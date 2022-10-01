Тур: 6. Стадион: Паркен.
Позже
История личных встреч
Копенгаген
Боруссия Д
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
NAN
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классон Виктор
|1
|0.14
|Лерагер Лукас
|1
|0.14
|Фальк Расмус
|0
|0
|Вавро Денис
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|4
|0.8
|Геррейру Рафаэл
|2
|0.4
|Ройс Марко
|1
|0.2
|Брандт Юлиан
|1
|0.2
|Адейеми Карим
|1
|0.2
|Джованни Рейна
|0
|0
|Мукоко Юссуфа
|0
|0
|Мёнье Тома
|0
|0
|Эзкан Салих
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Классон Виктор
|3
|0
|Стаменич Марко
|3
|0
|Хочолава Давид
|1
|1
|Лерагер Лукас
|2
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Райан Мэтт
|1
|0
|Соренсен Кристиан I
|1
|0
|Дарами Мохаммед
|1
|0
|Кристиансен Виктор
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эзкан Салих
|3
|0
|Хуммельс Матс
|1
|0
|Мёнье Тома
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
10
1
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 1
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
5
56%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Раннерс - Копенгаген 0:2 Севилья - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 1:1 Хобро - Копенгаген 1:1
Брондбю - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Копенгаген - Орхус 1:0 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Оденсе - Копенгаген 2:1 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Айнтрахт Фр - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Боруссия Д - Штуттгарт 5:0 Ганновер 96 - Боруссия Д 0:2
Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - Севилья 1:1 Боруссия Д - Бавария 2:2 Севилья - Боруссия Д 1:4 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|3.
|Севилья
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|0 - 11
|2
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|3.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 0
|5
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|3.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 11
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|6 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (2)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
Прогнозы на матч Копенгаген - Боруссия Д
Исход игры
Копенгаген
0% (0)
Ничья
7.5% (3)
Боруссия Д
92.5% (37)
Тотал 2.5
Больше
57.89% (22)
Меньше
42.11% (16)
Обе команды забьют
Да
63.16% (24)
Нет
36.84% (14)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
37.5% (15)
0:2 Боруссия Д
30% (12)
1:3 Боруссия Д
15% (6)
1:1 Ничья
5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!