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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Копенгаген
 
Позже
Боруссия Д
Прогнозы 40
Копенгаген 0% (0)
X 7.5% (3)
Боруссия Д 92.5% (37)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Боруссия Д
4.78
4.28
1.75
Все Коэффициенты

История личных встреч

Копенгаген
Боруссия Д

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
NAN

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классон Виктор 1 0.14
Лерагер Лукас 1 0.14
Фальк Расмус 0 0
Вавро Денис 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 4 0.8
Геррейру Рафаэл 2 0.4
Ройс Марко 1 0.2
Брандт Юлиан 1 0.2
Адейеми Карим 1 0.2
Джованни Рейна 0 0
Мукоко Юссуфа 0 0
Мёнье Тома 0 0
Эзкан Салих 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Классон Виктор 3 0
Стаменич Марко 3 0
Хочолава Давид 1 1
Лерагер Лукас 2 0
Вавро Денис 1 0
Райан Мэтт 1 0
Соренсен Кристиан I 1 0
Дарами Мохаммед 1 0
Кристиансен Виктор 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эзкан Салих 3 0
Хуммельс Матс 1 0
Мёнье Тома 1 0
Мален Дониэлл 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

10
1
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 1
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
5
56%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Раннерс - Копенгаген 0:2 Севилья - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 1:1 Хобро - Копенгаген 1:1
Брондбю - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Копенгаген - Орхус 1:0 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Оденсе - Копенгаген 2:1 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Айнтрахт Фр - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Боруссия Д - Штуттгарт 5:0 Ганновер 96 - Боруссия Д 0:2
Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - Севилья 1:1 Боруссия Д - Бавария 2:2 Севилья - Боруссия Д 1:4 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 3 2 0 11 - 1 11
2. Боруссия Д Заявка 5 2 2 1 9 - 4 8
3. Севилья Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
4. Копенгаген Заявка 5 0 2 3 0 - 11 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Боруссия Д Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
3. Севилья Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
4. Копенгаген Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 1 2 0 4 - 0 5
2. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
3. Севилья Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Копенгаген Заявка 3 0 0 3 0 - 11 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 6 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 6 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Копенгаген - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 ноября 2022, осталось 2 дня 15 часов 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Копенгаген 0% (0)
    X 7.5% (3)
    Боруссия Д 92.5% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Копенгаген
    Ничья
    Боруссия Д
    4.78
    4.28
    1.75
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Копенгаген - Боруссия Д онлайн

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    Прогнозы на матч Копенгаген - Боруссия Д

    Исход игры
    Копенгаген
    0% (0)
    Ничья
    7.5% (3)
    Боруссия Д
    92.5% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.89% (22)
    Меньше
    42.11% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    63.16% (24)
    Нет
    36.84% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    37.5% (15)
    0:2 Боруссия Д
    30% (12)
    1:3 Боруссия Д
    15% (6)
    1:1 Ничья
    5% (2)
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    Боруссия Д
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