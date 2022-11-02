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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Гринфилд Орел
Манчестер Сити
 
Позже
Севилья

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 149
Манчестер Сити 93.3% (139)
X 5.4% (8)
Севилья 1.3% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Севилья
1.32
5.95
9.70
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Ортега
Штефан
82
Льюис
Рико
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
21
Гомес
Серхио
47
Фоден
Фил
8
Гюндоган
Илкай
80
Палмер
Коул
26
Марез
Рияд
19
Альварес
Хулиан
10
Грилиш
Джек
13
Буну
Яссин
30
Кармона
Хосе
Анхель
23
Маркан
Маркос
4
Рекик
Карим
2
Монтьель
Гонсало
19
Акунья
Маркос
24
Гомес
Алехандро
18
Дилейни
Томас
10
Ракитич
Иван
22
Иско
Аларкон
12
Мир
Рафа
Манчестер Сити
4-3-3
Севилья
5-4-1

История личных встреч

Манчестер Сити
Севилья

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:4
ЛЧ
1:3
ЛЧ
2:1

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

2
3.5

Среднее время на гол

45
25

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

1
2.67

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
33

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 5 1
Фоден Фил 1 0.2
Марез Рияд 1 (1) 0.2
Стоунс Джон 1 0.2
Диаш Рубен 1 0.2
Альварес Хулиан 1 0.2
Канселу Жоау 0 0
Де Брёйне Кевин 0 0
Гомес Серхио 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 2 0.4
Иско Аларкон 1 0.2
Монтьель Гонсало 1 0.2
Ньянзу Танги 1 0.2
Ракитич Иван 0 0
Гомес Алехандро 0 0
Ламела Эрик 0 0
Акунья Маркос 0 0
Теллес Алекс 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Серхио 0 1
Гюндоган Илкай 1 0
Родри Эрнандес 1 0
Канселу Жоау 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Диаш Рубен 1 0
Фоден Фил 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламела Эрик 2 0
Гудель Неманья 2 0
Кармона Хосе Анхель 2 0
Буну Яссин 1 0
Хордан Хоан 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Мир Рафа 1 0
Хорхе Сампаоли 1 0
Салас Кике 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Севилья
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Севилья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
8

Волевые поражения

4
3
Манчестер Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Севилья
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
8

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
4
40%
2
40%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
3
33%
31-45
1
50%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Лестер - Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0
Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1
Севилья
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Севилья - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Копенгаген 3:0 Реал Мадрид - Севилья 3:1 Севилья - Валенсия 1:1
Мальорка - Севилья 0:1 Боруссия Д - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Севилья - Боруссия Д 1:4 Севилья - Атлетико М 0:2 Вильярреал - Севилья 1:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Эспаньол - Севилья 2:3 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Севилья - Барселона 0:3 Альмерия - Севилья 2:1 Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0

Результаты матчей

Манчестер Сити
Севилья

Точный счет

2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
1
4
2
3
2.5
1
4
2
3
3.5
1
4
4.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 3 2 0 11 - 1 11
2. Боруссия Д Заявка 5 2 2 1 9 - 4 8
3. Севилья Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
4. Копенгаген Заявка 5 0 2 3 0 - 11 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Боруссия Д Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
3. Севилья Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
4. Копенгаген Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 1 2 0 4 - 0 5
2. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
3. Севилья Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Копенгаген Заявка 3 0 0 3 0 - 11 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (1)
ПСЖ Мбаппе Килиан 6 (2)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (2)
Порту Тареми Мехди 5 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Лиге чемпионов. В рамках поединка заключительного 6-го тура группового этапа турнира сойдутся лицом к лицу игроки «Манчестер Сити» и «Севильи». Встреча состоится в Манчестере, на стадионе «Этихад».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Дудник Кирилл. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
  • Судья
    Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль).
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 ноября 2022, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Гринфилд Орел

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Прогнозы на матч Манчестер Сити - Севилья

Исход игры
Манчестер Сити
93.3% (139)
Ничья
5.4% (8)
Севилья
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.25% (72)
Меньше
43.75% (56)
Обе команды забьют
Да
48.44% (62)
Нет
51.56% (66)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
30.9% (46)
2:1 Манчестер Сити
18.1% (27)
3:1 Манчестер Сити
16.8% (25)
3:0 Манчестер Сити
7.4% (11)
1:0 Манчестер Сити
4.7% (7)
3:2 Манчестер Сити
2% (3)
1:1 Ничья
2% (3)
4:0 Манчестер Сити
1.3% (2)
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Манчестер Сити
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