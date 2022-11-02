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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Агаев Алияр
Копенгаген
 
Позже
Боруссия Д

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 141
Копенгаген 2.8% (4)
X 7.1% (10)
Боруссия Д 90.1% (127)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Боруссия Д
4.84
4.28
1.78
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Грабара
Камиль
2
Дикс
Кевин
3
Вавро
Денис
27
Лунд
Йенсен
Вальдемар
6
Соренсен
Кристиан
I
12
Лерагер
Лукас
36
Клем
Виллиам
7
Классон
Виктор
40
Бардгджи
Руни
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
15
Дарами
Мохаммед
1
Кобель
Грегор
30
Пасслак
Феликс
15
Хуммельс
Матс
4
Шлоттербек
Нико
10
Азар
Торган
23
Джан
Эмре
6
Эзкан
Салих
27
Адейеми
Карим
7
Джованни
Рейна
21
Мален
Дониэлл
20
Модест
Антони
Копенгаген
4-3-3
Боруссия Д
4-2-3-1

История личных встреч

Копенгаген
Боруссия Д

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классон Виктор 1 0.14
Лерагер Лукас 1 0.14
Фальк Расмус 0 0
Вавро Денис 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 4 0.8
Геррейру Рафаэл 2 0.4
Ройс Марко 1 0.2
Брандт Юлиан 1 0.2
Адейеми Карим 1 0.2
Джованни Рейна 0 0
Мукоко Юссуфа 0 0
Мёнье Тома 0 0
Эзкан Салих 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Классон Виктор 3 0
Стаменич Марко 3 0
Хочолава Давид 1 1
Лерагер Лукас 2 0
Вавро Денис 1 0
Райан Мэтт 1 0
Соренсен Кристиан I 1 0
Дарами Мохаммед 1 0
Кристиансен Виктор 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эзкан Салих 3 0
Хуммельс Матс 1 0
Мёнье Тома 1 0
Мален Дониэлл 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
1
Копенгаген
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Боруссия Д
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

0
4
Копенгаген
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Боруссия Д
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
1

Волевые поражения

0
5

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

10
1
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 1
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
5
56%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Раннерс - Копенгаген 0:2 Севилья - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 1:1 Хобро - Копенгаген 1:1
Брондбю - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Копенгаген - Орхус 1:0 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Оденсе - Копенгаген 2:1 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Айнтрахт Фр - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Боруссия Д - Штуттгарт 5:0 Ганновер 96 - Боруссия Д 0:2
Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - Севилья 1:1 Боруссия Д - Бавария 2:2 Севилья - Боруссия Д 1:4 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3

Результаты матчей

Копенгаген
Боруссия Д

Точный счет

0:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
3:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
6 раз 86%
2
1 раз 14%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
0.5
Больше Меньше
4
1
1
6
1.5
2
3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 3 2 0 11 - 1 11
2. Боруссия Д Заявка 5 2 2 1 9 - 4 8
3. Севилья Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
4. Копенгаген Заявка 5 0 2 3 0 - 11 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Боруссия Д Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
3. Севилья Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
4. Копенгаген Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 1 2 0 4 - 0 5
2. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
3. Севилья Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Копенгаген Заявка 3 0 0 3 0 - 11 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (1)
ПСЖ Мбаппе Килиан 6 (2)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (2)
Порту Тареми Мехди 5 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча шестого заключительного тура группы G Лиги чемпионов, в котором сыграют датский «Копенгаген» и немецкая «Боруссия» из Дортмунда. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Копенгаген - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 ноября 2022, осталось 2 минуты.

    Главный судья: Агаев Алияр

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Прогнозы на матч Копенгаген - Боруссия Д

Исход игры
Копенгаген
2.8% (4)
Ничья
7.1% (10)
Боруссия Д
90.1% (127)
Тотал 2.5
Больше
57.03% (73)
Меньше
42.97% (55)
Обе команды забьют
Да
60.16% (77)
Нет
39.84% (51)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
38.3% (54)
0:2 Боруссия Д
22% (31)
0:1 Боруссия Д
9.2% (13)
1:3 Боруссия Д
7.8% (11)
1:1 Ничья
5.7% (8)
0:3 Боруссия Д
2.8% (4)
2:3 Боруссия Д
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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Копенгаген
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