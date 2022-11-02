Тур: 6. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Летексье Франсуа
Позже
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
16
Менди
Эдуар
14
Чалоба
Трево
21
Чилуэлл
Бен
19
Маунт
Мэйсон
29
Хаверц
Кай
37
Шутало
Йосип
55
Перич
Дино
27
Мишич
Йосип
99
Оршич
Мислав
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
-
21 Чилуэлл БенЗащитник
- Полузащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хаверц КайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Броя АрмандоНападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
-
55 Перич ДиноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Оршич МиславНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
-
31 Булат МаркоПолузащитник
-
70 Менало ЛукаПолузащитник
-
77 Шпикич ДариоПолузащитник
-
11 Эмрели МахирНападающий
-
18 Дрмич ЙосипНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чачич Анте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Челси
Динамо Загреб
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0.4
|Стерлинг Рахим
|1
|0.2
|Джеймс Рис II
|1
|0.2
|Ковачич Матео
|1
|0.2
|Хаверц Кай
|1
|0.2
|Фофана Уэсли
|1
|0.2
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.2
|Маунт Мэйсон
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
|Пулишич Кристиан
|0
|0
Динамо Загреб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оршич Мислав
|5 (1)
|0.45
|Петкович Бруно
|3 (1)
|0.27
|Адеми Ариян
|2
|0.18
|Дрмич Йосип
|2
|0.18
|Любичич Роберт
|1
|0.09
|Перич Дино
|1
|0.09
|Бочкай Петар
|1
|0.09
|Ристовски Стефан
|0
|0
|Менало Лука
|0
|0
|Лауритсен Расмус
|0
|0
|Мохаррами Садех
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Галлахер Конор
|2
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Кулибали Калиду
|1
|0
|Ковачич Матео
|1
|0
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Джеймс Рис II
|1
|0
|Томас Тухель
|1
|0
Динамо Загреб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адеми Ариян
|4
|0
|Мохаррами Садех
|4
|0
|Мишич Йосип
|3
|0
|Ристовски Стефан
|2
|0
|Петкович Бруно
|2
|0
|Батурина Мартин
|2
|0
|Дилавер Эмир
|1
|0
|Оршич Мислав
|1
|0
|Перич Дино
|1
|0
|Гояк Амер
|1
|0
|Марин Антонио
|1
|0
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|Иванушец Лука
|1
|0
|Любичич Роберт
|1
|0
Результаты матчей
Челси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Динамо Загреб
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
1
Челси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Динамо Загреб
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
4
12
Челси
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Динамо Загреб
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
5
13
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
4
13
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
0
0%
3
23%
1-15
2
50%
1
8%
16-30
1
25%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
0
0%
2
15%
91-120
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
50%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
8
16
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
0
0%
4
25%
1-15
3
38%
1
6%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
0
0%
2
13%
91-120
Пропущено
3
16
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 9
1
33%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
33%
4
25%
46-60
1
33%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брайтон - Челси 4:1 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Брентфорд - Челси 0:0
Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0
Динамо Загреб
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Осиек - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Милан 0:4 Хайдук - Динамо Загреб 1:1 Динамо Загреб - Вараждин 3:1
Динамо Загреб - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Славен 4:1 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Динамо Загреб - Риека 3:1 Шибеник - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Динамо Загреб - Осиек 5:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Хайдук 4:1 Динамо Загреб - Лудогорец 4:2 Вараждин - Динамо Загреб 1:1 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2
Результаты матчей
Челси
Динамо Загреб
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Челси
Динамо Загреб
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
33
11
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
32
21
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
83
32
47
14
29
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Динамо Загреб
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Загреб
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|2.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|Милан
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Динамо Загреб
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7 (1)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|5 (2)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
Прогнозы на матч Челси - Динамо Загреб
Исход игры
Челси
94.6% (139)
Ничья
4.1% (6)
Динамо Загреб
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
39.37% (50)
Меньше
60.63% (77)
Обе команды забьют
Да
28.35% (36)
Нет
71.65% (91)
Популярный счёт
2:0 Челси
39.5% (58)
2:1 Челси
13.6% (20)
1:0 Челси
11.6% (17)
3:0 Челси
8.8% (13)
3:1 Челси
7.5% (11)
4:0 Челси
2% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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