Тур: 6. Стадион: Стэмфорд Бридж.
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История личных встреч
Челси
Динамо Загреб
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
NAN
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0.4
|Стерлинг Рахим
|1
|0.2
|Джеймс Рис II
|1
|0.2
|Ковачич Матео
|1
|0.2
|Хаверц Кай
|1
|0.2
|Фофана Уэсли
|1
|0.2
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.2
|Маунт Мэйсон
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
|Пулишич Кристиан
|0
|0
Динамо Загреб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оршич Мислав
|5 (1)
|0.45
|Петкович Бруно
|3 (1)
|0.27
|Адеми Ариян
|2
|0.18
|Дрмич Йосип
|2
|0.18
|Любичич Роберт
|1
|0.09
|Перич Дино
|1
|0.09
|Бочкай Петар
|1
|0.09
|Ристовски Стефан
|0
|0
|Менало Лука
|0
|0
|Лауритсен Расмус
|0
|0
|Мохаррами Садех
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Галлахер Конор
|2
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Кулибали Калиду
|1
|0
|Ковачич Матео
|1
|0
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Джеймс Рис II
|1
|0
|Томас Тухель
|1
|0
Динамо Загреб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адеми Ариян
|4
|0
|Мохаррами Садех
|4
|0
|Мишич Йосип
|3
|0
|Ристовски Стефан
|2
|0
|Петкович Бруно
|2
|0
|Батурина Мартин
|2
|0
|Дилавер Эмир
|1
|0
|Оршич Мислав
|1
|0
|Перич Дино
|1
|0
|Гояк Амер
|1
|0
|Марин Антонио
|1
|0
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|Иванушец Лука
|1
|0
|Любичич Роберт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
4
13
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
0
0%
3
23%
1-15
2
50%
1
8%
16-30
1
25%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
0
0%
2
15%
91-120
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
50%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
8
16
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
0
0%
4
25%
1-15
3
38%
1
6%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
0
0%
2
13%
91-120
Пропущено
3
16
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 9
1
33%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
33%
4
25%
46-60
1
33%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брайтон - Челси 4:1 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Брентфорд - Челси 0:0
Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0
Динамо Загреб
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Осиек - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Милан 0:4 Хайдук - Динамо Загреб 1:1 Динамо Загреб - Вараждин 3:1
Динамо Загреб - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Славен 4:1 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Динамо Загреб - Риека 3:1 Шибеник - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Динамо Загреб - Осиек 5:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Хайдук 4:1 Динамо Загреб - Лудогорец 4:2 Вараждин - Динамо Загреб 1:1 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Динамо Загреб
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Загреб
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|2.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|Милан
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Динамо Загреб
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|6 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (2)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
Прогнозы на матч Челси - Динамо Загреб
Исход игры
Челси
95.1% (39)
Ничья
4.9% (2)
Динамо Загреб
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.59% (17)
Меньше
56.41% (22)
Обе команды забьют
Да
33.33% (13)
Нет
66.67% (26)
Популярный счёт
2:0 Челси
43.9% (18)
2:1 Челси
17.1% (7)
3:0 Челси
9.8% (4)
1:0 Челси
7.3% (3)
3:1 Челси
7.3% (3)
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