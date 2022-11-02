Тур: 6. Стадион: Паркен. Главный судья: Агаев Алияр
Позже
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
36
Клем
Виллиам
10
Азар
Торган
23
Джан
Эмре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
51 Райан МэттВратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Азар ТорганЗащитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Зюле НикласЗащитник
- Защитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Копенгаген
Боруссия Д
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классон Виктор
|1
|0.14
|Лерагер Лукас
|1
|0.14
|Фальк Расмус
|0
|0
|Вавро Денис
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|4
|0.8
|Геррейру Рафаэл
|2
|0.4
|Ройс Марко
|1
|0.2
|Брандт Юлиан
|1
|0.2
|Адейеми Карим
|1
|0.2
|Джованни Рейна
|0
|0
|Мукоко Юссуфа
|0
|0
|Мёнье Тома
|0
|0
|Эзкан Салих
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Классон Виктор
|3
|0
|Стаменич Марко
|3
|0
|Хочолава Давид
|1
|1
|Лерагер Лукас
|2
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Райан Мэтт
|1
|0
|Соренсен Кристиан I
|1
|0
|Дарами Мохаммед
|1
|0
|Кристиансен Виктор
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эзкан Салих
|3
|0
|Хуммельс Матс
|1
|0
|Мёнье Тома
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
1
Копенгаген
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Боруссия Д
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
0
Волевые поражения
0
4
Копенгаген
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Боруссия Д
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
1
Волевые поражения
0
5
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
10
1
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 1
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
5
56%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Раннерс - Копенгаген 0:2 Севилья - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 1:1 Хобро - Копенгаген 1:1
Брондбю - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Копенгаген - Орхус 1:0 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Оденсе - Копенгаген 2:1 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Айнтрахт Фр - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Боруссия Д - Штуттгарт 5:0 Ганновер 96 - Боруссия Д 0:2
Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - Севилья 1:1 Боруссия Д - Бавария 2:2 Севилья - Боруссия Д 1:4 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3
Результаты матчей
Копенгаген
Боруссия Д
Точный счет
0:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
4 раза 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
3 раза 43%
3:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
6 раз 86%
2
1 раз 14%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
41
16
23
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|3.
|Севилья
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|0 - 11
|2
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|3.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 0
|5
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|3.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 11
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7 (1)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|5 (2)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
Прогнозы на матч Копенгаген - Боруссия Д
Исход игры
Копенгаген
2.8% (4)
Ничья
7.1% (10)
Боруссия Д
90.1% (127)
Тотал 2.5
Больше
57.03% (73)
Меньше
42.97% (55)
Обе команды забьют
Да
60.16% (77)
Нет
39.84% (51)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
38.3% (54)
0:2 Боруссия Д
22% (31)
0:1 Боруссия Д
9.2% (13)
1:3 Боруссия Д
7.8% (11)
1:1 Ничья
5.7% (8)
0:3 Боруссия Д
2.8% (4)
2:3 Боруссия Д
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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