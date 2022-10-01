Тур: 6. Стадион: Сан-Сиро.
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История личных встреч
Милан
Ред Булл Зальцбург
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
NAN
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салемакерс Алексис
|2
|0.4
|Жиру Оливье
|2 (2)
|0.4
|Леау Рафаэл
|1
|0.2
|Габбия Маттео
|1
|0.2
|Побега Томмазо
|1
|0.2
|Тео Эрнандес
|0
|0
|Тонали Сандро
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окафор Ноа
|3 (1)
|0.6
|Адаму Чуквубике
|1
|0.2
|Зайвальд Николас
|1
|0.2
|Вебер Максимилиан
|0
|0
|Фернандо Педро
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томори Фикайо
|2
|1
|Крунич Раде
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Калабрия Давиде
|1
|0
|Диас Браим
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Тонали Сандро
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
|Побега Томмазо
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капальдо Николас
|2
|0
|Павлович Страхиня
|2
|0
|Сучич Лука
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Гурна-Дуат Люка
|1
|0
|Адаму Чуквубике
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Динамо Загреб - Милан 0:4 Милан - Монца 4:1 Верона - Милан 1:2 Милан - Челси 0:2
Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ред Булл Зальцбург - Хартберг 1:0 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 0:0 Адмира - Ред Булл Зальцбург 1:6
Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3 Динамо Загреб - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 1:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Юнион Гюртен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Динамо Загреб
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Загреб
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|2.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|Милан
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Динамо Загреб
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|6 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (2)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
Прогнозы на матч Милан - Ред Булл Зальцбург
Исход игры
Милан
90.5% (38)
Ничья
7.1% (3)
Ред Булл Зальцбург
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (23)
Меньше
37.84% (14)
Обе команды забьют
Да
64.86% (24)
Нет
35.14% (13)
Популярный счёт
2:1 Милан
35.7% (15)
2:0 Милан
23.8% (10)
3:1 Милан
14.3% (6)
1:0 Милан
7.1% (3)
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