Де Пена Карлос
|6
|0
|Джонни
|5
|0
|Барбоза Мойзес Роберто
|5
|0
|Daniel Fusato1
|5
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Бустос Фабрисио
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Lizeiro
|3
|0
|Патрик Алан
|2
|0
|Моледо Родриго
|2
|0
|Дурадо Родриго
|2
|0
|David VI
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Мендес Бруно II
|2
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|0
|Роша Кайке
|2
|0
|Thauan Lara
|2
|0
|Матеус Лейте
|0
|1
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0
|Кайо Ранхел
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|Уэсли Мораес
|1
|0
|Alexandre Zurawski
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
Результаты матчей
Америка Минейро
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Интернасьонал Порту Алегре
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
5
8
Америка Минейро
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
71% (12)
6% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
6% (1)
67% (12)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
13
3
Волевые поражения
13
33
Америка Минейро
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (11)
43% (15)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
51% (18)
14% (5)
Интернасьонал Порту Алегре
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
6% (2)
51% (18)
43% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
34% (12)
34% (12)
Сухие победы
13
4
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
16
5
Волевые поражения
18
41
Голы по времени матча
Забито
21
17
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
3
14%
2
12%
1-15
4
19%
2
12%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
2
10%
4
24%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
6
29%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
17
17
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
5
29%
29%
2
12%
1-15
2
12%
4
24%
16-30
4
24%
2
12%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
4
24%
5
29%
29%
76-90
Забито
14
35
7 В 1-м тайме 22
7 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 13
26 Не забивали 20
3
21%
7
20%
1-15
2
14%
7
20%
16-30
2
14%
8
23%
31-45
1
7%
3
9%
46-60
3
21%
3
9%
61-75
3
21%
7
20%
76-90
Пропущено
18
14
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
5
28%
4
29%
31-45
3
17%
3
21%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
6
33%
2
14%
76-90
Забито
35
52
17 В 1-м тайме 27
18 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 21
12 Не забивали 7
6
17%
9
17%
1-15
6
17%
9
17%
16-30
5
14%
9
17%
31-45
3
9%
7
13%
46-60
6
17%
6
12%
61-75
9
26%
12
23%
76-90
Пропущено
35
31
17 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 20
5
14%
4
13%
1-15
3
9%
6
19%
16-30
9
26%
6
19%
31-45
4
11%
4
13%
46-60
4
11%
4
13%
61-75
10
29%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Америка Минейро
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гойяс - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Фламенго 1:2 Америка Минейро - Форталеза 1:2 Флуминенсе - Америка Минейро 0:2
Америка Минейро - Сан-Паулу 1:2 Сеара - Америка Минейро 1:2 Куяба - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 0:0 Америка Минейро - Коритиба Парана 2:0 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:2 Америка Минейро - Сантос 1:0 Жувентуде - Америка Минейро 0:1 Америка Минейро - Аваи 3:1 Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 0:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:3
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Сеара 2:1 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 4:2
Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 0:0 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Мелгар 0:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Результаты матчей
Америка Минейро
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
1:0
5 раз 28%
1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
1:0
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
Точный счет
1:0
10 раз 29%
1:2
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 43%
0
12 раз 34%
2
6 раз 17%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
13 раз 37%
2
8 раз 23%
0
7 раз 20%
3
5 раз 14%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Америка Минейро
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
152
414
116
216
710
117
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
135
413
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2312
Больше Меньше
287
827
1520
233
728
134
233
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|34
|21
|11
|2
|59 - 22
|74
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|35
|17
|13
|5
|52 - 31
|64
|3.
|Фламенго
|34
|18
|7
|9
|56 - 32
|61
|4.
|Флуминенсе
|35
|18
|7
|10
|56 - 40
|61
|5.
|Коринтианс
|34
|16
|10
|8
|39 - 32
|58
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|15
|9
|11
|44 - 45
|54
|7.
|Атлетико Минейро
|35
|13
|13
|9
|41 - 35
|52
|8.
|Сан-Паулу
|35
|12
|15
|8
|50 - 38
|51
|9.
|Америка Минейро
|35
|14
|7
|14
|34 - 36
|49
|10.
|Форталеза
|34
|13
|9
|12
|37 - 34
|48
|11.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|35
|13
|8
|14
|36 - 40
|47
|12.
