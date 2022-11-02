—

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча шестого заключительного тура группы G Лиги чемпионов, в котором сыграют датский «Копенгаген» и немецкая «Боруссия» из Дортмунда. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.