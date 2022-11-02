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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Челси
 
Позже
Динамо Загреб

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 147
Челси 94.6% (139)
X 4.1% (6)
Динамо Загреб 1.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Динамо Загреб
1.40
7.10
8.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
14
Чалоба
Трево
26
Кулибали
Калиду
21
Чилуэлл
Бен
20
Закария
Денис
5
Жоржиньо
II
19
Маунт
Мэйсон
17
Стерлинг
Рахим
9
Обамеянг
Пьер-Эмерик
29
Хаверц
Кай
40
Ливакович
Доминик
13
Ристовски
Стефан
37
Шутало
Йосип
55
Перич
Дино
2
Мохаррами
Садех
14
Любичич
Роберт
7
Иванушец
Лука
27
Мишич
Йосип
5
Адеми
Ариян
9
Петкович
Бруно
99
Оршич
Мислав
Челси
4-2-2-2
Динамо Загреб
3-5-2

История личных встреч

Челси
Динамо Загреб

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0.4
Стерлинг Рахим 1 0.2
Джеймс Рис II 1 0.2
Ковачич Матео 1 0.2
Хаверц Кай 1 0.2
Фофана Уэсли 1 0.2
Жоржиньо II 1 (1) 0.2
Маунт Мэйсон 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Пулишич Кристиан 0 0
Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оршич Мислав 5 (1) 0.45
Петкович Бруно 3 (1) 0.27
Адеми Ариян 2 0.18
Дрмич Йосип 2 0.18
Любичич Роберт 1 0.09
Перич Дино 1 0.09
Бочкай Петар 1 0.09
Ристовски Стефан 0 0
Менало Лука 0 0
Лауритсен Расмус 0 0
Мохаррами Садех 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маунт Мэйсон 2 0
Галлахер Конор 2 0
Силва Тьяго 1 0
Кулибали Калиду 1 0
Ковачич Матео 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Джеймс Рис II 1 0
Томас Тухель 1 0
Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адеми Ариян 4 0
Мохаррами Садех 4 0
Мишич Йосип 3 0
Ристовски Стефан 2 0
Петкович Бруно 2 0
Батурина Мартин 2 0
Дилавер Эмир 1 0
Оршич Мислав 1 0
Перич Дино 1 0
Гояк Амер 1 0
Марин Антонио 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Иванушец Лука 1 0
Любичич Роберт 1 0

Результаты матчей

Челси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Динамо Загреб
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
1
Челси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Динамо Загреб
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

4
12
Челси
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Динамо Загреб
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

5
13

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

4
13
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
0
0%
3
23%
1-15
2
50%
1
8%
16-30
1
25%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
0
0%
2
15%
91-120

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
50%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

8
16
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
0
0%
4
25%
1-15
3
38%
1
6%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
0
0%
2
13%
91-120

Пропущено

3
16
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 9
1
33%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
33%
4
25%
46-60
1
33%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брайтон - Челси 4:1 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Брентфорд - Челси 0:0
Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0
Динамо Загреб
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Осиек - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Милан 0:4 Хайдук - Динамо Загреб 1:1 Динамо Загреб - Вараждин 3:1
Динамо Загреб - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Славен 4:1 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Динамо Загреб - Риека 3:1 Шибеник - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Динамо Загреб - Осиек 5:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Хайдук 4:1 Динамо Загреб - Лудогорец 4:2 Вараждин - Динамо Загреб 1:1 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2

Результаты матчей

Челси
Динамо Загреб

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Челси
Динамо Загреб

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
3
3
1
1
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
1
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
8
3
3
2
1.5
4
7
1
4
2.5
2
9

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
2. Милан Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
4. Динамо Загреб Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Загреб Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
2. Челси Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Милан Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
2. Милан Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Динамо Загреб Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (1)
ПСЖ Мбаппе Килиан 6 (2)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (2)
Порту Тареми Мехди 5 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Челси" принимает загребское
    "Динамо". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Динамо Загреб от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 ноября 2022, осталось 2 минуты.

    Главный судья: Летексье Франсуа

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Прогнозы на матч Челси - Динамо Загреб

Исход игры
Челси
94.6% (139)
Ничья
4.1% (6)
Динамо Загреб
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
39.37% (50)
Меньше
60.63% (77)
Обе команды забьют
Да
28.35% (36)
Нет
71.65% (91)
Популярный счёт
2:0 Челси
39.5% (58)
2:1 Челси
13.6% (20)
1:0 Челси
11.6% (17)
3:0 Челси
8.8% (13)
3:1 Челси
7.5% (11)
4:0 Челси
2% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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Челси
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