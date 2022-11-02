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Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Приглашаем вас на просмотр матча 6-го тура Лиги чемпионов в группе H. "Маккаби" Хайфа принимает "Бенфику". Португальцы уже обеспечили себе место в 1/8 финала турнира. Израильский коллектив сражается за плей-офф Лиги Европы. И это заочная борьба с "Ювентусом". Для "Маккаби" важно сыграть не хуже, чем "Юве" с "Парижем" в параллельном поединке. Для вас текстовую трансляцию проведу я, Соколов Василий. Добро пожаловать на игру дамы и господа.