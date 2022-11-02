Тур: 6. Стадион: Альянц Стэдиум. Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
12
Алекс
Сандро
17
Костич
Филип
25
Рабио
Адриен
14
Бернат
Хуан
17
Витинью
II
28
Солер
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Соуле МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бернат ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 ВитиньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Солер КарлосПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико СерхиоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Экитик ЮгоНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ювентус
ПСЖ
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милик Аркадиуш
|2
|0.4
|Рабио Адриен
|2
|0.4
|Маккенни Уэстон
|2
|0.4
|Влахович Душан
|1
|0.2
|Кин Мойзе
|1
|0.2
|Ди Мария Анхель
|0
|0
|Костич Филип
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
|Айлинг Самуэль
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|6 (1)
|1.2
|Месси Лионель
|4
|0.8
|Неймар
|2
|0.4
|Солер Карлос
|1
|0.2
|Хакими Ашраф
|0
|0
|Верратти Марко
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данило Луис
|3
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Перин Маттиа
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Локателли Мануэль
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Бремер Глейсон
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Неймар
|3
|0
|Верратти Марко
|3
|0
|Рамос Серхио
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ПСЖ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
2
Ювентус
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
ПСЖ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
0
9
Ювентус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
ПСЖ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
1
11
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
1
11%
76-90
Пропущено
8
5
7 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
1
13%
6
43%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
38%
2
14%
76-90
Пропущено
11
6
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
1
9%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лечче - Ювентус 0:1 Бенфика - Ювентус 4:3 Ювентус - Эмполи 4:0 Торино - Ювентус 0:1
Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Милан - Ювентус 2:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Ювентус - Болонья 3:0 Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2
ПСЖ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
ПСЖ - Труа 4:3 ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2 Аяччо - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 1:0
ПСЖ - Бенфика 1:1 Реймс - ПСЖ 0:0 Бенфика - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6
Результаты матчей
Ювентус
ПСЖ
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
7:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
7
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
7:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
7
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ювентус
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
23
23
Группа H
Группа H
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7 (1)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|5 (2)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
Прогнозы на матч Ювентус - ПСЖ
Исход игры
Ювентус
13.5% (23)
Ничья
16.5% (28)
ПСЖ
70% (119)
Тотал 2.5
Больше
83.72% (108)
Меньше
16.28% (21)
Обе команды забьют
Да
93.02% (120)
Нет
6.98% (9)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
41.8% (71)
1:3 ПСЖ
7.6% (13)
1:1 Ничья
7.1% (12)
2:2 Ничья
5.9% (10)
2:1 Ювентус
4.7% (8)
0:2 ПСЖ
2.4% (4)
2:3 ПСЖ
1.8% (3)
0:1 ПСЖ
1.8% (3)
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