|Сантос
|1:1
|35
|11
|11
|13
|41 - 34
|44
|13.
|Гойяс
|35
|10
|13
|12
|39 - 46
|43
|14.
|Ред Булл Брагантино
|0:0
|35
|10
|12
|13
|46 - 47
|42
|15.
|Куяба
|35
|9
|10
|16
|28 - 37
|37
|16.
|Коритиба Парана
|0:0
|35
|10
|6
|19
|34 - 56
|36
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|1:1
|35
|8
|10
|17
|35 - 52
|34
|18.
|Сеара
|35
|6
|16
|13
|30 - 37
|34
|19.
|Аваи
|0:0
|35
|7
|8
|20
|28 - 56
|29
|20.
|Жувентуде
|0:0
|35
|3
|13
|19
|26 - 61
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|11
|5
|1
|35 - 14
|38
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|11
|4
|2
|33 - 11
|37
|3.
|Коринтианс
|17
|11
|4
|2
|23 - 10
|37
|4.
|Фламенго
|17
|11
|3
|3
|35 - 11
|36
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|10
|6
|2
|28 - 17
|36
|6.
|Флуминенсе
|17
|10
|3
|4
|33 - 19
|33
|7.
|Коритиба Парана
|0:0
|17
|10
|3
|4
|22 - 14
|33
|8.
|Америка Минейро
|18
|9
|3
|6
|21 - 17
|30
|9.
|Сан-Паулу
|18
|8
|6
|4
|32 - 20
|30
|10.
|Ред Булл Брагантино
|0:0
|17
|8
|5
|4
|28 - 18
|29
|11.
|Сантос
|1:1
|17
|8
|4
|5
|27 - 16
|28
|12.
|Атлетико Минейро
|17
|7
|5
|5
|22 - 16
|26
|13.
|Форталеза
|17
|6
|7
|4
|17 - 12
|25
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|1:1
|18
|6
|5
|7
|20 - 20
|23
|15.
|Аваи
|0:0
|18
|6
|5
|7
|21 - 24
|23
|16.
|Гойяс
|17
|5
|8
|4
|19 - 18
|23
|17.
|Куяба
|17
|5
|7
|5
|14 - 13
|22
|18.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|18
|5
|4
|9
|15 - 19
|19
|19.
|Сеара
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|20.
|Жувентуде
|0:0
|18
|2
|9
|7
|16 - 24
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|10
|7
|0
|26 - 11
|37
|2.
|Флуминенсе
|18
|8
|4
|6
|23 - 21
|28
|3.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|17
|8
|4
|5
|21 - 21
|28
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|6
|8
|4
|17 - 17
|26
|5.
|Атлетико Минейро
|18
|6
|8
|4
|19 - 19
|26
|6.
|Фламенго
|17
|7
|4
|6
|21 - 21
|25
|7.
|Форталеза
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|8.
|Коринтианс
|17
|5
|6
|6
|16 - 22
|21
|9.
|Сан-Паулу
|17
|4
|9
|4
|18 - 18
|21
|10.
|Гойяс
|18
|5
|5
|8
|20 - 28
|20
|11.
|Америка Минейро
|17
|5
|4
|8
|13 - 19
|19
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|5
|3
|9
|16 - 28
|18
|13.
|Сеара
|17
|3
|8
|6
|14 - 16
|17
|14.
|Сантос
|1:1
|18
|3
|7
|8
|14 - 18
|16
|15.
|Куяба
|18
|4
|3
|11
|14 - 24
|15
|16.
|Ред Булл Брагантино
|0:0
|18
|2
|7
|9
|18 - 29
|13
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|1:1
|17
|2
|5
|10
|15 - 32
|11
|18.
|Жувентуде
|0:0
|17
|1
|4
|12
|10 - 37
|7
|19.
|Аваи
|0:0
|17
|1
|3
|13
|7 - 32
|6
|20.
|Коритиба Парана
|0:0
|18
|0
|3
|15
|12 - 42
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|21 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|19 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|18 (1)
|Аваи
|Bissoli
|14
|Сантос
|Marcos Leonardo
|12 (2)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 14
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 13
|Сеара
|Ричардсон
|1 12
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 11
|Атлетико Гойяненсе
|Лео Перейра
|12