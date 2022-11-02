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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Маккаби Хайфа
 
Позже
Бенфика
44
Коэн
Джош
22
Меир
Раз
30
Сек
Абдулай
3
Гольдберг
Шон
27
Корню
Пьер
16
Абу-Фани
Мохаммад
6
Лави
Нета
4
Мохамед
Али
II
21
Дэвид
Дин
9
Пьерро
Францди
10
Чери
Тьяронн
99
Влаходимос
Одиссеас
6
Бах
Александр
66
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
3
Гримальдо
Алехандро
61
Флорентину
8
Эурснес
Фредрик
7
Нерес
Давид
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
88
Рамуш
Гонсалу
Маккаби Хайфа
4-3-3
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Маккаби Хайфа
Бенфика

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Хайфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерро Францди 5 0.45
Чери Тьяронн 3 0.27
Ацили Омер 2 0.18
Сек Абдулай 2 0.18
Мохамед Али II 2 0.18
Хазиза Долев 1 0.09
Дэвид Дин 1 0.09
Сундгрен Даниэль 1 0.09
Абу-Фани Мохаммад 1 0.09
Корню Пьер 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 4 0.44
Рамуш Гонсалу 4 0.44
Мариу Жоау 3 (3) 0.33
Нерес Давид 2 0.22
Зидан Энцо 2 0.22
Гримальдо Алехандро 1 0.11
Отаменди Николас 1 0.11
Жилберто Жуниор 1 0.11
Гонсалвеш Диогу 1 0.11
Араухо Перейра 1 0.11
Силва Антониу 1 0.11
Яремчук Роман 0 0

Карточки

Маккаби Хайфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сундгрен Даниэль 3 0
Ацили Омер 3 0
Хазиза Долев 3 0
Сек Абдулай 2 0
Менахем Сун 2 0
Лави Нета 2 0
Абу-Фани Мохаммад 2 0
Корню Пьер 2 0
Чери Тьяронн 1 0
Планич Богдан 1 0
Чибота Мавис 1 0
Пьерро Францди 1 0
Мохамед Али II 1 0
Коэн Джош 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамуш Гонсалу 3 0
Зидан Энцо 3 0
Отаменди Николас 2 0
Мариу Жоау 2 0
Флорентину 2 0
Родригес Фелипе II 1 0
Жилберто Жуниор 1 0
Силва Рафа 1 0
Муса Петар 1 0
Бах Александр 1 0

Результаты матчей

Маккаби Хайфа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бенфика
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

2
1
Маккаби Хайфа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Бенфика
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

13
0

Волевые поражения

5
13
Маккаби Хайфа
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Бенфика
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
2

Волевые поражения

7
14

Голы по времени матча

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
2
22%
5
38%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
4
44%
1
8%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

16
6
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
25%
2
33%
16-30
5
31%
1
17%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
3
50%
76-90

Забито

19
21
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
5
24%
16-30
3
16%
7
33%
31-45
3
16%
5
24%
46-60
6
32%
2
10%
61-75
3
16%
1
5%
76-90

Пропущено

23
9
14 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
4%
1
11%
1-15
5
22%
2
22%
16-30
8
35%
2
22%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
2
9%
1
11%
61-75
4
17%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Хайфа
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Маккаби Хайфа - Ашдод 3:1 ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2 Хапоэль Кирьят-Шмона - Маккаби Хайфа 2:3 Маккаби Хайфа - Хапоэль Хадера 1:0
Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Хайфа 1:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 2:0 Хапоэль Катамон - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 Маккаби Хайфа - Секция Нес-Циона 3:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:2 Бней-Сахнин - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:1 Црвена Звезда - Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Хайфа - Црвена Звезда 3:2 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4
Бенфика
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Бенфика - Шавиш 5:0 Бенфика - Ювентус 4:3 Порту - Бенфика 0:1 Кальдаш - Бенфика 1:1
ПСЖ - Бенфика 1:1 Бенфика - Риу Аве 4:2 Бенфика - ПСЖ 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Monte Carlo - Бенфика 2:0 Бенфика - Маритиму 5:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Фамаликан - Бенфика 0:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Бенфика - Визела 2:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Боавишта - Бенфика 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Митьюлланд - Бенфика 1:3

Результаты матчей

Маккаби Хайфа
Бенфика

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
7:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
7:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Маккаби Хайфа
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
1
2
3
2.5
3
2
1
4
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
3
1
1
5
2.5
1
3
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
1.5
7
2
3
8
2.5
4
5
2
9
3.5
2
7

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 3 2 0 14 - 6 11
2. Бенфика Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
3. Маккаби Хайфа Заявка 5 1 0 4 6 - 15 3
4. Ювентус Заявка 5 1 0 4 8 - 11 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 2 1 0 10 - 4 7
2. Бенфика Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3. Маккаби Хайфа Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Ювентус Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Бенфика Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Маккаби Хайфа Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
4. Ювентус Заявка 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (1)
ПСЖ Мбаппе Килиан 6 (2)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (2)
Порту Тареми Мехди 5 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Приглашаем вас на просмотр матча  6-го тура Лиги чемпионов в группе H. "Маккаби" Хайфа принимает "Бенфику". Португальцы уже обеспечили себе место в 1/8 финала турнира. Израильский коллектив сражается за плей-офф Лиги Европы. И это заочная борьба с "Ювентусом". Для "Маккаби" важно сыграть не хуже, чем "Юве" с "Парижем" в параллельном поединке. Для вас текстовую трансляцию проведу я, Соколов Василий. Добро пожаловать на игру дамы и господа. 
  • Судья
    Главный судья: Тейлор Энтони (Англия, Манчестер)
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sammy Ofer Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Маккаби Хайфа - Бенфика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 ноября 2022, осталось 2 минуты.

    Главный судья: Тейлор Энтони

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Прогнозы на матч Маккаби Хайфа - Бенфика

Исход игры
Маккаби Хайфа
7% (10)
Ничья
6.3% (9)
Бенфика
86.7% (124)
Тотал 2.5
Больше
70.87% (90)
Меньше
29.13% (37)
Обе команды забьют
Да
72.44% (92)
Нет
27.56% (35)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
43.4% (62)
1:3 Бенфика
11.2% (16)
0:2 Бенфика
9.8% (14)
0:1 Бенфика
9.1% (13)
1:1 Ничья
4.9% (7)
0:3 Бенфика
3.5% (5)
2:1 Маккаби Хайфа
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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