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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Матеу Лаос Антонио
Милан
 
Позже
Ред Булл Зальцбург

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 147
Милан 91.8% (135)
X 5.4% (8)
Ред Булл Зальцбург 2.7% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Ред Булл Зальцбург
1.58
4.70
6.95
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Татарушану
Чиприан
20
Калюлю
Пьер
24
Кьяер
Симон
23
Томори
Фикайо
19
Тео
Эрнандес
8
Тонали
Сандро
4
Беннасер
Исмаэль
12
Ребич
Анте
33
Крунич
Раде
17
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
31
Павлович
Страхиня
39
Вебер
Максимилиан
13
Зайвальд
Николас
27
Гурна-Дуат
Люка
14
Кьергаард
Мауриц
21
Сучич
Лука
77
Окафор
Ноа
9
Адаму
Чуквубике
Милан
4-2-3-1
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2

История личных встреч

Милан
Ред Булл Зальцбург

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салемакерс Алексис 2 0.4
Жиру Оливье 2 (2) 0.4
Леау Рафаэл 1 0.2
Габбия Маттео 1 0.2
Побега Томмазо 1 0.2
Тео Эрнандес 0 0
Тонали Сандро 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окафор Ноа 3 (1) 0.6
Адаму Чуквубике 1 0.2
Зайвальд Николас 1 0.2
Вебер Максимилиан 0 0
Фернандо Педро 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томори Фикайо 2 1
Крунич Раде 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Жиру Оливье 1 0
Ориги Дивок 1 0
Калабрия Давиде 1 0
Диас Браим 1 0
Габбия Маттео 1 0
Тонали Сандро 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Побега Томмазо 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капальдо Николас 2 0
Павлович Страхиня 2 0
Сучич Лука 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Гурна-Дуат Люка 1 0
Адаму Чуквубике 1 0

Результаты матчей

Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

4
2
Милан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Торино - Милан 2:1 Динамо Загреб - Милан 0:4 Милан - Монца 4:1 Верона - Милан 1:2
Милан - Челси 0:2 Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ред Булл Зальцбург - Хартберг 1:0 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 0:0 Адмира - Ред Булл Зальцбург 1:6
Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3 Динамо Загреб - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 1:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Юнион Гюртен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1

Результаты матчей

Милан
Ред Булл Зальцбург

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
5 раз 100%

Тоталы голов в матче

Милан
Ред Булл Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
3
2.5
1
4
3.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
2. Милан Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
4. Динамо Загреб Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Загреб Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
2. Челси Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Милан Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
2. Милан Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Динамо Загреб Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (1)
ПСЖ Мбаппе Килиан 6 (2)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (2)
Порту Тареми Мехди 5 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 6-м туре группы E Лиги чемпионов итальянский "Милан" проведёт домашний матч с австрийским клубом "Ред Булл Зальцбург". Текстовый онлайн этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Ред Булл Зальцбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 ноября 2022, осталось 2 минуты.

    Главный судья: Матеу Лаос Антонио

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Прогнозы на матч Милан - Ред Булл Зальцбург

Исход игры
Милан
91.8% (135)
Ничья
5.4% (8)
Ред Булл Зальцбург
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
67.72% (86)
Меньше
32.28% (41)
Обе команды забьют
Да
67.72% (86)
Нет
32.28% (41)
Популярный счёт
2:1 Милан
44.9% (66)
2:0 Милан
17% (25)
1:0 Милан
8.8% (13)
3:1 Милан
8.2% (12)
1:1 Ничья
2% (3)
3:0 Милан
2% (3)
1:2 Ред Булл Зальцбург
1.4% (2)
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Милан
Ред Булл Зальцбург
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