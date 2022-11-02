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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
Ювентус
 
Позже
ПСЖ

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 167
Ювентус 13.8% (23)
X 16.8% (28)
ПСЖ 69.5% (116)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
ПСЖ
6.30
4.55
1.68
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Щесны
Войцех
12
Алекс
Сандро
19
Бонуччи
Леонардо
15
Гатти
Федерико
17
Костич
Филип
11
Куадрадо
Хуан
25
Рабио
Адриен
5
Локателли
Мануэль
44
Фаджоли
Николо
20
Миретти
Фабио
14
Милик
Аркадиуш
99
Доннарумма
Джанлуиджи
14
Бернат
Хуан
5
Маркиньос
Маркос
4
Рамос
Серхио
2
Хакими
Ашраф
17
Витинью
II
8
Фабиан
Руис
6
Верратти
Марко
28
Солер
Карлос
7
Мбаппе
Килиан
30
Месси
Лионель
Ювентус
3-5-1-1
ПСЖ
4-3-1-2

История личных встреч

Ювентус
ПСЖ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:1
МКЧ
2:3

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милик Аркадиуш 2 0.4
Рабио Адриен 2 0.4
Маккенни Уэстон 2 0.4
Влахович Душан 1 0.2
Кин Мойзе 1 0.2
Ди Мария Анхель 0 0
Костич Филип 0 0
Паредес Леандро 0 0
Айлинг Самуэль 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 6 (1) 1.2
Месси Лионель 4 0.8
Неймар 2 0.4
Солер Карлос 1 0.2
Хакими Ашраф 0 0
Верратти Марко 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данило Луис 3 0
Миретти Фабио 2 0
Алекс Сандро 1 0
Перин Маттиа 1 0
Паредес Леандро 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Бремер Глейсон 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неймар 3 0
Верратти Марко 3 0
Рамос Серхио 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Фабиан Руис 1 0

Результаты матчей

Ювентус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ПСЖ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
2
Ювентус
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
ПСЖ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

0
9
Ювентус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
ПСЖ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

1
11

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
1
11%
76-90

Пропущено

8
5
7 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
1
13%
6
43%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
38%
2
14%
76-90

Пропущено

11
6
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
1
9%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лечче - Ювентус 0:1 Бенфика - Ювентус 4:3 Ювентус - Эмполи 4:0 Торино - Ювентус 0:1
Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Милан - Ювентус 2:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Ювентус - Болонья 3:0 Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2
ПСЖ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
ПСЖ - Труа 4:3 ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2 Аяччо - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 1:0
ПСЖ - Бенфика 1:1 Реймс - ПСЖ 0:0 Бенфика - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6

Результаты матчей

Ювентус
ПСЖ

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
7:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
7:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ювентус
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
2
2
3
2.5
2
3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 3 2 0 14 - 6 11
2. Бенфика Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
3. Маккаби Хайфа Заявка 5 1 0 4 6 - 15 3
4. Ювентус Заявка 5 1 0 4 8 - 11 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 2 1 0 10 - 4 7
2. Бенфика Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3. Маккаби Хайфа Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Ювентус Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Бенфика Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Маккаби Хайфа Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
4. Ювентус Заявка 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (1)
ПСЖ Мбаппе Килиан 6 (2)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (2)
Порту Тареми Мехди 5 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча последнего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором итальянский "Ювентус" сыграет дома с французским "ПСЖ".
    Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!​​​​​​
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 ноября 2022, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос

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Прогнозы на матч Ювентус - ПСЖ

Исход игры
Ювентус
13.5% (23)
Ничья
16.5% (28)
ПСЖ
70% (119)
Тотал 2.5
Больше
83.72% (108)
Меньше
16.28% (21)
Обе команды забьют
Да
93.02% (120)
Нет
6.98% (9)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
41.8% (71)
1:3 ПСЖ
7.6% (13)
1:1 Ничья
7.1% (12)
2:2 Ничья
5.9% (10)
2:1 Ювентус
4.7% (8)
0:2 ПСЖ
2.4% (4)
2:3 ПСЖ
1.8% (3)
0:1 ПСЖ
1.8% (3)
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