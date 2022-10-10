Тур: 6. Стадион: Этихад Стэдиум.
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История личных встреч
Манчестер Сити
Севилья
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
2
3.5
Среднее время на гол
45
25
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
1
2.67
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
90
33
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|5
|1
|Фоден Фил
|1
|0.2
|Марез Рияд
|1 (1)
|0.2
|Стоунс Джон
|1
|0.2
|Диаш Рубен
|1
|0.2
|Альварес Хулиан
|1
|0.2
|Канселу Жоау
|0
|0
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0.4
|Иско Аларкон
|1
|0.2
|Монтьель Гонсало
|1
|0.2
|Ньянзу Танги
|1
|0.2
|Ракитич Иван
|0
|0
|Гомес Алехандро
|0
|0
|Ламела Эрик
|0
|0
|Акунья Маркос
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Серхио
|0
|1
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Канселу Жоау
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Диаш Рубен
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламела Эрик
|2
|0
|Гудель Неманья
|2
|0
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0
|Буну Яссин
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Хорхе Сампаоли
|1
|0
|Салас Кике
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
4
40%
2
40%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
3
33%
31-45
1
50%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Лестер - Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0
Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1
Севилья
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Севилья - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Копенгаген 3:0 Реал Мадрид - Севилья 3:1 Севилья - Валенсия 1:1
Мальорка - Севилья 0:1 Боруссия Д - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Севилья - Боруссия Д 1:4 Севилья - Атлетико М 0:2 Вильярреал - Севилья 1:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Эспаньол - Севилья 2:3 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Севилья - Барселона 0:3 Альмерия - Севилья 2:1 Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|3.
|Севилья
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|0 - 11
|2
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|3.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 0
|5
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|3.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 11
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|6 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (2)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Севилья
Исход игры
Манчестер Сити
95% (38)
Ничья
5% (2)
Севилья
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (20)
Меньше
47.37% (18)
Обе команды забьют
Да
50% (19)
Нет
50% (19)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
37.5% (15)
2:1 Манчестер Сити
20% (8)
3:1 Манчестер Сити
15% (6)
3:2 Манчестер Сити
5% (2)
3:0 Манчестер Сити
5% (2)
1:0 Манчестер Сити
5% (2)
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