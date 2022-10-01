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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Милан
 
Позже
Ред Булл Зальцбург
Прогнозы 42
Милан 90.5% (38)
X 7.1% (3)
Ред Булл Зальцбург 2.4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Ред Булл Зальцбург
1.58
4.75
6.30
Все Коэффициенты

История личных встреч

Милан
Ред Булл Зальцбург

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
NAN

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салемакерс Алексис 2 0.4
Жиру Оливье 2 (2) 0.4
Леау Рафаэл 1 0.2
Габбия Маттео 1 0.2
Побега Томмазо 1 0.2
Тео Эрнандес 0 0
Тонали Сандро 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окафор Ноа 3 (1) 0.6
Адаму Чуквубике 1 0.2
Зайвальд Николас 1 0.2
Вебер Максимилиан 0 0
Фернандо Педро 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томори Фикайо 2 1
Крунич Раде 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Жиру Оливье 1 0
Ориги Дивок 1 0
Калабрия Давиде 1 0
Диас Браим 1 0
Габбия Маттео 1 0
Тонали Сандро 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Побега Томмазо 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капальдо Николас 2 0
Павлович Страхиня 2 0
Сучич Лука 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Гурна-Дуат Люка 1 0
Адаму Чуквубике 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Динамо Загреб - Милан 0:4 Милан - Монца 4:1 Верона - Милан 1:2 Милан - Челси 0:2
Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ред Булл Зальцбург - Хартберг 1:0 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 0:0 Адмира - Ред Булл Зальцбург 1:6
Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3 Динамо Загреб - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 1:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Юнион Гюртен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
2. Милан Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
4. Динамо Загреб Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Загреб Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
2. Челси Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Милан Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
2. Милан Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Динамо Загреб Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 6 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 6 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Ред Булл Зальцбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 ноября 2022, осталось 2 дня 15 часов 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Милан 90.5% (38)
    X 7.1% (3)
    Ред Булл Зальцбург 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Ред Булл Зальцбург
    1.58
    4.75
    6.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Милан - Ред Булл Зальцбург онлайн

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    Прогнозы на матч Милан - Ред Булл Зальцбург

    Исход игры
    Милан
    90.5% (38)
    Ничья
    7.1% (3)
    Ред Булл Зальцбург
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.16% (23)
    Меньше
    37.84% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    64.86% (24)
    Нет
    35.14% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    35.7% (15)
    2:0 Милан
    23.8% (10)
    3:1 Милан
    14.3% (6)
    1:0 Милан
    7.1% (3)
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    Милан
    Ред Булл Зальцбург
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