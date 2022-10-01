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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Маккаби Хайфа
 
Позже
Бенфика
Прогнозы 40
Маккаби Хайфа 7.5% (3)
X 7.5% (3)
Бенфика 85% (34)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Маккаби Хайфа
Ничья
Бенфика
4.74
4.38
1.74
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Маккаби Хайфа
Бенфика

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
NAN

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Хайфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерро Францди 5 0.45
Чери Тьяронн 3 0.27
Ацили Омер 2 0.18
Сек Абдулай 2 0.18
Мохамед Али II 2 0.18
Хазиза Долев 1 0.09
Дэвид Дин 1 0.09
Сундгрен Даниэль 1 0.09
Абу-Фани Мохаммад 1 0.09
Корню Пьер 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 4 0.44
Рамуш Гонсалу 4 0.44
Мариу Жоау 3 (3) 0.33
Нерес Давид 2 0.22
Зидан Энцо 2 0.22
Гримальдо Алехандро 1 0.11
Отаменди Николас 1 0.11
Жилберто Жуниор 1 0.11
Гонсалвеш Диогу 1 0.11
Араухо Перейра 1 0.11
Силва Антониу 1 0.11
Яремчук Роман 0 0

Карточки

Маккаби Хайфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сундгрен Даниэль 3 0
Ацили Омер 3 0
Хазиза Долев 3 0
Сек Абдулай 2 0
Менахем Сун 2 0
Лави Нета 2 0
Абу-Фани Мохаммад 2 0
Корню Пьер 2 0
Чери Тьяронн 1 0
Планич Богдан 1 0
Чибота Мавис 1 0
Пьерро Францди 1 0
Мохамед Али II 1 0
Коэн Джош 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамуш Гонсалу 3 0
Зидан Энцо 3 0
Отаменди Николас 2 0
Мариу Жоау 2 0
Флорентину 2 0
Родригес Фелипе II 1 0
Жилберто Жуниор 1 0
Силва Рафа 1 0
Муса Петар 1 0
Бах Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
2
22%
5
38%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
4
44%
1
8%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

16
6
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
25%
2
33%
16-30
5
31%
1
17%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
3
50%
76-90

Забито

19
21
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
5
24%
16-30
3
16%
7
33%
31-45
3
16%
5
24%
46-60
6
32%
2
10%
61-75
3
16%
1
5%
76-90

Пропущено

23
9
14 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
4%
1
11%
1-15
5
22%
2
22%
16-30
8
35%
2
22%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
2
9%
1
11%
61-75
4
17%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Хайфа
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Маккаби Хайфа - Ашдод 3:1 ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2 Хапоэль Кирьят-Шмона - Маккаби Хайфа 2:3 Маккаби Хайфа - Хапоэль Хадера 1:0
Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Хайфа 1:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 2:0 Хапоэль Катамон - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 Маккаби Хайфа - Секция Нес-Циона 3:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:2 Бней-Сахнин - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:1 Црвена Звезда - Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Хайфа - Црвена Звезда 3:2 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4
Бенфика
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Бенфика - Шавиш 5:0 Бенфика - Ювентус 4:3 Порту - Бенфика 0:1 Кальдаш - Бенфика 1:1
ПСЖ - Бенфика 1:1 Бенфика - Риу Аве 4:2 Бенфика - ПСЖ 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Monte Carlo - Бенфика 2:0 Бенфика - Маритиму 5:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Фамаликан - Бенфика 0:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Бенфика - Визела 2:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Боавишта - Бенфика 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Митьюлланд - Бенфика 1:3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 3 2 0 14 - 6 11
2. Бенфика Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
3. Маккаби Хайфа Заявка 5 1 0 4 6 - 15 3
4. Ювентус Заявка 5 1 0 4 8 - 11 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 2 1 0 10 - 4 7
2. Бенфика Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3. Маккаби Хайфа Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Ювентус Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Бенфика Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Маккаби Хайфа Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
4. Ювентус Заявка 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 6 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 6 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Маккаби Хайфа - Бенфика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 ноября 2022, осталось 2 дня 15 часов 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Маккаби Хайфа 7.5% (3)
    X 7.5% (3)
    Бенфика 85% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Маккаби Хайфа
    Ничья
    Бенфика
    4.74
    4.38
    1.74
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Маккаби Хайфа - Бенфика онлайн

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    Прогнозы на матч Маккаби Хайфа - Бенфика

    Исход игры
    Маккаби Хайфа
    7.5% (3)
    Ничья
    7.5% (3)
    Бенфика
    85% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.53% (23)
    Меньше
    39.47% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    57.89% (22)
    Нет
    42.11% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Бенфика
    27.5% (11)
    0:2 Бенфика
    22.5% (9)
    1:3 Бенфика
    15% (6)
    0:1 Бенфика
    7.5% (3)
    0:3 Бенфика
    7.5% (3)
    1:1 Ничья
    5% (2)
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    Бенфика
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