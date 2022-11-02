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Добрый вечер, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Лиге чемпионов. В рамках поединка заключительного 6-го тура группового этапа турнира сойдутся лицом к лицу игроки «Манчестер Сити» и «Севильи». Встреча состоится в Манчестере, на стадионе «Этихад».



Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Дудник Кирилл. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!