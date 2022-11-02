Тур: 6. Стадион: Самми Офер. Главный судья: Тейлор Энтони
Позже
44
Коэн
Джош
22
Меир
Раз
30
Сек
Абдулай
27
Корню
Пьер
21
Дэвид
Дин
10
Чери
Тьяронн
61
Флорентину
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
- Основной состав
-
44 Коэн ДжошВратарь
-
22 Меир РазЗащитник
-
30 Сек АбдулайЗащитник
- Защитник
-
27 Корню ПьерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дэвид ДинНападающий
- Нападающий
-
10 Чери ТьяроннНападающий
- Запасные игроки
-
77 Фукс РойиВратарь
-
90 Машпати РоиВратарь
- Защитник
-
12 Менахем СунЗащитник
-
15 Арад ОфриЗащитник
-
36 Элияху ИнонЗащитник
-
55 Гершон РамиЗащитник
-
33 Леви МаорПолузащитник
-
11 Чибота МависНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бакхар Барак
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
-
38 Жоао ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Муса ПетарНападающий
-
4 Лукас VI
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Маккаби Хайфа
Бенфика
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьерро Францди
|5
|0.45
|Чери Тьяронн
|3
|0.27
|Ацили Омер
|2
|0.18
|Сек Абдулай
|2
|0.18
|Мохамед Али II
|2
|0.18
|Хазиза Долев
|1
|0.09
|Дэвид Дин
|1
|0.09
|Сундгрен Даниэль
|1
|0.09
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0.09
|Корню Пьер
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Рафа
|4
|0.44
|Рамуш Гонсалу
|4
|0.44
|Мариу Жоау
|3 (3)
|0.33
|Нерес Давид
|2
|0.22
|Зидан Энцо
|2
|0.22
|Гримальдо Алехандро
|1
|0.11
|Отаменди Николас
|1
|0.11
|Жилберто Жуниор
|1
|0.11
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0.11
|Араухо Перейра
|1
|0.11
|Силва Антониу
|1
|0.11
|Яремчук Роман
|0
|0
Карточки
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сундгрен Даниэль
|3
|0
|Ацили Омер
|3
|0
|Хазиза Долев
|3
|0
|Сек Абдулай
|2
|0
|Менахем Сун
|2
|0
|Лави Нета
|2
|0
|Абу-Фани Мохаммад
|2
|0
|Корню Пьер
|2
|0
|Чери Тьяронн
|1
|0
|Планич Богдан
|1
|0
|Чибота Мавис
|1
|0
|Пьерро Францди
|1
|0
|Мохамед Али II
|1
|0
|Коэн Джош
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамуш Гонсалу
|3
|0
|Зидан Энцо
|3
|0
|Отаменди Николас
|2
|0
|Мариу Жоау
|2
|0
|Флорентину
|2
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Силва Рафа
|1
|0
|Муса Петар
|1
|0
|Бах Александр
|1
|0
Результаты матчей
Маккаби Хайфа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бенфика
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
2
1
Маккаби Хайфа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Бенфика
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
13
0
Волевые поражения
5
13
Маккаби Хайфа
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Бенфика
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
2
Волевые поражения
7
14
Голы по времени матча
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Пропущено
7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
2
22%
5
38%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
4
44%
1
8%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
16
6
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
25%
2
33%
16-30
5
31%
1
17%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
3
50%
76-90
Забито
19
21
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
5
24%
16-30
3
16%
7
33%
31-45
3
16%
5
24%
46-60
6
32%
2
10%
61-75
3
16%
1
5%
76-90
Пропущено
23
9
14 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
4%
1
11%
1-15
5
22%
2
22%
16-30
8
35%
2
22%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
2
9%
1
11%
61-75
4
17%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Маккаби Хайфа - Ашдод 3:1 ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2 Хапоэль Кирьят-Шмона - Маккаби Хайфа 2:3 Маккаби Хайфа - Хапоэль Хадера 1:0
Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Хайфа 1:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 2:0 Хапоэль Катамон - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 Маккаби Хайфа - Секция Нес-Циона 3:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:2 Бней-Сахнин - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:1 Црвена Звезда - Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Хайфа - Црвена Звезда 3:2 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4
Бенфика
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Бенфика - Шавиш 5:0 Бенфика - Ювентус 4:3 Порту - Бенфика 0:1 Кальдаш - Бенфика 1:1
ПСЖ - Бенфика 1:1 Бенфика - Риу Аве 4:2 Бенфика - ПСЖ 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Monte Carlo - Бенфика 2:0 Бенфика - Маритиму 5:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Фамаликан - Бенфика 0:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Бенфика - Визела 2:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Боавишта - Бенфика 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Митьюлланд - Бенфика 1:3
Результаты матчей
Маккаби Хайфа
Бенфика
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
7:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
7:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Маккаби Хайфа
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
31
15
13
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
65
72
38
45
29
27
Группа H
Группа H
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7 (1)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|5 (2)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
Прогнозы на матч Маккаби Хайфа - Бенфика
Исход игры
Маккаби Хайфа
7% (10)
Ничья
6.3% (9)
Бенфика
86.7% (124)
Тотал 2.5
Больше
70.87% (90)
Меньше
29.13% (37)
Обе команды забьют
Да
72.44% (92)
Нет
27.56% (35)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
43.4% (62)
1:3 Бенфика
11.2% (16)
0:2 Бенфика
9.8% (14)
0:1 Бенфика
9.1% (13)
1:1 Ничья
4.9% (7)
0:3 Бенфика
3.5% (5)
2:1 Маккаби Хайфа
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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