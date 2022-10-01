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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Челси
 
Позже
Динамо Загреб
Прогнозы 41
Челси 95.1% (39)
X 4.9% (2)
Динамо Загреб 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Динамо Загреб
1.36
5.70
9.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Челси
Динамо Загреб

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
NAN

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0.4
Стерлинг Рахим 1 0.2
Джеймс Рис II 1 0.2
Ковачич Матео 1 0.2
Хаверц Кай 1 0.2
Фофана Уэсли 1 0.2
Жоржиньо II 1 (1) 0.2
Маунт Мэйсон 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Пулишич Кристиан 0 0
Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оршич Мислав 5 (1) 0.45
Петкович Бруно 3 (1) 0.27
Адеми Ариян 2 0.18
Дрмич Йосип 2 0.18
Любичич Роберт 1 0.09
Перич Дино 1 0.09
Бочкай Петар 1 0.09
Ристовски Стефан 0 0
Менало Лука 0 0
Лауритсен Расмус 0 0
Мохаррами Садех 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маунт Мэйсон 2 0
Галлахер Конор 2 0
Силва Тьяго 1 0
Кулибали Калиду 1 0
Ковачич Матео 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Джеймс Рис II 1 0
Томас Тухель 1 0
Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адеми Ариян 4 0
Мохаррами Садех 4 0
Мишич Йосип 3 0
Ристовски Стефан 2 0
Петкович Бруно 2 0
Батурина Мартин 2 0
Дилавер Эмир 1 0
Оршич Мислав 1 0
Перич Дино 1 0
Гояк Амер 1 0
Марин Антонио 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Иванушец Лука 1 0
Любичич Роберт 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

4
13
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
0
0%
3
23%
1-15
2
50%
1
8%
16-30
1
25%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
0
0%
2
15%
91-120

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
50%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

8
16
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
0
0%
4
25%
1-15
3
38%
1
6%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
0
0%
2
13%
91-120

Пропущено

3
16
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 9
1
33%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
33%
4
25%
46-60
1
33%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брайтон - Челси 4:1 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Брентфорд - Челси 0:0
Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0
Динамо Загреб
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Осиек - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Милан 0:4 Хайдук - Динамо Загреб 1:1 Динамо Загреб - Вараждин 3:1
Динамо Загреб - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Славен 4:1 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Динамо Загреб - Риека 3:1 Шибеник - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Динамо Загреб - Осиек 5:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Хайдук 4:1 Динамо Загреб - Лудогорец 4:2 Вараждин - Динамо Загреб 1:1 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
2. Милан Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
4. Динамо Загреб Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Загреб Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
2. Челси Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Милан Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
2. Милан Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Динамо Загреб Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 6 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 6 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Динамо Загреб от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 ноября 2022, осталось 2 дня 15 часов 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Челси 95.1% (39)
    X 4.9% (2)
    Динамо Загреб 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Динамо Загреб
    1.36
    5.70
    9.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Челси - Динамо Загреб онлайн

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    Прогнозы на матч Челси - Динамо Загреб

    Исход игры
    Челси
    95.1% (39)
    Ничья
    4.9% (2)
    Динамо Загреб
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.59% (17)
    Меньше
    56.41% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (13)
    Нет
    66.67% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    43.9% (18)
    2:1 Челси
    17.1% (7)
    3:0 Челси
    9.8% (4)
    1:0 Челси
    7.3% (3)
    3:1 Челси
    7.3% (3)
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    Челси
    Динамо Загреб
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