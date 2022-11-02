Тур: 6. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Матеу Лаос Антонио
Позже
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
20
Калюлю
Пьер
24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
12
Ребич
Анте
33
Крунич
Раде
17
Леау
Рафаэл
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
21
Сучич
Лука
77
Окафор
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ребич АнтеПолузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сучич ЛукаПолузащитник
-
77 Окафор НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Койта СекуПолузащитник
-
24 Диарра ЮбаПолузащитник
-
23 Шимич РокоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Милан
Ред Булл Зальцбург
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салемакерс Алексис
|2
|0.4
|Жиру Оливье
|2 (2)
|0.4
|Леау Рафаэл
|1
|0.2
|Габбия Маттео
|1
|0.2
|Побега Томмазо
|1
|0.2
|Тео Эрнандес
|0
|0
|Тонали Сандро
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окафор Ноа
|3 (1)
|0.6
|Адаму Чуквубике
|1
|0.2
|Зайвальд Николас
|1
|0.2
|Вебер Максимилиан
|0
|0
|Фернандо Педро
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томори Фикайо
|2
|1
|Крунич Раде
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Калабрия Давиде
|1
|0
|Диас Браим
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Тонали Сандро
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
|Побега Томмазо
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капальдо Николас
|2
|0
|Павлович Страхиня
|2
|0
|Сучич Лука
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Гурна-Дуат Люка
|1
|0
|Адаму Чуквубике
|1
|0
Результаты матчей
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
4
2
Милан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
4
4
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Торино - Милан 2:1 Динамо Загреб - Милан 0:4 Милан - Монца 4:1 Верона - Милан 1:2
Милан - Челси 0:2 Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ред Булл Зальцбург - Хартберг 1:0 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 0:0 Адмира - Ред Булл Зальцбург 1:6
Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3 Динамо Загреб - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 1:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Юнион Гюртен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1
Результаты матчей
Милан
Ред Булл Зальцбург
Точный счет
0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
5 раз 100%
Тоталы голов в матче
Милан
Ред Булл Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
14
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Динамо Загреб
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Загреб
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|2.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|Милан
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Динамо Загреб
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7 (1)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|5 (2)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
Прогнозы на матч Милан - Ред Булл Зальцбург
Исход игры
Милан
91.8% (135)
Ничья
5.4% (8)
Ред Булл Зальцбург
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
67.72% (86)
Меньше
32.28% (41)
Обе команды забьют
Да
67.72% (86)
Нет
32.28% (41)
Популярный счёт
2:1 Милан
44.9% (66)
2:0 Милан
17% (25)
1:0 Милан
8.8% (13)
3:1 Милан
8.2% (12)
1:1 Ничья
2% (3)
3:0 Милан
2% (3)
1:2 Ред Булл Зальцбург
1.4% (2)
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